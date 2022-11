Ronde van Limburg gaat niet door in 2023

De Ronde van Limburg zal in 2023 niet op de wielerkalender vanwege organisatorische problemen. Dat meldt L1. Het is wel de bedoeling dat de wedstrijd in de toekomst terugkeert.

Het is voor de organisatie op dit moment niet haalbaar om de nationale klassieker, die de afgelopen jaren onderdeel was van de Topcompetitie, plaats te laten vinden. Dat komt ‘vooral vanwege de aangescherpte eisen rondom veiligheid’, schrijft L1. Om de koers in de toekomst wel weer te kunnen organiseren, wil het bestuur van de Ronde van Limburg gaan samenwerken met andere wielerorganisaties.

In 2020 en 2021 werd de Ronde van Limburg niet verreden vanwege de coronacrisis. Het afgelopen jaar ging de koers wel weer door. Jaap Roelen van Metec-Solorwatt pakte de zege in Buchten, dat in plaats van Beek aankomstplaats was geworden. De route van deze editie was ook anders dan voorheen. De wedstrijd bevatte minder hellingen en de finale vond plaats op een lokaal parcours rondom Buchten.

De Omloop van de Maasvallei, een klassieker voor nieuwelingen en junioren, die steevast in hetzelfde weekend als de Ronde van Limburg werd gehouden, gaat in 2023 wel door. De organisatie van deze koers is overgenomen door Stichting BikePark Sittard-Geleen.