Voorbeschouwing: Superprestige Ruddervoorde 2022 – Open strijd verwacht bij de vrouwen

Na drie manches in de Wereldbeker, trapt komende zaterdag ook de Telenet Superprestige af. Niet traditioneel in het Drentse Gieten, wél op de weide van Ruddervoorde. Welke renners kronen zich tot de opvolgers van Denise Betsema en Eli Iserbyt? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Het Wijkcomité Sint-Godelieve in het gehucht Baliebrugge startte in 1984 met het organiseren van wielerwedstrijden. Vier keer werd een wegwedstrijd voor junioren ingericht, waarna de initiatiefnemers overschakelden naar het veldrijden, met dank aan toenmalig crosser Kris De Vlaeminck, die in Ruddervoorde woonde. En eenmaal van de cross geproefd, ging het snel.

Na een aantal organisaties in het B-circuit (1988-1991), werd in 1992 overgeschakeld naar elitewedstrijden. In 1998 volgde een nieuwe – zelfs dubbele – mijlpaal voor het Wijkcomité, met de organisatie van de Belgische jeugdkampioenschappen en de toetreding tot de Superprestige, op dat moment het belangrijkste regelmatigheidscriterium.

Dat seizoen bestond de Superprestige immers nog uit elf manches, waaronder zes buitenlandse. Sven Nys was de eerste winnaar. Dit jaar wordt in Ruddervoorde dus al voor de 25ste keer een Superprestigemanche afgewerkt.

Ook vermeldenswaardig: in 2009 werd op het domein van de broers Pyfferoen twee keer gecrost. Een keert om de Superprestige, maar eerder dat jaar stonden er ook de Belgische kampioenschappen op de kalender. Sven Nys en Joyce Vanderbeken pakten er de driekleur. De piepjonge Sanne Cant werd toen tweede, nog steeds een van de grootste ontgoochelingen uit haar carrière.

Joyce Vanderbeken was overigens de eerste vrouw die in Ruddervoorde de handen in de lucht kon steken. Pas twee jaar later werd aan de programmatie van de Superprestige-manche ook een vrouwenwedstrijd toegevoegd. De Britse Helen Wyman trok daarin aan het langste eind. Wyman en Cant zijn recordhouder met elk twee zeges. Sven Nys is nog minstens zeven jaar lang alleenrecordhouder bij de mannen met maar liefst elf overwinningen, inclusief het BK.

Laatste winnaars Superprestige Ruddervoorde

Mannen

2021: Eli Iserbyt

2020: Eli Iserbyt

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Kevin Pauwels

2014: Tom Meeusen

2013: Klaas Vantornout

2012: Sven Nys

Vrouwen

2021: Denise Betsema

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Ceylin del Carmen Alvarado

2018: Marianne Vos

2017: Maud Kaptheijns

2016: Sophie de Boer

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

2013: Helen Wyman

2012: Nikki Harris

Vorig jaar

Superprestige 2020-2021

Uitslag mannen – Manche 1 in Ruddervoorde

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 59m22s

2. Quinten Hermans (Tormans) op 27s

3. Toon Aerts (Baloise-Trek Lions) op 42s

4. Lars van der Haar (Baloise-Trek Lions) op 55s

5. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m33s

Wedstrijdverslag





Superprestige 2020-2021

Uitslag vrouwen – Manche 1 in Ruddervoorde

1. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 47m03s

2. Annemarie Worst (777) op 43s

3. Inge van der Heijden (777) op 58s

4. Sanne Cant (IKO-Crelan) op 1m13s

5. Lucinda Brand (Baloise-Trek Lions) op 1m52s

Wedstrijdverslag

Parcours

Ruddervoorde beschikt wellicht als enige organisator in het veldritcircuit over een parcours dat op een en dezelfde weide wordt uitgetekend. Het domein is eigendom is van de de broers Wim en Geert Pyfferoen, die samen met Kurt Vanneste de wedstrijd organiseren. En dat biedt uiteraard heel wat voordelen.

Het voorbije decennium hebben ze daar in Ruddervoorde hun best gedaan om dat parcours verder te optimaliseren. Er liggen ondertussen een permanente zandstrook en een viertal heuvels op het domein. En vijf jaar geleden werd een ‘aankomststraat’ ín de weide aangelegd, zodat de Vrijgeweidestraat zelf volledig crossvrij blijft.

Goed om weten, de Pyfferoens hebben jaren geleden het domein voorzien van een drainagesysteem. Met als gevolg dat het parcours in Ruddervoorde – hoe hard het ook regent – nooit echt in een modderbad kan veranderen.

