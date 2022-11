Voorbeschouwing: Superprestige Merksplas 2022 – Debuut Tom Pidcock als wereldkampioen

We zijn intussen toe aan de derde manche van de Telenet Superprestige. Laurens Sweeck en Denise Betsema staan aan kop in het klassement, maar er kan en zal nog veel gebeuren. In Merksplas krijgen de crossers flink wat hindernissen voorgeschoteld waarop het verschil kan worden gemaakt. Een van de veldrijders die voor verschil kan zorgen? Wereldkampioen Tom Pidcock, die zijn rentree in het veld maakt. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Merksplas is sinds twee jaar een nieuwe naam in de cross. En toch weer niet, want eigenlijk is dit de Aardbeiencross van Hoogstraten die noodgedwongen is verhuisd. Overigens niet voor het eerst. Wat hun locatie betreft, mogen ze daar in de Noorderkempen over een hobbelig parcours spreken. Voorts hebben ze hun portie tegenslag al gehad.

De Aardbeiencross stond in 1987 voor het eerst op de kalender, toen gewonnen door de betreurde Wim Lambrechts. In 1994 traden de organisatoren toe tot de Gazet van Antwerpen Trofee. Tot vijf jaar later het geweer van schouders werd veranderd en ze in Hoogstraten de overstap maakten naar dat andere regelmatigheidscriterium, de Superprestige. Daar maakt het tot op de dag van vandaag nog steeds deel van uit.

De locatie veranderde twee jaar geleden al voor de derde keer. Lange tijd vormde het recreatiedomein De Mosten in deelgemeente Meer het decor. Later werd verhuisd naar de Blauwbossen in Minderhout, een andere deelgemeente. Mooie omloop, maar de site was niet zo vlot bereikbaar voor het publiek, waardoor in 2014 opnieuw voor een andere locatie werd gekozen. De volgende zes edities vonden plaats op de terreinen van de Hoogstraatse Veiling. Daar vonden renners en publiek een minder aantrekkelijk parcours, maar de infrastructuur eromheen was wel top.

Maar door de continue uitbreidingen op de site van de Veiling moest in de loop van 2019 worden uitgekeken naar een andere locatie. Zo kwamen de Hoogstraatse Spurters in februari 2020 in het naburige Merksplas terecht. Storm Ciara gooide toen nog roet in het eten, maar flink wat maanden later – in november – kon de cross gewoon weer doorgaan.

Doorheen de geschiedenis van de cross kregen we natuurlijk ook twee recordwinnaars. Sven Nys en Sanne Cant, bij respectievelijk de mannen en vrouwen, hebben het vaakst gewonnen in Hoogstraten. Nys deed dat acht keer, Cant vijf keer.

Laatste tien winnaars veldrit Merksplas, vroeger Hoogstraten

Mannen

2021: Eli Iserbyt

2020: Michael Vanthourenhout

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Mathieu van der Poel

2014: Sven Nys

2013: Sven Nys

2012: Tom Meeusen

Vrouwen

2021: Lucinda Brand

2020: Lucinda Brand

2019: Sanne Cant

2018: Sanne Cant

2017: Sophie de Boer

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Nikki Harris

2013: Sanne Cant

2012: Daphny van den Brand

Vorig jaar

We kregen vorig jaar een spannende strijd in Merksplas bij de mannen. De eerste rondes bleef de cross gesloten, totdat Toon Aerts en Laurens Sweeck het initiatief namen. De twee veldrijders braken de koers open en alleen Quinten Hermans en Eli Iserbyt konden hun wagonnetje aanhaken. Toenmalig Europees kampioen Lars van der Haar deed dat wat later ook, hij moest flink wat posities goedmaken na een mindere start.

Het vijftal bleef vervolgens bij elkaar, totdat de finale begon met zo’n drie rondes te gaan. Aerts en Sweeck waren andermaal de twee renners die het probeerden, maar geraakten deze keer niet weg. Het was West-Vlaming Iserbyt die een klein gaatje kon slaan van slechts vijf seconden. Iserbyt beschikte echter over goede benen en wist zijn voorsprong de laatste twee rondes te verdedigen. Hermans kwam als tweede over de streep, Sweeck vervolledigde het podium met een derde plaats.

