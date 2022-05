Voorbeschouwing: Ronde van Overijssel 2022

Nils Eekhoff gaat drie jaar na zijn zege in de Ronde van Overijssel weer een opvolger krijgen. Na twee afgelaste edities door corona staat Overijssels Mooiste namelijk eindelijk weer op de wielerkalender. Wie grijpt de zege? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Ronde van Overijssel is in 2022 alweer toe aan haar 68ste editie. Daarmee is het een van de oudere wielerwedstrijden van Nederland. Olympia’s Tour is ouder (de eerste editie werd in 1909 verreden), maar kent evenveel edities als de Ronde van Overijssel door een pauze tot en met 1955. De Ronde van Overijssel stond in 1952 voor het eerst op de wielerkalender. Piet Smit was primus.

In de jaren die volgden zetten veel talenten zich op de erelijst van de Ronde van Overijssel, die later een grootse carrière zouden uitbouwen. We denken meteen aan Jan Janssen, die als 20-jarig broekie Overijssels Mooiste won en acht jaar later als eerste Nederlander de eindzege in de Ronde van Frankrijk greep. Voor het Nederlandse wielerpubliek was dit één van de eerste kennismakingen met Janssen.

Later zouden ook de jeugdige Rob Harmeling, Tristan Hoffmann, Gerben Karstens en Rudie Kemna winnen in Rijssen. Deze renners wonnen de Ronde van Overijssel overigens toen deze nog gecategoriseerd stond als een amateurwedstrijd. Wijlen Arno Wallaard was in 2005 de eerste coureur die de Ronde van Overijssel won in de vorm zoals we hem nu kennen: met een 1.2-status op de UCI-kalender. Onder andere Robin Chaigneau, Kenny van Hummel, Reinardt Janse van Rensburg, Aidis Kruopis en Nils Eekhoff traden de afgelopen jaren in de voetsporen van Wallaard.

Laatste tien winnaars Ronde van Overijssel

2021: Afgelast i.v.m. coronavirus

2020: Afgelast i.v.m. coronavirus

2019: Nils Eekhoff

2018: Piotr Havik

2017: Nicolai Brøchner

2016: Aidis Kruopis

2015: Jeff Vermeulen

2014: Dennis Coenen

2013: Tom Vermeer

2012: Reinardt Janse van Rensburg

Vorige editie

De laatste editie van de Ronde van Overijssel werd in 2019 verreden. De toen 21-jarige Nils Eekhoff bewees destijds in finishplaats Rijssen helemaal klaar te zijn om de overstap naar de profs te maken. Slechts drie dagen na zijn prestigieuze zege in de slotrit van de Tour de Bretagne sloot hij ook de Ronde van Overijssel winnend af.

Eekhoff zat in Overijssel al in het eerste deel van de koers mee in een eerste waaier, waarin ook renners als Elmar Reinders, Martijn Budding, Kaden Groves, Piotr Havik, Oscar Riesebeek en Daan Hoole zich bevonden. Het peloton daarachter stribbelde nog lang en hard tegen, maar in het laatste wedstrijduur werd duidelijk dat de eerste waaier om de zege zou gaan rijden.

De beslissende aanval vond plaats op 24 kilometer van de streep. Na een versnelling van Groves wisten Budding, Eekhoff, Havik, Alexandar Richardson, Riesebeek en Yves Coolen een gat te slaan op de rest van de eerste groep. Een zege voor BEAT leek in de maak, omdat zij met drie renners meezaten in een kopgroep van zeven. Niet bleek minder waar. Toen Eekhoff in de laatste kilometers een versnelling plaatste, zaten Budding en Havik nog wel mee, maar in de sprint waren zij niet opgewassen tegen de DSM-renner.

Uitslag Ronde van Overijssel 2019

1. Nils Eekhoff (Development Team Sunweb)

2. Martijn Budding (BEAT) in z.t.

3. Piotr Havik (BEAT) in z.t.

4. Oscar Riesebeek (Roompot-Charles) op 24s

5. Kaden Groves (SEG Racing Academy) op 35s

Parcours

De Ronde van Overijssel telt net als vorige editie weer 200 kilometer. De start en finish is zoals gebruikelijk in Rijssen, waar om 12.00 uur in het centrum het startschot wordt gelost voor deze 68ste editie.

