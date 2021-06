Mick van Dijke wint broederstrijd op NK tijdrijden voor beloften

Mick van Dijke heeft het NK Tijdrijden voor beloften gewonnen. De talentvolle Zeeuw van Team Jumbo-Visma Academy won het kampioenschap met vijf seconden voorsprong op zijn broer Tim. Het brons ging in Emmen op gepaste afstand naar Marijn van den Berg.

Aan het einde van de eerste omloop van 14,8 kilometer was het Tim van Dijke die de ranglijst aanvoerde. Hij werkte het eerste rondje af in 18m30s, terwijl tweelingbroer Mick 18m32s nodig had. Maar in de tweede ronde wist Mick de wedstrijd in zijn voordeel te beslissen. Ondanks een val in de laatste bocht kwam hij in een tijd van 37m16s over de finish. Daarmee was hij vijf seconden sneller dan Tim. De winnaar jakkerde aan een gemiddelde snelheid van 47,66 km/u over het parcours.

Marijn van den Berg was daarachter de best of the rest. Hij was veertig seconden trager dan de winnaar, waarmee hij het brons in de wacht sleepte. Titelverdediger Daan Hoole kwam er niet aan te pas. Hem vinden we in de uitslag pas terug op plek negen.