Uitslag mannen – Superprestige in Merksplas

1. Eli Iserbyt (Pauwels-Sauzen Bingoal) in 1u2m5s

2. Quinten Hermans (Tormans CX) op 2s

3. Laurens Sweeck (Pauwels-Sauzen Bingoal) op 5s

4. Toon Aerts (Baloise Trek Lions) op 13s

5. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 16s

Wedstrijdverslag

Uitslag vrouwen – Superprestige in Merksplas

1. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) in 49m7s

2. Annemarie Worst (Team 777) op 19s

3. Denise Betsema (Pauwels-Sauzen Bingoal) op 21s

4. Yara Kastelijn (IKO-Crelan) op 23s

5. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix) op 1m8s

Wedstrijdverslag

Parcours

De omloop in Merksplas-Kolonie bestaat uit een mix van weiland, zandwegen, bospaden en kasseien. Daarnaast zijn er een aantal diverse hindernissen zoals een brug, balkjes, een zandbak en een schuine kant. Samengevat: een gezonde afwisseling tussen een aantal zware passages en een aantal beter berijdbare stroken.

Technische capaciteiten zijn ook een van de vereisten om te winnen in Merksplas. Zo is de passage in het bos (links op de foto) best technisch. Verder wacht daar ook een trappenpartij op de renners, waardoor het echt een belangrijke passage is in het parcours.

Mocht het verschil daar toch nog niet gemaakt zijn, volgt er op het einde van het rondje een nieuwe kans. De laatste drie hindernissen – de balkjes, de zandbak en de laatste brug – volgen elkaar daar namelijk in sneltempo op. Er zijn met andere woorden genoeg plaatsen om het verschil te maken in Merksplas.

Programma en info

Programma zaterdag 19 november 2022

12.00 uur: Junioren mannen

13.40 uur: Elite vrouwen

15.10 uur: Elite mannen

Locatie

Centrum van Merksplas, op het Domein Kolonie Merksplas. De start en aankomst is in de Kapelstraat, 2330 Merksplas.

Publieksinformatie

Via deze link kan je op voorhand en online een ticket kopen voor de Superprestige Merksplas. De prijs is 12,50 euro. Je kan op de dag van de cross zelf ook een ticket kopen, de prijs bedraagt dan 15 euro.

Praktische info

Website organisatie

Website Telenet Superprestige

Tussenstand Superprestige mannen na Niel

1. Laurens Sweeck – 29 punten

2. Eli Iserbyt – 27 punten

3. Lars van der Haar – 27 punten

4. Michael Vanthourenhout – 24 punten

5. Toon Vandebosch – 20 punten

Tussenstand Superprestige vrouwen na Niel

1. Denise Betsema – 29 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 28 punten

3. Inge van der Heijden – 27 punten

4. Aniek van Alphen – 22 punten

5. Sanne Cant – 20 punten

Favorieten mannen

De Telenet Superprestige Merksplas staat dit jaar extra in de aandacht. Dat heeft veel te maken met wereldkampioen Tom Pidcock, die er zijn entree in het veld maakt dit seizoen. De Brit werd vorig jaar bij zijn eerste wedstrijd zevende. Een cross later stond hij op het podium, bij zijn derde cross was het raak. Het is moeilijk om in te schatten hoe het met de vorm van Pidcock gesteld is, maar we zullen hem in elk geval in actie zien.

Wie er met zekerheid zal staan, is Laurens Sweeck. De crosser van Crelan-Fristads verkeert in bloedvorm. Vorige week schreef hij de Superprestige Niel op zijn naam en twee dagen later schoot Sweeck raak in de Wereldbeker Beekse Bergen. Sweeck staat bovendien aan kop van het klassement van de Superprestige, dus hij zal extra gemotiveerd zijn om het goed te doen in de Aardbeiencross.

Nummers twee en drie in Niel en de Beekse Bergen waren Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout. De renners van respectievelijk Baloise Trek Lions en Pauwels Sauzen-Bingoal waren tweemaal niet al te ver van de overwinning, zeker Van der Haar niet. Vorig jaar speelde de Nederlander ook mee voor de overwinning in Merksplas, Vanthourenhout moest op het laatste moment nog forfait geven. De West-Vlaming won er in 2020 dan weer wel.

Die drie laatstgenoemde namen steken er op dit huidige moment net wat bovenuit. Vervolgens komen we terecht bij Eli Iserbyt, die wat tijd nodig heeft na zijn valpartij in Namen. Iserbyt belandde in Niel op plaats vier na een sterke inhaalrace, in de Beekse Bergen streek hij neer op de vijfde plek. Achteraf vertelde hij dat hij wat tijd nodig had om erin te komen. Het parcours in Merksplas ligt hem echter zeker, dat bewees hij vorig jaar door er op koele wijze te winnen.

