Voorbeschouwing: Ronde van Hongarije 2023 – Topsprinters aan het vertrek

De wielerwereld is dezer dagen vooral in de ban van de Giro d’Italia, maar er wordt ook buiten de Italiaanse landsgrenzen gekoerst. Woensdag begint bijvoorbeeld de 44ste editie van de Ronde van Hongarije. En het belooft een zeer interessante ronde te worden, met een pak topsprinters en Egan Bernal aan het vertrek. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De organisatie van de Ronde van Hongarije viert dit jaar zijn 44ste editie, maar voor de eerste uitgave moeten we al wat dieper graven. We moeten helemaal terug naar 1925, want toen zag de meerdaagse wielerkoers zijn levenslicht. De eerste editie werd – niet geheel toevallig – gewonnen door een Hongaar. Dit is waarschijnlijk de eerste keer dat de naam van Károly Jerzsabek wordt genoemd in een door WielerFlits geschreven artikel, maar als allereerste winnaar van de Ronde van Hongarije mag hij zeker niet ontbreken in deze voorbeschouwing.

Na Jerzsabek wisten (al even onbekende) renners als László Vida, Oskar Thierbach, István Liszkai, József Vitéz en Kurt Stettler het eindklassement naar zich toe te trekken. Een naam die wel degelijk tot de verbeelding spreekt, is die van Vasco Bergamaschi. De Italiaan won in 1930 als toen nog anonieme coureur de Ronde van Hongarije, maar het bleek de opmaat naar een succesvolle carrière, met als hoogtepunt zijn eindoverwinning in de Giro d’Italia van 1935.

De wedstrijd werd dus voor het eerst georganiseerd in 1925, maar de organisatie viert dit jaar pas zijn 44ste editie. De Ronde van Hongarije verdween wel eens van de wielerkalender, om na een tijdje toch weer terug te keren. De koers leek aan het einde van de jaren zestig alsnog een stille dood te sterven, maar in 1992 – na een afwezigheid van 26 jaar – was er sprake van een wedergeboorte. De koers won al snel weer aan allure en maakte in 2005 de stap naar de UCI Europe Tour.

Er volgden nog wel enkele moeilijke jaren rond de eeuwwisseling en in het nieuwe millennium, maar sinds 2015 wordt de Ronde van Hongarije weer onafgebroken georganiseerd. Steeds meer toprenners vinden hun weg naar het land van de goulash, Pálinka en koude soep. Dat is ook te zien aan de recente erelijst: bekende namen als Mihkel Raïm, Krists Neilands, Attila Valter, Damien Howson en Eddie Dunbar kroonden zich de voorbije jaren tot eindwinnaar.

Het moge duidelijk zijn: de Ronde van Hongarije zit sportief gezien in de lift. Het is dus niet heel verwonderlijk dat de organisatie dit jaar een nieuwe stap heeft gezet en de Ronde van Hongarije vanaf nu door het leven gaat als een 2.Pro-wedstrijd.

Laatste winnaars Ronde van Hongarije

2022: Eddie Dunbar

2021: Damien Howson

2020: Attila Valter

2019: Krists Neilands

2018: Manuel Belletti

2017: Daniel Jaramillo

2016: Mihkel Räim

2015: Tom Thill

2007: Andrew Bradley

2004: Zoltán Remák

Laatste editie

Fabio Jakobsen versus Dylan Groenewegen: de 43ste editie van de Ronde van Hongarije stond in het teken van de sprintduels tussen de twee beste Nederlandse sprinters van het moment. In de eerste etappe van Csákvár naar Székesfehérvár kregen Jakobsen en Groenewegen al meteen een gelegenheid om de degens te kruisen, maar de zege ging naar een andere rappe renner met een Nederlands paspoort. De jonge Olav Kooij wist een chaotische sprint – zonder een echte lead-out – naar zijn hand te zetten.

De renner van Jumbo-Visma mocht zo als leider beginnen aan de tweede etappe met aankomst in Hajdúszoboszló. Ook deze rit zou eindigen in een sprint, eentje die werd ontsierd door een massale valpartij in de laatste kilometer. Hierdoor waren leider Kooij en Groenewegen plotsklaps uitgeschakeld voor de overwinning en daar kon Jakobsen van ‘profiteren’. De coureur van (toen nog) Quick-Step Alpha Vinyl Team bleef wel recht en wist de zege weg te kapen voor de neus van Rudy Barbier en Sasha Weemaes.

