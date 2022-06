Voorbeschouwing NK tijdrijden voor beloften 2022

Het Drentse Emmen is dit jaar opnieuw het decor voor het NK tijdrijden. Komende woensdagmiddag 22 juni staat ook de titelstrijd voor de beloften op het programma. Dan zoekt de KNWU een opvolger van Mick van Dijke, die in 2021 met het rood-wit-blauw aan de haal ging. Hoe het parcours eruitziet en wie je kunt verwachten? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Het eerste Nederlands kampioenschap tijdrijden voor beloften vond plaats in 1997. Heel gek is dat ook niet, want amper een jaar daarvoor lanceerde de UCI pas de U23-categorie. Daniël van Elven zou zich eind augustus 1997 tot allereerste U23-kampioen tijdrijden van Nederland kronen. Marcel Duijn volgde een jaar later en hij werd weer opgevolgd door Remmert Wielinga. Hij won het jaar erop weer, goed voor een profcontract bij het Slowaakse De Nardi. De gevleugelde klimmer haalde echter nooit zijn volledige potentieel.

Na Mart Louwers in 2001 volgden er met Stef Clement (2002) en Thomas Dekker (2003) – naar wat later bleek – bekendere namen op het palmares. In de jaren daarop was het twee keer raak voor Thom van Dulmen, die het net als Van Elven ook niet tot de profs zou schoppen. Wat dat betreft is een Nederlandse titel tijdrijden bij de beloften geen garantie op succes, blijkt ook straks. Met Kai Reus en Lars Boom kreeg de KNWU in 2006 en 2007 wel weer de twee beste beloften van dat moment in het rood-wit-blauw op het ereschavot.

Een jaar later was die eer weggelegd voor de op de Filipijnen geboren Manman van Ruitenbeek. Maar ook hij zou het in navolging van Van Elven en Van Dulmen niet redden om zich beroepsrenner te mogen noemen. Vanaf 2009 werd het vooral een Rabobank-feestje. De opleidingsploeg leverde achtereenvolgens Dennis van Winden, Martijn Keizer (2010), Wilco Kelderman (2011) en Dylan van Baarle (2013) af als Nederlands kampioen. Alleen Peter Koning (2012) doorbrak namens de Continental-equipe van Metec de hegemonie.

Oud-Nederlands kampioen tijdrijden bij de elite Van Baarle zou ook de laatste drager van het rood-wit-blauw in de U23-ploeg van Rabobank zijn. Steven Lammertink won in 2014 namelijk in het shirt van Jo Piels. Een jaar later was hij opnieuw de beste, al was dat in het tenue van het toen nieuwe SEG Racing Academy. Lammertink is samen met Wielinga en Van Dulmen wel recordhouder wat betreft het aantal zeges. Na Lammertink won Tim Rodenburg (beiden zijn gestopt), gevolgd door Julius van den Berg, Hartthijs de Vries en Daan Hoole.

Laatste tien winnaars NK tijdrijden U23

2021: Mick van Dijke

2020: geen editie door de coronapandemie

2019: Daan Hoole

2018: Hartthijs de Vries

2017: Julius van den Berg

2016: Tim Rodenburg

2015: Steven Lammertink

2014: Steven Lammertink

2013: Dylan van Baarle

2012: Peter Koning

2011: Wilco Kelderman

Vorige editie

Het NK tijdrijden U23 van afgelopen jaar draaide uit op een broederlijke tweestrijd. Mick en Tim van Dijke vochten het met elkaar uit. Waar de drie minuten jongere Tim de eerste ronde afwerkte in precies achttien en een halve minuut, was Mick twee tellen trager. Die laatste had echter een onwaarschijnlijke slotronde in de benen. Hij was aan de meet vijf seconden sneller dan zijn tweelingbroertje, maar daarmee kroop hij wel door het oog van de naald. Mick kwam in de laatste bocht namelijk ten val en besloot in een split second met fiets en al dan maar rennend over de streep te gaan; het bleek genoeg voor de titel.

