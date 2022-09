Sep Vanmarcke wint Maryland Cycling Classic en pakt belangrijke UCI-punten

Sep Vanmarcke heeft in Amerika de Maryland Cycling Classic op zijn naam geschreven. De ervaren Belg van Israel-Premier Tech was na een vermakelijke koers de snelste van een kopgroep van vijf. Hij bleef de verrassende Nickolas Zukowsky (Human Powered Health) maar nipt voor in de sprint. Neilson Powless (EF Education-EasyPost) werd derde.

De Maryland Cycling Classic was de eerste grote Amerikaanse koers die weer op de UCI-kalender stond sinds het uitbreken van de coronacrisis in 2020. Met het label 1.Pro (net als onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne en de Scheldeprijs) was het bovendien erg interessant in de strijd tegen degradatie uit de WorldTour. Niet voor niets stuurden ploegen als EF Education-EasyPost, Israel-Premier Tech en BikeExchange-Jayco sterke selecties naar de VS.

Al vroeg in de koers reed een kopgroep van zo’n twintig renners weg, met daarbij onder meer Quinn Simmons, Toms Skuijns, Magnus Cort, Neilson Powless, Tom Scully, Krists Neilands en Nick Schultz. Die groep brak uit elkaar en werd ook weer aangevuld door enkele achtervolgers die de oversteek konden maken.

Elitegroep maakt verschil in de heuvels

Zo ontstond in de heuvelachtige zone van zeker 130 kilometer een elitegroep van twaalf man, met daarbij Powless, Cort, Andrea Piccolo (allen EF Education-EasyPost), Simmons, Skujins (beiden Trek-Segafredo), Schultz, Alexandre Balmer (beiden BikeExchange-Jayco), Sep Vanmarcke en Jenthe Biermans (beiden Israel-Premier Tech). Zij pakten drie minuten voorsprong op het peloton en breidden die uit tot zes minuten.

Ondertussen was er ook een achtervolgende groep met Tony Gallopin en Krists Neilands ontstaan. Daarachter reden dan weer Michael Matthews, Giacomo Nizzolo en oudgediende Óscar Sevilla in een groepje, maar dat was ook op ruime achterstand van de koplopers.

Kopgroep gaat het halen

Bij het binnenrijden van Baltimore, ongeveer 50 kilometer voor de finish, was het verschil tussen de voorste groep en de groep-Gallopin al opgelopen tot meer dan vier minuten.

Drie opvallende namen in de kopgroep waren Nickolas Zukowsky (Human Powered Health), David Lozano (Novo Nordisk) en Robigzon Leandro Oyola (Medellin-EPM). Zij draaiden goed mee met de WorldTeam-renners vooraan, tot diep in de finale. Zukowsky schoof in de voorlaatste ronde in Baltimore zelfs mee in een nieuwe vluchtpoging.

Vijftal strijdt om de zege

Hij ontsnapte met Vanmarcke, Powless en Skujins in wat de beslissende ontsnapping zou zijn. Het viertal sloeg namelijk meteen een groot gat met de rest. Omdat in de slotronde er nog gepokerd werd vooraan, kon Piccolo nog wel – in zijn eentje – de oversteek maken naar de kopgroep. Hij probeerde vervolgens het overtal met ploegmaat Powless uit te spelen, maar dat lukte niet.

Het draaide uiteindelijk uit op een sprint van vijf. Piccolo probeerde Powless te lanceren, maar de Amerikaan kon het niet afmaken. Het was Sep Vanmarcke die de sprint als eerste aanging en zijn inspanning volhield tot op de streep, al kwam Zukowsky nog gevaarlijk dichtbij. Voor Vanmarcke is het zijn eerste overwinning sinds de Bretagne Classic in 2019.