Het bleef niet bij deze ene zege voor Jakobsen, want ook in de derde etappe rekende hij vakkundig af met de tegenstand. Zijn grote sprintconcurrent Groenewegen kwam er andermaal niet aan te pas – de sprinttroef van Team BikeExchange-Jayco werd slechts veertiende – maar een dag later nam de Amsterdammer sportieve revanche. In finishplaats Kazincbarcika bleek er geen houden aan voor de concurrentie en moest Jakobsen ruim zijn meerdere erkennen in Groenewegen.

In de eerste dagen van de Ronde van Hongarije waren de sprinters dus aan zet, maar de strijd om de eindzege ging toch echt tussen de betere klimmers. De vijfde en laatste etappe finishte namelijk op de slotklim naar Gyöngyös-Kékestető. Op deze twaalf kilometer lange beklimming – aan 5,6% – wist de jonge Italiaan Antonio Tiberi zijn eerste profzege te boeken. De eindzege ging echter naar een Ier. Eddie Dunbar, toen nog uitkomend voor INEOS Grenadiers, eindigde in het spoor van Tiberi als tweede en dit bleek genoeg om de ronde naar zich toe te trekken.

Eindwinnaar Dunbar werd op het eindpodium geflankeerd door de Spanjaard Óscar Rodríguez van Movistar en de Italiaan Samuele Battistella namens Astana Qazaqstan.

Eindklassement Ronde van Hongarije 2022

1. Eddie Dunbar (INEOS Grenadiers) in 20u38m43s

2. Óscar Rodríguez (Movistar) op 23s

3. Samuele Battistella (Astana Qazaqstan) op 28s

4. Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) op 29s

5. Carl Frederik Hagen (Israel-Premier Tech) op 35s

Wedstrijdverslag

Parcours

Vorig jaar was de Ronde van Hongarije nog een waar sprintersfestijn, dit jaar hoopt de organisatie op een wat spannender koersverloop. Wie goed naar het parcours kijkt, ziet meer variatie en vooral meer hoogtemeters. Beginnen doen we nog wel met een sprintersrit en ook de tweede etappe nodigt uit tot een spurt, al is dit ook weer geen uitmaakte zaak. De sprintersteams zullen er ongetwijfeld wel alles aan doen om de boel bijeen te houden.

In de derde en vierde etappe zal het algemeen klassement op de schop gaan, en wordt de koers in een beslissende plooi gelegd. Met twee aankomsten bergop kunnen de klimmers hun hart ophalen, zoveel is zeker. De slotrit in hoofdstad Budapest is dan weer biljartvlak en zal waarschijnlijk uitdraaien op een laatste, koninklijke sprint tussen de snelste renners op twee wielen. Ook niet onbelangrijk: de renners hoeven niet tegen de klok te rijden.

Woensdag 10 mei, Etappe 1: Szentgotthárd – Szentgotthárd (167,4 km)

Sprinters, opgelet! De eerste etappe speelt zich af in de omgeving van Szentgotthárd, dat dicht tegen de Oostenrijkse grens aanligt. De organisatie is erin geslaagd om een rit van net geen 170 kilometer uit te tekenen ten oosten van de start- en finishplaats.

De renners werken twee keer een grote lokale ronde af en krijgen onderweg de beklimming naar Farkasfa voor de wielen geschoven. De top van deze verder niet al te lastige klim ligt echter wel ver van de finish.

Start: 12.30 uur

Finish: rond 16.20 uur

Donderdag 11 mei, Etappe 2: Zalaegerszeg – Keszthely (175,3 km)

De rappe mannen doen er goed aan om ook de tweede etappe met rood te omcirkelen in hun agenda, al is het zeker geen uitgemaakte zaak dat we ook gaan sprinten in finishplaats Keszthely.

In deze 175,3 kilometer lange rit staan er namelijk twee beklimmingen op het menu, en bovendien is de finale verraderlijk met enkele korte knikjes. De vraag is dan ook of de sprintersteams in staat zijn om de koers te controleren, of gaan de puncheurs er met de buit vandoor?

Start: 12.30 uur

Finish: rond 16.35 uur

Vrijdag 12 mei, Etappe 3: Kaposvár – Pécs (179,9 km)

In de derde etappe weten we één ding zeker: de klimmers zijn aan zet. Tussen startplaats Kaposvár en finishplek Pécs is het klimmen geblazen met drie hellingen van derde en drie beklimmingen van tweede categorie. De renners koersen in de finale over een lokaal circuit en bedwingen tot drie keer toe de beklimming naar Mánfa, terwijl de klim in Pécs – de op vier na grootste stad van Hongarije – twee keer zal worden opgediend.

