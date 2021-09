Voorbeschouwing: Ronde de l’Isard U23 2021

De meeste wielerliefhebbers kennen de Ronde van de Toekomst en sinds de laatste jaren is ook de Giro d’Italia U23 in ere hersteld. De Vredeskoers en de loodzware Giro Ciclistico della Valle d’Aosta-Mont Blanc winnen de laatste jaren ook aan populariteit. En dan heb je nog de Ronde de l’Isard, een zware klimkoers in de Pyreneeën. Normaal vindt deze koers in mei plaats, maar door corona staat deze koers komende week op het programma. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Ronde de l’Isard zag in 1977 het levenslicht. In de eerste vijf jaren mochten uitsluitend Franse teams meedoen, maar in 1982 konden ook buitenlandse teams de presentielijst tekenen. Het leverde dat jaar ook direct de eerste niet-Franse winnaar op. Wijlen Herman Winkel was dat jaar de beste. Het was en is nog altijd de enige Nederlandse eindzege. In de jaren daarna waren het vooral de Colombianen die met de eindzege gingen lopen, alsmede Dominique Arnould (1987). Hij zou vijf jaar later de eerste rit in lijn in de Tour de France op zijn naam schrijven, om weer een jaar later de wereldtitel veldrijden voor zich op te eisen.

Sinds 1998 is de Ronde de l’Isard – de koers is vernoemd naar de isard, een gemsensoort – een koers voor beloftenrenners onder 23 jaar. Dat seizoen was Denis Menchov de beste, in zijn profcarrière jarenlang kopman bij Rabobank. Daarna volgden onder anderen Markus Fothen, Philip Deignan, Ignatas Konovalovas, Alexandre Geniez en Kenny Elissonde. Met Louis Vervaeke (2014), Simone Petilli (2015), Pavel Sivakov (2016), Stephen Williams (2018), Andrea Bagioli (2019) en Xandres Vervloesem (vorig jaar), zijn zes van de laatste zeven winnaars nog steeds prof. Alleen de overleden in 2019 Bjorg Lambrecht ontbreekt.

Laatste tien winnaars Ronde de l’Isard

2020: Xandres Vervloesem

2019: Andrea Bagioli

2018: Stephen Williams

2017: Pavel Sivakov

2016: Bjorg Lambrecht

2015: Simone Petilli

2014: Louis Vervaeke

2013: Juan Ernesto Chamorro

2012: Pierre-Henri Lecuisinier

2011: Kenny Elissonde

Vorig jaar

De Ronde de l’Isard was in het door corona gemankeerde seizoen 2020 een van de weinige beloftenkoersen die wél doorgingen. De eerste etappe leverde meteen een Nederlandse zege op. Vanuit de vroege vlucht sloeg Wessel Krul (SEG Racing Academy) toe in een sprint met vier. De tweede rit was er eentje met aankomst op de Hospice de France, waar topfavoriet Henri Vandenabeele ver weg reed bij de concurrentie. Nieuwe leider was Sylvain Moniquet, omdat Vandenabeele in de eerste rit de goede waaier had gemist. Op de derde dag volgde een ploegentijdrit, waar Team DSM U23 twee tellen sneller was dan Jumbo-Visma U23.

De vierde dag kende dan weer een aankomst bergop, dit keer op Ax-3-Domaines. Daar kwam Valentin Paret-Peintre solo boven. In de achtergrond kon leider Moniquet mee met de beste klimmers: Vandenabeele, de Zwitser Yannis Voisard, Xandres Vervloesem en Alan Jousseaume. Op papier volgde dan in de slotrit de minst gevaarlijke bergetappe, gewonnen door Ben Healy. Vandenabeele reed er weg met drie Fransen, maar ook Vervloesem eindigde kort. Hij zat in de openingsrit wél mee in de beslissende waaier en zodoende kon hij Moniquet – die de slag miste – uit de leiderstrui rijden. Vandenabeele werd tweede.

