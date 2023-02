Voorbeschouwing: Le Samyn 2023 – Wordt het een sprinter of een klassieke renner?

Le Samyn is aanstaande dinsdag de opening van het Waalse wielerseizoen. De koers wordt gekenmerkt door verschillende kasseistroken en kleine straatjes rond finishplaats Dour. Het is een interessante wedstrijd, want veel verschillende type renners kunnen winnen. Vorig jaar was het nog allrounder Matteo Trentin die won. Wie volgt hem op? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

1968 was het jaar dat de Belgische koers voor het eerst werd georganiseerd. Destijds heette de wedstrijd nog de Grand Prix Fayt-le-Franc. Deze naam verwijst naar het gelijknamige dorp, waar de finish van de koers ook lag, in de provincie Henegouwen. De eerste editie werd gewonnen door de Fransman José Samyn. De 23-jarige coureur won een jaar eerder nog een etappe in de Tour de France.

Een paar maanden na zijn overwinning van de GP Fayt-le-Franc sloeg echter het noodlot toe voor Samyn. Tijdens een kermiskoers in het Oost-Vlaamse Zingem botste hij op een toeschouwer. Samyn liep hierbij een hersenletsel op, wat hem uiteindelijk ook fataal werd. Een bijzonder triest verhaal. Na het overlijden van de renner besloot de organisatie om de GP Fayt-le-Franc om te dopen tot de GP José Samyn. Later werd dat gewoon Le Samyn, wat ook de huidige naam is.

De erelijst wordt overtuigend gedomineerd door Belgen. Johan Capiot (1992, 1994 en 1995), de vader van Amaury Capiot, is recordwinnaar met drie overwinningen. Kort daarachter volgen een andere Belg, Henrik Redant (1989 en 1990), en Nederlander Niki Terpstra (2016 en 2018) met twee keer winst in Le Samyn.

Voor de rest staan er nog heel wat mooie namen op de erelijst. Zo won Herman Van Springel de wedstrijd eens. Onder meer Claude Criquielion, Robbie McEwen, Philippe Gilbert en Arnaud Démare deden hetzelfde.

Laatste tien winnaars Le Samyn

2022: Matteo Trentin

2021: Tim Merlier

2020: Hugo Hofstetter

2019: Florian Sénéchal

2018: Niki Terpstra

2017: Guillaume Van Keirsbulck

2016: Niki Terpstra

2015: [flag:be.gif" alt="flag-nl Niki Terpstra

2015: [flag:be" width="16" height="11" /> Kris Boeckmans

2014: Maxime Vantomme

2013: Alexey Tsatevich

Laatste editie

Onderweg naar Dour reed er vorig jaar een kopgroep van zes weg. De opvallendste naam daarin was Sam Welsford, een renner van Team DSM. De vroege vlucht speelde in de finale geen rol. Die finale werd echt geopend op de Côte de la Roquette. Oliver Naesen, die daarna te maken kreeg met pech, leidde de dans op de klim en meteen na de top namen Matteo Trentin en Victor Campenaerts de overhand.

Vervolgens ontstond er een ruime kopgroep, verschillende favorieten waren van de partij. Op 22 kilometer van de finish viel de kopgroep, voor een tweede keer, uit elkaar: Dries De Bondt, Stan Dewulf, Josef Černý, Bert Van Lerberghe, Loïc Vliegen, Campenaerts, Trentin, Hugo Hofstetter en Dries Van Gestel reden weg. De rest van de aanvallers werden weer ingerekend door het peloton.

Op de kasseien van de Roquette, in de absolute finale, trok Trentin stevig door. Niet veel later, op de Chemin de Wihéries, deed de Italiaan exact hetzelfde. Trentin maakte indruk, maar reed niet weg. In de laatste kilometers probeerden Dewulf en Campenaerts nog de sprint te ontlopen door meerdere prikjes. Ze slaagden er niet in, we gingen sprinten om de zege. Trentin was in die sprint de sterkste. Hofstetter werd tweede, De Bondt derde.

