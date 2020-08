Voorbeschouwing: Ronde van Polen 2020 maandag 3 augustus 2020 om 08:00

De Ronde van Polen is vanaf woensdag 5 augustus de volgende WorldTour-wedstrijd op de kalender. De Poolse rittenkoers – die dit jaar maar vijf etappes duurt – gaat op zoek naar een opvolger voor Pavel Sivakov, die vorig jaar een inktzwarte editie als winnaar afsloot. WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten.

Historie

De historie van de Ronde van Polen gaat terug tot het interbellum, de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. In september 1928 vond de Bieg Dookoła Polski (letterlijk Wedstrijd rond Polen) voor de eerste keer plaats om te vieren dat het land sinds tien jaar weer een onafhankelijke staat was. Daarvoor was het 123 jaar lang opgedeeld geweest. Na acht etappes werd Feliks Więcek de eerste winnaar op de erelijst.

De wedstrijd vond in haar beginperiode maar sporadisch plaats, mede door de oorlogsjaren. Maar vanaf 1952 keerde zij jaarlijks terug op de kalender. Lange tijd was de ronde voorbehouden voor amateurs en stond zij in de schaduw van de Vredeskoers. Sinds eind jaren tachtig verkeerde de organisatie in financiële problemen en werd ternauwernood het hoofd boven water gehouden. In 1993 kwam echter de ommezwaai.

De Poolse ex-wielrenner Czesław Lang nam de organisatie op zich en de Ronde van Polen werd een wedstrijd voor profs. Dariusz Baranowski won dat jaar voor de derde keer op rij. “Dat succes was voor mij extra bijzonder”, vertelde de Pool naderhand. “Ene Agnieszka reikte de leiderstrui uit aan de winnaars op het podium. Op dat moment klikte er iets tussen ons en vandaag de dag is ze mijn vrouw!”

Sindsdien kleurde het palmares van de Poolse ronde steeds internationaler. Een jaar later won de wereldkampioen van Ronse (1988), Maurizio Fondriest. In 1997 was Rolf Järmann aan het feest. De latere tweevoudige winnaar van de Amstel Gold Race zag de stagiair bij zijn Casino-ploeg, ene Alexander Vinokourov, naar de vierde plaats rijden. Ook een nog jonge Sergej Ivanov kwam nog voor de eeuwwisseling op de erelijst.

In 2005 werd de koers opgenomen in de ProTour, voorloper van de WorldTour. Van toen af werden met Kim Kirchen, Stefan Schumacher, Johan Vansummeren, Jens Voigt en Alessandro Ballan meer klinkende namen bijgeschreven in het winnaarsregister. De laatste jaren kwamen daar onder meer Peter Sagan, die vervolgens drie keer wereldkampioen zou worden, en de wereldkampioen van Ponferrada (2014) Michał Kwiatkowski bij.

Baranowski deelt het record van meeste zeges met Andrzej Mierzejewski en Marian Więckowski. Hun vaderland Polen voert ook het lijstje van meeste overwinningen per land aan, namelijk 52. België is daarin tweede dankzij de successen van Roger Diercken in ’60, André Delcroix in ’74, Van Summeren in ’07, Tim Wellens in ’16 en Dylan Teuns in ’17. Pieter Weening is met zijn zege in 2013 de enige Nederlandse winnaar.

Laatste tien winnaars Ronde van Polen

2019: Pavel Sivakov

2018: Michał Kwiatkowski

2017: Dylan Teuns

2016: Tim Wellens

2015: Ion Izagirre

2014: Rafał Majka

2013: Pieter Weening

2012: Moreno Moser

2011: Peter Sagan

2010: Dan Martin

Vorig jaar

In 2019 zijn de eerste dagen van de wedstrijd voor de sprinters. Pascal Ackermann pakt de winst in de openingsrit naar Kraków en is de eerste leider. Een dag later in Katowice pikt ook Luka Mezgec een graantje mee. In de derde etappe naar Zabrze denkt Fabio Jakobsen te hebben gewonnen, maar de Nederlandse kampioen wordt gedeclasseerd na een onreglementaire sprint en dus krijgt Ackermann de zege toegewezen. Zo komt zijn totaal aantal zeges in Polen op vier.

Dan zijn er echter al grote zorgen rond de toestand van Bjorg Lambrecht. De beloftevolle Lotto Soudal-renner is onderweg van de weg geraakt en hard tegen een betonnen buis terecht gekomen. In kritieke toestand wordt hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk sterft aan zijn verwondingen. Zijn overlijden dompelt de wielerwereld in diepe rouw en de vierde etappe wordt geneutraliseerd afgewerkt. Toch pakt het peloton de draad weer op in de vijfde rit.