Ronde de l’Isard 2020 – Eindklassement

1. Xandres Vervloesem (Lotto Soudal U23) in 13u20m27s

2. Henri Vandenabeele (Lotto Soudal U23) +5s

3. Alan Jousseaume (Vendée U) +1m45s

4. Alan Boileau (VC Pays de Loudéac) +2m23s

5. Gijs Leemreize (Jumbo-Visma Development) +2m40s

Volledige uitslag

Parcours

De organisatie van de Ronde de l’Isard U23 heeft een uitdagend parcours neergelegd, maar wel eentje die niet per se zwaarder is dan andere jaren. Uiteraard keert het nodige klimwerk terug, maar de organisatie heeft niet gekozen voor slopende etappes. Dat komt de spanning waarschijnlijk ten goede, al zullen de klimmers nog altijd het overwicht hebben.

Woensdag 29 september, etappe 1: Toulouse – Montauban (168,3 kilometer)

De eerste etappe in de Ronde de l’Isard gaat van start in Toulouse, na Parijs, Marseille en Lyon de vierde grootste stad van Frankrijk. Vanuit die plek gaat het eerst in zuidelijke richting, om vervolgens linksaf te slaan en om Toulouse heen naar het noorden te rijden. Onderweg liggen twee tussensprints en twee klimmetjes van de derde categorie, waarvan de laatste op 28 kilometer van de streep. Normaliter krijgen we in Montauban – bekend in de duivensport als losplaats – een sprint tussen Luke Lamperti en Corbin Strong.

Start: 12.45 uur

Finish: tussen 16.34 uur en 17.25 uur

Hoogtemeters: 1594

Donderdag 30 september, etappe 2: Faudoas – Lannemezan (165,3 kilometer)

Tijdens de tweede etappe zit het venijn hem in de start. De start is in Faudoas, voor een rit over 165,3 kilometer naar Lannemezan. Halverwege de rit ligt een steil pukkeltje van de derde categorie, maar daar zal de beslissing niet vallen. Na de tussensprint in Blajan blijft de weg voor langere tijd oplopen, zonder dat er bergpunten te verdienen zijn. Op 25 kilometer van de lijn gaat het in dalende lijn naar Lannemezan. In de laatste vijf kilometer ligt nog een ongecategoriseerde klim van 2,1 kilometer. Ongetwijfeld een springplank voor de ritzege.

Start: 12.10 uur

Finish: tussen 15.58 uur en 16.49 uur

Hoogtemeters: 1874

Vrijdag 1 oktober, etappe 3: Pierrefitte-Nestalas – Bagnères-de-Bigorre (134 kilometer)

De derde rit in lijn is een van de meest interessante. Het is de kortste rit van de vijf, waarbij de finish in het dal van het bekende Bagnères-de-Bigorre ligt. Vanuit Pierrefitte-Nestalas passeren de renners al na 51 kilometer de finish. Na 80 kilometer ligt dan de top van Hourquette d’Ancizan (8,4 km aan 5,1%) van de eerste categorie. Vervolgens volgt er een lange afdaling naar de tussensprint in Arreau. Daarna wacht de Col d’Aspin (11,9 km aan 6,6%), eveneens van de eerste categorie. Tot slot volgt een afdaling van 26 kilometer tot op de streep.

Start: 12.05 uur

Finish: tussen 15.07 uur en 15.48 uur

Hoogtemeters: 3062

Zaterdag 2 oktober, etappe 4: Fonsorbes – Plateau de Beille (149 kilometer)

De koninginnenrit in de Ronde de l’Isard U23 2021 is uitgetekend voor de zaterdag. Het is de enige aankomst bergop, maar dat is in de finale ook de enige klim van naam. Tot aan dertig kilometer voor het einde zal de vroege vlucht de dag kleuren, daarna wacht een ongecategoriseerde, ietwat steile klim van een kleine vier kilometer. Na een korte afdaling, is het de laatste 16 kilometer klimmen geblazen. De klim naar Plateau de Beille is heel gelijkmatig, maar kent wel een gemiddelde stijging van 7,8%. Wie drukt zijn stempel?