In de openingsfase zet het peloton koers richting Twente, waar na 35 kilometer Oldenzaal wordt bereikt. In de omgeving van Oldenzaal staat met de Tankenberg de eerste hindernis van de dag te wachten. Veel brokken zal deze beklimming met zijn 800 meter en gemiddelde stijgingspercentage van 3,6% niet maken. Voor de Kuiperberg (1,4 kilometer aan 2,4%) even later geldt hetzelfde. Het dorpje Ootmarsum, waar Sebastian Langeveld zich in 2014 tot Nederlands kampioen kroonde, wordt vlak na de Kuiperberg aangedaan. De eerste 50 kilometer zit er dan op.

Het peloton vertrekt daarna weer naar het westen, via Tubbergen, Geesteren en Vriezeveen. Op de dijken hier kan het wel eens gevaarlijk worden, getuige de waaiers die hier drie jaar geleden werden getrokken. De Lemelerberg (1,5 kilometer aan 2,1%) is na 108 kilometer het volgende obstakel. De finale begint daarna langzaam maar zeker.

In die finale rijden de renners eerst nog door de Sallandse Heuvelrug, met beklimmingen als de Holteberg (800 meter aan 5,5%) en de makkelijkere Markeloseberg (400 meter aan 3,3%) na pakweg 155 kilometer. Via Markelo rijden de eerste renners dan Rijssen binnen, waar nog drie lokale lussen van 7,1 kilometer moeten worden afgelegd. Wie wint er rond 17 uur op de Markeloseweg?

Zaterdag 7 mei, Rijssen-Rijssen (200 km)

Start: 12.00 uur

Finish: 16.50 uur

Favorieten

De Ronde van Overijssel zal zaterdag ongetwijfeld een sterke winnaar opleveren. Wie naar de uitslag van 2019 kijkt, ziet met Kaden Groves, Nils Eekhoff, Oscar Riesebeek en Daan Hoole vier renners in de top-10 staan die vandaag de dag gerespecteerde profs zijn. Dat we over drie jaar op eenzelfde manier naar de uitslag van 2022 kijken, valt niet uit te sluiten. Er staan namelijk veel talenten aan de start van Overijssels Mooiste.

Het grootste talent is meteen de topfavoriet: Casper van Uden. De Nederlander komt momenteel uit voor de opleidingsploeg van Team DSM en het moet gek lopen als Van Uden volgend jaar geen prof is bij de WorldTour-formatie. Dit jaar won hij ritten in de Tour de Bretagne en de Tour de Normandie, maar het meeste opzien baarde hij met een vierde plaats in de Scheldeprijs.

Van Uden bewees daarmee op 20-jarige leeftijd al WorldTour-materiaal te zijn. Dat hij in Overijssel de topfavoriet is, is niet meer dan logisch. Binnen zijn ploeg is het ook uitkijken naar Tobias Lund Andresen en Pavel Bittner. Laatste naam won vorig jaar een heuvelachtige rit in de Vredeskoers, dit jaar kon de Tsjech nog niet overtuigen.

Dan door naar een volgend talent dat over drie jaar misschien ook wel in de WorldTour is te bewonderen: Joren Bloem. De 22-jarige renner is eerstejaars semi-prof bij ABLOC na enkele jaren voor Sensa-Kanjers voor Kanjers te hebben gereden en rijdt uitstekend in de rondte. Een zwaarder parcours als de Ronde van Overijssel moet hem zeker liggen, zo zagen we al in de Ronde van Drenthe waar hij vijfde werd. Net als vorige week in de PWZ Zuidenveld Tour het geval was, zal Bloem ook in de Ronde van Overijssel finale gaan rijden. De vraag is alleen: op welke plaats gaat hij eindigen? ABLOC kan naast Bloem opnieuw bouwen op Tomas Kopecky.