NK tijdrijden U23 2021, Emmen (29,6 kilometer)

Mick van Dijke (Jumbo-Visma Development) in 37m16s

Tim van Dijke (Jumbo-Visma Development) +5s

Marijn van den Berg (Groupama-FDJ U23) +40s

4. Lars Boven (Jumbo-Visma Development) +1m06s

5. Enzo Leijnse (Team DSM Development) +1m10s

Volledig verslag + uitslag

Lees ook: Dubbelinterview met de broers Van Dijke, allebei Nederlands kampioen

Parcours

Voor het derde jaar op rij is Emmen gastheer voor het NK tijdrijden, al ging daar in 2020 een streep doorheen omwille van corona. Dit jaar rijden de renners een ronde op de oorspronkelijke route. Die vindt plaats ten westen van Emmen, waar vorig jaar nog aan de oostkant van de Drentse stad werd gereden. Toen zat ook de nieuw opgeleverde Muur van Emmen in het parcours, maar die zal dit jaar ontbreken. Ook in 2015 vond het NK tegen de klok plaats in Emmen, maar toen maalden de tijdritspecialisten een route ten zuiden van de stad af. Wel reden ze toen over enkele wegen die ze ook nu zullen betwisten.

Het startpodium is dit jaar in de vernieuwde dierentuin Wildlands. Ook tijdens het NK tijdrijden in 2012 werd er gestart in Noorder Dierenpark, dat toen nog op de oude locatie in het midden van Emmen gevestigd was. Eenmaal uit Wildlands draaien de renners linksaf de Hondsrugweg op; daar was dan weer de finish getrokken van het NK op de weg in 2015. Na een paar honderd meter slaan de renners een afslag eerder dan het politiebureau en bioscoop Kinepolis opnieuw linksaf in de richting van Westenesch. Daarna volgt een lange, open weg die parallel loopt aan de naastgelegen N381 en gaat onderdoor de N34.

Die laatste weg staat ook bekend als de Hunebed Highway. De tijdrijders nemen daarna de laatste afslag linksaf, net voor Noord-Sleen. Daarna gaat het opnieuw over volledig vlakke wegen meanderend, waar ze na tien kilometer het kruispunt onder diezelfde rijksweg N34 aansnijden. Die brengt ze over de laatste 4,5 kilometer via het Noordbargerbos weer naar West-Emmen. Op 700 meter voor de streep op het Raadhuisplein tegenover dierentuin Wildlands ligt dan de laatste haakse bocht, waarvan er in de hele ronde slechts zes zijn. In totaal rijden de beloften twee keer het rondje, goed voor een afstand van 29,4 kilometer.

Woensdag 22 juni, NK Tijdrijden: Emmen- Emmen (29,4 km)

Start eerste renster: 12.23 uur

Finish laatste renster: omstreeks 14.15 uur

Favorieten

Op het biljartvlakke en weinig technische parcours ten westen van Emmen, zijn de powerhouses in het voordeel. De sterke, grote motoren zullen in het stukje meewind zelfs een extra voordeel hebben ten opzichte van de gedrongen en ranke hardrijders. Desondanks is deze tijdrit lastig te voorspellen, omdat de beloften de laatste drie jaren niet heel veel tijdritkilometers voor de kiezen hebben gehad. En al helemaal niet in een rechtstreeks duel tegen elkaar. Toch is er een goed beeld te schetsen van de voornaamste kanshebbers.

Een absolute topfavoriet is er niet, al bleek de laatste jaren dat die rol ook niet door iedereen met verve werd ingevuld. Zo gingen titelverdedigers Julius van den Berg (2018) en Daan Hoole (2021) onderdoor aan die druk. Dit jaar bijt Enzo Leijnse de chrono af als topfavoriet. De derdejaars belofte (20 jaar) van Team DSM Development is de enige erkende specialist in dit veld. In 2019 werd hij bij de junioren immers tweede op het WK. In 2020 werd hij daarna ook zevende op het EK voor beloften, maar sindsdien is zijn groei een beetje gestagneerd. De tijd begint voor Leijnse een beetje te dringen en dus kan hij een titel goed gebruiken.