Op deze laatste helling is, na net geen 180 kilometer, ook de finishlijn getrokken. Het kaf zal hier ongetwijfeld van het koren worden gescheiden. De klim is misschien ‘maar’ 2,3 kilometer lang, maar kent wel een gemiddelde stijging van liefst 9%. De steilste stroken volgen meteen aan de voet: de eerste 1400 meter lopen omhoog aan 12,2%. Daarna vlakt de klim af naar 6% en in de laatste vijfhonderd meter loopt de weg nog omhoog aan een procent of vier.

Start: 12.00 uur

Finish: rond 16.30 uur

Zaterdag 13 mei, Etappe 4: Martonvásár – Dobogókő (206,4 km)

Vorig jaar kregen de renners maar één bergetappe voor hun kiezen, nu volgen voor de klimmers twee kansen om zich uit te leven. In de voorlaatste rit trekken de coureurs vanuit startplaats Martonvásár naar Esztergom.

Dit is het startpunt van een zeer lastige finale met passages over de beklimmingen naar Két-Bükkfa, Pilisszántó (2 km aan 9%, en dat drie keer) en een klim genaamd Dobogókő. Op deze laatste berg (10,6 km aan 4,4%, met uitschieters tot 9%) zal er worden gefinisht.

Start: 11.15 uur

Finish: rond 16.20 uur

Zondag 14 mei, Etappe 5: Boedapest – Boedapest (150 km)

De slotrit speelt zich af in het centrum van de hoofdstad van Hongarije. Dit jaar is het precies 150 jaar geleden dat beide stadsdelen aan de rivier de Donau, Boeda en Pest, werden samengevoegd tot de stad die we nu kennen als Boedapest. Om dit te vieren, heeft de organisatie van de Ronde van Hongarije een biljartvlakke, haast criteriumachtige rit uitgetekend langs heel wat culturele en architecturale bezienswaardigheden die de stad rijk is.

De rit begint en eindigt aan de noordelijke oever van de Donau, naast het zwembad/kuuroord Császár-Komjádi. Het bijna tien kilometer lange circuit, dat vijftien keer zal worden afgewerkt, voert het peloton langs populaire toeristische attracties als de Burcht van Boeda en het Parlement, en over de Kettingbrug, Gellért-heuvel en het Margaretha-eiland. Het belooft nog een spannende en hectische finale te worden, met alle bochten in het parcours.

Start: 11.00 uur

Finish: rond 14.15 uur

Favorieten

Het is voor de organisatie van een 2.Pro-wedstrijd in deze tijd van het jaar een hele uitdaging om een representatief deelnemersveld samen te stellen. De Ronde van Hongarije moet namelijk opboksen tegen de Giro d’Italia, en dat is natuurlijk geen sinecure. Het is te zien aan de lijst met potentiële kandidaten voor de eindzege, hier in Hongarije. En toch mag de organisatie best tevreden zijn met het startveld. Sterker, er staat zelfs een winnaar van de Tour de France en Giro d’Italia aan het vertrek.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de sprinters die de moeite hebben genomen om af te zakken naar Hongarije. Daar verbleekt zelfs een koers als de Giro d’Italia bij. Voor heel wat rappe mannen is de Ronde van Hongarije een ideaal ’tussenstation’ richting de Tour de France, en dus kunnen we ons opmaken voor enkele sprintclashes tussen de snelste renners op twee wielen.

Maar voor we stilstaan bij de sprinters, kijken we eerst naar de favorieten voor de eindoverwinning. De grootste naam aan het vertrek is Egan Bernal, dat staat buiten kijf, maar onze topfavoriet is een 20-jarige Brit die uitkomt voor Team DSM. Zijn naam? Max Poole. De jonge klimmer is bezig aan zijn eerste maanden in het profpeloton, maar maakt een stormachtige ontwikkeling door. In de Tour of the Alps liet hij al zijn klasse zien door elfde te worden in het eindklassement, maar Poole maakte pas écht indruk in de Ronde van Romandië. De coureur wist in zijn eerste WorldTour-koers meteen te schitteren.

Poole eindigde namelijk als vierde – ja, u leest het goed – vierde in het eindklassement. Achter eindwinnaar Adam Yates, Matteo Jorgenson en Damiano Caruso, maar voor toppers als Thibaut Pinot, Romain Bardet, de eerder genoemde Bernal en Rafal Majka. Dit is een zeer straffe prestatie van Poole en dit belooft voor de komende weken en maanden. In de Ronde van Hongarije krijgt hij misschien wel een uitgelezen kans om zijn eerste profoverwinning(en) te boeken. Team DSM heeft met de eveneens 20-jarige Brit Oscar Onley, vorig jaar nog tweede in de CRO Race, nog een kandidaat-winnaar in de gelederen.

