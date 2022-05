Antonio Tiberi wint bergetappe Ronde van Hongarije, eindzege Eddie Dunbar

Antonio Tiberi heeft zondag de koninginnenrit van de Ronde van Hongarije gewonnen. De Italiaan van Trek-Segafredo wist in extremis de ontsnapte Eddie Dunbar te passeren in de strijd om de ritzege. De Ier van INEOS Grenadiers werd daardoor tweede, maar eiste wel de eindzege op in de rittenkoers.

In de slotetappe van de Ronde van Hongarije werd er, bij hoge uitzondering, eens niet gesprint voor de overwinning. Althans, het zou geen sprint worden tussen de rappe mannen in het peloton. De vijfde en laatste etappe finishte namelijk op een heuse beklimming.

In Miskolc verzamelden de renners zich voor de slotetappe in deze Ronde van Hongarije. Tijd om de benen los te schudden was er niet, aangezien het van bij de start bergop liep. De finale barstte pas echt los op de slotklim naar Gyöngyös. Wat de renners te wachten stond? Goed twaalf kilometer klimmen aan 5,6%, met uitschieters tot 8%.

Jens Reynders in de ontsnapping

De vroege vlucht kwam al vrij snel tot stand en werd gevormd door Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise), Nicolas Dalla Valle (Giotti Victoria-Savini Due), Tilen Finkšt (Adria Mobil), thuisrijder Ádám Kristóf Karl (Hongaarse selectie), Umberto Marengo (Drone Hopper-Androni Giocattoli) en Sergio Roman Martín (Caja Rural-Seguros RGA).

Het peloton was echter niet van plan om de vluchters al te veel ruimte te geven, gezien de aanwezigheid van Reynders in de kopgroep. De Belg stond na vier etappes nog altijd derde in het klassement, op twaalf seconden van leider Fabio Jakobsen, en was dus een gevaar voor de eindzege.

Het was Nicolas Dalla Valle (Giotti Victoria-Savini Due) die met een minuut voorsprong aan de slotklim naar Gyöngyös begon. Reynders wist nog aan te sluiten bij Dalla Valle, maar op elf kilometer van de top werden ze ingerekend. Alessandro Monaco, ploeggenoot van Dalla Valle, koos vervolgens voor de aanval, maar ook hij hield geen stand.

Favorieten strijden om rit- en eindzege

BORA-hansgrohe, Astana Qazaqstan en INEOS Grenadiers lieten zich goed van voren zien. Tot op drie kilometer van de meet was het peloton nog redelijk groot, maar daarna liepen de stijgingspercentages nog verder omhoog en bleef een elitegroep over. Ben Turner legde het tempo erg hoog en leidde daarmee een aanval in van Eddie Dunbar.

De Ier van INEOS Grenadiers versnelde op twee kilometer van de meet en sloeg direct een gat met de concurrentie. Hij begon met een minimale voorsprong op Antonio Tiberi (Trek-Segafredo) en Oscar Rodriguez (Movistar) aan de slotkilometer. Dunbar leek de ritzege op te eisen, maar Tiberi wist met een ultieme versnelling nog voorbij Dunbar te gaan. Dat gebeurde in de laatste 25 meter voor de finish.

Eindwinst voor Eddie Dunbar

Tiberi ging daardoor met de etappezege aan de haal, maar een dubbelslag zat er niet in voor de Italiaan. Hij stond namelijk al op ruime achterstand in het algemeen klassement. Een geluk bij een ongeluk voor Dunbar, die zich wel de eindwinnaar mag noemen. In maart won de klimmer ook al het eindklassement van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali.