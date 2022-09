Sep Vanmarcke wint na drie jaar weer eens: “Deze zege zet me terug op het juiste spoor”

Sep Vanmarcke won vannacht de Maryland Cycling Classic en was na afloop een gelukkig man. In een persbericht van zijn ploeg Israel-Premier Tech geeft de Belg aan zich “opgelucht” te voelen na drie jaar zonder zeges. “Het is lang geleden dat ik een koers heb gewonnen omdat ik vaak ziek of geblesseerd was. Deze overwinning zet me terug op het juiste spoor.”

“Ik vond het de afgelopen maanden lastig om weer terug op een goed niveau te komen. Twee weken geleden had ik nog een ribblessure waardoor ik een aantal belangrijke koersen moest missen. Ik was zeer teleurgesteld, dus dit is een mooie manier om weer terug te komen.”

In de Verenigde Staten was Vanmarcke uiteindelijk Nicolas Zukowsky en Neilson Powless de baas. Dat Vanmarcke in deze positie terecht zou komen, had hij op voorhand niet gedacht. “Met het team wilden we winnen. We hadden het plan om met Nizzolo te gaan sprinten, maar hij slaagde er niet in om mee te zitten in de vlucht. Toch denk ik dat we het goed tactisch hebben aangepakt”, knipoogt hij. “Ik ben heel trots hier te winnen.”