Voorbeschouwing: Ruta del Sol 2021

In de schaduw van de Giro d’Italia wordt komende week ook de Ruta del Sol verreden. Deze Spaanse rittenkoers, ook wel de Vuelta a Andalucia maar beter bekend onder de naam Ruta del Sol, is vanwege de coronacrisis verplaatst van februari naar mei. Het deelnemersveld is daardoor wel een pak minder, maar toch mogen we spektakel verwachten. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Voor de eerste editie van de Ruta del Sol moeten we ver terug in de geschiedenisboeken. In 1925 was de Spanjaard Ricardo Montero de eerste die zegevierde, in een jaar waarin hij zich ook kroonde tot nationaal kampioen op de weg.

De rittenkoers kwam pas echt op gang vanaf de tweede editie in 1955, dertig jaar na de eerste uitgave. Sindsdien werd de koers, met uitzondering van 1978, onafgebroken verreden. De organisatie mocht in de loop der jaren grote namen op de erelijst bijschrijven, waaronder die van Rudi Altig (1964), Dietrich Thurau (1977 en 1979), Eduardo Chozas (1983 en 1990) en Oscar Freire (2007).

In totaal wisten zes Nederlanders te zegevieren. Jan Krekels was de eerste in 1972, terwijl Joost Posthuma in 2009 de laatste was. Daartussen wonnen respectievelijk Gerrie Knetemann (1976), Jos Schipper (1981), Steven Rooks (1986) en Erik Dekker (2001). De Belgen doen het beter met negen eindzeges in de Ruta del Sol, met onder meer Jean-Pierre Monseré (1971) en Freddy Maertens (1974 en 1975) als winnaars. En in 2018 was Tim Wellens de beste.

Recordhouder is niet geheel verrassend Alejandro Valverde. De bijna 38-jarige Spanjaard is naast een veelwinnaar van de Ardennenklassiekers ook een slokop in eigen land. Zo won hij in zijn carrière al achttien rittenkoersen op Spaanse bodem. De Ruta del Sol staat vijf keer op zijn erelijst.

Laatste tien winnaars Ruta del Sol

2020: Jakob Fuglsang

2019: Jakob Fuglsang

2018: Tim Wellens

2017: Alejandro Valverde

2016: Alejandro Valverde

2015: Chris Froome

2014: Alejandro Valverde

2013: Alejandro Valverde

2012: Alejandro Valverde

2011: Markel Irizar

Vorig jaar

In februari 2020 was er nog geen vuiltje aan de lucht. Ja, er was een gek virus in Azië, maar Europa waande zich nog redelijk veilig. Ondertussen werd ook de Ruta del Sol verreden in het uiterste zuiden van Spanje. Jakob Fuglsang verdedigde er zijn titel van 2019 en de Deen liet meteen weten dat hij er stond.

In de openingsetappe wist hij namelijk Mikel Landa en Dylan Teuns te kloppen op de zware aankomst in Grazalema, waardoor Fuglsang meteen de leiderstrui in handen had. Een trui die hij in de daaropvolgende vijf dagen niet meer afstond. De tweede rit ging verrassend naar Gonzálo Serrano, waarna Fuglsang ook de derde etappe naar Ubeda ook wist te winnen.

Op de voorlaatste dag eindigde de kopman van Astana in een bergrit naar Granada als tweede achter Jack Haig en ook in de afsluitende tijdrit werd Fuglsang tweede. De overwinning in de chrono naar Mijas was weliswaar voor Teuns, maar niets stond een eindoverwinning voor Fuglsang meer in de weg. Zijn slechtste daguitslag? Zesde in de rit die Serrano won.

Eindklassement Ruta del Sol 2020

1. Jakob Fuglsang (Astana)

2. Jack Haig (Mitchelton-Scott) op 59s

3. Mikel Landa (Bahrain McLaren) op 1m12s

4. Ion Izagirre (Astana) op 1m18s

5. Dylan Teuns (Bahrain McLaren) op 1m45s

Parcours

De organisatie van de Ruta del Sol heeft vijf etappes uitgestippeld van in totaal 807,6 kilometer. Op de derde dag staat de koninginnenrit op het programma, een etappe met zes beklimmingen en aankomst in Vollarrodrigo. In tegenstelling tot de laatste seizoenen ontbreekt een tijdrit.