Start: 12.05 uur

Finish: tussen 15.28 uur en 16.13 uur

Hoogtemeters: 2915

Zondag 3 oktober, etappe 5: Auterive – Saint-Girons (158 kilometer)

De laatste etappe lijkt veel op de slotrit van de editie van vorig jaar. De etappe is twee kilometer langer, maar kent nagenoeg hetzelfde profiel. Tot aan de tweede tussensprint in Tarascon mogen de vluchters hopen, maar na 86,5 kilometer volgen in een tijdbestek van 36 kilometer drie beklimmingen van de eerste categorie: Port de Lers (11,6km aan 7%), Col d’Agnes (4km aan 7,6%) en Col de Latrape (5km aan 7,4%). Na de top van de laatste klim is het nog 34 kilometer naar de streep. Vorig jaar viel hier nog de beslissing. Hoe zit dat nu?

Start: 12.05 uur

Finish: tussen 15.40 uur en 16.28 uur

Hoogtemeters: 3048

Favorieten

De Franse rittenkoers kan steevast terugvallen op een sterk deelnemersveld qua ploegen, maar vaak starten zij niet met de allersterkste opstellingen. Dat is nu ook het geval. Maar met de U23-teams van Jumbo-Visma, Team DSM, Groupama-FDJ, AG2R Citroën, Lotto Soudal, Intermarché-Wanty Gobert, Uno-X, EOLO-Kometa, Pauwels Sauzen-Bingoal-WB en gerenommeerde opleidingsploegen als SEG Racing Academy, Lizarte en Trinity Racing aan het vertrek, mag de organisatie niet klagen. Tel daarbij een aantal van de beste Franse wielerclubs en je hebt een prima deelnemersveld. Wie volgt Xandres Vervloesem op?

De kans is groot dat dit een Nederlander betreft. De topfavoriet is namelijk al prof bij Jumbo-Visma, maar rijdt hier dankzij de UCI U23-regel mee bij de beloftenformatie. We hebben het over Gijs Leemreize. De 21-jarige klimmer mag hier in zijn leerproces weer rijden voor de overwinning. Met Darren van Bekkum en Johannes Steine-Mittet krijgt hij twee goede helpers met zich mee die hem bergop kunnen ondersteunen. Leemreize zelf kan zo’n muur als in de tweede etappe ook goed aan en liet met zijn vierde plek in de Ronde van de Toekomst natuurlijk zien in dit veld bij de beste klimmers te behoren. Volgt hij Winkel op?

De Britten hebben weer de beschikking over een rasklimmer bij de beloften. In de jacht op de legacy van Stephen Williams, brengt Trinity Thomas Gloag. De 20-jarige Brit maakte in 2020 als eerstejaars U23-renner al veel indruk in dienst van Tom Pidcock. In deze Ronde de l’Isard mocht hij voor eigen kans rijden. In de laatste rit verloor Gloag echter zijn top 15-plek. Ook dit jaar maakt de jonge klimmer indruk. Hij werd knap vierde in het eindklassement van de Giro d’Italia U23, na Juan Ayuso, Tobias Halland Johannessen en Henri Vandenabeele. In de Tour de l’Avenir stond hij voor de slotrit zesde, maar moest hij na een val opgeven.

Waar Gloag nog geen profcontract heeft versierd, geldt dat wel voor Reuben Thompson. De 20-jarige Nieuw-Zeelander rijdt voor de opleidingsploeg van Groupama-FDJ en hij promoveert per 1 januari 2023 naar het profteam van de Franse equipe. De klimmer blijft dus ook komend jaar nog een belofte, omdat ze bij zijn ploeg vinden dat hij nog veel te leren heeft. Thompson is ook grillig in zijn prestaties, maar die laten wel zien dat hij bergop veel talent heeft. Hij werd zestiende in de Alpes Isère Tour en achttiende in de Giro U23, maar hij won dan weer wel de loodzware Giro Ciclistico della Valle d’Aosta-Mont Blanc U23.

