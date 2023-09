Koen Middendorp • donderdag 31 augustus 2023 om 23:02

Voorbeschouwing: Maryland Cycling Classic 2023 – Wie volgt Sep Vanmarcke op?

Over de Maryland Cycling Classic valt niet zoveel te vertellen, aangezien komende zondag pas de tweede editie van deze Amerikaanse eendagskoers op het programma staat. Toch kan de organisatie uitpakken met de aanwezigheid van vijf WorldTeams en de nodige toprenners. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Het Amerikaanse wielrennen floreert als nooit tevoren. Atlhans, dat zou je toch denken als je kijkt naar de huidige generatie Amerikaanse wielrenners. Neilson Powless, Matteo Jorgenson, Quinn Simmons, Brandon McNulty, Magnus Sheffield en Sepp Kuss maken furore in Europa, maar gaat het wel zo goed met de Amerikaanse wielersport? Door de jaren heen zijn namelijk de nodige prestigieuze wielerkoersen van de kalender verdwenen. Denk aan de Tour of California (toch jarenlang een zeer populaire WorldTour-koers), Tour of Utah en de Tour of Colorado. En ook de wat kleinere Amerikaanse wielerwedstrijden hebben het moeilijk.

Door financiële perikelen en de coronacrisis heeft de Amerikaanse wielergemeenschap al aardig wat klappen moeten opvangen, maar gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel. Zo kwam men enkele jaren geleden op het idee om een nieuwe wielerwedstrijd uit de grond te stampen: de Maryland Cycling Classic was geboren. Dit ging echter wel gepaard met de nodige groeipijnen. De eerste editie stond gepland voor 6 september 2020, maar werd door de coronapandemie niet verreden en ook in 2021 ging de koers niet door. Met een vertraging van twee jaar, stond in 2022 dan eindelijk de eerste editie op het programma.

Het was de Belg Sep Vanmarcke die zich tot de allereerste winnaar wist te kronen van deze Amerikaanse 1.Pro-wedstrijd. De Belgische klassiekerspecialist wist na net geen tweehonderd kilometer in een sprint af te rekenen met de Canadees Nickolas Zukowsky en thuisrijder- en favoriet Neilson Powless. Het was voor Vanmarcke zijn eerste zege in goed drie jaar tijd, en ook meteen de laatste overwinning uit zijn profcarrière. Goed tien maanden na zijn triomf in Baltimore, moest de ervaren Belg wegens hartproblemen namelijk een punt zetten achter zijn carrière.

Vorig jaar

Op 4 september 2022 was het dan eindelijk zover: de eerste editie van de Maryland Cycling Classic. De organisatie van de eendaagse wedstrijd slaagde er in om vier WorldTeams te verleiden tot deelname, aangevuld met twee ProTeams, negen continentale ploegen en een Amerikaanse gelegenheidsselectie. Het was voor de start vooral uitkijken naar thuisfavorieten Quinn Simmons en Neilson Powless en buitenlandse toppers als Michael Matthews, Dylan Groenewegen, Magnus Cort, Giacomo Nizzolo en Sep Vanmarcke.

Al vroeg in de koers reed een kopgroep van zo’n twintig renners weg, met daarbij onder meer Simmons, Toms Skuijns, Cort, Powless, Tom Scully, Krists Neilands en Nick Schultz. Die groep brak uit elkaar en werd ook weer aangevuld door enkele achtervolgers die de oversteek konden maken. Zo ontstond in de heuvelachtige zone van zeker 130 kilometer een elitegroep van twaalf man, met daarbij Powless, Cort, Andrea Piccolo (allen EF Education-EasyPost), Simmons, Skujins (beiden Trek-Segafredo), Schultz, Alexandre Balmer (beiden BikeExchange-Jayco), Sep Vanmarcke en Jenthe Biermans (beiden Israel-Premier Tech).

De twaalf koplopers pakten al snel drie minuten voorsprong op het peloton en het verschil liep uiteindelijk op tot maximaal zes minuten. Dit bleek meer dan genoeg om uit de greep te blijven, en dus zat de winnaar vooraan. In de voorste groep stikte het van de WorldTour-renners, maar het was Nickolas Zukowsky – uitkomend voor ProTeam Human Powered Health – die de beslissende vlucht wist te forceren. De Canadees muisde er vanonder en kreeg Vanmarcke, Powless en Skujins met zich mee, in wat de beslissende ontsnapping zou zijn.

Het viertal sloeg namelijk meteen een groot gat met de rest. Omdat er in de slotronde nog gepokerd werd vooraan, kon Piccolo nog wel – in zijn eentje – de oversteek maken naar de kopgroep. Hij probeerde vervolgens het overtal met ploegmaat Powless uit te spelen, maar dat lukte niet. In de sprint die volgde trok de ervaren Vanmarcke aan het langste eind, voor de opkomende Zukowsky en Powless. Voor Vanmarcke was het een bevrijdende zege, nadat hij drie jaar had moeten wachten op een nieuwe overwinning.

