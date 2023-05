Soudal Quick-Step neemt Masnada niet mee naar Giro: “In gezamenlijk overleg besloten”

Soudal Quick-Step presenteerde eerder vandaag de selectie voor de komende Giro d’Italia. Een opvallende afwezige: Fausto Masnada. Ploegleider Klaas Lodewyck legt in gesprek met Het Laatste Nieuws uit waarom de Italiaanse klimmer er niet bij zal zijn. “Fausto was niet overtuigd van zijn niveau.”

“Er waren al wat problemen in de aanloop”, begint Lodewyck zijn relaas. “Fausto sukkelde in de Ronde van Catalonië met het zitvlak. Een blessure die zich nadien vrij snel herstelde. Aansluitend werkte hij een prima hoogtestage af op Tenerife. Toch hield hij daar niet het gewenste gevoel aan over. Op de openingsdag van de Ronde van Romandië liep hij een lichte verkoudheid op.”

“Zelf vonden we hem in die proloog nog vrij goed rijden. In de tweede tijdrit ging het al wat ‘bergaf’. En na de bergrit naar Thyon 2000, waarin hij zich normaal gezien toch redelijk vlot had moeten kunnen handhaven tussen de beteren – rezen er echt twijfels. In de slotetappe hebben we hem niet meer laten starten.”

Masnada kwam zelf al snel tot de conclusie dat hij niet klaar is om kopman Remco Evenepoel drie weken bij te staan in het Italiaanse gebergte. “Hij vond het ook persoonlijk niet goed genoeg om eerste keuze te zijn, hij was niet overtuigd van zijn niveau. En gaf dat ook openlijk aan. Dat apprecieerden we. Waarop we in gezamenlijk overleg besloten om hem niet te selecteren”, aldus Lodewyck.

Eerste reserve

“Als je bijna twee maanden samen op een berg woont, is het uiteraard niet plezant om je te moeten afmelden voor de Giro. Maar al met vraagtekens aan de start verschijnen, is niet fijn voor jezelf én de groep. Hopelijk kan Fausto nog andere doelen stellen, later dit jaar. We laten hem hoe dan ook als eerste reserve staan voor de Ronde van Italië. Omdat zo’n gevoel in principe ook snel weer kan keren.”

Kopman Remco Evenepoel wordt in de Ronde van Italië omringd door Ilan Van Wilder, Pieter Serry, Mattia Cattaneo, Jan Hirt, Davide Ballerini, Josef Černý en Louis Vervaeke.