Dinsdag 18 mei, etappe 1: Mijas – Zahara de la Sierra (152,1 km)

De openingsetappe doorkruist de provincies Málaga en Cádiz. De start is in Cala de Mijas, een plaats aan de Costa del Sol tingelingeling, en finisht ruim 150 kilometer later in Zahara de la Sierra. Vroeg in de etappe staan al twee beklimmingen op het programma met de Puerto de Mijas (9,1 km aan 4,4%) en de Puerto Valle de Carratraca (1,9 km aan 2,3%), maar die zullen weinig schade aanrichten.

Ook de laatste officiële klim van de dag, de Puerto de Setenil (1,7 km aan 0,8%) ligt er puur voor de bergpunten. Daarna gaat het in licht golvende lijn richting finishplaats Zahara de la Sierra, dat in de achtste eeuw al gesticht werd en gelegen is naast het stuwmeer Embalse de Zahara. Daar lijkt het een aankomst voor de sprinters met de sterke benen. De oplopende finale is bochtig en dus zal het peloton op een lint getrokken worden.

Start: 11.30 uur

Finish: tussen 15.15 en 15.40 uur

Woensdag 19 mei, etappe 2: Iznájar – Alcalá la Real (183 km)

Etappe twee is met 184,8 kilometer de langste van de vijf. Iznájar, gelegen in de provincie Córdoba, is de startplaats, terwijl finishplaats Alcalá la Real in de provincie Jaén ligt. Het is alles behalve een vlakke etappe, want er staan vijf beklimmingen op het programma voor de heren renners.

In de eerste helft van de etappe zijn dat de Puerto del Higueral (9,7 km aan 2,7%), de Puerto de Rute (10,7 km aan 1,6%) en de Puerto del Mojón (6,8 km aan 4,3%), allemaal van derde categorie. In het tweede deel wordt twee keer dezelfde klim aangedaan. Het gaat om de 1.100 meter hoge Alto de la Hortichuela van tweede categorie.

Ruim zestig kilometer voor het einde wordt deze smalle klim, bezaaid met Spaanse steentjes, voor het eerst verreden. De laatste keer ligt de top van de Alto de la Hortichuela (8,3 km aan 5,4%) op een kleine tien kilometer van de finish. Na een afdaling loopt ook de laatste kilometer nog steil omhoog in de straten van Alcalá la Real, met een gemiddeld stijgingspercentage tot 9,8%.

Start: 10.50 uur

Finish: tussen 15.10 en 15.40 uur

Donderdag 20 mei, etappe 3: Beas de Segura – Villarrodrigo (176,9 km)

De koninginnenrit wordt gekenmerkt door zes beklimmingen. Twee van die cols zijn van eerste categorie, twee van tweede categorie en twee van derde categorie. De bergetappe begint in Beas de Segura, trekt door de bergketen van de Sierra de Segura en eindigt na ruim 175 kilometer bovenop in Villarrodrigo.

De hele etappe speelt zich af in de provincie Jaén en dat zullen de renners merken ook. In de eerste zeventig kilometer liggen al de Alto Canada Catena (11,3 km aan 2,8%), de Puerto del Velmo (10,6 km aan 6,1%) en de Puerto de la Toba (10,4 km aan 4,3%). Die laatste twee klimmetjes zijn van eerste categorie.

In de laatste zeventig kilometer moet ook nog flink geklommen worden, met de Alto del Fustal (15 km aan 1,2%). Door enkele korte dalende stukken zijn de cijfers een beetje vertekend. Het is het voorproefje voor de finale, die zal ontbranden op de Alto Collado de los Yesos. Deze klim is 8,6 kilometer lang aan 5,4% en kent de top op vijftien kilometer van de finish. Die ligt bovenop de slotklim naar Onsares en is 4,6 kilometer aan 5,7%.

Start: 10.50 uur

Finish: tussen 15.40 en 16.15 uur

Vrijdag 21 mei, etappe 4: Baza – Cúllar Vega (182,9 km)

Op de voorlaatste dag lijken de sprinters aan de beurt. De etappe van Baza naar Cúllar Vega belooft een tocht doorheen de provincie Granada. De enige beklimming onderweg ligt al na dertig kilometer en dat is de Alto de Baúl (13,6 km aan 3,9%). Daarna loopt het wegdek meermaals omhoog, maar dat gaat het verschil niet maken voor de rappe mannen.

De finish ligt in Cúllar Vega, een kleine gemeente met ongeveer zevenduizend inwoners. Elk jaar wordt er op 15 augustus de Dag van de Fiets, El Día de la Bicicleta, georganiseerd. Het is er zelfs een feestdag waarop alle inwoners van de gemeente oproept om de fiets mee te nemen. Ter afsluiting van het feest nuttigen alle inwoners van Cúllar Vega paella met bier en frisdrank. Helaas voor de renners wordt deze etappe verreden op 21 mei, maar voor de winnaar zal vast wat lekkers wachten ’s avonds.

