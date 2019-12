Voorbeschouwing: NK Baan Alkmaar 2019

Sportpaleis Alkmaar is dit weekend het decor van het Nederlands kampioenschap baanwielrennen! Op de teamonderdelen en het omnium zijn de nieuwe kampioenen reeds bekend, maar op het gros van de disciplines moeten de titels nog worden verdeeld. WielerFlits blikt vooruit!

Programma

Vrijdag 27 december

Individuele achtervolging – mannen (kwalificatie en finale)

Keirin – vrouwen (1/2e finale en finale)

Puntenkoers – vrouwen

Scratch – mannen (kwalificatie en finale)

Sprint – mannen (kwalificatie, 1/8e finale – finale)

Zaterdag 28 december

Individuele achtervolging – vrouwen (kwalificatie en finale)

Keirin – mannen (kwalificatie, 1/2e finale en finale)

Puntenkoers – mannen (kwalificatie en finale)

Scratch – vrouwen

Sprint – vrouwen (kwalificatie, 1/8e finale – finale)

Zondag 29 december

500 meter tijdrit – vrouwen

Kilometer tijdrit – mannen

Madison – mannen

Madison – vrouwen

Volledig programma en tijdschema

Sprint

Individuele sprint

Wie de Nederlandse topsprinters aan het werk wil zien, moet vrijdag zeker naar het Sportpaleis Alkmaar komen. Eén van hen is Harrie Lavreysen. De Lichtflits uit Luyksgestel is de huidige wereldkampioen op de individuele sprint en bleek in 2019 nauwelijks te kloppen op het internationale podium. De sprinter die daar toch tweemaal in slaagde, is Jeffrey Hoogland. De Nijverdaller versloeg zijn landgenoot namelijk in de finales van de Europese Spelen en het EK baan. Een nieuwe confrontatie is op til in Alkmaar! Met titelverdediger Matthijs Büchli, Nils van ’t Hoenderdaal en Sam Ligtlee staan nog eens drie renners uit de nationale selectie aan het vertrek, dus vuurwerk is gegarandeerd. Roy van den Berg is nog herstellende van een eerdere valpartij en moet noodgedwongen passen.

Een dag later, op zaterdag, treffen we ook bij de vrouwen de nationale toppers aan op de deelnemerslijst met bovenaan Laurine van Riessen, de winnares van de afgelopen vier NK’s sprint. Kan ze in Alkmaar haar vijfde opeenvolgende titel uit de brand slepen op deze olympische discipline? Dan moet ze wel afrekenen met onder meer Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink en Steffie van der Peet, die we dit jaar natuurlijk ook in actie hebben gezien in de Wereldbekers.

2018

mannen

Matthijs Büchli

Jeffrey Hoogland

Harrie Lavreysen

vrouwen

Laurine van Riessen

Kyra Lamberink

Steffie van der Peet

Keirin

Ook op de Keirin treffen we een startveld aan om de vingers en duimen bij af te likken. De regenboogtrui van Matthijs Büchli gaat zonder twijfel in het oog springen in het spoor van de gangmaker, die de sprinters op gang brengt. Harrie Lavreysen zal zijn nationale titel van vorig jaar echter niet zomaar af willen geven na een sterk seizoen, waarin hij onder meer Europees kampioen werd en de Wereldbeker van Minsk op zijn naam schreef. Net als vrijdag op de individuele sprint zien we zaterdag ook andere nationale vedetten als Nils van ’t Hoenderdaal, Jeffrey Hoogland, in 2018 al eens Nederlands kampioen op deze discipline, en Sam Ligtlee in actie.

Laurine van Riessen won niet alleen de laatste vier NK’s sprint, ook pakte ze drie van de afgelopen vier NK’s Keirin. Vorig jaar versloeg ze Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet in de finale. Van Riessen treft in Alkmaar wellicht opnieuw Van der Peet tijdens het Nederlands kampioenschap. Ook Shanne Braspennincx, nationaal kampioene in 2013, is er opnieuw bij na een sterk seizoen, waarin ze tijdens het WK en het EK nipt naast de medailles greep en tijdens de Europese Spelen naar de tweede plek reed. Met Lorena Wiebes staat ook de nummer één van de wereld op de weg aan het vertrek. Wat kan zij uitrichten tegen de doorgewinterde baanspecialisten?

