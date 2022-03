Mark Cavendish zegeviert in Milaan-Turijn

Mark Cavendish heeft woensdag een sprinterseditie van Milaan-Turijn gewonnen. Na een nagenoeg vlakke koers van 197 kilometer was de kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl in finishplaats Rivoli de snelste in de massasprint. Cavendish was sneller dan Nacer Bouhanni en Alexander Kristoff.

Na diverse mislukte aanvalspogingen hadden Daniel Viegas (EOLO-Kometa), Martin Marcellusi (Bardiani-CSF-Faizanè) en Juan Diego Alba (Drone Hopper-Androni Giocattoli) meer geluk. Zij geraakten weg en kleurden het grootste deel van de koers. Daarachter waren het Quick-Step-Alpha Vinyl, Intermarché-Wanty-Gobert, Arkéa-Samsic en Team DSM die de achtervolging leidden.

Hergroepering

De sprintersploegen hielden het gat lange tijd op ruim twee minuten en brachten in het laatste wedstrijduur dat verschil terug tot onder de halve minuut. Op een kleine twintig kilometer van de meet nam de nervositeit in het peloton wat toe, waardoor het tempo nog verder de hoogte in ging en de vluchters gegrepen werden.

EF Education-EasyPost-renners Alberto Bettiol en Ben Healy probeerden vervolgens het peloton te verrassen met een duo-aanval. Healy bleef het langst voorop en op het hoogtepunt had hij zeventien seconden voorsprong, maar de sprintersploegen lieten hem niet nog verder uitlopen. Vier kilometer voor de meet werd de Ierse hardrijder in de kraag gevat.

Cavendish dankt Mørkøv

De laatste drie kilometer gingen over brede wegen, maar wel waren er diverse rotondes die het peloton op een lint trokken. Onder meer TotalEnergies en Quick-Step-Alpha Vinyl lieten zich goed van voren zien, terwijl ook Arkéa-Samsic in de laatste kilometer naar voren kwam.

De trein van Nacer Bouhanni kwam echter de vroeg op kop. Het was vervolgens Michael Mørkøv die de sprint aantrok voor Mark Cavendish. De Brit werd uitstekend afgezet, waarna hij met overmacht naar de zege sprintte. Hij hield Nacer Bouhanni en Alexander Kristoff vakkundig af. Peter Sagan eindigde als vijfde.

Voor Cavendish is het zijn 159ste profoverwinning uit zijn carrière. Daarmee is hij André Greipel, met wie hij tot voor kort het all time record van 158 profzeges deelde, definitief voorbij.