We zijn echt benieuwd naar de verdere ontwikkeling van Poole, maar de meeste ogen zijn toch gericht op Egan Bernal. De Colombiaan is weer terug op niveau, dat was toch de belangrijkste conclusie na zijn optreden in de Ronde van Romandië. De Tourwinnaar van 2019 koerst zeker nog niet op zijn oude niveau, maar achtste worden in het eindklassement is toch niet niks. Het laat vooral zien dat Bernal weer de weg naar boven heeft gevonden, na een zeer lange revalidatie en de nodige knieproblemen. “Ik ben wel tevreden over mijn vormpeil, maar heb nog veel werk voor de boeg”, schetst Bernal zijn huidige situatie.

De 26-jarige klimmer moet in deze vorm echter wel kunnen meestrijden om de eindzege in de Ronde van Hongarije. En mocht dit toch nog te vroeg komen, dan is er nog geen man overboord binnen het kamp van INEOS Grenadiers. De Britse sterrenformatie heeft meerdere sportieve ijzers in het vuur, met Jhonatan Narváez en Ben Tulett. Narváez is dan wel geen pure klimmer, maar de Ecuadoraan moet met zijn explosiviteit ver kunnen komen. De ook nog altijd maar 21-jarige Tulett gaat ook bijzonder goed bergop, en de Brit kan wellicht profiteren van een bliksemafleider als Bernal.

Egan Bernal is niet de enige grote naam aan het vertrek van de Ronde van Hongarije. Israel-Premier Tech kan na een afwezigheid van ruim twee maanden weer rekenen op Jakob Fuglsang. De ervaren Deense klimmer kwam dit seizoen vanwege een ontsteking in zijn linker teelbal nog nauwelijks in actie, maar is nu dus weer helemaal hersteld en klaar om te koersen. Gebruikt Fuglsang de Ronde van Hongarije als ‘opstartronde’ richting latere doelen? Of is de winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije al meteen tuk om mee te doen voor de eindoverwinning?

Fuglsang tast met andere woorden nog wat in het duister als het gaat over zijn vormpeil. Damien Howson weet hoe met zijn vorm is gesteld: zeer goed. De Australiër won vorige week namelijk nog een etappe in de Ronde van Asturië en werd er vierde in het eindklassement. Het maakt van Howson een van de grote favorieten voor de Ronde van Hongarije, al helemaal omdat de renner van Q36.5 Pro Cycling zich twee jaar geleden nog tot eindwinnaar kroonde van de rittenkoers.

Nu we toch in de Oceanische sferen zitten: wat mogen we de komende week verwachten van George Bennett? De 33-jarige Nieuw-Zeelander is – op papier – de klassementskopman van UAE Emirates. De klimmer heeft er alleen geen al te best voorseizoen opzitten. Bennett begon nog wel met enkele ereplaatsen aan zijn wegcampagne, maar reed in de daaropvolgende koersen op Europese bodem toch vooral geruisloos in dienst van anderen. In Hongarije krijgt hij een spaarzame kans om een ploeg te leiden. Grijpt hij die met beide handen aan?

Een andere Engelssprekende renner, James Knox, stak zijn neus de voorbije weken wel enkele keren nadrukkelijk aan het venster. De 27-jarige klimmer van Soudal Quick-Step was zestiende in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, maar bovenal achtste in de Ronde van het Baskenland, toch een van de zwaarste rittenkoersen op de wielerkalender. In de voorbije Ronde van Romandië moest hij nog wel ziek opgeven, maar Knox is inmiddels hersteld en krijgt in de Ronde van Hongarije misschien wel een uitgelezen kans om eens voor de overwinning te koersen.

Onze laatste ster gaat naar een renner, die wellicht niet meteen een belletje doet rinkelen. Zijn naam? Yannis Voisard. Dit is een 24-jarige Zwitser die dit seizoen toch aardig aan de weg timmert als klimmer/ronderenner. In dienst van Tudor Pro Cycling werd hij al 21ste in de UAE Tour, zevende in de Giro di Sicilia en recent nog achttiende in de Ronde van Romandië. Dat zijn toch veelbelovende uitslagen voor een renner die nog altijd relatief jong is. Daar komt nog eens bij dat zijn ploeg de laatste maanden uitstekend op dreef is. Meerdere Tudor-renners wisten dit seizoen al eens te winnen. Is het nu de beurt aan Voisard?