Het compacte parcours zorgt er wel voor dat het in Ruddervoorde – ook al doen de parcoursbouwers hun uiterste best om af en toe te variëren – best veel draaien en keren is. Al typeert dat steeds meer het hedendaagse veldrijden: snelle omlopen, technisch veeleisend en met veel intervalwerk.

Programma en info

Programma zaterdag 29 oktober 2022

09.30 uur: Nieuwelingen mannen, 1e jaars

10.30 uur: Nieuwelingen mannen, 2e jaars

12.00 uur: Junioren mannen

13.40 uur: Elite vrouwen en U23

15.10 uur: Elite mannen

Locatie

Bergenstraat 61/65, 8020 Oostkamp

Publieksinformatie

Tickets kosten 12 euro aan de kassa en in voorverkoop op de website van de organisatie. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Website Superprestige

Twitter Superprestige

Instagram Superprestige

Facebook Superprestige

Favorieten mannen

Aangezien het een ultradrukke periode is in aanloop naar het Europees kampioenschap in Namen, met vier crossen in zeven dagen, is het voor veel renners keuzes maken. Zo is Quinten Hermans – die nochtans nog zoekt naar zijn beste crossgevoel – is de opvallendste afwezige.

Hermans werkt geen volledig crossseizoen af en moet dus niet kijken naar de klassementen. Jongens als Eli Iserbyt wél, en dus is hij in de eerste manche van de Superprestige uiteraard present. Iserbyt is bovendien de man van het moment. In de eerste drie Wereldbekers van het seizoen was er maar weinig aan de West-Vlaming te doen en in Ruddervoorde kan hij al zijn explosiviteit ook kwijt.

Het is ook niet nieuw dat Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar allicht de grootste concurrentie zullen bieden. Vooral de Europese kampioen is gediend met de vele korte hellinkjes in Ruddervoorde. Anderzijds zijn die knikjes ook ideaal om gaatjes te laten vallen en het ploegenspel te spelen, wat Vanthourenhout bij Pauwels Sauzen-Bingoal dan weer pleziert.

Op papier ligt dit parcours Laurens Sweeck iets minder, maar de kopman van Crelan-Fristads heeft wel zijn beste vorm te pakken. Bij de outsiders voor een ereplaats, kijken we verder uit naar Toon Vandebosch, Jens Adams, Daan Soete, Ryan Kamp, Kevin Kuhn en Felipe Orts.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Lars van der Haar, Michael Vanthourenhout

* Laurens Sweeck, Jens Adams, Daan Soete

Favorieten vrouwen

Meer afwezigen bij de vrouwen, op de voorlopige deelnemerslijst. De organisatie wist vooralsnog geen akkoord te bereiken met vrouw-in-vorm Fem van Empel, en evenmin met Puck Pieterse en Kata Blanka Vas. Zij focussen zich voornamelijk op de Wereldbeker van een dag later in Maasmechelen. Lucinda Brand herstelt dan weer van een handblessure.

Gemakkelijk om een topfavoriete te kiezen is het dus niet. Allicht geeft Ruddervoorde wel een mooie kans aan Annemarie Worst, die als ex-mountainbikester wel raad weet met de venijnige hellinkjes. In Ruddervoorde denken we ook altijd aan Ceylin del Carmen Alvarado, die over dezelfde kwaliteiten beschikt. Twee weken geleden in Waterloo had de voormalige wereldkampioene zomaar kunnen winnen.

En natuurlijk verwachten we ook iets van Denise Betsema. De 29-jarige Nederlandse is de titelverdedigster en reed de rest van het deelnemersveld vorig jaar bijna op een minuut. Dit seizoen stapelt ze de ereplaatsen op, maar een eerste of tweede plaats ontbreekt voorlopig nog op haar uitslagenlijstje.

Andere rensters moeten we eerder als outsiders zien. Denk maar aan Sanne Cant, hier vorig jaar nog vierde en uiteraard ook nog altijd recordhoudster. Of Inge van der Heijden, die aan een constant jaar bezig is. De jonge Aniek van Alphen mag altijd verrassen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Annemarie Worst

** Denise Betsema, Ceylin del Carmen Alvarado

* Aniek van Alphen, Inge van der Heijden, Sanne Cant

Weer en TV

De nazomer blijft maar duren, zelfs diep in de herfst, en dus krijgen de renners ook dit weekend aangenaam crossweer voorgeschoteld. ’s Middags lopen, volgens Meteovista.be, de temperaturen op tot 20 graden Celsius. Wel kan op de heuvelruggen de wind van drie Beaufort een rol spelen.

Voor de Superprestige moet u dit seizoen afstemmen op (het gratis kanaal van) Teleney Play Sports in België, en Eurosport 2 in Nederland. Beide zenders zenden zowel de mannen als vrouwen elites uit vanaf 13.30 uur.