Start: 10.50 uur

Finish: tussen 15.20 en 15.50 uur

Zaterdag 22 mei, etappe 5: Vera – Pulpí (107 km)

De slotrit van de Ruta del Sol voert de renners van Vera naar Pulpí, allebei gelegen in de provincie Almería. Het is een korte etappe met een nagenoeg vlakke eerste helft. In het tweede deel liggen twee obstakels, en beide keren gaat het om de Alto de la Geoda. Deze klim over brede wegen is ongeveer zeven kilometer lang aan een gemiddelde van 3,9%, maar kent vlak onder de top stukken van 8 à 10%.

De eerste keer dat de renners er omhoog rijden is na ongeveer zestig kilometer. De tweede keer is vlak voor de finish; de top ligt dan op 5,5 kilometer van de eindstreep. De vraag is of de sprinters er kunnen overleven. Anders is het wel een kans voor de klimmers om nog iets te proberen. Na de afdaling ligt de eindstreep na 107 kilometer in kustplaats Pulpí.

Start: 12.30 uur

Finish: tussen 15.05 en 15.20 uur

Favorieten

Ondanks de concurrentie van de Giro d’Italia heeft de Ruta del Sol negen WorldTour-teams weten te strikken: Astana-Premier Tech, BikeExchange, Movistar, UAE Emirates, Jumbo-Visma, INEOS Grenadiers, Deceuninck-Quick-Step, Trek-Segafredo en Israel Start-Up Nation. Ook staan er zeven ProTeams aan het vertrek in Zuid-Spanje.

Movistar staat in deze rittenkoers in de schijnwerpers. De thuisploeg van WorldTour-niveau heeft met Miguel Ángel López een van de favorieten in de gelederen. De 27-jarige Colombiaan maakte onlangs in de Ronde van Romandië zijn seizoensdebuut. Hij werd er 35ste in het eindklassement. Met die kilometers in zijn benen mag het een en ander verwacht worden van López, al kon hij in twee koersen van de Challenge Mallorca geen rol van betekenis spelen.

Movistar neemt ook Abner González en Héctor Carretero mee. González werd eerder dit seizoen al veertiende in Ronde van Valencia en afgelopen week negentiende in de Trofeo Andratx. Carretero was op zijn beurt al ritwinnaar in de Vuelta Asturias, en in de Trofeo Serra de Tramuntana op Mallorca werd hij knap derde.

Astana-Premier Tech rekent op de Spanjaard Óscar Rodriguez, die eindelijk eens zijn kans krijgt als kopman. De 26-jarige klimmer, die doorbrak met een ritzege in de Vuelta a España 2018, heeft in Kazachstaanse dienst vooral in dienst moeten rijden. Vorig jaar liet Rodriguez in de Ronde van Valencia (negende) en de Ronde van Burgos (twaalfde) een glimp zien van wat hij kan.

Jumbo-Visma gaat ook van start in de Ruta del Sol. De Nederlandse ploeg stuurt onder meer Antwan Tolhoek naar Spanje. De Zeeuwse klimmer, die zich in de Ronde van Romandië vooral aanvallend toonde, kan hier bij afwezigheid van een echte kopman voor een klassement gaan. Ook Finn Fisher-Black en Gijs Leemreize kunnen goed bergop. Fisher-Black komt normaal uit voor de opleidingsploeg, maar mag ervaring opdoen bij de profs. Hij wist eerder dit seizoen als de Istrian Spring Trophy te winnen.

INEOS Grenadiers heeft ook een ploeg van de tweede lijn opgesteld. Dit biedt kansen voor de talentvolle Carlos Rodriguez, nog maar 20 jaar oud. De Spanjaard werd dit jaar al zeventiende in de Tour de la Provence en dertigste in de Volta ao Algarve. Eddie Dunbar, Sebastián Henao en Ethan Hayter kunnen bergop ook een rol spelen. Henao werd onlangs in de Volta ao Algarve achtste, al reed hij daar in dienst van Hayter. De Brit greep in de tweede rit de macht in Portugal en verloor pas op de slotdag de leiderstrui. Mocht Hayter de koninginnenrit overleven, dan is hij met zijn vinnige eindsprint een gevaarlijke klant.