2018

mannen

Harrie Lavreysen

Matthijs Büchli

Roy van den Berg

vrouwen

Laurine van Riessen

Hetty van de Wouw

Steffie van der Peet

Kilometer & 500 meter tijdrit

Roy van den Berg zal zijn titel op de Kilometer tijdrit niet verdedigen. Ligt daarmee de weg open voor Sam Ligtlee om zijn eerste nationale rood-wit-blauwe trui te veroveren op deze discipline? De afgelopen tijd heeft de nog altijd pas 22-jarige krachtpatser zich opgewerkt naar de wereldtop met korte klasseringen tijdens de grote kampioenschappen. In de afgelopen drie edities van het NK baan was hij bovendien steeds de runner-up op dit loodzware onderdeel. Met Carlo Cesar en Matthijs Büchli staan er echter twee oud-winnaars aan de start, dus Ligtlee zal gas moeten geven om de titel veilig te stellen zondag.

Kyra Lamberink was op de 500 meter tijdrit de laatste drie jaar de grote slokop met drie nationale titels en ook op de UCI Ranking is ze de beste landgenote op een keurige zevende plaats. Tijdens het WK in Pruszków werd ze zesde op deze zware discipline, die na 2004 sneuvelde als olympische discipline. In Alkmaar neemt ze het op tegen onder meer Shanne Braspennincx en Steffie van der Peet.

2018

mannen

Roy van den Berg

Sam Ligtlee

Stephan Habets

vrouwen

Kyra Lamberink

Laurine van Riessen

Shanne Braspennincx

Duur

Individuele achtervolging

De individuele achtervolging stond begin november in het middelpunt van de belangstelling door de wereldrecords van Filippo Ganna. De Italiaanse sneltrein gaan we niet in actie zien maar dat de winnaar vrijdag een sterke renner is, dat staat op voorhand vast. Koen Bouwman heeft het NK baan net als vorig jaar opgenomen in zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. De coureur van Jumbo-Visma was vorig jaar tweede achter Joost van der Burg, die ditmaal ontbreekt. Is hij in staat om opnieuw een gooi te doen naar de overwinning? Andere kanshebbers voor de winst zijn Enzo Leijnse en Maikel Zijlaard, die onlangs al mee nationaal kampioen ploegachtervolging werden.

Amy Pieters veroverde afgelopen twee jaar de nationale titel op de individuele achtervolging, na daarvoor liefst vier keer eerder runner-up te zijn geweest achter Kirsten Wild. Ook nu gooit de renster van Boels-Dolmans hoge ogen, nadat ze dit seizoen Europees kampioen op de weg werd én mee de wereldtitel pakte op de Mixed Relay. In Alkmaar kruist ze de degens met onder meer Tessa Dijksman, Marit Raaijmakers, die eerder deze maand nationaal kampioen achter de derny werd, en Bente van Teeseling, die we inmiddels kennen uit de nationale achtervolgingsploeg.

2018

mannen

Joost van der Burg

Koen Bouwman

Ryan Schilt

vrouwen

Amy Pieters

Loes Adegeest

Marjolein van ’t Geloof

Madison

Wim Stroetinga en Yoeri Havik hebben geen nadere introductie nodig als koppel. Zowel in de zesdaagses als op de grote baan hebben de renners van Vlasman hun sporen reeds verdiend. De vorige twee NK’s Madison wisten ze steeds naar hun hand te zetten. Ook in Alkmaar zijn ze erbij, blijkt uit de deelnemerslijst. Bij publicatie van deze voorbeschouwing was de koppelsamenstelling evenwel nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat de nationale toppers hun weg naar Alkmaar weten te vinden dit weekend met bijvoorbeeld ook Jan-Willem van Schip, die mogelijk samen met Havik het Nederlandse koppel vormt tijdens de Olympische Spelen, Roy Pieters en Maikel Zijlaard.

