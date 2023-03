Voorbeschouwing: Olympia’s Tour 2023 – Ronde vol groeibriljanten op uitdagend parcours

Olympia’s Tour staat weer voor de deur en dat betekent dat we de komende vijf dagen weer een aantal van ’s Nederlands grootste wielertalenten aan het werk zullen zien. Alhoewel de wedstrijd officieel geen beloftenkoers meer is, gaan we de jonkies ongetwijfeld van voren zien deze week. Met dank aan de nieuwe hoofdsponsor Metec is er bovendien een nieuwe kwaliteitsimpuls gegeven aan OT. Wie volgt Maikel Zijlaard op? WielerFlits blikt vooruit.

Historie



Olympia’s Tour is de oudste wielerwedstrijd van Nederland. In 1909, zo’n 115 jaar geleden dus, organiseerde wielervereniging A.S.C. Olympia uit Amsterdam de eerste editie. Chris Kalkman eiste de eerste eindzege voor zichzelf op. Dat deed hij in een ronde die drie etappes telde, met tussendoor zelfs een rustdag. In 1910 volgde de tweede editie, waarna de Eerste Wereldoorlog verdere doorgang van Olympia’s Tour dwarsboomde. In die tijd was het verboden om wielerwedstrijden op openbare wegen te organiseren.

In het interbellum werd Olympia’s Tour alleen verreden in 1927, waarna opnieuw een lange pauze volgde. Pas in 1955 vond de vierde editie van de wedstrijd plaats. Vanaf dat moment groeide OT uit tot een gevestigde koers in de wielersport en wonnen er grote namen als Henk Nijdam, Cees Priem, Fedor den Hertog, Servais Knaven, Thomas Dekker, Stef Clement, Lars Boom, Jetse Bol, Dylan van Baarle en Cees Bol. De meeste van deze renners wonnen deze wedstrijd in het tenue van de opleidingsploeg van de Rabobank: tussen 2002 en 2016 was dit team twaalf keer de beste in OT.

De afgelopen jaren had de organisatie van Olympia’s Tour het lastig. In 2019 verdween de wedstrijd van de internationale wielerkalender vanwege een gebrek aan politiebegeleiding en had de wedstrijd eenmalig een nationale status. Door de coronapandemie werd de wedstrijd in 2020 en 2021 helemaal afgelast. Vorig jaar kon de koers eindelijk weer doorgaan en kreeg de organisatie met Maikel Zijlaard de gewenste jonge, talentvolle renner op de erelijst.

Laatste winnaars Olympia’s Tour

2022: Maikel Zijlaard

2021: Afgelast i.v.m. corona

2020: Afgelast i.v.m. corona

2019: Sander De Pestel

2018: Julius Johansen

2017: Pascal Eenkhoorn

2016: Cees Bol

2015: Jetse Bol

2014: Berden de Vries

2012: Dylan van Baarle

2011: Jetse Bol

Laatste editie

Vorig jaar won Maikel Zijlaard Olympia’s Tour zonder zelf een rit te winnen. Zijlaard toonde zich met alleen maar top-10-noteringen meester van de consistentie in de Nederlandse rittenkoers, en had daarnaast het geluk dat klassementsleider Elmar Reinders in de laatste rit wegviel uit het klassement door pech.

Reinders had zich de dagen daarvoor regelmatig dominant getoond, met onder meer een derde plaats op de VAM-berg, een tweede plaats in Hardenberg en zelfs een ritzege in de voorlaatste etappe naar Leek. Dat het in de slotrit nog mis zou gaan, had niemand daarom gedacht. Toch ging het nog mis.

Waar Reinders er door materiaalpech niet in slaagde om mee te zijn in de beslissende kopgroep van negentien renners, lukte Zijlaard dat wel. Aan een vijfde plaats in Assen had Zijlaard vervolgens genoeg om de eindzege over de streep te trekken. Reinders zou enkele weken later in de Arno Wallaard Memorial wel nog revanche nemen op Zijlaard.