Bij Trek-Segafredo moet het bergop komen van de jonge Luxemburger Michel Ries. De neoprof werd in april nog 40ste in de Tour of the Alps. Alpecin-Fenix zal zich ook in Zuid-Spanje willen tonen. Dat wil het in het klassement graag doen met Jay Vine, de verrassing van de voorbije Ronde van Turkije. De Australiër maakte furore op Zwift en die wattages rijdt hij dus ook op de weg. In Turkije zorgde het voor een tweede plaats; kan hij het ook in de Ruta del Sol? Met Floris De Tier en Tobias Bayer heeft Vine twee prima helpers.

Een gevaarlijke klant bij Caja Rural-Seguros RGA is Jonathan Lastra. Hij toont de afgelopen weken een uitstekende vorm, met een dertiende plaats in de Ronde van Valencia, een tweede plaats in de eendaagse Classica da Arrabida en een vierde plek in de eindstand van de Volta ao Algarve. Die vorm trok hij afgelopen week door met een tweede plaats in de Trofeo Serra de Tramuntana, waarin hij nipt geklopt werd door Jesús Herrada. Equipo Kern Pharma heeft met Marti Marquez (21e in de Volta ao Algarve) ook een outsider in de ploeg.

Diego Rubio (17e in de Ronde van Turkije) kan door Burgos-BH dan weer uitgespeeld worden. En wat te denken van Euskaltel-Euskadi, dat met Luis Ángel Maté de nummer zes van de Ronde van Valencia opstelt. De oude rot, 37 lentes jong, kan zomaar eens een mooie ereplaats uit het vuur slepen in deze thuisronde. Datzelfde geldt voor Mikel Bizkarra, die dit seizoen begon met een knappe zeventiende plek in de Ronde van Catalonië. Ook op Mallorca zette Bizkarra enkele goede uitslagen neer.

Gazprom-Rusvelo heeft vooral grote namen in het team. Ilnur Zakarin en Roman Kreuziger zijn de namen waarop de Russische formatie rekent. Zakarin toonde zich begin deze maand nog met een achtste plaats in de Vuelta Asturias. Heeft hij zich nog verbeterd de afgelopen weken?

Sprinters

De lijst met sprinters in de Ruta del Sol is aanzienlijk. Dan kijken we in eerste instantie naar grote namen als Mark Cavendish en Alexander Kristoff. De Brit van Deceuninck-Quick-Step leerde in de Ronde van Turkije weer winnen en wil die lijn doortrekken in Spanje. De Belgische formatie heeft ook Álvaro Hodeg, zaterdag nog de winnaar van de GP Vermarc, mee. UAE Emirates-kopman Kristoff wacht, in tegenstelling tot Cavendish, nog op zijn eerste overwinning van het seizoen.

De andere WorldTour-ploegen sturen andere rappe mannen naar de Spaanse rittenkoers. Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Olav Kooij, Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma), André Greipel, Daryl Impey, Rick Zabel (Israel Start-Up Nation), Dion Smith en Amund Grøndahl Jansen (BikeExchange) mogen zeker niet onderschat worden. Ethan Hayter en Ben Swift zijn dan weer een rappe mannen bij INEOS, die het vooral van de lastige aankomsten moeten hebben.

De ‘grote’ mannen worden uitgedaagd door onder meer Jon Aberasturi (Caja Rural-Seguros RGA), Enrique Sanz (Equipo Kern Pharma), Juan José Lobato (Euskaltel-Euskadi), Alexandar Richardson (Alpecin-Fenix), Marco Canola (Gazprom-Rusvelo) en Edwin Ávila (Burgos-BH).

De startlijst is op het moment van publiceren nog niet officieel. Het kan zijn dat er daarna nog wijzigingen doorgevoerd worden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Ethan Hayter

*** Héctor Carretero, Sébastian Henao

** Miguel Ángel López, Jonathan Lastra, Jay Vine

* Luis Ángel Maté, Óscar Rodriguez, Ilnur Zakarin, Antwan Tolhoek

Website organisatie

Routeboek

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Eind mei koersen in het zuiden van Spanje, dan weet je het wel. De temperaturen schommelen in de week van de Ruta del Sol tussen de 30 en de 35 graden. Het heet niet voor niets de Ruta del Sol, natuurlijk. De zon is dan ook volop aanwezig volgens Weeronline. De wind waait de hele week aan windkracht 2 à 3.

De Vuelta a Andalucia is de hele week te zien via Eurosport, op tv en online. De uitzendingen beginnen om 14.00 uur en duren tot 16.00 uur. De openingsrit op 18 mei is live op Eurosport 1 te zien omdat het op die dag rustdag in de Giro is. De andere dagen is de Ruta del Sol via de Eurosport Player te zien.