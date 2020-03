Voorbeschouwing: Ronde van Drenthe 2020 donderdag 12 maart 2020 om 07:00

De Ronde van Drenthe (dit jaar omgedoopt tot de Bevrijdingsronde van Drenthe) verloor in de winter haar .HC-status op de UCI-kalender. Hoewel de koers nu een .1-status heeft, staat er één WorldTeam meer aan de vertrek dan in 2019. Nu door het coronavirus andere koersen in Europa worden afgelast, nemen enkele ploegen juist hun toevlucht tot de Nederlandse wedstrijd. Zo gaat Jumbo-Visma met een A-selectie van start gaat in Assen. We blikken vooruit!

Historie

De Ronde van Drenthe is, na de Amstel Gold Race, een van de grootste eendagswedstrijden van Nederland, maar dit is niet altijd zo geweest. Tot 2004 was dit namelijk een nationale koers. Pas daarna werd de ronde een profwedstrijd en kreeg het een .1-status op de kalender. Alleen de laatste twee jaar genoot de Ronde van Drenthe een .HC-status.

Voor de erelijst maakte deze switch naar het profniveau niet heel veel uit. Nog steeds wonnen sterke coureurs, alleen stond iets vaker een buitenlander op het hoogste treetje van het podium. Edward Theuns bewees dat in 2015. Met zijn zege in Drenthe versierde hij een WorldTour-contract bij Trek-Segafredo.

Bekende Nederlandse winnaars van de Ronde van Drenthe zijn Hennie Kuiper (1972), Karsten Kroon, Rudie Kemna (2002, 2003), Erik Dekker (2004), Martijn Maaskant (2007) en Jan-Willem van Schip (2017), die anderhalve week geleden in Berlijn tijdens het WK baanwielrennen naar het zilver reed op het omnium.

Voorheen heette de wedstrijd de Albert Achterhes Profronde, naar oprichter Albert Achterhes die in 1960 deze koers voor het eerst organiseerde. Dit jaar staat de Ronde van Drenthe in de boeken als de Bevrijdingsronde van Drenthe, aangezien het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd van de Duitse onderdrukking in de Tweede Wereldoorlog.

Laatste tien winnaars Ronde van Drenthe

2019: Pim Ligthart

2018: František Sisr

2017: Jan-Willem van Schip

2016: Jesper Asselman

2015: Edward Theuns

2014: Kenny Dehaes

2013: Alexander Wetterhall

2012: Bert-Jan Lindeman

2011: Kenny van Hummel

2010: Alberto Ongarato

Vorig jaar

De Ronde van Drenthe kende een zware editie in 2019. Een handvol coureurs bleef in de finale over op de beruchte Drentse flinten (zwerfkeien), waaronder WorldTour-renners Paweł Bernas (CCC) en Michael Gogl (Trek-Segafredo). Nederland was met Pim Ligthart (Total Direct Energie) en Robbert de Greef (Alecto) relatief ondervertegenwoordigd, maar zij zouden in de finale gaan strijden om de zege. Rondom Echten plaatste Ligthart op de laatste keienstrook een versnelling, waarna hij trainingsmaatje De Greef met zich meekreeg. In een sprint trok Ligthart vervolgens aan het langste eind. De Ronde van Drenthe is de laatste UCI-wedstrijd van De Greef geweest voor zijn fatale ongeluk in de Omloop van de Braakman.

Uitslag Ronde van Drenthe 2019

1. Pim Ligthart (Total Direct Energie)

2. Robbert de Greef (Alecto)

3. Nicola Bagiola (Nippo-Vini Fantini-Faizanè)

4. Emīls Liepiņš (Wallonie-Bruxelles)

5. Hugo Hofstetter (Cofidis)

Parcours

De Ronde van Drenthe begint niet meer in Emmen, maar in Assen. De wedstrijd is daardoor een stuk korter geworden, aangezien er ook niet meer voorbij Westerbork wordt gereden. In tegenstelling tot de 217 kilometer vorig jaar, staat dit jaar 189,5 kilometer op het menu.

De scherprechters in de wedstrijd blijven echter dezelfde. Dat zijn – en blijven – de keienstroken en de VAM-berg. De Drentse keienstroken zullen het peloton de gehele dag teisteren, terwijl de VAM-berg tussen kilometerpunt 124 en 144 driemaal wordt bedwongen.

Naast de VAM-berg komt het peloton over nog elf keienstroken te rijden. De eerste dient zich aan na 21 kilometer, terwijl de VAM-berg op 44 kilometer van de meet voor het laatst de welbekende flinten herbergt. De vraag is of daarna nog het verschil kan worden gemaakt. Mocht dat niet het geval zijn, zou dat sprinters als Dylan Groenewegen in een zetel helpen.

Zondag 15 maart: Assen – Hoogeveen (189,5 km)

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.20 en 16.32 uur

Favorieten

De Ronde van Drenthe heeft dit jaar een deelnemersveld om de vingers bij af te likken. Dat komt niet alleen door de aanwezigheid van Jumbo-Visma in Assen, maar ook door de presentie van een paar upcoming renners.

Maar eerst Jumbo-Visma, dat met een aantal van haar beste renners aantreedt. Nadat eerder al bekend werd dat de ploeg niet met een combinatie van de hoofdmacht en het opleidingsteam van start gaat maar met de profploeg rijdt, werd aangekondigd dat Dylan Groenewegen zaterdag acte de présence geeft. De Nederlander mocht dit prille seizoen al drie keer het zegegebaar maken. Het betekent dat Jumbo-Visma aanstuurt op een sprint in Hoogeveen, mits het koersverloop dat toestaat.