Eindklassement Olympia’s Tour 2022

1. Maikel Zijlaard (VolkerWessels) in 13u14m40s

2. Bert-Jan Lindeman (VolkerWessels) +11s

3. Joren Bloem (ABLOC) +14s

4. Roel van Sintmaartensdijk (VolkerWessels) +16s

5. Rick Ottema (Metec-Solarwatt) +17s

19. Abram Stockman (Saris Rouvy Sauerland) +2m50s

Volledige uitslag + verslag laatste etappe

Parcours

Olympia’s Tour telt dit jaar weer vijf etappes verdeeld over 664 kilometer. Daarmee werd OT gelimiteerd door UCI-regelgeving, want de oorspronkelijke plannen betroffen nog meer ritten. Een UCI 2.2-koers mag echter maar maximaal vijf etappes tellen, tenzij de UCI een uitzondering maakt. De grootste tijdsverschillen worden direct al in de eerste twee dagen verwacht als er een ploegentijdrit op het programma staat en een lastige omloop over Drentse keien. In de laatste etappe door Limburg kan het klassement nog een laatste keer op de schop.

Woensdag 22 maart 17 januari, Etappe 1: Assen – Assen (9 km, individuele tijdrit)

Olympia’s Tour opent dit jaar met een tijdrit over 9 kilometer. Decor voor de individuele beproeving tegen de klok is het TT Circuit in Assen. Normaliter brullen hier motoren op twee wielen, nu zijn de niet-machinale kanonnen aan zet. De renners zullen twee rondjes op het snelle circuit moeten rijden, die ze tegen de klok in afwerken.

Gezien het biljartvlakke en weinig technische karakter van deze chrono, mogen we de powerhouses van voren verwachten. In dit veld zien we wat dat betreft een aantal specialisten terug. Waarschijnlijk strijden Lars Boven, Enzo Leijnse, Nils Sinscheck, Frank van den Broek en Nederlands beloftenkampioen tijdrijden Axel van der Tuuk om de dagzege. De buitenlandse concurrentie luister vooral naar de namen Romet Pajur, Kristian Egholm en de Nederlandse Tsjech Tomáš Kopecký.

Start eerste renner: 12.45 uur

Finish laatste renner: rond 16.30 uur

Donderdag 23 maart, Etappe 2: Assen – Assen (162 km)

Ook de tweede etappe van Olympia’s Tour 2023 gaat van start in Assen. Deze etappe is gelijk aan de slotrit van vorig jaar waarin Elmar Reinders zijn leiderstrui verloor en die door de Brit Jim Brown werd gewonnen. Deze etappe is een soort mini-Dorpenomloop Drenthe.

In tegenstelling tot de vele flintenstroken in de vermaarde klassieker, rijden de renners in deze etappe over slechts één strook met keien. Op veertig kilometer voor het einde is dat de Steenhopenweg in Boswachterij Gieten-Borger, tussen Drouwen (waar even eerder de eerste bergpunten te verdienen zijn) en Papenvoort.

Via Grolloo rijden de renners aan de zuidkant van Assen langs de buitenwijken, om vervolgens een laatste lus te maken in de richting van Hooghalen. Daarna rijden ze om het militair oefenterrein van De Haar heen, waarbij ze ook opnieuw het TT Circuit passeren. De finish is vervolgens in Assen op de Dr. Nassaulaan ter hoogte van het hertenkamp in de Drentse hoofdstad. Daar was een kleine vier uur eerder ook de start.

Wanneer je naar het profiel kijkt, lijkt een massasprint in de sterren geschreven. Dat is niet uitgesloten. Maar in het open Drentse landschap, de vele smalle baantjes en de juiste windrichting, liggen waaiers in deze rit áltijd op de loer. Waar je normaal het verschil moet maken in de tijdrit en de Limburg-etappe, kan deze etappe bepalend zijn voor een goed eindklassement. De eerste waaier missen en je bent al welhaast kansloos voor eindwinst.

Start: 11.30 uur

Finish: rond 15.15 uur

Vrijdag 24 maart, Etappe 3: Gieten – Ruurlo (168 km)

In de derde etappe verlaten de renners Drenthe om koers te maken naar de Achterhoek. Vanaf de hoofdstraat De Brink in Gieten gaat het peloton in zuidelijke richting naar Borger en Emmen, om in Overijssel aan te komen in Hardenberg. Net daar voorbij zal ook de bevoorrading plaatsvinden.

Na Hardenberg blijven de renners nog even in Overijssel, en krijgen ze halverwege de etappe de Lemelerberg (1 km aan 3,9 procent) nog voor de kiezen. Echte verschillen gaat deze klim, die jaarlijks ook in de Ster van Zwolle zit, niet maken. Via Hellendoorn en Nijverdal volgt een lastige passage over de Sallandse Heuvelrug in de richting van Holten.

