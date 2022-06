Tadej Pogacar zet kers op de taart in slotrit Ronde van Slovenië

Tadej Pogačar heeft de slotetappe in de Ronde van Slovenië, met aankomst in Novo Mesto, op zijn naam geschreven. De renner van UAE Emirates versloeg na een rit van 155,7 kilometer Matej Mohorič in een sprint en wist zo zijn eindzege nog wat extra in de verf te zetten.

In de rit van zaterdag was het klassement in een aardige plooi gevallen. Eindigen deden we vandaag met een inmiddels toch wel traditionele slotetappe naar Novo Mesto, en stad van goed 25.000 inwoners gelegen in het zuiden van Slovenië aan de rivier Krka. Of we een sprint kregen in Novo Mesto was maar zeer de vraag, want in de finale wachtte nog een bijzonder lastig klimmetje naar Trška Gora (2 km aan 9%) met de top op goed negen kilometer van de streep. Dit kon de plannen van rappe mannen nog dwarsbomen en was voor puncheurs dan weer een ideaal punt om nog een laatste keer ten aanval te trekken.

Van Empel mee in vroege ontsnapping

Daniel Turek (Team Felbermayr-Simplon Wels), Unai Iribar (Euskaltel-Euskadi), Aljaž Jarc (Adria Mobil), Ukko Iisakki Peltonen (Global 6 Cycling), Adam Jordan (Ljubljana Gusto Santic), Andrej Černe (Cycling Team Kranj), Adam Stachowiak (HRE Mazowsze Serce Polski) en Etienne van Empel (China Glory Continental Cycling Team): deze renners vormden een vroege vlucht van acht renners. Het peloton liet de voorsprong oplopen tot goed vier minuten, maar op een gegeven moment begonnen de mannen van BikeExchange-Jayco de koers in handen. De Australische formatie had ambities met Luka Mezgec.

Door het kopwerk van BikeExchange-Jayco smolt de voorsprong van de koplopers als sneeuw voor de zon. Met nog goed 35 kilometer te gaan was er nog maar een minuut van over. Dit bleek niet toereikend voor Van Empel en co en nog voor de voet van de Trška Gora (2 km aan 9%) was er sprake van een hergroepering. Het woord was vervolgens aan de betere klimmers in het peloton, en dan met name Tadej Pogačar. De Sloveen versnelde meerdere keren op de steilste stroken, reed zijn tegenstanders uit het wiel maar er was toch één renner die zijn wagonnetje wist aan te haken: Matej Mohorič.

Pogačar, Mohorič en Majka rijden weg

De winnaar van Milaan-San Remo moest alle zeilen bijzetten om zijn jongere landgenoot te volgen, maar kwam in het spoor van Pogačar over de top van de klim en wist zichzelf zo in een goede uitgangspositie te manoeuvreren. Een probleem voor Mohorič: hij zat niet voor het eerst in deze ronde in een ‘UAE-sandwich’. Rafał Majka wist namelijk ook aan te sluiten, waardoor UAE Emirates opnieuw met een overtalsituatie begon aan de finale. Mohorič, Majka en Pogačar werkten in de vlakkere kilometers echter goed samen en wisten zo uit de greep te blijven van de achtervolgers.

Dit bleek vooral funest voor de kansen van Mezgec, die als vierde over de top van de klim kwam en in de daaropvolgende kilometers nog probeerde om de scheve situatie recht te zetten. De rappe man van BikeExchange-Jayco kwam nog heel erg dicht, maar bleef na een ziedende achtervolging hangen op een vijftal seconden en moest als eenling de handdoek gooien. Mohorič, Majka en Pogačar bleken definitief vertrokken en mochten het in Novo Mesto gaan uitmaken voor de zege. Mohorič ging als eerste de sprint aan, maar Pogačar was niet van plan om nogmaals een cadeautje uit te delen en ging er nog over.

De 23-jarige Sloveen heeft deze week voldoende vertrouwen kunnen tanken met het oog op de Tour de France, die over minder dan twee weken van start gaat in het Deense Kopenhagen. Pogačar is, na eindzeges in 2020 en 2021, topfavoriet om zijn derde opeenvolgende Tour te winnen.