De vijf namen die we hebben vermeld, lijken in staat om te winnen – gezien hun vorm en/of klasse. Wat volgt zijn een heleboel outsiders, die mits een uitschieter in staat zijn om op het podium te klimmen. Thibau Nys kwam er niet aan te pas in de afgelopen wereldbekermanche, maar dat had te maken met een zware trainingsweek. Niels Vandeputte was vorig jaar al goed in Merksplas en was ook in de Beekse Bergen op de afspraak. Tot slot noemen we nog Ryan Kamp, Joran Wyseure, Toon Vandebosch, Corné van Kessel, Felipe Orts en Kevin Kuhn als outsiders.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Laurens Sweeck

** Lars van der Haar, Michael Vanthourenhout

* Eli Iserbyt, Tom Pidcock, Niels Vandeputte

Favorieten vrouwen

Denise Betsema staat momenteel aan de leiding in de Superprestige. De Nederlandse van Pauwels-Sauzen-Bingoal won de eerste manche in Ruddervoorde en was tweede in Niel. Miss Consistency werd in de Beekse Bergen ‘slechts’ tiende. Het was de eerste keer dat Betsema dit seizoen – na elf crossen – buiten de top-4 viel. Een indrukwekkende statistiek.

In Niel vocht Betsema nog een mooi gevecht uit met Ceylin del Carmen Alvarado. Alvarado kon het echter knap afmaken in de finale. Het zorgde voor veel emoties achteraf, het was namelijk bijzonder lang geleden dan de renster van Alpecin-Deceuninck nog eens de handen in de lucht kon steken. In de Beekse Bergen was Alvarado ook in orde, maar werd ze teruggeslagen na een valpartij. Uiteindelijk werd ze nog vierde.

Lucinda Brand maakte dan weer haar rentree in de Beekse Bergen na haar blessure. Op het snelle parcours met veel draaien en keren was Brand niet meteen op de afspraak, maar ze kwam wel terecht op plaats zeven. De renster van Baloise Trek Lions zal in de Aardbeiencross vertrouwen willen opdoen. Als ze denkt aan de vorige editie van de cross, zal dat vertrouwen al snel weer daar zijn. Vorig jaar was Brand namelijk overtuigend de beste in Merksplas.

Merksplas mag zich opmaken voor twee wereldkampioenen. Naast Pidcock, staat namelijk ook Marianne Vos op de deelnemerslijst. De Nederlandse is toe aan haar vijfde veldrit van het seizoen. Afgelopen weekend toonde ze dat ze steeds dichter en dichter bij de absolute top aan het komen is door sterk vijfde te worden in de Beekse Bergen. Doet Vos in Merksplas mee voor de overwinning?

De bezetting in de Superprestige was niet al te sterk bij de vrouwen de afgelopen twee manches. Zo kwamen youngsters Fem van Empel, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij niet in actie, ook zaterdag zullen ze dat niet doen. We komen op die manier bij de Nederlandse dames snel uit bij Inge van der Heijden. De renster van Team 777 is zeer sterk aan het rondrijden in de Superprestige. In Ruddervoorde werd ze tweede, in Niel derde.

Vervolgens komen we terecht bij de outsiders. Sanne Cant reed in Niel een sterke wedstrijd en werd er vijfde. De Belgische zal in dit deelnemersveld opnieuw in staat moeten zijn om dicht bij of in de top-5 te eindigen. Haar ploegmaten bij Crelan-Fristads, Manon Bakker en Marion Norbert Riberolle, kunnen dat ook. Norbert Riberolle zal glimlachen als ze ziet dat het buiten aan het regenen is, ze houdt namelijk van modderige wedstrijden.

Onze laatste ster gaat echter naar een vrouw van EF Education-Tibco-SVB. Niet naar Zoe Bäckstedt, die ook aan de start staat en zeker in staat moet zijn om top-8 te rijden, maar naar Clara Honsinger. De Amerikaanse reed in Niel, samen met Bäckstedt, een imponerende koers na een val in de eerste honderden meters. In dit deelnemersveld moet Honsinger in principe goed zijn voor een top-5.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Ceylin del Carmen Alvarado

** Denise Betsema, Marianne Vos

* Lucinda Brand, Inge van der Heijden, Clara Honsinger

Weer en TV

De renners zullen zich goed moeten inpakken zaterdag. Er worden namelijk door Meteovista temperaturen voorspeld die niet boven de 6 graden Celsius uitkomen. Bovendien heeft het de afgelopen dagen flink wat geregend en zullen er ook zaterdag een aantal buien zijn, zeker in de ochtend. Kortom: de winter is op komst!

De Superprestige Merksplas is te bekijken op het open kanaal van Telenet Play Sports. De uitzending start om 13.30 uur. Daarnaast is de cross ook te zien op Eurosport 1 en de Eurosport Player/GCN+. Die uitzendingen beginnen om 13.30 (vrouwen) en 15.00 uur (mannen).