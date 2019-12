NK baanwielrennen 2019: Alle medaillewinnaars per onderdeel zaterdag 21 december 2019 om 07:00

De meeste Nederlandse baantitels worden pas eind december verdeeld, maar ook in november en begin december worden al rood-wit-blauwe truien uitgereikt in het kader van het NK baanwielrennen. WielerFlits bundelt in dit overzicht alle medaillewinnaars.

Uitslagen NK Baanwielrennen 2019-2020

Sprintonderdelen

Teamsprint – mannen (24 november)

Sam Ligtlee, Yorik Wever en Koen van der Wijst

Gino Knies, Daan Kool en Tijmen van Loon

Mark Bakker, Tony Boon en Yorick Bos

Teamsprint – vrouwen (24 november)

Lonneke Geraerts en Kimberly Kalee

Aniek van den Aarsen en Maud Adriaansen

Tanja van der Drift en Eden Hoogschagen

Duuronderdelen

Ploegenachtervolging – mannen (24 november)

Enzo Leijnse, Casper van Uden, Maikel Zijlaard, Vincent Hoppezak en Philip Heijnen

Roy Duijvesteijn, Luuk van Gestel, Luuk Jansen en Thomas Mijnsbergen

Loe van Belle, Lance Huenders, Tristan Kool en Wouter van de Weerdhof

Ploegenachtervolging – vrouwen (24 november)

Kirstie van Haaften, Amber van der Hulst, Mylene de Zoete en Bente van Teeseling

Maaike Brandwagt, Tessa Dijksman, Michelle de Graaf en Daniek Hengeveld

Eva Bijwaard, Maike van der Duin, Melanie Klement en Phaedra Krol

Derny – mannen (8 december)

Philip Heijnen

Reinier Honig

Maikel Zijlaard

Derny – vrouwen (8 december)

Marit Raaijmakers

Marjolein van ’t Geloof

Minke Bakker

