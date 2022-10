Voorbeschouwing: Münsterland Giro 2022

Samen met Eschborn-Frankfurt en de BEMER Cyclassics Hamburg zorgt de Sparkassen Münsterland Giro voor Duitse inbreng op de wielerkalender voor mannen. Traditioneel is het op 3 oktober feest in de regio rond de stad Münster, niet zo ver van Nederlandse plaatsen als Winterswijk en Enschede. Meer van eens is het aan de sprinters in het Münsterland. Krijgen we opnieuw een rappe man op het hoogste podium? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De geschiedenis van de Münsterland Giro gaat terug tot 2006. Het was de opvolger van de eendaagse wielerwedstrijd Groningen-Münster. Gekozen werd voor de datum 3 oktober, een belangrijke dag in Duitsland. Op deze derde dag in oktober viert Duitsland de hereniging in 1990. Vanaf het begin kreeg de Münsterland Giro het stempel UCI 1.1-wedstrijd opgeplakt. De koers kreeg ook een gewenste eerste winnaar: thuisrijder Paul Martens.

In 2007 wist een jonge Jos van Emden in Münster de overwinning te pakken. Hij was daarmee de eerste Nederlander op de erelijst. Het zou niet bij deze ene zege blijven voor Van Emden, want in 2013 reed hij in de laatste ronde weg uit een kopgroep van vijf en kon hij niet meer worden bijgehaald. De Münsterland Giro heeft drie Nederlandse winnaars op het palmares, want in 2010 won ook Joost van Leijen de koers.

Van Emden is nog altijd mede-recordhouder met zijn twee overwinningen. Hij staat op gelijke hoogte met Duitse sprinttoppers André Greipel (2008 en 2014) en Marcel Kittel (2011 en 2012). Sinds 2014 is het altijd aan de rappe mannen in Nordrhein-Westfalen: na Greipel mochten Tom Boonen, John Degenkolb, Sam Bennett, Max Walscheid en Álvaro José Hodeg.

In het coronajaar 2020 werd er niet gekoerst, maar eind 2021 was er wel plek op de kalender voor de Münsterland Giro. Dat betekende ook dat de in Enschede geplande start van de eendagsklassieker, iets wat al voorzien was voor 2020, met een jaar verplaatst werd.

Laatste tien winnaars Münsterland Giro

2021: Mark Cavendish

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Álvaro José Hodeg

2018: Max Walscheid

2017: Sam Bennett

2016: John Degenkolb

2015: Tom Boonen

2014: André Greipel

2013: Jos van Emden

2012: Marcel Kittel

Vorig jaar



In 2021 werd de Münsterland Giro dus afgetrapt in Enschede. De afscheidnemende Philipp Walsleben zat in zijn laatste koers mee in de vlucht van de dag, samen met Adriaan Janssen (ABLOC CT), Timo de Jong (VolkerWessels), Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise), Jakob Gessner (Duitse selectie), Albert Gathemann (Dauner D&DQ Akkon) en Alexander Tarlton (Lotto-Kern Haus).

Op 100 kilometer van de finish werden waaiers gevormd. Deceuninck-Quick-Step had vijf renners mee, waaronder Mark Cavendish, Álvaro Hodeg en Josef Cerny, en BORA-hansgrohe drie. Ook de stoppende André Greipel zat mee. De voorste waaier, die steeds verder uitdunde, ging in de slotfase uitmaken wie de zege zou grijpen. Deceuninck-Quick-Step probeerde haar overtal uit te spelen, maar dat ging zo makkelijk niet.

De Belgische ploeg van manager Patrick Lefevere speelde daarom de kaart van Cavendish. Alexis Renard ging als eerste de sprint aan, maar hij was niet opgewassen tegen Cav. Morten Hulgaard strandde op de derde plaats. Rune Herregodts was op de zesde plaats de beste Belg, Adriaan Janssen op plek zeven de beste Nederlander.