In Bielsko-Biała is Luka Mezgec nadien de sterkste. De laatste twee dagen zijn voor de klimmers. In de voorlaatste rit raakt neoprof Jonas Vingegaard op de laatste klim samen met Pavel Sivakov en Jai Hindley voorop en klopt hij zijn medeaanvallers in Kościelisko in de sprint. De Deen gaat als leider van start in de slotrit, maar kraakt op weg naar Bukowina Tatrzańska. Dat doet Sivakov niet en dus is de Rus de nieuwe eindwinnaar. Het laatste dagsucces is voor Matej Mohorič.

Over Sivakov gesproken, de beloftevolle klimmer van Team Ineos is dit jaar niet van de partij in Polen. Sivakov geeft de voorkeur aan La Route d’Occitanie in het zuiden van Frankrijk.

Eindklassement Ronde van Polen 2019

1. Pavel Sivakov (Team Ineos) in 26u20m58s

2. Jai Hindley (Team Sunweb) op 2s

3. Diego Ulissi (UAE Emirates) op 12s

4. Sergio Higuita (EF Education First) op 14s

5. Tao Geoghegan Hart (Team Ineos) op 14s

Parcours

De 77e Ronde van Polen wordt verreden in slechts drie van de zestien woiwodschappen, ook wel provincies genoemd. Maar gezien het feit dat het landoppervlak van Silezië, Opole en Klein-Polen groter is dan dat van Nederland, had de organisatie genoeg keuze om vijf routes uit te tekenen. In Chorzów wordt afgetrapt. In Kraków, na hoofdstad Warschau de grootste stad van Polen, eindigt de ronde. Dan is totaal 891,3 kilometer afgelegd (gemiddeld 178 km per dag).

Net als in de Ronde van Frankrijk wordt de gele trui toebedeeld aan de leider in het klassement. De witte trui is voor de leider in het puntenklassement, de wit-blauwe bolletjestrui voor de beste klimmer en het blauw voor de meest strijdlustige renner. De renners tot 23 jaar dingen mee voor een speciaal klassement ter ere van Bjorg Lambrecht. En in elke rit zijn voor de eerste drie renners bonificatieseconden te verdienen aan de tussensprints (3-2-1) en de finish (10-6-4).

Woensdag 5 augustus, etappe 1: Chorzów – Katowice (195,8 km)

De 77e Ronde van Polen gaat van start bij het Śląskistadion in Chorzów, dat recent is vernieuwd. Daarvandaan rijdt het peloton kloksgewijs een rondje van bijna 147 kilometer door de omgeving om vervolgens aan te komen bij de drie plaatselijke ronden rond Katowice van 16,3 kilometer, waarin op 1,2 kilometer van de streep nog een klimmetje van vierde categorie is opgenomen. Vorig jaar won Luka Mezgec hier zijn eerste van twee ritzeges. Wie is deze keer de snelste?

Start: 13.55 uur

Finish: omstreeks 18.28 uur

Donderdag 6 augustus, etappe 2: Opole – Zabrze (151,5 km)

De tweede rit is de kortste met 151,5 kilometer. Gestart wordt in Opole, waarna de route eerst in zuidelijke en daarna in oostelijke richting naar Zabrze gaat, waar wordt gefinisht na drie lokale ronden van 6,1 kilometer. De klim naar Góra Świętej Anny van tweede categorie zorgt voor een serieuze piek in het profiel, maar is al vóór halfkoers ingetekend. Pascal Ackermann kreeg in 2019 de winst in Zabrze toegewezen na Jakobsens declassering en ook nu wordt een sprint verwacht.

Start: 15.05 uur

Finish: omstreeks 18.31 uur

Vrijdag 7 augustus, etappe 3: Wadowice – Bielsko-Biała (203,1 km)

Op de derde dag staat de enige etappe langer dan 200 kilometer op het menu. Bovendien worden hier de meeste hoogtemeters weggetrapt, namelijk 3303. Passages van de klimmen naar Wielka Puszcza en Kocierz en de bergpas Przegibek zijn hier medeverantwoordelijk voor. Het wordt dus menens tussen Wadowice en Bielsko-Biała, waar net als de afgelopen dagen wordt gefinisht na drie plaatselijke ronden. Wie volgt Luka Mezgec op, in 2019 hier de winnaar?

Start: 11.25 uur

Finish: omstreeks 16.29 uur

Zaterdag 8 augustus, etappe 4: Bukovina Resort – Bukowina Tatrzańska (152,9 km)

De ronde wordt normaal beslist in de vierde rit naar skioord Bukowina Tatrzańska, waar de finish ligt na een klim van vier kilometer. Deze slotklim volgt na drie ronden van 48,5 kilometer over steeds de Ściana Harnaś (lett. de Muur van Harnaś) en de Ściana Bukovina. De laatste passage van de Ściana Bukovina is opgedragen aan oud-wereldkampioen bij de amateurs Joachim Halupczok, die in 1994 overleed. Op de top zijn dubbele bergpunten te verdienen (20-14-10 etc).

