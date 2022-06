Dylan Groenewegen: “Het klinkt vreemd maar de vorm is beter dan ooit”

Interview

Nooit eerder verliep zijn voorbereiding op de Tour de France via het Critérium du Dauphiné of de Ronde van Zwitserland. Altijd koos Dylan Groenewegen een makkelijker sprintersrondje zoals de ZLM Tour om zo in de vlakkere sprints zijn zelfvertrouwen voor de Ronde van Frankrijk op te vijzelen. In deze zware Dauphiné kwam hij tot dusver in de drie sprintritten niet aan sprinten toe. De Amsterdammer deed wel de nodige koershardheid op met het oog op de Tour.

Natuurlijk stond zijn gezicht op onweer toen hij een kleine drie minuten na ritwinnaar Wout van Aert over de finishlijn in Chaintré kwam. In de finale door de heuvelachtige wijnstreken van de Beaujolais en Bourgogne moest hij op de Côte de Vergisson (1,8 km à 4,3%) op 13 kilometer van de streep het hoofd buigen. Dit was normaal de laatste kans voor Groenewegen om te sprinten in deze ‘kleine Tour de France’.

“Je ziet dat de andere ploegen het op die klim zo zwaar mogelijk proberen te maken om Dylan te lossen. Een logische zet om van een rappe man af te zijn”, oordeelde zijn ploegleider Pieter Weening van Team BikeExchange-Jayco.

“De hele week zijn het zware finales met behoorlijke klimmen”, benadrukte Groenewegen. Nadat hij zich gedoucht had. “We wisten dit van tevoren en we wisten ook dat het fifty-fifty ging zijn of ik er dan nog zou aanhaken. Het zit ook niet mee dat de vroege vlucht altijd lang voorop blijft, waardoor het eerste peloton voluit moet blijven rijden. Ik neem deze zware finales straks wel mee richting de Tour.”

Vertrouwen

Binnen zijn nieuwe Australische ploeg blijft het vertrouwen in de Nederlandse topsprinter ongekend groot. De kans is reëel dat Simon Yates na zijn opgave in de Giro d’Italia ook nog van start gaat in de Tour de France. Toch zal dit geen invloed hebben op de belangrijke rol die Groenewegen op de Deense en Franse wegen krijgt.

“Als Simon mee gaat dan is dat puur om voor de ritzeges te gaan”, laat sportief manager Matthew White weten. “Dylan hoeft zich geen zorgen te maken om zijn positie. Hij krijgt mannen genoeg mee om een goede sprinttrein te maken. We wisten dat deze Dauphiné lastig voor hem zou worden, maar we zijn er ook van overtuigd dat deze zware ritten hem juist beter maken voor de Tour.”

Juist in zijn ploeg hebben ze gezien dat de waardes van Groenewegen de laatste weken bijzonder goed zijn. In wedstrijden als Veenendaal-Veenendaal en de Ronde van Hongarije haalde hij in de sprint wattages die aan zijn beste jaren refereren.

Focus op hoofddoel

Groenewegen: “Het klinkt nu een beetje gek omdat ik nog met lege handen sta. Maar de vorm is beter dan ooit. Dat geeft misschien ook het niveau van deze koers aan. Voor een pure sprinter is het heel lastig om de finales hier te overleven. We weten waar we mee bezig zijn en we weten ook dat de Tour het grote hoofddoel van het jaar is. Ik ben hier om de puntjes op de i te zetten.”

Het is niet dat Groenewegen baalt van alle drie de kansen die er in deze Dauphiné voor de sprinters waren. Al had hij wel zijn zinnen gezet op de aankomst van de vijfde rit in Chaintré. “Driehonderd meter voor de top van de laatste klim kreeg ik het lastig. Bovenop was het nog een beetje glooiend, bergop en bergaf. Dan verlies je net te veel terrein om nog terug te komen.”

Of deze Dauphiné een gemiste kans is om nog aan de automatismen met zijn sprinttrein te werken, spreekt Groenewegen enigszins tegen. Zijn lead-out Luca Mezgec is er immers ook niet bij, omdat hij nu op hoogtestage is. “Met de meeste jongens heb ik al heel wat koersen gereden. Hierna ga ik nog naar de Ronde van Slovenië om vervolgens nog wat rust te pakken in de aanloop naar de Tour.”

Ondanks dat de teller op nul staat en hij niet aan sprinten is toegekomen, staat Groenewegen nog helemaal achter de keuze om deze Dauphiné aan zijn wedstrijdprogramma toe te voegen.

“Tegen de hardheid in deze koers kun je niet op trainen”, benadrukt de Amsterdammer. “Ook niet als ik naar Spanje was gegaan. Als je naar de wattages over de hele dag kijkt, dan is dit een hele zware wedstrijd. Dat hoor ik ook van de andere renners. Natuurlijk was het lekker voor het vertrouwen geweest om een rit te winnen, maar deze zware koers in de benen gaat me in de Tour verder brengen dan nu succesvol zijn in een vlakke rittenwedstrijd.”