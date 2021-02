Voorbeschouwing: Royal Bernard Drôme Classic 2021

Waar je in België het openingsweekend hebt met Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, heb je in Frankrijk een weekend met de Faun-Ardèche Classic en de Royal Bernard Drôme Classic. Voor deze laatste, nog jonge koers zijn we in het heuvelachtige Drôme tussen Lyon en Marseille. Zondag 28 februari is het uitkijken naar een opvolger van Simon Clarke. Wie gaat er met de winst vandoor? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De historie van de Royal Bernard Drôme Classic beperkt zich tot de laatste acht jaar. Al kende de koers in 2013 wel een valse start. Door hevige sneeuwval in het zuiden van Frankrijk werd op de dag van de koers zelf besloten dat het niet veilig was om te starten. Zodoende kende de destijds UCI-1.1 koers pas in 2014 een eerste winnaar. Romain Bardet, de 23-jarige hoop op een Franse Tourwinnaar, reed destijds in de finale weg uit een groep van twaalf en kwam solo de eerste zegeruikers in de Drôme Classic ophalen.

Tot 2016 ging de Royal Bernard Drôme Classic overigens door het leven als La Drôme Classic. Vanaf 2016 is het lokale pluimveebedrijf Royal Bernard aan de koers verbonden, en in dat jaar vond ook een naamswijziging plaats.

Na Bardet volgden met Samuel Dumoulin, Lilian Calmejane en Alexis Vuillermoz nog drie thuisrijders die de eendagskoers op hun palmares bij konden schrijven. In 2016 was Petr Vakoč de eerste buitenlander die wist te winnen. Dit deed hij daags nadat hij ook al de Faun-Ardèche Classic op zijn naam schreef door Jan Bakelants in een sprint-á-deux te kloppen.

Een jaar na de tweede plaats van Bakelants wist landgenoot Sébastien Delfosse het wel af te maken. De ervaren Belg kon het, na een eerdere tweede plaats in 2014 en derde plaats een jaar later, in 2017 wel afronden door Arthur Vichot en Bakelants te kloppen in aankomstplaats Livron.

Saillant detail: in de zeven verreden edities is het nog niet voorgekomen dat er meer dan twee andere renners in dezelfde tijd als de winnaar over de finish kwamen. Het parcours leent zich uitstekend voor (late) aanvallen.

Laatste zeven winnaars Royal Bernard Drôme Classic

2020: Simon Clarke

2019: Alexis Vuillermoz

2018: Lilian Calmejane

2017: Sébastien Delfosse

2016: Petr Vakoč

2015: Samuel Dumoulin

2014: Romain Bardet

2013: Afgelast vanwege sneeuwval

Vorig jaar

In 2020 kende de koers een verloop zoals we dat gewend zijn van de Royal Bernard Drôme Classic. In de heuvelachtige finale ontstond op initiatief van Vincenzo Nibali een select groepje renners dat uit ging maken wie er met de winst vandoor ging. Een tweede en derde aanvalspoging van de Italiaan bleken niet succesvol. Wel dunde de groep steeds verder uit. Bij zijn derde poging kreeg Nibali alleen Simon Clarke en Warren Barguil mee.

Het drietal reed gezamenlijk de Mur d’Allex en de Mur du Haut Livron op, maar tot een beslissing kwam het niet. In de sprint dit volgde ging Nibali als eerste aan, maar werd hij al vlot voorbij gesneld door de vlugge Clarke. De Australiër wist ook Barguil van zich af te houden en ging zo de boeken in als de achtste winnaar van de Royal Bernard Drôme Classic.



Uitslag Royal Bernard Drôme Classic 2020

1. Simon Clarke (EF Pro Cycling)

2. Warren Barguil (Arkéa-Samsic)

3. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

4. Guillaume Martin (Cofidis)

5. Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale)

Parcours

Net ten zuiden van Valence start het peloton zondag in Eurre aan een tocht van 173,5 kilometer door het departement Drôme. Het heuvelachtige parcours begint nog vrij vlak. In de eerste honderd kilometer, waarin tweemaal een lus afgelegd wordt, komt het peloton slechts twee gecategoriseerde beklimmingen tegen. De Mur d’Allex (0,7 km aan 6%) en de Côte de la Callandre (1,3 km aan 5,8%) zijn de enige serieuze hindernissen die het peloton in de eerste koersuren tegen zal komen.

Het zwaartepunt van de koers ligt in de laatste zeventig kilometer, wanneer het parcours afbuigt naar het zuiden voor wat meer serieuze heuvels. De eerste van zes gecategoriseerde heuvels is de Divajeu (2,5 km aan 5,3%) in de gelijknamige plaats. Op veertig kilometer van het einde is de top van de Col de la Grande Limite (3,8 km aan 6,6%) bereikt. Hierna volgt een serie heuvels met Côte des Roberts (1,6 km aan 8,0%), de Côte de Grane (1,7 km aan 5,5%) en voor een laatste keer de Mur d’Allex en de Côte de la Callandre.