Start: 14.50 uur

Finish: omstreeks 18.51 uur

Zondag 9 augustus, etappe 5: Zakopane – Kraków (188 km)

Het echte hooggebergte is er niet bij in de 77e Ronde van Polen. In de vierde etappe wordt geflirt met de 1000-metergrens en in de slotrit gaan de renners er nog twee keer overheen. Maar de cols liggen op de laatste dag al in de beginfase van de wedstrijd. Naarmate de finish dichterbij komt vlakt het profiel af. Eenmaal in Kraków wachten nog drie lokale ronden van vier kilometer. Een jaar geleden was Pascal Ackermann hier de beste en ook nu wordt het sprinten.

Start: 14.15 uur

Finish: omstreeks 18.32 uur

Favorieten

In de Ronde van Burgos heeft Remco Evenepoel aangetoond dat hij het winnen niet is verleerd in de coronabreak. Het goudhaantje van Deceuninck-Quick-Step schreef in de eerste weken van het seizoen al de Vuelta a San Juan en de Volta ao Algarve op zijn naam en die winning streak zette hij door in de Spaanse vijfdaagse. Op de Picón Blanco greep hij de macht en twee dagen later stelde hij zijn derde eindzege van het jaar veilig. In Polen kan hij de zesde Belg op de erelijst worden.

Jakob Fuglsang liet in Strade Bianche zien in hoogvorm uit de coronabreak te zijn gekomen. Toen hij op vijftig kilometer van de streep mee de finale opende, leek hij de beste man in koers. Tot hij na zijn aanval wat oververhit raakte in de bloedhete omstandigheden. Uiteindelijk kwam de Deen als vijfde over de finish, nadat hij in de beginfase van het seizoen al terugkeerde uit de Ruta del Sol met twee ritzeges en de eindwinst op zak. Kan hij de eerste Deense winnaar worden in Polen?

Jens Voigt wacht al elf jaar op een opvolger in de Ronde van Polen, want de rasaanvaller is tot op heden de laatste Duitser die de koers wist te winnen. Mogelijk kan Maximilian Schachmann in de voetsporen treden van zijn illustere landgenoot. De BORA-renner begon het seizoen sterk met de tweede plaats in de Volta ao Algarve en eindwinst in de ingekorte Parijs-Nice. Maar ook afgelopen zaterdag kwam hij geweldig voor de dag in Strade Bianche, wat resulteerde in de derde plek.

Net als Evenepoel, Fuglsang en Schachmann heeft Esteban Chaves al aangetoond goed uit de coronabreak te zijn gekomen. In de Ronde van Burgos trok hij het kopmanschap bij Mitchelton-Scott naar zich toe, waarna hij vierde werd in de etappe naar Picón Blanco en uiteindelijk beslag legde op de vierde positie in het eindklassement. Eerder in het jaar was de Colombiaan zevende in eigen land tijdens de Tour Colombia.

In tegenstelling tot eerder genoemde namen, kan Diego Ulissi bogen op veel ervaring in de Ronde van Polen. Tien jaar geleden alweer was hij voor het eerst van de partij en werd hij elfde. Vorig jaar behaalde hij zijn beste klassering en werd hij derde achter winnaar Pavel Sivakov en Jai Hindley. De Italiaan, die vorige maand 31 werd, was al tweede in de Tour Down Under en negende in de UAE Tour en keerde met een 16e stek in Strade Bianche terug uit de coronabreak.

In deze voorbeschouwing kunnen we ook niet om Tim Wellens heen. De Lotto Soudal-renner won vier jaar geleden bij zijn enige deelname het algemeen klassement en weet dus welke ingrediënten nodig zijn voor een grandioos hoofdmaal. Hij begon het seizoen voorspoedig met de vijfde plaats in de Volta ao Algarve, waarin hij vijfde werd in de bergetappe naar Fóia. Daarna sukkelde hij met zijn gezondheid en legde het coronavirus het seizoen lam. In Polen keert Wellens terug in koers.

In zes eerdere deelnames stond Ion Izagirre liefst drie keer op het eindpodium, waarvan een keer als winnaar. Die prestaties dateren al wel weer uit de periode 2013-15. Vorig jaar keerde hij na vier jaar terug in de Poolse ronde en werd hij elfde. De jongste Izagirre was begin dit seizoen goed uit de startblokken geschoten in de Volta a Valenciana (7e) en de Ruta del Sol (4e). In Strade Bianche was Ion Izagirre een van de vele opgevers. Is hij voldoende hersteld?

