Mark Cavendish zegeviert in zware Münsterland Giro

Mark Cavendish heeft zondag een loodzware editie van de Münsterland Giro op zijn naam geschreven. De Britse sprinter van Deceuninck-Quick-Step maakte deel uit van een kopgroep die was ontstaan door waaiers. In regenachtige omstandigheden rekende Cavendish uiteindelijk af met Alexis Renard en Morten Hulgaard.

De afscheidnemende Philipp Walsleben zat in zijn laatste koers mee in de vlucht van de dag. De coureur van Alpecin-Fenix had Adriaan Janssen (ABLOC CT), Timo de Jong (VolkerWessels), Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise), Jakob Gessner (Duitse selectie), Albert Gathemann (Dauner D&DQ Akkon) en Alexander Tarlton (Lotto-Kern Haus) met zich mee. In het peloton bepaalden de sprintersploegen het tempo.

De vlucht van Walsleben en co was echter snel beëindigd, omdat op 100 kilometer van de finish waaiers gevormd werden. Deceuninck-Quick-Step had vijf renners mee in de voorste waaier, waaronder Mark Cavendish, Álvaro Hodeg en Josef Cerny, en BORA-hansgrohe drie. Ook de stoppende André Greipel zat mee bij de groep die aan wist te sluiten bij de oorspronkelijke vlucht.

Deceuninck-Quick-Step speelt kaart-Cavendish

De voorste waaier, die steeds verder uitdunde, ging in de slotfase uitmaken wie de zege zou grijpen. Deceuninck-Quick-Step probeerde haar overtal uit te spelen, maar dat ging zo makkelijk niet. Israel Start-Up Nation was met Alexis Renard ook erg actief, maar telkens kwam alles weer samen. Vier kilometer voor de meet waren het Cerny en Martin Urianstad (Uno-X) die wegreden, maar ook hun poging strandde.

Deceuninck-Quick-Step speelde vervolgens de kaart van Cavendish. Renard ging als eerste de sprint aan, maar hij was niet opgewassen tegen de Britse sprinter. Hoelgaard strandde op de derde plaats. Rune Herregodts was op de vijfde plaats de beste Belg, Adriaan Janssen op plek zes de beste Nederlander. Ruim daarachter kwam André Greipel al zwaaiend de streep over; voor hem zit zijn carrière erop.