Voorbeschouwing: Ronde van Slovenië 2022

In een nog niet zo ver verleden deden de Tourtoppers de benodigde wedstrijdprikkels op in het Critérium du Dauphiné of de Ronde van Zwitserland, maar vandaag de dag leiden er heel wat wegen naar Parijs. De organisatie van de Ronde van Slovenië kan ook dit jaar weer uitpakken met de aanwezigheid van thuisrenner en topfavoriet voor La Grande Boucle: Tadej Pogačar. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Ronde van Slovenië is anno 2022 voor sommige Tourrenners een laatste halte richting de Ronde van Frankrijk, of een laatste stop voor coureurs die de Giro d’Italia in de benen hebben. The Times They Are A-Changin. In de beginjaren van de Ronde van Slovenië stonden er namelijk nog nobele onbekenden aan de start, wat ook te zien is aan de erelijst. In 1993 werd de allereerste editie georganiseerd en kregen we met Boris Premužic een bescheiden naam als eerste eindwinnaar. Valter Bonča, Lorenzo Di Silvestro en Branko Filip volgden het voorbeeld van Premužic en kroonden zich in de jaren voor de eeuwwisseling ook tot overwinnaars.

Er is sindsdien veel veranderd, want tegenwoordig weten heel wat toppers hun weg te vinden naar het wonderschone Slovenië, waar natuurliefhebbers en fietsfanaten voldoende aan hun trekken komen. De nationale wielerronde werd steeds vaker gewonnen door een renner, die ook naam wist te maken op het allerhoogste niveau. Denk aan de Poolse klimmer Przemysław Niemiec, de Russische allrounder Evgeni Petrov en Jakob Fuglsang. Die laatste was in 2009 de beste in het eindklassement en is op 37-jarige leeftijd still going strong. De Deen won eind mei nog de Franse klimkoers Mercan’Tour Classic.

Na Fuglsang was het de beurt aan Vincenzo Nibali, die nu bezig is aan zijn afscheidsjaar, Diego Ulissi, de ooit zo beloftevolle Janez Brajkovič, Radoslav Rogina en Tiago Machado. In 2015 ging de zege naar een destijds nog redelijk onbekende Sloveen. Laatbloeier Primož Roglič kwam toen nog uit voor het bescheiden Adria Mobil, maar wist in relatief korte tijd uit te groeien tot een van de beste renners van het internationale peloton. Met drie Vueltazeges, een olympische titel in het tijdrijden, Luik-Bastenaken-Luik en legio rittenkoersen op zijn rijkgevulde palmares is Roglič een boegbeeld van het Sloveense wielrennen.

Roglič wist in 2018, drie jaar na zijn eerste zege in zijn thuisronde, voor een tweede maal de Ronde van Slovenië te winnen. Ook Rein Taaramäe (2016), Rafał Majka (2018) en Diego Ulissi (2019, zijn tweede eindzege) staan op de erelijst. In 2020 zag de organisatie in coronatijd geen mogelijkheid om de ronde te organiseren, maar de 27ste editie kon een jaar later alsnog plaatsvinden. Met Tadej Pogačar kreeg de organisatie zijn gedroomde eindwinnaar. Het Sloveense wonderkind won een etappe en had in het klassement een straatlengte voorsprong op zijn UAE-ploeggenoot Diego Ulissi en Matteo Sobrero.

Het bleek een goede generale repetitie richting de Tour de France, want Pogačar won ruim een maand na zijn eindzege in de Ronde van Slovenië op een glansrijke manier zijn tweede Tour.

Laatste winnaars Ronde van Slovenië

2021: Tadej Pogačar

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Diego Ulissi

2018: Primož Roglič

2017: Rafał Majka

2016: Rein Taaramäe

2015: Primož Roglič

2014: Tiago Machado

2013: Radoslav Rogina

2012: Janez Brajkovič

Vorig jaar

De Ronde van Slovenië keerde vorig jaar weer terug op de wielerkalender, nadat de wedstrijd in 2020 niet kon doorgaan wegens de coronapandemie. Voor de start waren vrijwel alle ogen gericht op thuisfavoriet, wereldtopper en publiekstrekker Tadej Pogačar. De Sloveense klimmer van UAE Emirates hoopte in de ronde door zijn thuisland de laatste puntjes op de i te zetten richting de Tour de France. Geen Critérium du Dauphiné of Ronde van Zwitserland voor de Sloveense wielersensatie, Pogačar was ervan overtuigd dat hij zich op een alternatieve manier nóg beter kon voorbereiden op de Ronde van Frankrijk.