Rafał Majka is de thuisfavoriet op de deelnemerslijst. De BORA-renner komt uit de omgeving waar de Ronde van Polen dit jaar wordt gehouden en kan prima resultaten overleggen in zijn vaderland, met als hoogtepunt zijn eindzege in 2014. Begin dit jaar was hij onder meer vijfde in de UAE Tour en op dit moment heeft hij de Ronde van Burgos al in de benen. Daarin kwam hij door een val in de openingsrit stroef op gang, maar uiteindelijk werd hij in de slotrit zesde.

De prestaties van Simon Yates zijn vooralsnog grillig. Voor de coronabreak was hij zevende in de Tour Down Under, 55e in de Race Torquay, tiende in de Cadel Road Race en negentiende in de Herald Sun Tour. In de Ronde van Burgos hervatte hij het seizoen, maar werd het kopmanschap al snel toebedeeld aan Esteban Chaves. In de bergetappes naar Picón Blanco en Lagunas de Neila liet hij zich echter weer zien. In 2018 was hij al tweede in Polen. Waartoe is hij nu in staat?

De laatste ster delen we uit aan Jonas Vingegaard. De Deen, die in december pas 24 wordt, trapte een jaar geleden de tegenstand op de adem in de lastige rit naar Kościelisko en begon als leider aan de slotetappe. Zijn nog jonge leeftijd en zijn knappe prestatie van een dag eerder zorgden er echter mede voor dat hij de eindzege niet in veilige haven kon brengen. Door blessures en de coronabreak komt hij nu pas voor het eerst in actie dit jaar. Polen is zijn eerste grote doel.

Sprinters

Volgens het routeboek van de Ronde van Polen worden massasprints verwacht in liefst vier van de vijf etappes. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, staat natuurlijk nog te bezien. Maar de snelle mannen kunnen hun messen slijpen. Veel ogen zijn gericht op Pascal Ackermann, die uit twee optredens al vier zeges mee naar huis nam. De Duitser bleek het winnen niet verleerd in de coronabreak en wist al twee keer te zegevieren in de Sibiu Tour.

Maar Ackermann kan stevige weerstand verwachten uit Nederlandse hoek. Dylan Groenewegen hervat zijn wegseizoen met zijn eerste optreden in de Ronde van Polen. Jumbo-Visma’s sprinter wordt omringd door Christoph Pfingsten en Jos van Emden, die hem over twee maanden ook moeten bijstaan in de Giro d’Italia. Onlangs maakte hij bekend dat hij met zijn partner Nine een kindje verwacht. Kan hij daar extra kracht uit putten?

Fabio Jakobsen is die andere rappe Nederlander. Net als Groenewegen werkt hij de komende twee maanden toe naar de Giro. In tegenstelling tot zijn landgenoot acteerde hij wèl al eerder op de Poolse wegen. Vorig jaar was deze ronde zijn eerste in de rood-wit-blauwe trui en op de derde dag dacht hij even de etappe gewonnen te hebben. Tot de jury hem declasseerde vanwege een onreglementaire sprint. Nu kan hij revanche nemen.

Maar er zijn meer mannen met snelle benen. Luka Mezgec greep in zijn eerste zes deelnames al vaak naast dagwinst, maar keerde bij zijn zevende vorig jaar plots huiswaarts met twee zeges op zak. Mitchelton-Scott heeft ook nog Daryl Impey in huis. Verder is het vanuit Belgisch perspectief uitkijken naar Jasper Philipsen en de Trek-tandem Jasper Stuyven en Edward Theuns, die de Ronde van Burgos al in de benen hebben.

Bij Bahrain McLaren willen we naast Iván García ook toch nog Mark Cavendish aanstippen. Maar de laatste overwinning van de 30-voudige ritwinnaar in de Tour dateert al van februari 2018. CCC heeft thuisrijder Szymon Sajnok, Cofidis Nathan Haas en EF Pro Moreno Hofland. Groupama-FDJ gaat met Marc Sarreau van start, Israel Start-Up Nation met Rudy Barbier, Lotto Soudal met John Degenkolb en Team Sunweb met de jonge Alberto Dainese.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Remco Evenepoel

*** Jakob Fuglsang, Maximilian Schachmann

** Esteban Chaves, Diego Ulissi, Tim Wellens

* Ion Izagirre, Rafał Majka, Simon Yates, Jonas Vingegaard

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Het zuiden van Polen kent een gematigd landklimaat met temperaturen tot gemiddeld 24 ℃. Echt heet wordt het er niet vaak, de weersomstandigheden zijn eerder wisselvallig. Het ziet ernaar uit dat de ronde onder bewolkte omstandigheden begint, maar naarmate het slotweekend dichterbij komt breekt de zon door en stijgt het kwik tot bijna 30 ℃.

De Ronde van Polen is dagelijks te volgen op Eurosport 2 en online via de Eurosport Player en Global Cycling Network (GCN).