Avonturiers kunnen hier hun kansen op ritwinst beproeven. Via Markelo en Lochem bereiken ze uiteindelijk rond een uurtje of kwart over drie het Achterhoekse Ruurlo, waar de toeschouwers op de Barchemseweg vermoedelijk een massasprint zullen zien. Schrijf Coen Vermeltfoort maar vast met potlood op als ritwinnaar.

Start: 11.30 uur

Finish: rond 15.15 uur

Zaterdag 25 maart, Etappe 4: Neede – Tiel (161 km)

De voorlaatste rit in Olympia’s Tour brengt het wielercircus naar Tiel, waar hoofdsponsor van Olympia’s Tour Metec is gevestigd. In de eerste koersuren rijdt het peloton de Achterhoek uit naar Arnhem toe. Via Vorden, Baak, Doesborg en Elecom komt het peloton aan in Rheden. Dan zal er bij veel mensen een belletje gaan rinkelen.

Aan de zuidzijde van de Hoge Veluwe ligt namelijk een van de mooiste klimmetjes van Nederland, de Posbank (2,2 kilometer aan 2,8%, met net onder de top een uitschieter naar 9,4%). Het klimmetje dank de naam aan oud-ANWB-voorzitter Gerard Adriaan Pos, die een grote promoter van dit gebied was. Ter hoogte van de bergsprint staat een bankje vernoemd naar meneer Pos, de Posbank. Officieel heet de klim de Potjesberg, omdat er in het verleden veel resten van urnen gevonden werden.

Na bijna 130 kilometer rijdt het peloton Tiel binnen, waar op dat moment nog twee lokale rondes op het programma staan van bijna zeventien kilometer. De finishstreek is getrokken voor het bedrijfspand van hoofdsponsor Metec, waar normaliter een massasprint wacht. Positioneren is daarin uitermate belangrijk. Op 700 meter voor het einde ligt nog een haakse bocht naar links.

Start: 12.00 uur

Finish: rond 15.35 uur

Zondag 26 maart, Etappe 5: Beek-Beek (173 km)

Alle pogingen van de renners in de voorgaande vier etappes ten spijt, normaal gesproken valt de beslissing in Olympia’s Tour 2023 in de slotetappe. Het Zuid-Limburgse Beek is dan het epicentrum, met zowel de start en finish. Het startschot klinkt om 11.30 uur op De Haamen. Na de neutralisatie (waarin ze de finish een eerste keer passeren) duikt het peloton meteen het heuvelland tussen Maastricht en Heerlen in.

Na ruim zeven kilometer komen de renners op de Sweikhuizerberg (1,1 km aan 5,2%) de eerste van in totaal zes bergsprints tegen. Ja, de strijd om het bergklassement begint eigenlijk pas in de slotrit. Via Hoensbroek, Hulsberg en Klimmen komen de renners aan in Schin op Geul. Daar wacht de bekende Keutenberg (1,2 km aan 6,7% met een uitschieter naar 22%), voorheen een orgelpunt in de Amstel Gold Race.

Na deze fikse kuitenbijter gaat het via Wijlre naar Partij, waar de renners rechtsaf slaan naar Gulpen. Daar wacht de volgende, bekende Zuid-Limburgse beproeving: de Gulperberg (500 meter aan 10,7%). Vervolgens gaat het via Berchem, Crapoel en Heijenrath naar Slenaken, om via Terlinden aan te komen in Noorbeek. Bij het uitrijden van dit dorp, wacht het Mheerelindje (600 meter aan 7,9%).

Op deze klim lag in 2017 de eindstreep van Olympia’s Tour. Destijds won Jarno Mobach de rit, voor eindwinnaar (en huidig Nederlands kampioen) Pascal Eenkhoorn, Stan Dewulf, Julius van den Berg, Pavel Sivakov en Sjoerd Bax. De laatste vier rijden anno 2023 allemaal in de WorldTour. Via Banholt, Margraten en Sibbe komen we een volgende scherprechter uit de AGR tegen: de Cauberg (1,2 km aan 5,8%), die verder geen introductie behoeft.

Via Vilt, Berg en Terblijt (waar ze de finishstraat van de Amstel passeren), Houthem en Meerssen, draaien de renners bij Schimmert de lokale ronde in en rond Beek op. De renners passeren Maastricht Airport en rijden dan in zuidelijke richting om Moorveld heen, om vervolgens langs het Juliakanaal naar Elsloo te rijden. Daar gaan ze rechtsaf de Maasberg (700 meter aan 3,7%) op, over kasseien langs het Kasteel van Elsloo.

