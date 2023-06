Voorbeschouwing: NK wielrennen voor mannen 2023 – De derde voor Van der Poel?

Zondag is het zover. Dan strijden de mannen in de omgeving van Sittard-Geleen weer om een felbegeerde rood-wit-blauwe trui. We zijn op zoek naar een opvolger van Pascal Eenkhoorn, die in eigen provincie zijn trui probeert te verdedigen. Gaat het hem lukken? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Eigenlijk zijn de nationale kampioenschappen altijd maar een vreemde eend in de bijt op de wielerkalender. Je rijdt soms tegen blokken van tien man van dezelfde ploeg en als eenling is het op zijn minst uitdagend te noemen om zonder hulp een korte uitslag te rijden. Daarnaast rijd je alleen tegen renners uit eigen land, waarvan sommigen doordeweeks bijklussen bij de NS, als lasser of postbode om hun wielerbestaan te rechtvaardigen. Hoe anders is dat voor de WorldTour-renners die de hele wereld afreizen om te koersen tegen de beste renners van hun generatie.

En toch willen de beste renners van Nederland deze wedstrijd een keer winnen. Een heel jaar mogen rijden in een rood-wit-blauwe trui, gaaf. Of nog beter: de Tour de France rijden in de nationale trui. Het Nederlands kampioenschap op de weg heeft prestige, mag je wel zeggen. Carrières zijn gemaakt door het winnen van het NK, ook al is het soms ‘maar’ een gekke wedstrijd.

De allereerste keer dat het NK wielrennen op de weg werd georganiseerd was in 1888. Een NK werd het destijds nog niet genoemd, maar de wedstrijd kwam na verloop van de tijd wel als zodanig in de boeken. Herman van Raden won in Muntendam de wedstrijd. Twee jaar later werd de winnaar van het NK wielrennen ook voor het eerst echt de ‘prijswinnaar van het kampioenschap van Nederland’ genoemd.

In de vele decennia die volgden zetten de allerbeste wielrenners die ons land heeft gekend zich een of zelfs meerdere keren op de erelijst van het NK wielrennen. Bedenk een grote Nederlandse wielrenner en hij staat wel op de erelijst: Joop Zoetemelk, Jan Raas, Peter Winnen, Steven Rooks, Erik Breukink, Michael Boogerd, Niki Terpstra en Mathieu van der Poel. De opvallendste coureurs die het NK als ‘hiaat’ op hun palmares hebben zijn Jan Janssen, Jean-Paul van Poppel en Tom Dumoulin. De twee laatstgenoemden hadden de pech dat het NK in hun jaren juist te lastig was (Van Poppel) of juist te makkelijk (Dumoulin). Al moet ook gezegd worden dat veel toppers de afgelopen jaren verstek geven voor het NK.

De recordwinnaar van het NK is Jorinus van der Wiel. Hij won voor de oorlog het NK op de weg liefst vijf keer. Nadien kwamen Gerrit Schulte (vier keer winst), Frits Wiersma, Jan Raas, Theo Middelkamp, Michael Boogerd en Niki Terpstra (drie keer winst) nog enigszins in de buurt van Van der Wiel. Van de nog actieve wielrenners is Mathieu van der Poel de coureur die het vaakst won. Van der Poel staat op twee zeges.

Laatste tien winnaars NK wielrennen

2022: Pascal Eenkhoorn

2021: Timo Roosen

2020: Mathieu van der Poel

2019: Fabio Jakobsen

2018: Mathieu van der Poel

2017: Ramon Sinkeldam

2016: Dylan Groenewegen

2015: Niki Terpstra

2014: Sebastian Langeveld

2013: Johnny Hoogerland

Laatste editie

Pascal Eenkhoorn is de uittredend Nederlands kampioen aanstaande zondag. De Limburger won vorig jaar na een spectaculaire wedstrijd het NK op de weg. Hij bleef Daan Hoole en Taco van der Hoorn voor.

Er werd vorig jaar bijna de gehele wedstrijd koers gemaakt. Al vroeg in de wedstrijd splitste zich een grote kopgroep af met Tom Dumoulin, David Dekker, Daan Hoole, Sam Oomen, Lars van den Berg, Oscar Riesebeek en Bart Lemmen als grootste namen. Zij reden een minuut weg van het peloton. Vanuit het peloton kwamen daarna onder meer Pascal Eenkhoorn, Bauke Mollema, Mike Teunissen, Ramon Sinkeldam en Julius van den Berg aansluiten.

