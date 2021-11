Eli Iserbyt beslist spannende Superprestige Merksplas in zijn voordeel

Eli Iserbyt heeft de Superprestigemanche in Merksplas gewonnen. De veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal bleef na een spannende wedstrijd Quinten Hermans en Laurens Sweeck voor.



Waar de vrouwencross binnen een minuut werd beslist, duurde het bij de mannen een stuk langer voordat de winnaar zich bekendmaakte. De cross bleef namelijk geruime tijd gesloten.

Europees kampioen Lars van der Haar kende een matige start in Merksplas. De Nederlander moest in de eerste ronde vanaf positie 25 terugkeren naar de kop van de wedstrijd. Daar slaagde hij pas in de derde ronde in, toen zich met Toon Aerts, Sweeck, Hermans, Ryan Kamp, Iserbyt en dus Van der Haar zes man voorin de koers clusterden. De verschillen bleven echter klein.

Waar het er even op leek dat beloftevolle renners als Emiel Verstrynge, Jens Adams, Toon Vandebosch en Thibau Nys vanuit de achtergrond ook de oversteek zouden maken, besloten Aerts en Sweeck de koers open te breken. Met succes, want met Hermans en Iserbyt kwamen zij voorop te rijden en werden Kamp en Van der Haar overboord gekieperd.

Voorlopig, want Van der Haar toonde zich opnieuw taai en reed een gat van bijna vijftien seconden binnen een halve ronde weer dicht. Duidelijk werd dat de Europees kampioen met de vier Belgen om de zege zou gaan strijden.

Iserbyt rijdt weg in spannende slotfase

Tot de laatste ronde bleef het spannend. Geen van de vijf koplopers slaagde er in om definitief weg te rijden. Aerts en Sweeck deden een poging, evenals Iserbyt. Laatst genoemde verdedigde de laatste twee rondes een gaatje van vijf seconden.

Dat deed de veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal bijzonder goed, want wat Hermans ook deed in de achtervolging, de voorsprong van Iserbyt bleef even groot. Het leverde hem verdiend de zege op in Merksplas, voor de moegestreden Hermans en Sweeck.

Superprestige Merksplas

Uitslag mannen

1. Eli Iserbyt

2. Quinten Hermans

3. Laurens Sweeck

4. Toon Aerts

5. Lars van der Haar

6. Corne van Kessel

7. Diether Sweeck

8. Vincent Baestaens

9. Jens Adams

10. Niels Vandeputte