Bij de vrouwen wonnen Amy Pieters en Kirsten Wild vorig jaar de nationale titel. Wild rijdt dit NK baan alleen de koppelkoers, mogelijk opnieuw met Pieters met wie ze wereldkampioen werd in Pruszków. Andere nationale toprensters aan de start van de koppelkoers zijn Nina Kessler, Phaedra Krol en Marit Raaijmakers. Ook Kirsten van Haaften, Amber van der Hulst, Bente van Teeseling en Mylene de Zoete, die samen de nationale achtervolgingsploeg vormen, komen in actie.

2018

mannen

Yoeri Havik & Wim Stroetinga

Jan-Willem van Schip & Cees Bol

Pim Ligthart & Jesper Asselman

vrouwen

Amy Pieters & Kirsten Wild

Phaedra Krol & Marjolein van ’t Geloof

Roxane Knetemann & Marit Raaijmakers

Puntenkoers

Op vrijdag 1 maart schreef Jan-Willem van Schip een stukje vaderlandse sportgeschiedenis met zijn wereldtitel op de puntenkoers, waarmee hij in de voetsporen trad van oud-bondscoach Peter Schep. Nederlands kampioen op dit onderdeel werd hij echter nog niet na tweede plaatsen in 2017 en 2018. Kan hij daar in Alkmaar verandering in brengen? Met de vorm van de in Wageningen woonachtige renner zit het echter wel snor. Vorig weekend pakte hij namelijk de nationale titels 50 km en omnium. Wil hij winnen, dan moet hij afrekenen met onder anderen Yoeri Havik die hem de afgelopen twee keer van de titel hield. Wim Stroetinga heeft zelfs al drie titels op zak. Melvin van Zijl, de nummer drie van vorig jaar, ontbreekt na zijn zware valpartij tijdens het NK 50 km.

Het aantal keer dat Kirsten Wild nationaal kampioen puntenkoers werd is intussen niet meer op één hand te tellen, maar een nieuwe titel laat nog minstens een jaar op zich wachten. De wereldkampioene van 2018 rijdt dit NK Duur & Sprint enkel de koppelkoers. Marjolein van ’t Geloof (2017) is de enige oud-winnaar aan de start in Alkmaar, waar ook Amy Pieters en Amber van der Hulst, de nummers twee en drie van vorig jaar, aan het vertrek staan. Andere kanshebbers zijn onder meer de jonge Phaedra Krol, Maaike Brandwagt, Kirstie van Haaften en Marit Raaijmakers.

2018

mannen

Yoeri Havik

Jan-Willem van Schip

Melvin van Zijl

vrouwen

Kirsten Wild

Amy Pieters

Amber van der Hulst

Scratch

Wie houdt Roy Eefting van zijn tweede nationale titel op de scratch? De renner van Memil-CCN behoort dit jaar bij de beste renners te wereld op deze discipline en is zelfs de huidige vice-wereldkampioen. Ook won hij de Wereldbeker in Hongkong en werd hij tweede in het Nieuw-Zeelandse Cambridge. Op de UCI-ranking staat hij intussen derde. Met onder meer Wim Stroetinga, de nummer drie van het afgelopen EK baan, Jan-Willem van Schip en de jonge Philip Heijen staan er meer specialisten aan de start. Met Jesper Asselman, Ramon Sinkeldam en Martijn Tusveld treffen we ook wegrenners aan op de deelnemerslijst.

Omdat Kirsten Wild de scratch vermoedelijk aan zich voorbij laat gaan, krijgen we na drie jaar een nieuwe winnares op de erelijst. Daarvoor wonnen Amy Pieters en Winanda Spoor op deze discipline de titel al eens en zij kunnen dus met vertrouwen van start gaan in Alkmaar. Op het laagste treetje van het podium troffen we de afgelopen twee jaar Lorena Wiebes aan. Als de koers uitdraait op een sprint, is de nummer één van de UCI Ranking op de weg allicht de te kloppen renster. We gaan dus vast anticiperende rensters zien, die een eventuele eindspurt willen ontlopen.

2018

mannen

Wim Stroetinga

Jan-Willem van Schip

Roy Eefting

vrouwen

Kirsten Wild

Amy Pieters

Lorena Wiebes