Na de top van deze laatste heuvel is het nog minder dan tien kilometer tot de finish, maar wordt het zeker niet vlak. Eenmaal in Eurre aangekomen zet het peloton koers langs de rivier Drôme. Dit is de laatste nog wilde rivier van de Alpen en tevens gelijknamig aan het departement. Op de Rue Brunelle valt dan vervolgens de beslissing. Wie wint de Royal Bernard Drôme Classic 2021?

Zondag 28 februari: Eurre – Eurre (173,5 km)

Start: 11.45 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.45 uur

Favorieten

De Royal Bernard Drôme Classic kan dit jaar rekenen op maar liefst elf WorldTour-ploegen. In voorgaande jaren lag dit aantal op maximaal zes, maar door het annuleren en uitstellen van de nodige koersen pakken de grote ploegen zoveel mogelijk koerskilometers mee waar dit kan. Ook de organisatie in het zuiden van Frankrijk merkt dit.

Israel Start-Up Nation is een van deze WorldTour-ploegen die acte de présence geeft in de Drôme. De Israëlische ploeg komt met een sterk front aan de start. Uitgesproken kopman bij de ploeg lijkt man-in-vorm Michael Woods. De Canadees eindigde in de Tour des Alpes Maritimes et du Var in elke rit in de top-10 en eindigde als tweede in de einduitslag. Mocht de klimmer de slag missen, kan de ploeg altijd nog rekenen op de rappe Daryl Impey en rasaanvaller Alessandro De Marchi.

Ook EF Education-Nippo komt met een prima afvaardiging richting Eurre. Ronde van Vlaanderen-winnaar Alberto Bettiol moet de heuvels rondom Valence goed aankunnen en beschikt ook over een prima eindschot als het aankomt op een sprint met een kleiner groepje. Hetzelfde valt te zeggen over teamgenoot Magnus Cort. De Deen gaat steeds beter klimmen, maar is het sprinten ook nog niet verleerd. Iets wat hij in de laatste Vuelta a España nog liet zien toen hij een rit won.

Het is tot dusver nog geen renner gelukt om de Royal Bernard Drôme Classic voor een tweede keer te winnen. Simon Clarke is een van de drie oud-winnaars aan de start. De Australiër van Qhubeka ASSOS kan de heuvels als geen ander aan, getuige zijn winst van vorig jaar maar ook zijn historische achtervolging in de Amstel Gold Race in het zog van Mathieu van der Poel.

Verder is het uitkijken naar David Gaudu. De renner van Groupama-FDJ sloot de Tour des Alpes Maritimes et du Var als zesde af nadat hij na afloop van de tweede rit nog op het podium stond. We hebben in de Vuelta á Espana gezien dat de klimmer niet vies is van een (late) uitval en laat het parcours zich daar nu net voor lenen. Datzelfde valt te zeggen voor Warren Barguil. De voormalig Frans kampioen wist in 2020 al tweede te worden in Livron en schuwt waar mogelijk de aanval niet.

Als je de Grand Prix de la Marseillaise kunt winnen, maak je in de Royal Bernard Drôme Classic ook kans. Zodoende wordt zondag extra gelet op Aurélien Paret-Peintre. De Fransman van AG2R Citroën staat te boek als groot talent, maar wist begin dit jaar pas zijn eerste profzege te boeken. In Marseille won hij de sprint van een sterk uitgedund peloton. Dit laatste klinkt als een scenario waarin Biniam Ghirmay ook boven moet kunnen komen drijven. De coureur uit Eritrea van Delko won vorig jaar vier koersen, maar maakte wellicht nog wel de meeste indruk met een tweede plaats in de Italiaanse heuvelklassieker Trofeo Laigueglia.

Naast Clarke is Alexis Vuillermoz ook een voormalig winnaar de Drôme Classic. De Fransman heeft in het verleden meermaals aangetoond goed aan te kunnen komen in een heuvelachtige finale. Het meest recent liet hij zich nog van voren zien in de door Woods gewonnen rit in de Tour du Var. Vorig jaar ging de zege in de Faun-Ardèche Classic naar Rémi Cavagna. De Fransman van Deceuninck-Quick-Step heeft van lange aanvallen zijn specialiteit gemaakt en in het zuiden van Frankrijk geen kopman om voor te knechten, dus zal hij zijn gang kunnen en mogen gaan.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Michael Woods

*** Simon Clarke, Aurélien Paret-Peintre

** Warren Barguil, Alberto Bettiol, David Gaudu

* Biniam Ghirmay, Rémi Cavagna, Alexis Vuillermoz, Magnus Cort

Weer en TV

Het peloton staat zondag een zachte dag te wachten. Het kwik zal in de middag maximaal 16 graden Celsius aangeven. Ook de windkracht is met drie Beaufort aangenaam. Tel daarbij op dat de kans op neerslag zeer miniem is en de renners hebben ideaal koersweer. De wedstrijd is dit keer niet live te volgen op Eurosport.