Veel aandacht in het beloftencircuit gaat dit jaar uit naar Tobias Halland Johannessen. Hij is de Simon ten opzichte van Adam Yates als je dat vertaalt naar de Noorse tweeling, want ook Anders Halland Johannessen geldt als toptalent. Hij vliegt alleen net een niveau’tje onder Tobias, maar juist in deze koers kan hij zich tonen. De 22-jarige Noor van Uno-X DARE Development werd in de schaduw van zijn broer al negende in de Tour of Turkey (tussen de profs), tiende in de Alpes Isère Tour, achtste in de Giro U23 en zevende in de Ronde van de Toekomst. Hij klimt sterk en is ook explosief. Dat lijkt in deze ronde een dodelijke combi.

Bij SEG Racing Academy komen ze met een sterke selectie opdraven in Zuid-Frankrijk. Kopman bij het team van ploegleider Pim Ligthart is Marco Frigo. De getalenteerde 21-jarige Italiaan heeft zich de laatste jaren goed ontwikkeld in Nederlandse dienst. Vorig jaar werd hij hier veertiende in het eindklassement. Hij reed dit seizoen al zijn rittenkoersen bij de eerste 21 in het eindklassement, waarbij zijn veertiende plek in de Tour Alsace en zijn elfde positie in de Tour de l’Avenir het meest in het oog springen qua klimwerk. In de Flanders Tomorrow Tour werd hij onlangs nog zesde, dus met de vorm van Frigo zit het meer dan in orde.

In de laatste zeven edities was Lotto Soudal U23 hier aan het feest. Vaak kleurden ze de koers met meerdere renners en ook dit jaar hebben ze een kandidaat eindwinnaar in huis. Tweedejaars belofte Lennert van Eetvelt zet zijn laatste jaar bij de junioren (2019) goed door in 2021. De kleine Belg beschikt over een goede motor. Eerder dit jaar werd het 20-jarige rondetalent al Belgisch kampioen tijdrijden U23 en onlangs werd hij vijfde op het EK op de weg en in Luik-Bastenaken-Luik voor beloften. Hij beschikt over een goede conditie. In de Tour Alsace (achtste) en de Giro U23 (zestiende) toonde hij al zijn klimmersbenen.

Ondanks dat er in deze wedstrijd altijd veel Franse klimtalenten aan de start staan, moeten we voor de laatste eindwinnaar uit eigen land al negen jaar terug. Toen won Pierre-Henri Lecuisinier, maar hij zwaaide in 2017 na drie profjaren al af. Hopelijk is de toekomst voor Valentin Paret-Peintre wat rooskleuriger. Het 20-jarige broertje van Aurelien geldt als klimtalent en rijdt hier voor AG2R Citroën U23. Volgend jaar maakt hij daar ook zijn profdebuut in de WorldTour. Als eerstejaars belofte maakte Paret-Peintre hier vorig jaar indruk met een ritzege en een zesde plek in het eindklassement. Dit jaar wil hij beter doen.

Naast Thompson heeft Groupama-FDJ nog een heet ijzer in het vuur voor eindwinst. Het grillige Zwitserse talent Alexandre Balmer kan hier namelijk hoge ogen gooien. Hij focust zich de laatste jaren wat meer op het mountainbiken, maar ook op de weg gaat hij prima een berg op. Hij werd eerder dit jaar negende in de Alpes Isère Tour en achtste in de Ronde van de Aosta-vallei, gewonnen door zijn Nieuw-Zeelandse ploeggenoot. De lange Zwitser heeft ook een goede tijdrit in zijn benen, wat teken geeft van een grote motor. Tot nu toe slaagde hij er niet altijd in om die bergop te etaleren, maar dat zou hier zomaar kunnen.