De Maasberg (waarop de eerste twee van in totaal vier passages bergpunten te verdienen zijn) is de enige kasseienklim in Limburg en een van de twee scherprechters in de lokale ronde. Vijf kilometer na de Maasberg ligt de Adsteeg (700 meter aan 4,7%) in Beek. Hier is de finish getrokken en na de tweede passage (de eerste lag immers in de neutralisatie) volgt nog drie keer een omloop van 24,2 kilometer.

De renners zullen de Maasberg én de Adsteeg daarin dus ook beide nog drie keer oprijden. Een bijzonder lastig slotstuk van deze Olympia’s Tour. Wie denkt dat hij dit parcours herkend, heeft gelijk. De slotetappe is namelijk op de wegen van de Ronde van Limburg, een nationale klassieker die de laatste jaren deel uitmaakte van de Topcompetitie. Dit jaar gaat die koers niet door omwille van aangescherpte veiligheidsredenen.

Start: 11.30 uur

Finish: rond 15.30 uur

* Informatie over de beklimmingen via Climbfinder.

Favorieten

Olympia’s Tour kan opnieuw een schitterend deelnemersveld etaleren, ondanks dat de koers samenvalt met Gent-Wevelgem voor beloften komende zondag. De Belgische eendagsklassieker maakt voor het eerst in jaren geen deel uit van de Nation’s Cup, waardoor de beste renners geen oproep van hun land krijgen om naar België te trekken. Bovendien is de Tour de Normandie in deze periode weggevallen. Dat is duidelijk te merken aan een sterk deelnemersveld, waarin we onder meer meerjarige WorldTour-profs Roger Kluge en Bert-Jan Lindeman terugzien.

Dé topfavoriet voor de eindzege huist bij Jumbo-Visma Development. Zij brengen namelijk Per Strand Hagenes aan het vertrek. Het 19-jarige toptalent uit Noorwegen won vorige week nog de Ronde van Drenthe tussen de profs met een uitgekiende aanval in de slotkilometers. De Noor is een echte krachtpatser en geldt als groot talent voor de klassiekers. Zo won hij vorig jaar nog solo Parijs-Tours U23.

Maar ook in de lastige beloftenkoers Le Triptyque des Monts et Châteaux – een vergelijkbare ronde als OT in de Ardennen – kwam hij sterk voor de dag. De Noor werd toen derde in de individuele tijdrit, die toen weliswaar vijf kilometer langer was. Bovendien won hij de lastige slotrit, om als tweede in het eindklassement te eindigen. In 2021 werd Hagenes nog wereldkampioen bij de junioren in Leuven.

De grote uitdager van de Noor is een Nederlander. Tibor Del Grosso (Metec-Solarwatt) kwam net als Hagenes vorig seizoen over naar de beloften. De eveneens 19-jarige renner maakte daarin ook indruk, weliswaar niet met dezelfde uitslagen als Hagenes. Maar poets ook Del Grosso niet uit, want hij werd in die lastige slotrit in Le Triptyque namelijk tweede. Del Grosso is nu een jaartje sterker en dit soort rondjes zijn op zijn lijf geschreven.

Als voormalig Nederlands kampioen tijdrijden bij de junioren (2021), zal die chrono hem als thuisrijder (Del Grosso woont in het Drentse Zuidlaren) goed vergaan op zijn BMC-fiets. Vorig jaar werd hij al dertiende in Olympia’s Tour, twaalfde in Le Triptyque en achtste in Kreiz Breizh. Daarnaast finishte Del Grosso ook als veertiende in de Ronde van Limburg en de Eurode Omloop, die eveneens in Zuid-Limburg is. Een kanttekening: Del Grosso voelt zich na een periode van ziekte niet 100%.

Nadat hij het crossen verruilde voor een volle focus op de weg, maakt Tomáš Kopecký grote stappen. De 22-jarige Tsjech woont al bijna heel zijn leven in het Nederlandse Leiden en had ook voor de Nederlandse nationaliteit kunnen kiezen. Dat deed hij niet, omdat hij dacht in Tsjechië sneller in aanmerking te kunnen komen voor nationale selecties. Dat bleek waarheid, maar ook in het oranje had hij zeker niet misstaan.

Kopecký maakte vorig jaar furore bij ABLOC. Hij werd zevende in OT en stapelde ereplaatsen in (inter)nationale klassiekers op. Zo werd hij tweede in de Britse gravelkoers Rutland-Melton, vijfde in de zware Eurode Omloop en derde in gravelklassieker Parijs-Tours U23. Tussendoor werd hij bij de profs achtste in de ZLM Tour. Voor zijn nieuwe ploeg TDT-Unibet kleurde hij de Ster van Zwolle én de Bredene Koksijde Classic (in de vroege vlucht).