Mocht de koers niet uitdraaien op een sprint, dan herbergt de geel-zwarte brigade nog steeds dé grote favoriet. Mike Teunissen is hard op weg om een van de beste klassieke renners ter wereld te worden en dus is hij het bijna aan zijn stand verplicht om zaterdag bij een zwaarder koersverloop de zweep erover te leggen – en misschien ook wel om te winnen. Daarnaast heeft Teunissen met zijn sprint een belangrijk wapen achter de hand, wat hem levensgevaarlijk maakt. Pascal Eenkhoorn, Taco van der Hoorn en Timo Roosen zijn andere coureurs van Jumbo-Visma die het op een goede dag kunnen afmaken.

We gaan snel door met de andere WorldTeams, want ook van CCC en Team Sunweb mag het een en ander verwacht worden, al treden zij niet met zo’n sterke selectie als Jumbo-Visma aan. Bij CCC zullen ze hopen op Jakub Mareczko in het geval van een sprint en op Łukasz Wiśniowski en Guillaume Van Keirsbulck bij een zware wedstrijd. Vooral de Pool Wiśniowski moet dit kunnen. Hij eindigde in het verleden al meermaals bij de eerste tien in Kuurne-Brussel-Kuurne. Joris Nieuwenhuis is als veldrijder een gevaarlijke man bij Team Sunweb.

Toch zullen het vermoedelijk niet CCC en Team Sunweb zijn, waar de ogen van Jumbo-Visma op zijn gericht. Het Nederlandse team stipt hoogstwaarschijnlijk Alpecin-Fenix aan als grootste concurrent voor de zege. En daar heeft het ook alle reden toe, want die ploeg heeft twee favorieten in de selectie. De eerste draagt de Belgische driekleur: vorig jaar werd Tim Merlier Belgisch kampioen door in Gent naar de overwinning te spurten. Alpecin-Fenix zal hem nadrukkelijk naar voren schuiven in een sprint om concurrent Groenewegen van een eventuele zege te houden.

Mocht Merlier er in de finale niet meer bij zijn, dan zal heel snel de kaart van Sacha Modolo getrokken worden. De 32-jarige Italiaan won in zijn leven al heel veel massasprints, maar is ook meer dan een goede klassiekerrenner. Vierde in Milaan-San Remo (2010) en zesde in de Ronde van Vlaanderen (2017): Modolo is een heel gevaarlijke klant voor de zege in deze Ronde van Drenthe.

Na Modolo, Teunissen, Merlier en Groenwegen is het uitkijken naar nog meer snelle mannen aan het vertrek in Assen. De naam van David Dekker zal dan al gauw in het oog springen. Dekker is momenteel hot in de wielerwereld na zijn overwinningen in de Ster van Zwolle en de Dorpenomloop Rucphen. Hoewel de 22-jarige Nederlander niet per se denkt hier te kunnen winnen, zou hij zaterdag wel een heel eind moeten kunnen komen als hij dezelfde benen heeft als in Le Samyn (derde) vorige week. Daar maakte Dekker grote indruk door tussen de WorldTeam-renners over de kasseien te denderden. Coen Vermeltfoort is een andere coureur uit het continental-circuit die na een slopende koers kan wedijveren met de grote mannen.

Timothy Dupont rijdt voor Circus-Wanty Gobert. Dit Belgische ProTeam schuift ongetwijfeld de 32-jarige Belg naar voren. Zeker na zijn optreden in de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré, waar hij als nummer twee met Fabio Jakobsen mee het podium op mocht. Het zal misschien lastig worden voor Dupont om Groenewegen in een onderling duel te kloppen, maar als de koerssituatie gunstig uitpakt, is hij een man om rekening mee te houden. Pim Ligthart zit in hetzelfde schuitje als Dupont bij Total Direct Energie, maar de 31-jarige Nederlander heeft vorig jaar al laten zien hoe het moet. Waarom zou hij het als oud-winnaar niet nog een keer kunnen laten zien?

Er staan naast Pim Ligthart nog twee oud-winnaars aan het vertrek. Jan-Willem van Schip is er een van. Als “kansloze vlucht-sjakie” wist hij in 2017 de Ronde van Drenthe op zijn naam te schrijven, waarna hij een profcontract bij Roompot-Nederlandse Loterij versierde. Na twee jaren bij de profs heeft Van Schip deze winter een stapje terug moeten zetten naar BEAT, maar dat maakt de Nederlander des te gemotiveerder. In een eerdere video gaf Van Schip al aan te willen “stunten op de haters”, zaterdag mag hij dat voor het eerst bewijzen. De andere oud-winnaar is Jesper Asselman, die in 2016 won. Hij is nu de gevaarlijkste man bij Metec-TKH. Tot slot zijn Piotr Havik, Jens Reynders en Luuc Bugter namen die op een goede dag ver moeten kunnen komen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Dylan Groenewegen

*** Mike Teunissen, Tim Merlier

** Sacha Modolo, David Dekker, Timothy Dupont,

* Jan-Willem van Schip, Łukasz Wiśniowski, Pim Ligthart, Coen Vermeltfoort

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

De Ronde van Drenthe is niet live op televisie te zien, maar wel via een livestream. Via de website van de organisatie is de wedstrijd vanaf 14.45 uur te bekijken. Buienradar voorspelt dat het negen graden wordt met een zonnetje, terwijl de wind met een kracht van drie op de Schaal van Beaufort uit het zuiden komt.