Het grote publiek zal hem niet kennen en ook de insiders zullen zich bij het zien van de naam Kamiel Bonneu afvragen wie dat nu precies is. De 22-jarige renner is kopman bij Basso Team Flanders en kan in de Franse rittenkoers profiteren van zijn status als vierdejaars belofte. Tot 2020 reed hij niet buiten België en net daarbuiten ontdekte hij zijn klimmersbenen. Hij werd dit jaar tweede in de Volta a Castello (nationale Spaanse koers met vier bergetappes), derde in de Giro del Veneto (lastige, nationale rittenkoers in Italië) en vorige week nog zevende in La Doyenne U23. Wil hij een stap hogerop doen, dan is dit z’n eerste en meteen laatste kans.

Dat geldt ook voor Elias Maris. Hij is ploeggenoot van Bonneu. De Belg viert komende dinsdag zijn 22steverjaardag en is dus ook laatstejaars belofte. Ook hij zal zich willen laten zien op dit niveau, nadat hij eerder dit seizoen al vier ritten in verschillende rittenkoersen won én het eindklassement in de Vuelta a Madrid U23 op zak stak. Maris won een bergrit in die Ronde van Madrid. Dat deed hij ook in de Giro del Veneto, de Tour de Moselle (vierde in het eindklassement) en afgelopen week nog in de Arden Challenge. Allemaal koersen op nationaal niveau, maar het staat buiten kijf dat Maris ook hier hoge ogen kan gooien.

Lizarte brengt ook een toekomstig prof aan het vertrek. Igor Arrieta is de 18-jarige zoon van Movistar-ploegleider José Luis Arrieta, maar bij de ploeg van zijn vader zal de jonge Bask niet zijn profdebuut maken. Dat doet hij namelijk bij Kern Pharma, waarvoor hij dit najaar al als stagiair uitkomt. De jongeling werd deze zomer Spaans kampioen tijdrijden bij de beloften en mocht ook al ervaring opdoen in de Ronde van de Toekomst. Daar maakte Arrieta vooral indruk in de laatste twee bergetappes. In de Giro della Valle d’Aosta werd hij eerder dit jaar ook al zestiende. Kortom: de jongeling heeft de potentie om te scoren in dit soort rondes.

In die laatste Italiaanse koers werd Alex Martin overigens zesde. De 21-jarige klimmer van Kometa U23 won onlangs ook de Ronde van Galicië en is dus in goeden doen. Hij kan hier ook ver komen. Bij Lotto Soudal kunnen ze ook terugvallen op sterke klimmers Aaron Van der Beken en Luca Van Boven. Vanuit de Franse clubs is het uitkijken naar Yaël Joalland, Clément Braz Afonso (beiden CC Etupes) en Louis Rouland (VC Pays de Loudéac). Bij SEG Racing Academy hopen ze ook op Harrison Wood en Sean Flynn, Uno-X verwacht iets van Magnus Kulset en wat kan de Nederlandse Tsjech Tomáš Kopecký (Acrog-Tormans)?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Gijs Leemreize

*** Tom Gloag, Anders Halland Johannessen

** Reuben Thompson, Marco Frigo, Lennert van Eetvelt

* Valentin Paret-Peintre, Alexandre Balmer, Elias Maris, Igor Arrieta

Website organisatie

Deelnemerslijst (FirstCycling)

Weer en tv

Er wacht de beloften op vier van de vijf dagen prima koersweer. Van woensdag tot en met zaterdag valt er geen regen en stijgt het kwik tot zo’n 24 graden Celsius. De windkracht schommelt tussen twee en vier. Alleen de laatste dag verwachten de weerstations in Frankrijk de nodige regenval en windkracht vier. Het kan na vier dagen koers zijn weerslag op de prestaties hebben. Daar is wel niets van te zien, want de koers is niet op beeld te volgen. Bij WielerFlits kun je wel dagelijks terecht voor een verslag van deze U23-koers.