Verder doen we er goed aan om de namen van Luke Plapp (INEOS Grenadiers), Antwan Tolhoek (Trek-Segafredo), de herboren Ben Hermans (Israel-Premier Tech), Eduardo Sepúlveda en Sylvain Moniquet (Lotto Dstny), Paul Double (Human Powered Health), Alessandro Fancellu, Fernando Tercero (EOLO-Kometa), Carl Frederik Hagen (Q36.Pro Cycling), Fernando Barceló (Caja Rural-Seguros RGA), thuisfavoriet Márton Dina (ATT Investments) en – uit respect – Chris Froome (Israel-Premier Tech) te noteren.

Sprinters

Met Bernal, Bennett, Fuglsang en Poole staan er een paar interessante klimmers aan de start, maar het is in deze Ronde van Hongarije toch vooral uitkijken naar de te verwachten sprintduels. Zelfs de organisatie van de Tour de France zou jaloers zijn op een dergelijk sprintveld. De absolute topsprinters zijn zeker niet op één hand te tellen. Soudal Quick-Step, om maar een ploeg te noemen, rekent op de snelle benen van Fabio Jakobsen.

De Europese kampioen snakt wel naar een nieuwe zegeruiker, aangezien hij in het voorjaar ‘maar’ twee koersen wist te winnen. Na een korte rust- en trainingsperiode begint Jakobsen weer op nul, met een schone lei, en zal hij teammanager Patrick Lefevere willen overtuigen van zijn kwaliteiten in aanloop naar de Tour de France. De Nederlander is namelijk in een interne concurrentiestrijd verwikkeld met Tim Merlier, die voorlopig de beste papieren lijkt te hebben om de Tourstart te halen.

Een andere Nederlander, Dylan Groenewegen, hoeft niet te vrezen voor de komende Ronde van Frankrijk. De 29-jarige coureur is zeker van zijn selectie en zal ook dit jaar weer als sprintkopman (van Jayco AlUla) worden uitgespeeld. In de Ronde van Hongarije krijgt Groenewegen de kans om zijn vorm alvast aan te scherpen richting de Franse ronde. Dit is ook wat Caleb Ewan, de sprinttroef van Lotto Dstny, voor ogen heeft. De pijlsnelle Australiër zal echter ook willen scoren in Hongarije, na een toch wel teleurstellend voorseizoen.

Nog een rappe man die zich via de Ronde van Hongarije hoopt klaar te stomen voor de Tour: Sam Bennett. De Ier is de voornaamste sprinter binnen de selectie van BORA-hansgrohe, al heeft de Duitse formatie met Jordi Meeus, Matthew Walls en zelfs Danny van Poppel meerdere rappe mannen in de gelederen. Bahrain Victorious legt dan weer zijn eieren in het mandje van Phil Bauhaus, terwijl UAE Emirates met de weer fitte Juan Sebastián Molano, Álvaro José Hodeg en Matteo Trentin de sprintstrijd zal aangaan.

Alpecin-Deceuninck rekent dan weer op de razendsnelle Jakub Mareczko, Jon Aberasturi en Thibau Nys zijn de snelle mannen van Trek-Segafredo en Q36. Pro Cycling heeft met Matteo Moschetti een goede optie voor de sprints. Een andere Italiaan, Elia Viviani, zal zich namens INEOS Grenadiers mengen in het sprintgeweld. Vanuit Nederlands oogpunt is het dan weer uitkijken naar Arvid de Kleijn in dienst van Tudor of naar Casper van Uden namens Team DSM.

Tot slot noteren we de namen van Itamar Einhorn (Israel-Premier Tech), Sasha Weemaes en Matthew Gibson (Human Powered Health), Jules Hesters (Team Flanders-Baloise) en Mihkel Raïm (ATT Investments).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Max Poole

*** Egan Bernal, Damien Howson

** Ben Tulett, James Knox, Jakob Fuglsang

* Jhonatan Narváez, Oscar Onley, George Bennett, Yannis Voisard

Weer en TV

Een regenjas is zeker geen overbodige luxe in Hongarije. Volgens de laatste weersvoorspellingen krijgen de renners namelijk te maken met slecht weer. De gemiddelde temperatuur schommelt dan wel rond een graad of 18, er is een grote kans op (flinke) regenbuien. De zon krijgt ook niet echt de kans om door te breken, waardoor de gevoelstemperatuur wat lager zal liggen.

De Ronde van Hongarije is elke dag live te volgen via Eurosport, al moeten de wielerliefhebbers wel uitwijken naar Eurosport.nl/Discovery+/GCN+. Op de hoofdkanalen van Eurosport krijgt de Giro d’Italia namelijk de voorkeur. De uitzending begint steevast om 14.50 uur. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.