In de openingsrit naar Rogaška Slatina hield Pogačar zich nog even gedeisd. De rit eindigde namelijk in een massasprint en daarin bleek de Duitser Phil Bauhaus over de snelste benen te beschikken, voor de snelle Spanjaard Jon Aberasturi en de Portugees Rui Oliveira. Bauhaus mocht als extraatje ook de eerste leiderstrui aantrekken, maar was die een dag later alweer kwijt aan, jawel, Tadej Pogačar. Het nieuwe wonderkind van het internationale wielrennen wist in de bergrit naar Celje de tegenstand op een hoop te fietsen en soleerde, na een aanval op de voorlaatste klim, op magistrale wijze naar de dubbelslag.

Met een voorsprong van bijna anderhalve minuut op zijn naaste ‘belagers’ begon Pogačar een dag later aan de derde etappe met aankomst in Krško. De strijd om de eindzege leek met andere woorden gestreden. Pogačar wist in de daaropvolgende ritten zonder problemen zijn leiderstrui te behouden en bevond zich in de luxueuze positie om af en toe wat cadeautjes uit te delen. In de voorlaatste rit naar Nova Gorica, een laatste potentiële bananenschil op weg naar de eindzege, koos de kopman van UAE Emirates voor de klassieke verdeel-en-heers-politiek en gunde hij zijn ploegmaat Diego Ulissi de ritzege.

De overige etappes werden beslist in een sprint. Jon Aberasturi kwam in de derde rit als eerste over de streep, Bauhaus bleek ook in de slotetappe de snelste van het pak. De grote winnaar was echter Tadej Pogačar, die op het eindpodium werd geflankeerd door ploeggenoot Ulissi en Matteo Sobrero namens Astana-Premier Tech.

Eindklassement Ronde van Slovenië 2021

1. Tadej Pogačar (UAE Emirates) in 19u23m31s

2. Diego Ulissi (UAE Emirates) op 1m21s

3. Matteo Sobrero (Astana-Premier Tech) op 1m35s

4. Rafał Majka (UAE Emirates) op 2m08s

5. James Shaw (Ribble Weldtite Pro Cycling) op 2m29s

Parcours

Als we wedstrijddirecteur Bogdan Fink – die zelf nooit wist door te breken als wielrenner – mogen geloven, is de komende editie van de Ronde van Slovenië het best te omschrijven als ‘intens’. “De etappes die we hebben uitgetekend, kennen een divers karakter. Bovendien zullen we een groot deel van Slovenië doorkruisen.”

Dat belooft voor de televisiekijker, aangezien Slovenië bekendstaat als een prachtig land met schitterende vergezichten en de nodige culturele bezienswaardigheden.

Woensdag 15 juni, etappe 1: Nova Gorica – Postojna (164,7 km)

De ronde gaat woensdag van start met een niet te onderschatten etappe van ruim 160 kilometer van Nova Gorica naar Postojna. Onderweg zijn de eerste bergpunten in deze ronde te verdienen met twee beklimmingen van tweede én een klim van de derde categorie.

Na een lange, bij momenten behoorlijk geaccidenteerde aanloop, beginnen de renners na ruim honderd kilometer aan de pittige klim naar Zadlog (3,3 km aan 10,8%), vrijwel direct gevolgd door die naar Strmec (3,4 km aan 6,2%). De derde en laatste klim van de dag, die naar Razdtro (7,6 km aan 6,7%), is de langste van de dag. Eenmaal boven blijven de renners voor een vijftiental kilometer op een soort plateau koersen richting de finish in Postojna.

Start: 12.57 uur

Finish: tussen 16.40 en 17.15 uur

Donderdag 16 juni, etappe 2: Ptuj – Rogaška Slatina (174,1 km)

In de oudste stad van het land, Ptuj, gelegen tussen de glooiende heuvels en de rivier de Drava, begint rit twee van de Ronde van Slovenië. Het parcours is ook nu allerminst biljartvlak, maar toch lijkt dit een uitgelezen kans voor de rappe mannen om aan te sturen op een sprint. Na ruim veertig kilometer volgt de eerste en ook meteen enige gecategoriseerde klim naar Kresnica (2,3 km aan 3,6%).