Uitslag Maryland Cycling Classic 2022

1. Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) in 4u34m45s

2. Nickolas Zukowsky (Human Powered Health) z.t.

3. Neilson Powless (EF Education-EasyPost) z.t.

4. Toms Skujiņš (Trek-Segafredo) op 1s

5. Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost) op 6s

Parcours

Aan het parcours van de Maryland Cycling Classic is niet gesleuteld in vergelijking met vorig jaar. Dit betekent dat de renners beginnen in Sparks, dat wordt gezien als een buitenwijk van de stad Baltimore. Op het terrein van Kelly Benefits – een aanbieder van secundaire arbeidsvoorwaarden en jarenlange hoofdsponsor van een Amerikaanse continentale wielerploeg – klikken de deelnemers in de pedalen voor een wedstrijd van net geen tweehonderd kilometer.

Vervolgens trekken de coureurs voor bijna 150 kilometer over landelijke wegen ten noorden van Baltimore, maar het terrein is niet van de poes. Er staan dan misschien geen echt zware beklimmingen op het programma, het gaat wel de hele dag op en af. Door de opeenvolging van talloze kortere hellingen, komen de sterkste renners zeker bovendrijven. Aan het einde van de rit hebben de renners toch bijna 2.600 hoogtemeters in de benen, wat toch iets wil zeggen over de lastigheidsgraad.





Na iets minder dan 150 kilometer draaien de renners het lokale circuit in het centrum van Baltimore op. Na een halve passage over deze omloop, staan er nog vier volledige rondes op het programma. De lokale omloop in Baltimore is zeker niet te onderschatten, met enkele flauwe en wat scherpere bochten en hier en daar nog een oplopende strook. Finishen doen we na een snelle afdaling, een niet te onderschatten voorlaatste kilometer en een vlakkere laatste kilometer.

Nog even over Baltimore: dit is de grootste stad in de Amerikaanse staat Maryland aan de Amerikaanse oostkust, gelegen aan de rivier de Patapsco en aan de Chesapeake Bay. Baltimore groeide als nederzetting tussen de tabaksplantages uit tot een belangrijke havenstad. Het speelde een belangrijke rol in de Onafhankelijkheidsoorlog tegen de Britten aan het einde van de achttiende eeuw en de Amerikaanse Burgeroorlog in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Zondag 3 september: Sparks – Baltimore (196 km)

Start: / 18.00 uur

Finish: / rond 23.00 uur

Favorieten

De Maryland Cycling Classic is pas toe aan zijn tweede editie, maar over het deelnemersveld heeft de organisatie niet te klagen. Vorig jaar stonden er vier WorldTeams aan de start, dit seizoen zijn dat er al vijf. En dan hebben we het nog niet eens over Israel-Premier Tech, dat tegenwoordig op een ProTeam-licentie uitkomt, maar voor veel teams in de WorldTour niet hoeft onder te doen.

We kijken zondag vooral uit naar de renners die al wat hebben bewezen in het eendaagse werk, want het parcours is echt geknipt voor de explosieve eendagstypes. Met ruim 2.500 hoogtemeters en een vrij explosieve lokale omloop in Baltimore, zal de Maryland Cycling Classic niet eindigen in een massasprint. Dat bleek vorig jaar wel, toen het veld compleet uiteengeslagen was.

Onze topfavoriet voor de eindzege rijdt voor Lidl-Trek en luistert naar de naam Mattias Skjelmose. De Deense wegkampioen combineert – net zoals de meeste toppers – de Maryland Cycling Classic met de aanstaande Canadese WorldTour-koersen in Québec en Montréal. De 22-jarige Skjelmose kan al terugkijken op een meer dan geslaagd seizoen, maar zal nog wel een goed einde willen breien aan zijn wegcampagne. Seizoensrevelatie Skjelmose was dit jaar al eindwinnaar van de Ronde- van Zwitserland, werd tweede in de Waalse Pijl en was verder goed voor nog meer mooie ereplaatsen en overwinningen.

Het is dan ook geen verrassing dat Skjelmose momenteel elfde staat in de WorldTour-ranking: het laat zien dat de talentvolle coureur bezig is aan een stormachtige ontwikkeling. De coureur krijgt zondag ook een parcours op maat voorgeschoteld. Aardig wat hoogtemeters, talloze korte klimmetjes en een slotomloop: het is een goede Skjelmose op het lijf geschreven. Binnen zijn ploeg Lidl-Trek is het verder ook nog uitkijken naar Toms Skujiņš en Mathias Vacek. Skujiņš was vorig jaar al vierde in de Maryland Cycling Classic en is net als Skjelmose prima op dreef, de jonge Vacek kan wellicht verrassen.

Kortom, Lidl-Trek komt met een sterke ploeg aan het vertrek van de Maryland Cycling Classic, maar er zijn nog meer kapers op de kust. Neem nu Cofidis, dat met Axel Zingle ook een kandidaat-winnaar in de gelederen heeft. De 24-jarige Fransman etaleerde in de voorbije Renewi Tour nog zijn hoogvorm door derde te worden in de rit naar Geraardsbergen en als achtste te eindigen in het eindklassement. Zingle blinkt al enkele jaren uit op zijn terrein – heuvelachtige wedstrijden – en dus schrijven we hem zeker op voor zondag. Misschien vormt Zingle met zijn landgenoot Victor Lafay wel een gevaarlijke tandem.

