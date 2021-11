Lucinda Brand boekt overtuigende zege in Superprestige Merksplas

Lucinda Brand heeft zaterdagmiddag een overtuigende zege geboekt in de Superprestige. De veldrijdster van Baloise Trek Lions domineerde in Merksplas van start tot finish. Annemarie Worst en Denise Betsema mochten mee het podium op.

Dat Brand op dit moment de beste crossster van de wereld is, bewees ze zaterdag andermaal in Merksplas. Al binnen een minuut liet de wereldkampioene aan haar concurrentie weten dat er helemaal niets te halen valt in het Vlaamse dorpje nabij de Nederlandse grens.

Inge van der Heijden probeerde aanvankelijk nog wel mee te gaan met Brand, maar zij slaagde er niet in om tot het wiel van de leidster te geraken. Al snakkend naar adem besloot ze zich te voegen in een achtervolgend groepje met daarbij Alvarado, Annemarie Worst, Denise Betsema en Yara Kastelijn. Ook daar moest ze snel weer passen.

Na drie van de zeven rondes keken de vier achtervolgsters al tegen een achterstand van twintig seconden aan. Betsema en Worst deden er alles aan om het gat te verkleinen, maar Brand verloor nauwelijks terrein. Bij de achtervolgsters was daarna het beste eraf. In de laatste rondes vergrootte Brand haar voorsprong zelfs en boekte ze een comfortabele zege.

In de strijd om de tweede plek moest Alvarado als eerste afhaken. De Nederlands kampioene reed al even op een gaatje, maar raakte de laatste rondes Betsema, Kastelijn en Worst definitief uit zicht. Ook Kastelijn oogde kwetsbaar. Zij moest in de laatste ronde definitief passen en zag Worst voor Betsema de tweede plaats grijpen.

Superprestige Merksplas

Uitslag vrouwen

1. Lucinda Brand

2. Annemarie Worst

3. Denise Betsema

4. Yara Kastelijn

5. Ceylin del Carmen Alvarado

6. Manon Bakker

7. Inge van der Heijden

8. Aniek van Alphen

9. Anna Kay

10. Perrine Clauzel