Het peloton koerst vervolgens verder in zuidelijke richting naar de tussensprint in Šentjur en een eerste passage aan de streep in Rogaška Slatina. Wat dan nog rest, is een lus van goed dertien kilometer over geaccidenteerd, maar wel overkomelijk terrein.

Start: 10.51 uur

Finish: tussen 14.50 en 15.25 uur

Vrijdag 17 juni, etappe 3: Žalec – Celje (144,6 km)

Renners die vorig jaar van de partij waren in de Ronde van Slovenië, zullen wellicht een déjà vu-moment beleven. De derde etappe tussen Žalec en Celje is in grote lijnen een blauwdruk van de rit die vorig jaar zo glansrijk werd gewonnen door Tadej Pogačar. Het klassement zal nogmaals op de schop gaan, met onderweg de beklimmingen naar Lipa (5 km aan 6,8%) en Svetina (5,6 km aan 7,5%).

Met name de klim naar Svetina is een potentiële scherprechter, met zijn top op goed twintig kilometer van de meet. Ook de laatste twee kilometer (aan 7%) naar Celje, de op twee na grootste stad van Slovenië, lopen gevoelig bergop.

Start: 11.25 uur

Finish: tussen 14.40 en 15.15 uur

Zaterdag 18 juni, etappe 4: Laško – Velika planina (152,5 km)

De voorlaatste etappe komt zonder twijfel in aanmerking voor het predicaat ‘koninginnenrit’. De finish is namelijk gelegen op net geen 1.200 meter hoogte, na een klim van ruim acht kilometer, maar daarvoor staan er ook al drie beklimmingen op het menu.

ie naar Jesenovo (2,8 km aan 6,9%) en Trojane (2,4 km aan 8,2%) volgen al vrij snel na de start, de klim naar Črnivec (10,6 km aan 5,7%) volgt na bijna honderd kilometer koers en is voor sommige dappere lieden misschien een springplank naar succes. De toppers voor het klassement zullen elkaar vooral bekampen op de opnieuw geasfalteerde klim naar de grote weide van Velika Planina (8,2 km aan 7,6%).

Start: 11.05 uur

Finish: tussen 14.30 en 15.05 uur

Zaterdag 19 juni, etappe 5: Vrhnika – Novo mesto (156,1 km)

Eindigen doen we op zaterdag met een inmiddels toch wel traditionele slotetappe naar Novo Mesto, en stad van goed 25.000 inwoners gelegen in het zuiden van Slovenië aan de rivier Krka. Of we een sprint krijgen in Novo Mesto, is maar zeer de vraag, want in de finale wacht nog een bijzonder lastig klimmetje naar Trška Gora (2 km aan 9%).

Dit kan de plannen van de rappe mannen eventueel dwarsbomen, en lijkt voor puncheurs dan weer een ideaal punt om nog een laatste keer ten aanval te trekken. De top van deze klim ligt op goed negen kilometer van het einde. In een eerder stadium zijn er overigens ook nog drie tussensprints gepland in hoofdstad Ljubljana, Višnja Gora en Trebnje.

Start: 11.20 uur

Finish: tussen 14.50 en 15.25 uur

Favorieten

De Tour de France is voor veel klassementsrenners het hoofddoel van het seizoen, maar de paden die zij daarnaartoe bewandelen lopen uiteen. Zo bereidt Tadej Pogačar zich in zijn vaderland voor met de Tour of Slovenia. Die andere Sloveense wielertopper, Primož Roglič, gaf dan weer de voorkeur aan het Critérium du Dauphiné. Toch zal de organisatie al blij zijn met de aanwezigheid van Pogačar, die zijn titel hoopt te verdedigen.

Met UAE Emirates – de ploeg van Pogačar – BikeExchange-Jayco, Astana Qazaqstan en Bahrain Victorious staan er vier WorldTeams aan de start van de Ronde van Slovenië. Koersdirecteur Fink is er verder in geslaagd om zeven ProTeams te verleiden tot deelname. De tien uitgenodigde continentale formaties en een Sloveense nationale selectie geven nog wat meer cachet aan het deelnemersveld.