En de Amerikanen dan? Neilson Powless kwam vorig jaar met een derde plaats al dicht bij de overwinning in de Maryland Cycling Classic en de renner van EF Education-EasyPost staat ook nu weer aan het vertrek van zijn thuiskoers. Ook Powless heeft al een goed seizoen achter de rug en de vraag is dan ook: wat zit er nog in de tank? Een goede Powless moet zeker kunnen meedoen voor de oppergaai. Zijn ploeg heeft echter nog wel meer ijzers in het vuur, met de Denen Michael Valgren en Mikkel Honoré. Valgren lijkt langzaam maar zeker weer in vorm te komen, nadat zijn carrière even aan een zijden draadje hing na een zware val in de Route d’Occitanie.

Een andere Amerikaanse favoriet komt normaal uit voor Movistar, maar rijdt zondag voor een Amerikaanse gelegenheidsselectie. We hebben het over Matteo Jorgenson, die in het voorjaar nog mooie dingen liet zien in het ronde- maar ook klassieke werk. De grote vraag is wel of allrounder Jorgenson over de benen beschikt om echt mee te doen om de prijzen, aangezien hij de voorbije weken sukkelde met fysieke klachten. De 24-jarige renner, die volgend jaar zal uitkomen voor Jumbo-Visma, is nu echter weer in staat om een rugnummer op te spelden. Zien we hem ook meteen weer op de voorposten?

De mannen van Israel-Premier Tech zien we ongetwijfeld van voren koersen. De formatie gaat niet over één nacht ijs en heeft met Michael Woods, Derek Gee en Simon Clarke drie zeer interessante renners opgenomen in de selectie. Woods kwam sinds de Tour de France – waarin hij de bergrit naar de Puy de Dôme wist te winnen – niet meer in actie. Gee, die de Tour niet in zijn benen heeft, kwam de voorbije weken daarentegen in actie op de wereldkampioenschappen en in de Renewi Tour. In die laatste koers liet hij zich gelden in de slotrit naar Bilzen. En Clarke? Die reed ’ter voorbereiding’ de Deutschland Tour, maar deed dit wel vrij anoniem.

Verder is het uitkijken naar Astana Qazaqstan. De Kazachse formatie heeft Yevgeniy Fedorov aan boord, maar we verwachten toch vooral iets van Christian Scaroni. De 25-jarige Italiaan werd goed twee weken geleden namelijk nog tweede in de Arctic Race of Norway. Jayco AlUla mikt met Simon Yates en Lawson Craddock dan weer op een goede klassering. Yates is misschien wel de grootste naam aan het vertrek, maar vindt hij hier ook een parcours op maat? Craddock zal als Amerikaan ook zeer gemotiveerd zijn, en een renner voor eigen volk kan altijd nét dat beetje extra.

Wat mogen we dit weekend eigenlijk verwachten van de ProTeams en continentale ploegen? Human Powered Health hoopt met Colin Joyce wellicht op een goede uitslag, terwijl de Nederlands-Tsjechische Matyas Kopecký de meest vooruitgeschoven pion is bij Team Novo Nordisk. Het Colombiaanse Team Medellín-EPM rekent dan weer op good old Óscar Sevilla – die op zijn 46ste nog altijd een bijzonder goed niveau haalt – en oud-beloftenwereldkampioen Fabio Duarte.

Verder noteren we de namen van de Ierse klimbelofte Darren Rafferty, Kasper Andersen (Hagens Berman Axeon), Matteo Dal-Cin, Carson Miles (Toronto Hustle) en Julien Gagné (Team Skyline). L39ION of Los Angeles komt ook met een sterke equipe aan het vertrek, met Kyle Murphy, Robin Carpenter en Tyller Williams, de vice-Amerikaans kampioen op de weg. We schuiven ook graag Tyler Stites en Cade Bickmore van Project Echelon Racing naar voren. Stites is dit seizoen een van de veelwinnaars in het Amerikaanse circuit en kan wellicht verrassen. Verder zijn we ook benieuwd naar wat Colby Simmons, de jongere broer van Quinn Simmons, al kan in dit deelnemersveld.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mattias Skjelmose

*** Axel Zingle, Neilson Powless

** Derek Gee, Toms Skujiņš, Matteo Jorgenson

* Christian Scaroni, Michael Woods, Mathias Vacek, Simon Yates

Weer en TV

Zomerse temperaturen in Baltimore en omstreken. De renners kunnen zich opmaken voor een hete dag in het zadel, met temperaturen dik boven de dertig graden Celsius. Het blijft verder de hele dag droog, terwijl de wind geen rol van betekenis zal spelen.

De Maryland Cycling Classic is niet live te volgen via een van de bekende wielerkanalen. Zo is de koers niet te zien via Eurosport of de online kanalen van Eurosport, Discovery en GCN. De organisatie komt wel met een livestream, maar die is helaas alleen te volgen voor mensen in de Verenigde-Staten.