Een aantal Nederlandse beloften is bezig aan een sterk jaar. De meest in het oog springende is Roel van Sintmaartensdijk. De 21-jarige renner van VolkerWessels is hard op weg om een profcontract te verzilveren. De boomlange coureur (1 meter 97) uit kweekvijver Zuidland stelde zichzelf voor 2022 ten doel om een stap te zetten in het tijdrijden. Dat is hem gelukt, getuige zijn prestaties in het Internationale Beloftenweekend in Zeeland. In oktober 2021 gaf hij over 13,7 kilometer nog veertig seconden toe op Arno Claeys. Begin mei 2022 won de Belg diezelfde tijdrit opnieuw, maar nu gaf Van Sintmaartensdijk slechts één seconde toe.

Waar Leijnse en Van Sintmaartensdijk kunnen profiteren van hun lengte met de meewind in ogenschouw, heeft ook Tim Marsman (21) zijn gestalte mee. De laatstejaars belofte van Metec-Solarwatt is ook bezig aan een sterk seizoen, getuige zijn ritzege en vierde plek in de Tour de Normandie en zijn zesde plaats in de internationaal sterk bezette Le Triptyque des Monts et Chateaux. Ook werd hij vijfde in het Internationale Beloftenweekend. In die laatste twee koersen reed de hardrijder ook een tijdrit van zo’n 14 kilometer, maar daar kwam hij er niet aan te pas. Vorig jaar werd hij op het NK echter zevende met een veel mindere aanloop.

Ook Jumbo-Visma Development komt met interessante namen op de proppen in Emmen. Hun grootste kanshebber is op papier Lars Boven. De 20-jarige zoon van ploegleider Jan is een specialist als het gaat om prologen, maar ook in langere tijdritten doet hij goed mee. In 2019 werd hij als laatstejaars junior achtereenvolgens eerste op het NK, tweede op het EK en zevende op het WK op deze discipline. Van 2020 tot nu reed hij drie ploegentijdritten, drie prologen en twee tijdritten. Een daarvan was het NK U23 van 2021, toen Boven (1,72 meter) als vierde eindigde. Dit jaar reed hij nog niet op zijn tijdritfiets in koersverband.

Dat kunnen we wel stellen over Mike Vliek. Hij viert in juli zijn 22ste verjaardag en is dus laatstejaarsbelofte. Hoewel de renner van Allinq niet meteen een hoogvlieger is, kwam hij op het District Kampioenschap Oost wel ijzersterk naar voren. Hoewel de inspanning daar de helft korter was dan op het NK van komende woensdag, was Vliek daar wel zes en zestien seconden sneller dan respectievelijk Tim Marsman en Lars Boven. Ook vorig jaar was Vliek de beste op het DK tijdrijden Oost, toen hij ook Marsman versloeg. De tijdrijder uit het Overijsselse Westerhaar werd toen een week nadien twintigste op het NK tijdrijden.

We mogen ook het nodige verwachten van tweedejaars belofte Loe van Belle. Binnen het Nederlandse WorldTeam zijn ze onder de indruk van de ontwikkeling die de allrounder (20) maakt, die bergop goed uit de voeten kan en een sterk eindschot heeft. Op een tijdritfiets komt hij ook prima voor de dag. In het coronajaar 2020 werd hij nog Nederlands kampioen bij de junioren, terwijl hij bij zijn eerste deelname bij de beloften afgelopen jaar zesde werd en later in 2021 als vijftiende eindigde in de individuele tijdrit in de Flanders Tomorrow Tour werd. Onlangs werd Van Belle nog zevende in de korte proloog van de Vredeskoers.

Bij Jumbo-Visma Development hebben ze nog meer troeven in de hand die hier kunnen meedoen voor de medailles. Darren van Bekkum staat namelijk ook te boek als een groot talent, die vooral in het rondewerk zijn ding moet kunnen doen in de toekomst. Hoewel de tweedejaars belofte (20 jaar) pas een paar jaar fietst en in de laatste twee jaar amper tijdritten reed, werd hij vorig jaar toch al mooi achtste op het NK tijdrijden U23. Dit jaar rijdt hij degelijk in de rondte, met een zevende plek in de slotrit van de Oberösterreich Rundfahrt met aankomst op de Hinterstoder Hutterer Höss als voorlopig hoogtepunt van zijn 2022.