Publiektrekker Tadej Pogačar is bijna overal waar hij start topfavoriet, maar dat zal in zijn thuisronde al helemaal het geval zijn. De tweevoudige Tourwinnaar kent in dit deelnemersveld zijn gelijke niet, maar de koers moet nog altijd worden verreden. Vorig jaar stond ‘De Nieuwe Kannibaal’ – een bijnaam die uit de koker komt van niemand minder dan Eddy Merckx – ook aan het vertrek van de Ronde van Slovenië en wist hij met verve het eindklassement naar zich toe te trekken. Pogačar is ook dit jaar de te kloppen man, met twee zeer lastige etappes door het (midden)gebergte.

We gaan er vanuit dat de kopman van UAE Emirates zijn sportieve plicht vervult en vol voor de eindzege gaat, maar wellicht is dit ook wel een moment om een ploeggenoot aan de eindzege te helpen. Met Rafał Majka heeft UAE Emirates nog een tweede kandidaat-eindwinnaar in de gelederen. De ervaren Poolse klimmer was vorig jaar ook van de partij in Slovenië, speelde toen een cruciale rol voor de latere eindwinnaar Pogačar en werd zelf nog vierde in de eindafrekening. Een derde UAE-renner die wellicht kan verrassen, is Jan Polanc. De landgenoot van Pogačar was vorig jaar negende in de Ronde van Slovenië.

UAE Emirates is op papier misschien wel de sterkste ploeg in deze ronde, al mogen we de mannen van Bahrain Victorious niet onderschatten. De roodhemden zijn dit jaar erg succesvol, met verschillende renners, en kunnen de komende dagen wellicht scoren met Damiano Caruso en Matej Mohorič. Caruso is op papier de grootste uitdager van Pogačar en is dit seizoen de regelmaat zelve met top-10-noteringen in Tirreno-Adriatico, de Ronde van Romandië, het Critérium du Dauphiné en eindwinst in de Giro di Sicilia. De vraag is wel of Caruso al voldoende is hersteld van zijn inspanningen in de voorbije Dauphiné.

Voor Mohorič is het parcours wellicht iets te zwaar, al doen we er goed aan om de Sloveense allrounder niet zomaar af te schrijven. De winnaar van Milaan-San Remo heeft vaak een neusje voor het goede moment en kan wellicht profiteren van een moment van onachtzaamheid tussen de echte klimmers. We moeten ook niet vergeten dat Mohorič in het verleden al goed wist te presteren in zijn thuisronde. Zo werd hij in 2018 zelfs derde in het eindklassement, achter Primož Roglič en Rigoberto Urán, terwijl hij vorig jaar de nummer zeven was in de eindstand.

BikeExchange-Jayco trekt eveneens met een sterke selectie naar Slovenië. Dylan Groenewegen is de man die voor sprintsucces moet zorgen, Matteo Sobrero is dan weer de aangewezen renner om een goed klassement te rijden. Dat Sobrero het vertrouwen geniet van de ploegleiding, is niet meer dan terecht. De coureur van BikeExchange-Jayco was vorig jaar namelijk derde in de Ronde van Slovenië. Sobrero zal ongetwijfeld balen van het feit dat er geen tijdrit in het parcours zit, maar de Italiaanse allrounder liet vorig jaar zien dat hij ook bergop meer dan zijn mannetje staat.

We verwachten de komende dagen ook veel van twee Italiaanse ProTeams: Bardiani-CSF-Faizanè en EOLO-Kometa. Bardiani reist met Filippo Zana, de kersverse winnaar van de Adriatica Ionica Race, naar Slovenië. Zana is met zijn klimvermogen en explosiviteit een gevaarlijke klant voor de eindzege, net als zijn land- en ploegmaat Luca Covili. Laatstgenoemde reed in de schaduw van de toppers een sterke Giro d’Italia (24ste in de eindstand) en werd vervolgens keurig vierde in de Adriatica Ionica Race. De ploeg heeft met Davide Gabburo, zeker na zijn opvallende Giro, nog een derde pion om mee te spelen.