Het team van Bas Tietema (die hier zelf ook rijdt) komt met een sterke ploeg naar Olympia’s Tour. Met Joren Bloem (23) hebben ze nog een kandidaat-eindwinnaar in de ploeg. De geboren Achterhoeker werd vorig jaar nog derde in deze wedstrijd en ook hij is het seizoen goed begonnen met een vierde plek in de Ster van Zwolle. Bloem is snel aan de meet en sterk, maar kan hij ook mee in Limburg? Zijn sterren kunnen evengoed naar Martijn Budding.

Zijn het dan alleen de Nederlandse teams die de dienst uitmaken? Nee, want vlak ook Leopard TOGT niet uit. De Deens-Luxemburgse fusieploeg brengt Mathias Bregnhøj aan de start. De 27-jarige Deen is specialist in dit soort rondjes. In februari was hij nog elfde in de Tour des Alpes Maritimes en in 2022 werd Bregnhøj onder meer twintigste in de Ronde van Denemarken, vijftiende in de Tour de l’Ain en zestiende in de Arctic Race of Norway.

De Deen kan met zijn ploeg (Leopard en Riwal voegden zich afgelopen winter samen) ook een prima vuist maken tegen al het Nederlandse geweld. Denk maar eens aan sterke renners als Nick van der Lijke en Emil Vinjebo, beide ex-prof. Met het Duitse talent Tim Torn Teutenberg (20) hebben ze nog een schaduwfavoriet in hun rangen. De zoon van Lars Teutenberg werd hier vorig jaar al negende en achtste in Le Triptyque.

TTT moet dus met zijn ploeg opboksen tegen verschillende Nederlandse blokken, waarvan Jumbo-Visma Development op papier het sterkste collectief is. Mocht Hagenes het pleit niet in zijn voordeel kunnen beslechten, dan is er nog Lars Boven. De 21-jarige renner kan leunen op een goede, korte tijdrit. Vorig jaar won hij ook de Flanders Tomorrow Tour. Hij mag zijn waarde in Limburg bewijzen. Rijdt hij daar iedereen ondersteboven?

Eerstejaars die meteen hun stempel drukken op Olympia’s Tour, dat is er maar weinig gegeven. Maar kijk niet raar op als Vlad Van Mechelen dat doet. De pas 18-jarige Belg van Team DSM U23 maakte vorig jaar indruk tijdens de korte rondes in het juniorencircuit. Hij werd bovendien derde op het WK U19 op de weg en toonde de laatste weken zijn vorm met een vijfde plek in Brussel-Opwijk en een achtste plaats in de Youngster Coast Challenge.

Ook Metec-Solarwatt kan zich prima wapenen tussen de opleidingsploegen en sterke Continental-teams. Tim Marsman (22) had vorig jaar namelijk een abonnement op korte ereplaatsen in dit soort rittenkoersen. Hij werd vierde in de Tour de Normandie, zesde in Le Triptyque, negende in Kreiz Breizh, tweede in de Flanders Tomorrow Tour en derde in de Ronde van Zuid-Bohemen. Normaal had hij een ster extra verdiend, maar Marsmans voorbereiding op het seizoen werd verstoord door een schouderbreuk.

In deze rittenkoers zijn ook de opleidingsploegen van Lotto Dstny, Israel-Premier Tech, WB-Bingoal en Uno-X van de partij. In die laatste ploeg huist een talent die hier ook een schot kan wagen op eindwinst. Sakarias Koller Løland heeft een sterk eindschot na een lastige koers. Zo werd hij vorig jaar zevende op de VAM-berg. De 21-jarige Noor miste toen de beslissende waaier in de tweede rit, anders had hij net als in Le Triptyque top-10 kunnen rijden in Olympia’s Tour.

Omdat waaiers beslissend kunnen zijn richting de eindzege, is het lijstjes met outsiders – zeker in een eerste rittenkoers van het jaar op dit niveau – groot. Vooral bij de sterke blokken zijn er meerdere renners die kunnen winnen. Denk dan aan Jesse Kramer en Menno Huising bij Jumbo-Visma U23, Axel van der Tuuk en Victor Broex bij Metec-Solarwatt, Budding en Jordy Bouts bij TDT-Unibet en Enzo Leijnse en Frank Aron Ragilo bij Development Team DSM. Maar ook andere teams liggen op de loer.

