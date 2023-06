Tim Wellens maakt rentree in Slovenië: “Moet nog wel voorzichtig doen”

Tim Wellens liep tijdens de Ronde van Vlaanderen een complexe sleutelbeenbreuk op, maar staat na dik twee maanden revalideren weer voor zijn rentree. De renner van UAE Team Emirates start in de Ronde van Slovenië.

“Het gaat nu een pak beter met me”, vertelt Wellens vanuit de Sierra Nevada aan Sporza. “Alles verloopt naar wens, maar ik moet nog altijd een beetje voorzichtig doen. Ik val beter niet opnieuw op mijn linkerkant en ik mag mijn sleutelbeen maar zo’n 80 tot 90 procent belasten.”

“Volgens de dokter kan het nog tot een jaar duren voor het bot volledig geheeld is. Maar ik veronderstel dat ik binnenkort al weer voluit mag gaan.”

En dus kan Wellens deze maand wel alweer starten in Slovenië. Het zal niet meteen voor de zege zijn, maar met het oog op de Tour is het een graadmeter. “Ik hoop nog altijd op deelname aan de Tour, maar ik heb natuurlijk heel veel trainingen gemist. Ik lag nog nooit zo lang stil en heb veel conditie verloren.”

“Het wordt heel nipt om op tijd klaar te zijn. Volgens de ploeg kan ik toch gaan met het idee om erdoor te komen in de tweede en derde week, maar dat vind ik toch een risico in de Tour. Over een paar dagen doen we nog wat lactaattesten en hakken we de knoop door”, eindigt hij.