Uitslag Münsterland Giro 2021

1. Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step) in 4u11m52s

2. Alexis Renard (Israel Start-Up Nation) in z.t.

3. Morten Hulgaard (Uno-X) in z.t.

4. Jozef Cerny (Deceuninck-Quick-Step) op 6s

5. Niklas Märkl (Team DSM) op 9s

Wedstrijdverslag

Parcours

Voor het eerst sinds 2018 is de Münsterland Giro, die nog altijd gesponsord wordt door de Sparkassen-bank, langer dan 200 kilometer. De twee edities daarna kwam de eendagskoers niet verder dan 193 en 188 kilometer. Dit jaar is de Münsterland Giro exact 205,9 kilometer lang.

Ook geen start in Nederland meer, maar in Telgte. Deze stad in de deelstaat Noordrijn-Westfalen ligt op 12 kilometer rijden van het centrum van Münster, maar die directe verbinding zou de koers wel erg kort maken. Daarom is besloten om een ronde doorheen Nordrhein-Westfalen. Vanuit Telgte gaat het namelijk eerst bijna 50 kilometer in zuidoostelijke richting. Daar ligt na 46 kilometer de Höxberg, de eerste klim van de dag.

Vervolgens rijden de renners in oostelijke richting naar de Stromberg, die door een kleine lokale omloop twee keer bedwongen wordt (na 69 en na 83 kilometer). Vanaf daar gaat het weer in noordelijke richting. In Ostenfelde ligt nog de Pilatusberg, maar die mag geen naam hebben voor de doorgewinterde prof. Het is de laatste serieuze heuvel van de dag. Na de top is het nog ruim 90 kilometer tot de finish.

Het peloton gaat via Beelen en ten oosten van Warendorf richting Sassenberg, daar ligt nog een tussensprint. Ook draait het parcours er in westelijke richting om weer in de buurt van finishplaats Münster te komen. Ook in Ostbevern en Gelmer zijn nog speciale tussensprints voor de liefhebbers. Daarna is het aan de sprinttreintjes in Münster, waar na 192 kilometer voor het eerst de finish gepasseerd wordt. Er wachten daarna nog drie lokale rondjes van elk 4,4 kilometer, om vervolgens na 205 kilometer af te sprinten op de Schlossplatz.

Maandag 3 oktober, Münsterland Giro: Telgte – Münster (205,9 km)

Start: 12.25 uur

Finish: tussen 16.40 en 17.20 uur

Favorieten

Geen Mark Cavendish op de startlijst en dus krijgen we sowieso een nieuwe winnaar voor de Münsterland Giro dit jaar. Quick-Step-Alpha Vinyl komt wel met de topfavoriet op de proppen. Dat is namelijk Europees kampioen Fabio Jakobsen. Sinds die overwinning in München wist Jakobsen ‘alleen’ in het Kampioenschap van Vlaanderen te winnen, maar toch mag de Hulk uit Heukelum tot de favorieten gerekend worden in een dergelijke sprinterskoers. Hij krijgt bovendien zijn hele sprinttrein mee, met onder meer Tim Declercq, Iljo Keisse, Bert Van Lerberghe en Michael Mørkøv.

De kans dat we een compleet Nederlands podium krijgen, is behoorlijk groot. Jumbo-Visma trommelt namelijk Olav Kooij op en bij BikeExchange-Jayco is Dylan Groenewegen de kopman van dienst. Eigenlijk de meester en zijn leerling, want vorig jaar waren de twee nog ploegmaats bij Jumbo-Visma. Inmiddels heeft Kooij al elf zeges geboekt dit jaar en staat de teller van Groenewegen dit seizoen op zeven zeges.

De laatste weken stapelt Groenewegen de ereplaatsen op elkaar, achtereenvolgens in de GP de Fourmies (tweede), Kampioenschap van Vlaanderen (derde), Gooikse Pijl (vijfde), Omloop van het Houtland (derde) en Parijs-Chauny (tweede). Winnen lukte hem echter niet meer sinds de Arctic Race of Norway in augustus. Voor Kooij is de Münsterland Giro zijn eerste koers na het WK voor beloften, waar hij vijfde werd. De trein van Kooij bestaat onder meer uit Edoardo Affini, Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn, Tosh Van der Sande en de broers Van Dijke.