Denk maar eens aan ABLOC (Jan-Willem van Schip), BEAT Cycling (Gil D’Heygere, Stijn Daemen), Allinq (Rick Ottema, Elmar Abma, Mike Bronswijk) en vooral VolkerWessels (Bert-Jan Lindeman, Timo de Jong) uit Nederland. Maar vlak ook DARE Development (Truls Nordhagen), Lotto Dstny Development (prof Liam Slock), Israel-Premier Tech U23 (Viggo Moore), BHS-PL Beton Bornholm (Adam Holm Jørgensen), Restaurant Suri-Carl Ras (ex-prof Jakob Egholm, Magnus Bak Klaris), Tartu2024 (Joonas Kurits) én Lotto-Kernhaus niet uit.

De Duitse ploeg brengt de altijd sterke Joshua Hüppertz aan het vertrek, al lijken zijn beste jaren op Nederlandse bodem achter hem te liggen. Kijk daarom vooral uit naar de 19-jarige Luxemburger Mathieu Kockelmann. Hij werd vorig jaar Europees kampioen tijdrijden bij de junioren en geldt voor dit soort wedstrijden als een absolute dark horse. Hij heeft al een voorcontract bij de profs getekend, met bestemming BORA-hansgrohe.

Sprinters

Als het meezit voor de snelle mannen, leveren etappes drie en vier massasprints op. Daarin is het vooral uitkijken naar de meest ervaren renner als dé te kloppen man: Coen Vermeltfoort. De bijna 35-jarige spurter van VolkerWessels sleepte in zijn lange carrière een karrevracht aan Nederlandse en buitenlandse UCI-koersen binnen, waaronder liefst acht etappes in Olympia’s Tour. Maakt hij dit jaar de tien vol?

Geen gemakkelijke opgave. Door de mixregel staan komende week ook twee profs aan de start. Erlend Blikra (normaal Uno-X) en Alexander Salby (normaal WB-Bingoal) zullen Vermeltfoort het vuur aan de schenen willen leggen, maar ook sprinttalenten als Sebastian Kirkedam Larsen (ook DARE Development), Oded Kogut en Riley Pickrell (Israel-Premier Tech U23) en Luxemburgs kampioen Colin Heiderscheid (Leopard TOGT).

Verder is het uitkijken naar rappe mannen als Colby Simmons (Jumbo-Visma Development), Lars Rouffaer (Allinq), Lars Hohmann en Roy Hoogendoorn (Metec-Solarwatt), Martijn Budding en Davide Bomboi (TDT-Unibet), Jesper Rasch en Martins Plut0 (ABLOC), Yoeri Havik (BEAT Cycling) Gianluca Pollevliet (Lotto Dstny Development), Mathias Larsen (Restaurant Suri-Carl) én de piepjonge Est Romet Pajur (Lotto-Kernhaus).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Per Strand Hagenes

*** Tomáš Kopecký, Joren Bloem

** Tibor del Grosso, Mathias Bregnhøj, Lars Boven

* Tim Torn Teutenberg, Vlad Van Mechelen, Tim Marsman, Sakarias Koller Løland

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Er wacht de renners komende week oud-Hollands beestenweer. De temperatuur stijgt ’s middags weliswaar naar een kleine vijftien graden Celsius, maar de eerste dagen in Drenthe valt er de nodige regen én waait het aan windkracht vijf zeer stevig uit het zuidwesten. Dat doet het ook op vrijdag en zaterdag naar respectievelijk Ruurlo en Tiel, waardoor er bijzondere zaken kunnen gebeuren.

Het weer gaat een doorslaggevende factor zijn, want ook tijdens de allesbeslissende rit naar Beek staan de hemelsluizen wagenwijd open volgens Weeronline. Ook dan waait het behoorlijk aan windkracht vier, opnieuw uit het zuidwesten. De eindwinnaar van Olympia’s Tour 2023 moet dus naast fysieke kwaliteiten ook de mentale ontberingen van guur en koud voorjaarsweer aankunnen.

De koers is helaas niet live op televisie te zien, al kun je Olympia’s Tour wel dagelijks bespreken in het Wielercafé van WielerFlits. We zijn verdeeld over de koers ook met meerdere verslaggevers aanwezig. Wie van al het wielergeweld niets wil missen, kan iedere avond om 22.00 uur afstemmen op Eurosport. Daar is dagelijks een reportage van 25 minuten te zien van de etappe die eerder op de dag heeft plaatsgevonden.