EOLO-Kometa trekt ook met meerdere kopmannen ten strijde. Lorenzo Fortunato, zevende in de voorbije Adriatica Ionica Race, is wellicht de naam die het meest tot de verbeelding spreekt. De ritwinnaar op de Monte Zoncolan in de Giro van 2020 zal intern wel de ‘concurrentiestrijd’ moeten aangaan met Vincenzo Albanese. De veelzijdige Albanese is dit seizoen al goed voor een sloot aan ereplaatsen en liet in de Giro di Sicilia, op de flanken van de Etna, zien dat hij ook bergop kan uitblinken. Alessandro Fancellu, die indruk maakte in de Adriatica Ionica Race, en Diego Rosa maken ook deel uit van de EOLO-kern.

Onze laatste ster gaat naar een renner van Drone Hopper-Androni Giocattoli. De excentrieke Gianni Savio liet in het verleden al coureurs als Egan Bernal en Iván Sosa doorstromen naar het hoogste niveau en heeft met Santiago Umba een nieuwe Colombiaanse groeibriljant in huis. De nog altijd maar 19-jarige Umba was in het voorseizoen lange tijd out met een blessure, maar is inmiddels weer wedstrijdfit en liet in de Adriatica Ionica Race al mooie dingen zien in dienst van kopmannen Natnael Tesfatsion en Jefferson Cepeda. Dat belooft voor zijn optreden in de komende Ronde van Slovenië!

Verder noteren we de namen van de volgende outsiders: Fabio Felline (Astana Qazaqstan), Rui Costa (UAE Emirates), Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious), Jhojan García, Eduard Prades (Caja Rural-Seguros RGA), Edoardo Zardini (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Héctor Carretero, Iván Moreno (Equipo Kern Pharma), Sean Bennett (China Glory Continental), Thomas Gloag, Rudy Porter (Trinity Racing) en Dylan Sunderland (Global 6).

Sprinters

Met een vrijwel zekere sprintkans in de rit naar Rogaška Slatina, is het ook goed om even stil te staan bij de aanwezige rappe mannen. Twee namen springen meteen in het oog. Voor Dylan Groenewegen is de Ronde van Slovenië een laatste voorbereidingskoers richting de Tour de France. De sprinttroef van BikeExchange-Jayco heeft net (een deel van) het Critérium du Dauphiné achter de rug, waar hij naar eigen zeggen vooral de nodige koershardheid wist op te doen met het oog op de Ronde van Frankrijk. Met Luka Mezgec beschikt Groenewegen in Slovenië weer over zijn vaste laatste man.

Groenewegen zal in Slovenië ook weer eens zijn sprintbenen willen testen, maar zal het wel moeten opnemen tegen aan andere topsprinter: Tim Merlier. De Belg van Alpecin-Fenix is er straks niet bij in de Tour en zal dus vooral gebrand zijn op sportief succes op Sloveense bodem. De organisatie van de Ronde van Slovenië zal ongetwijfeld hopen op een fair sprintduel tussen Groenewegen en Merlier. Mocht die laatste onverhoopt toch niet kunnen sprinten, dan heeft de Belgische ploeg met Lionel Taminiaux en Kristian Sbaragli nog twee rappe mannen in de gelederen.

Er zijn echter meer kapers op de kust, met Ryan Gibbons (UAE Emirates), Michele Gazzoli (Astana Qazaqstan), Vincenzo Albanese, Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA), Enrico Battaglin (Bardiani-CSF-Faizanè), Jesús Antonio Soto (Euskaltel-Euskadi), Eduard-Michael Grosu (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Erik Baška (Dukla Banska Bystrica), Alan Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski), Blake Quick (Trinity Racing), Miguel Ángel Fernández (Global 6) en Viktor Potočki (Ljubljana Gusto Santic).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tadej Pogačar

*** Damiano Caruso, Filippo Zana

** Matteo Sobrero, Rafał Majka, Lorenzo Fortunato

* Matej Mohorič, Luca Covilli, Santiago Umba, Vincenzo Albanese

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De renners beginnen in zonovergoten omstandigheden aan de Ronde van Slovenië. Met een gemiddelde temperatuur van bijna dertig graden Celsius is het zomers warm. Het weerbeeld lijkt echter te veranderen richting het weekend: het koelt iets af en er kan lokaal zelfs wat regen vallen. De ronde is vanaf woensdag dagelijks te volgen via Eurosport en de Eurosport Player.