Lotto Soudal lijkt aan een onbegonnen strijd tegen degradatie uit de WorldTour bezig. Maar wil het nog kans maken op handhaving, dan is winst wel nodig in Duitsland. Caleb Ewan is daarvoor de aangewezen persoon. De Australiër won afgelopen maand nog de GP de Fourmies en werd tweede in het Kampioenschap van Vlaanderen. In die laatste koers werd hij geklopt door Jakobsen, maar bleef hij Groenewegen voor. Nieuwe ronde, nieuwe kansen in het Münsterland.

Met André Greipel, Marcel Kittel en John Degenkolb op de erelijst kan Pascal Ackermann eigenlijk niet uitblijven. Hij is de kopman bij UAE Emirates, waar hij onder meer Mikkel Bjerg, Joel Suter en Felix Groß mee krijgt in steun. John Degenkolb himself staat ook op de startlijst. Bij Team DSM vormt hij de sprinterskern met ook Sam Welsford en Casper van Uden. Het is de vraag wie uitgespeeld gaat worden in de straten van Münster. Degenkolb hebben we het hele jaar niet gezien, tot hij onlangs plots vierde werd in de Omloop van het Houtland. Kan hij dat kunststukje herhalen?

De Duitse hoop is niet alleen gevestigd op Ackermann en Degenkolb, maar ook op BORA-hansgrohe. Als enige Duitse ploeg in de WorldTour zal het zich graag tonen in eigen land. Jordi Meeus lijkt daarvoor de aangewezen man als het aankomt op een sprint. Sam Bennett staat ook op de startlijst, maar hij kende moeizame weken nadat hij in de Vuelta ziek werd van het coronavirus. De Ier is al blij dat hij nog kan koersen dit jaar. Daardoor lijken rappe mannen als Martin Laas en Shane Archbold vooral voor Meeus te gaan werken.

Dan komen we bij de categorie outsiders. Een eervolle vermelding voor Søren Waerenskjold, die onlangs op het WK wielrennen voor beloften de bronzen medaille won door de sprint van de achtervolgende groep te winnen. Hij klopte er onder meer Olav Kooij na een zware koers. Nu gaat de Noor van Uno-X zich proberen te mengen in een massasprint tussen de profs, want een profzege ontbreekt nog op zijn palmares.

Voor Israel-Premier Tech is het doek al bijna gevallen als WorldTeam. Rudy Barbier en Rick Zabel zijn de rappe mannen in de ploeg. Laatstgenoemde kan bij winst de naam ‘Zabel’ voor het eerst op de erelijst zetten. Vader Erik Zabel reed in de nadagen van zijn carrière een keer de Münsterland Giro; in 2008 wist hij tweede te worden. Niet veel later stopte Zabel senior. Ook Max Walscheid (Cofidis) willen we noemen als Duitse kanshebber op een mooie ereplaats.

Verder schuiven we Coen Vermeltfoort naar voren. De ervaren sprinter van VolkerWessels won dit seizoen al dertien keer, op nationaal en internationaal niveau, en ook zijn ploeg rijgt de zeges aaneen in 2022. We moeten er dus niet gek van opkijken als VolkerWessels opeens een straffe uitslag neerzet. Een ander Nederlands continentaal team aan de start is Metec-Solarwatt, dat op rappe mannen Lars Hohmann, Roan Konings en Tim Marsman rekent. Sport Vlaanderen-Baloise heeft Sasha Weemaes in de gelederen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Fabio Jakobsen

*** Olav Kooij, Dylan Groenewegen

** Caleb Ewan, Pascal Ackermann, Jordi Meeus

* Søren Waerenskjold, John Degenkolb, Sam Welsford, Coen Vermeltfoort

Weer en TV

Niet voor niets valt de Münsterland Giro in de herfst. Het wordt maandag maximaal 16 graden Celsius in de regio van Münster. Het is bewolkt, de kans op neerslag is groot en de wind komt met windkracht 3 à 4 uit het westen, aldus Weeronline.

De Münsterland Giro is vanaf 13.45 uur live te zin op een livestream van Sportschau.de. Voor mensen die toegang hebben tot de tv-zender WDR Fernsehen is er vanaf 15.15 uur een live-uitzending van de koers.