Jumbo-Visma had daarna een overtal in de kopgroep. Op 38 kilometer van de streep viel Van der Hoorn aan, maar de versnelling van de coureur van Wanty werd meteen gepareerd door de grootste Nederlandse ploeg. Toen Hoole vervolgens op 26 kilometer van de meet aanviel en hij Eenkhoorn meekreeg, viel de wedstrijd in een definitieve plooi. Aan de meet op de VAM-berg bleek Eenkhoorn namelijk stukken sneller te zijn dan de Zuidlander.

Uitslag NK op de weg 2022

1. Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) in 4u17m28

2. Daan Hoole (Trek-Segafredo) op 5s

3. Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) op 12s

4. Bart Lemmen (VolkerWessels Cycling Team) op 14s

5. Sam Oomen (Jumbo-Visma) op 15s

Wedstrijdverslag

Parcours

Het is voor de eerste keer in tien jaar dat het Nederlands kampioenschap weer in Limburg plaatsvindt. De mannen krijgen op zondag een parcours van 218 kilometer voorgeschoteld in Zuid-Limburg met start in Valkenburg en finish in Sittard-Geleen. Het parcours telt in totaal 2500 hoogtemeters en gefinisht wordt er op een lokale omloop van iets meer dan 19 kilometer die in totaal 6,5 keer moet worden afgelegd.

Het startschot wordt zondag gelost om 12.30 uur in het Shimano Experience Center in Valkenburg. Tijdens de neutralisatie draaien de renners meteen al de Cauberg op. Na de neutralisatie is de Geulhemmerberg (1,1 km aan 5,4%) de eerste echte beklimming in koers van de dag.

De coureurs rijden vervolgens in zuidelijke richting via Cadier en Keer, Margraten en Mheer over uit de Volta Limburg Classic bekende klimmetjes als de Eckelraderweg (600 meter aan 7,2%) en het Mheerelindje (500 meter aan 6,5%) naar de ‘Amstel’-beklimmingen. Op dat moment is er iets meer dan 30 kilometer afgelegd.

De beklimmingen die daarna volgen zijn de Loorberg (1,1 kilometer aan 5,8 procent), Camerig (4,2 kilometer aan 4,7 procent), en de Côte des Trois Frontières (2,2 km aan 6,6%). Na deze heuvels zitten de langste en zwaarste beklimmingen op dit NK er wel op en maakt het peloton vaart richting Sittard-Geleen via Eys, Ubachsberg en Voerendaal. Na 83 km wordt het lokale circuit bereikt.

Op deze lokale omloop zal de wedstrijd ontbranden. Elke ronde van 19 kilometer telt ongeveer 180 hoogtemeters en heeft drie beklimmingen: de Kollenberg (0,5 km aan 6,8%), de Stockselseweg (0,4 km aan 5,3 procent) en de klim op het Watersley Sports & Talent Park (600 meter aan 5,3%). Hier wordt ook gefinisht. Een kolfje naar de hand van MVDP, zo lijkt het toch wel.

Zondag 25 juni, Valkenburg – Sittard-Geleen (218 km)

Start: 12.30 uur

Finish: 17.30 uur

Favorieten

Het mag duidelijk zijn dat Mathieu van der Poel de topfavoriet is om het NK te winnen. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck won dit jaar met Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix twee monumenten en bewees afgelopen week in de Baloise Belgium Tour zijn topvorm te pakken te hebben door een rit te winnen en het eindklassement op zijn naam te zetten. In Limburg treft hij ook nog eens een parcours op maat, met de vele, korte heuveltjes op de lokale omloop in Sittard-Geleen.

Van der Poel zal de zege echter niet zomaar cadeau krijgen. De Nederlander heeft op het NK Ramon Sinkeldam en Oscar Riesebeek mee ter ondersteuning, maar zal moeten opboksen tegen grotere blokken. Zo zal Jumbo-Visma met liefst twaalf renners aan de start in Valkenburg staan en heeft de ploeg ongetwijfeld een plan gesmeed om Van der Poel de nek om te draaien. Dat plan zou bijvoorbeeld kunnen zijn om om de beurt te demarreren, zoals ze dat vorig jaar ook al deden met Pascal Eenkhoorn. Serieuze kanshebbers in dat geval kunnen Tour-ganger Dylan van Baarle of Wilco Kelderman zijn, al zal iedereen op hen letten.