Twee buitenlandse talenten willen we ook graag naar voren schuiven in deze voorbeschouwing. Zij mogen zichzelf voor de Ronde van Overijssel in een rijtje net onder de topfavorieten scharen. De eerste is de piepjonge Tim Torn Teutenberg (19). In de Elfsteden Race, Olympia’s Tour en Le Triptyque des Monts et Châteaux zagen we hem al bij de eerste tien rijden, de kans dat hij dat in Rijssen weer zal doen is aannemelijk. De tweede is Ryan Christensen. Alhoewel de Nieuw-Zeelander met zijn 25 jaar geen echt talent meer is, bewees hij vorig jaar dat er nog veel rek in hem zit. Hij werd in Nederland namelijk derde in de Ronde van de Achterhoek.

Weer terug naar de Nederlandse ploegen. Twee continentale formaties hebben namelijk hun hoofddoel gemaakt van deze Ronde van Overijssel, omdat hun ploegen zijn gevestigd in Overijssel. VolkerWessels maakt er al jaren geen geheim van dat zij de Ronde van Overijssel hoog op hun verlanglijstje hebben staan en start met bijna de sterkst mogelijke ploeg in Rijssen – alleen Maikel Zijlaard ontbreekt. We denken als eerste aan Coen Vermeltfoort, die ook dit seizoen weer de zeges aan elkaar rijgt. Vorige week won hij nog de PWZ Zuidenveld Tour. Om te winnen zal hij niet de slag moeten missen zoals dat in 2019 het geval was.

VolkerWessels kan verder rekenen op good-old Peter Schulting. Zijn wonderseizoen 2018 is al even geleden, maar de 34-jarige renner laat af en toe nog een glimp van zijn klasse zien. Dat deed hij dit jaar nog op de VAM-berg, waar hij de tweede etappe van Olympia’s Tour winnend afsloot. Reken maar dat Schulting erop gebrand is om zich ook in Overijssel van zijn beste kant te laten zien – juist ook omdat de belangen van zijn ploeg zo groot zijn.

Bij Schulting en Vermeltfoort blijft het niet voor VolkerWessels. Wat te denken van Bert-Jan Lindeman, die een zware koers als de Ronde van Overijssel ook wel kan waarderen? Net als Schulting bewees Lindeman in Olympia’s Tour nog over een prima vormpeil te beschikken. Hij werd tweede in het eindklassement. Iets jeugdiger bij VolkerWessels, maar ook levensgevaarlijk: de Zeeuw Timo de Jong. Parcoursen als deze moet hij normaal gesproken prima verteren.

De nieuwe continentalploeg Allinq is het tweede team dat een doel heeft gemaakt van de Ronde van Overijssel. De ploeg zal zich ongetwijfeld laten gelden in de koers, maar heeft niet een, twee, drie een kandidaat-winnaar in huis. De blikken zullen vooral op Jasper Schouten, Marien Bogerd en Arne Peters zijn gericht om iets uit te richten.

Tot slot: Metec-Solarwatt staat net als vorige week in de PWZ Zuidenveld Tour weer met een sterke ploeg aan het vertrek in Rijssen. In de PWZ Zuidenveld Tour wist de ploeg van Michel Megens met Rick Ottema en Hartthijs de Vries hun stempel stevig op de wedstrijd te drukken, maar vergat het zichzelf op een podiumplaats (of meer) te trakteren. Omdat de Ronde van Overijssel iets selectiever is dan de PWZ Zuidenveld Tour, zullen vooral Ottema en De Vries erop gebrand zijn om het nu wel af te maken. Gaat het ze lukken?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Casper van Uden

*** Joren Bloem, Coen Vermeltfoort

** Hartthijs de Vries, Rick Ottema, Peter Schulting

* Ryan Christensen, Bert-Jan Lindeman, Tim Torn Teutenberg, Timo de Jong

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De weersverwachtingen voor aankomende zaterdag zijn prima. Met een temperatuur van 18 graden Celsius, een zonnetje en slechts windkracht 2 is het aangenaam vertoeven in Twente. Waaiers zoals in 2019 zullen er vermoedelijk niet getrokken gaan worden. RTV Oost zendt de koers vanaf 15.00 uur uit.