Net als zijn Metec-Solarwatt-ploegmaat Tim Marsman is ook Tibor Del Grosso aan een sterk jaar bezig. De 18-jarige renner uit Eelde maakte indruk in Olympia’s Tour (dertiende) en Le Triptyque (twaalfde), waarmee hij meteen de aandacht van enkele profteams trok. Sterker nog: in mei is de jongeling al mee geweest met een trainingskamp van het Franse Arkéa Samsic. Hoewel Del Grosso klein van stuk is, is hij wel de regerend Nederlands kampioen tijdrijden bij de junioren – en op de weg trouwens ook. Winnen lijkt voor het multidisciplinaire talent (hij crosst en mountainbiket ook) echter nog iets te vroeg.

Del Grosso’s ploeggenoot Axel van der Tuuk zint in eigen provincie ook op revanche. De 21-jarige allrounder kwam in de winter van 2019 op 2020 met adelsbrieven over van de junioren naar de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Daar moest hij na blessureleed en motivatieproblemen eind 2021 echter vertrekken, waarna Metec-Solarwatt hem een nieuwe kans bood. Bij de ploeg van Michel Megens lijkt de Assenaar weer op te bloeien. In de ZLM Tour van vorige week was Van der Tuuk nog een van de motoren van de kopgroep in de slotrit. Het hele jaar maakt hij al een gedegen indruk. Pakt hij uit op het NK tijdrijden?

Door een slepende kuitblessure stopte Yanne Dorenbos bijna met wielrennen. Het voormalige baantalent – hij veroverde meerdere Nederlandse jeugdtitels – stond bijna anderhalf jaar aan de kant, maar plaatste zich bij een van zijn eerste wedstrijden in 2021 meteen voor het NK tijdrijden. Daarin werd hij meteen twaalfde. Inmiddels rijdt de laatstejaars belofte (21) voor Jan van Arckel, waarvoor hij dit jaar al een paar keer uitpakte. Zo sprintte Dorenbos in de GP Criquelion (UCI 1.2) naar een negende plek en in de Ronde van Limburg (Topcompetitie) werd hij vierde. Dorenbos beschikt dus over goede vorm.

Een titel lijkt voor hem wellicht wat te veel van het goede, maar wie weet kan de clubrenner verrassen. Met Redmer Dijkman (NWVG), Boris Romers (Willebrord Wil Vooruit), Wessel Mouris (WPGA), Guillaum Visser (West-Frisia), Frank van den Broek (JEGG-DJR Academy) en Bart van Delden (UWTC De Volharding) zijn er meer clubrenners die voor een top-10 kunnen zorgen. Continentale coureurs die ook een goede tijdrit kunnen afwerken en outsiders zijn, zijn de broertjes Joris en Pepijn Reinderink, Joost Brinkman, Bart Hordijk (allen Team DSM U23), Lars Rouffaer (Allinq), Huub Artz (Metec-Solarwatt) en Bodi Del Grosso (ABLOC).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Enzo Leijnse

*** Tim Marsman, Roel van Sintmaartensdijk

** Lars Boven, Mike Vliek, Loe van Belle

* Darren van Bekkum, Tibor Del Grosso, Axel van der Tuuk, Yanne Dorenbos

Website organisatie

Deelnemerslijst (KNWU)

Weer & tv

De beloften krijgen woensdagmiddag een warm nationaal kampioenschap voorgeschoteld. “Woensdag is het in Emmen droog en zonnig. Het wordt ’s middags 25 graden. De zonkracht is midden op de dag UV-Index 7. Dit betekent dat je zonder zonnebrand al na tien minuten kan verbranden. De wind is zwak tot hooguit matig (2-3 Bft.) en waait uit het noorden”, citeren we Weeronline. De renners hebben dus de wind in de rug op het middenstuk en zijwind in het eerste en laatste deel van de tijdrit.

Voor wie de tijdrit graag zou willen zien, die komt bedrogen uit. Het NK tijdrijden U23 is namelijk niet live op televisie. Wel kun je het wedstrijdverloop bespreken in een Volg Hier op WielerFlits!