De kopman bij Jumbo-Visma is Koen Bouwman. De Nederlander is rap aan de meet en kan natuurlijk goed klimmen. Daarnaast zei hij eerder dit jaar dat het NK de enige wedstrijd dit jaar is waarin hij als kopman start, dus reken er maar op dat hij in vorm is en dat Jumbo een plan heeft klaarliggen waarin Bouwman aan het langste eind zal trekken. Of Van der Poel dan overboord is gegaan, is dan natuurlijk nog maar de vraag. Mocht dat niet gebeuren, dan kan het team ook nog de kaart van Olav Kooij trekken. Alleen moet het team er dan wel weer voor zorgen dat Fabio Jakobsen en Arvid de Kleijn er in de finale niet meer bij zijn. Ook Marijn van den Berg zal Jumbo dan liever kwijt zien.

Waar twee honden vechten om een been, gaat de derde er mee heen. Er zijn dit NK genoeg andere sterke renners om rekening mee te houden, die de afgelopen maanden op hoog niveau indruk hebben gemaakt. Ide Schelling is dit jaar bijvoorbeeld bezig aan een wederopstanding. De 25-jarige Nederlander is rap en kan de heuvels goed aan, dus zal ongetwijfeld met veel motivatie aan de start staan in Limburg. De afgelopen maanden won hij al in de Ronde van het Baskenland en afgelopen week etaleerde hij zijn vorm in Slovenië, waar hij een etappe won en meerdere top-10-noteringen mocht bijschrijven. Als er gesprint wordt in een kleiner groepje, gaat hij er dicht bij zijn.

Van hetzelfde laken een pak: Nils Eekhoff. Hij is rap, in vorm en kan een heuvel prima verteren. Laatst won hij de proloog in de ZLM Tour en werd hij derde in het eindklassement. Bij Intermarché-Wanty-Circus is Limburger Mike Teunissen de man die wil stunten. Na zijn etappezege in de Ronde van Noorwegen zal ook hij met veel vertrouwen aan het vertrek staan in Valkenburg.

Daan Hoole en Sjoerd Bax zullen het NK niet in een sprint winnen. En vermoedelijk zullen ze ook niet iedereen lossen op een van de klimmetjes in Limburg. Maar als het een slijtageslag wordt, dan kun je ervan uitgaan dat Hoole en Bax tot de renners behoren die het langste meegaan. En dan is alles mogelijk. Op het NK tijdrijden woensdag lieten ze al zien in goede conditie te zijn, door tweede en derde te worden.

Eén renner hebben we nog niet genoemd: de uittredend kampioen Pascal Eenkhoorn. Dat hij zijn trui niet zomaar wil afstaan, mag bekend zijn. Maar hoe kan hij het NK winnen, als hij niet meer kan gebruikmaken van de kracht van het collectief van Jumbo-Visma net zoals vorig jaar? Eenkhoorn zelf zal het plannetje in zijn hoofd al gesmeed hebben. Het belangrijkste: meezijn, meezijn en meezijn tot dat ene kansje zich voordoet.

Omdat zeker een NK raar kan verlopen, willen we de volgende renners tot slot als outsider benoemen: Mick van Dijke, Tim van Dijke (Jumbo-Visma), Frank van den Broek (ABLOC), Lars van den Berg, Bram Welten (Groupama-FDJ), Timo de Jong, Jasper Haest (VolkerWessels), Joren Bloem, Martijn Budding en Hartthijs de Vries (Tour de Tietema-Unibet), Rick Ottema (Allinq) en Bart Lemmen (Human Powered Health). Laatsgenoemden eindigden vorig jaar als twaalfde en vierde op het NK.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu van der Poel

*** Ide Schelling, Koen Bouwman

** Dylan van Baarle, Pascal Eenkhoorn, Nils Eekhoff

* Olav Kooij, Mike Teunissen, Daan Hoole, Sjoerd Bax

Website organisatie

Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Het wordt bijzonder warm in Limburg aanstaande zondag. De temperatuur ligt grond de 30 graden Celsius en de wind zal met windkracht 2 uit het noordoosten geen rol van betekenis spelen op het NK. Het blijft verder droog. De NOS zendt het NK op de weg uit vanaf 15.00 uur.