Uitslag Le Samyn 2022

1. Matteo Trentin (UAE Emirates)

2. Hugo Hofstetter (Arkéa Samsic)

3. Dries De Bondt (Alpecin-Fenix)

4. Stan Dewulf (AG2R Citroën)

5. Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert)

Wedstrijdverslag

Parcours

Het parcours van Le Samyn is niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. De start ligt dus ook weer in Quaregnon, een stadje in de provincie Henegouwen. Het is trouwens al sinds 2015 dat hier de start wordt gegeven van de Waalse koers. De totale afstand van Le Samyn bedraagt 209 kilometer.

Na de start trekken de renners westwaarts richting Hautrage, waarna een noordwaartse lus door onder andere Autreppe en Leuze volgt. Net zoals vorig jaar blijft het peloton volledig op Waals grondgebied. Verder is er niet veel te zeggen over de aanloopfase van de wedstrijd. Het kan dat er wat wind staat, maar door de vlakke wegen zal er in principe niet al te veel gebeuren.

Nadat de renners een goede 90 kilometer hebben afgewerkt, bereikten ze de eerste plaatselijke omloop. Deze zullen ze in totaal vier keer afleggen. De eerste hindernis in die ronde is de Rue du Vert Pignon. De kasseistrook van een goede 100 meter is een opwarmer. Daarna volgen twee hellingen. Dit zijn de Côte de la Roquette en de Côte des Nonettes. Beide hellingen zijn zeer kort.

Als laatste trekken de renners dan naar de kasseien van de Rue de Belle Vue. In de tussenzone heeft de wind vrij spel. Op de kasseistrook zelf is de weg zeer smal en liggen de kasseien er naar goede gewoonte slecht bij. Kortom: een ideale plek om de koers naar je hand te zetten. Deze strook ligt bovendien maar op een kilometer van de streep. De finish in Dour is licht oplopend, waardoor je als sprinter ook nog eens kan ontploffen in de laatste meters.

Dinsdag 28 februari: Quaregnon – Dour (209km)

Start: 12.25 uur

Finish: tussen 17.10 en 17.35 uur

Favorieten

De grootste naam op de startlijst van Le Samyn is zonder enige twijfel Fabio Jakobsen . De Europees kampioen werd vorig jaar 24ste in Dour en in 2018 eindigde hij als dertiende. De Nederlander van Soudal Quick-Step moet hopen op een gesloten koers en een sprint van een uitgedund peloton op het einde, maar dat is zeker geen zekerheid in Le Samyn. Twee jaar geleden was dat echter wel zo, toen Tim Merlier won. Mocht het in een sprint eindigen, is Jakobsen favoriet. Jakobsen kan rekenen op onder meer Casper Pedersen en Jannik Steimle om dat scenario te creëren.

Nog een snelle man aan de start van Le Samyn is Hugo Hofstetter . De Fransman van Arkéa Samsic beschikt wel niet alleen over snelle benen, hij kan ook een zware koers aan. In 2020 knalde hij nog naar de overwinning in Le Samyn en vorig jaar was hij tweede. Een ervaringsdeskundige dus. Vorig jaar won de 29-jarige Hofstetter een keer, dat was in Tro-Bro Léon. De Waalse eendagskoers Le Samyn is gemaakt voor Hofstetter.

Israel-Premier Tech trekt met een sterk blok naar Wallonië. Giacomo Nizzolo , Sep Vanmarcke en Jens Reynders kunnen alle drie een gooi doen naar de zege. We kijken dan vooral naar Italiaan Nizzolo en de ervaren Vanmarcke. Zij kunnen een sterk blok vormen en op die manier naar de zege knallen in Dour. Hetzelfde geldt voor de mannen van AG2R Citroën. Daar zien we een mooi duo op de startlijst; Oliver Naesen en Stan Dewulf. De twee Belgen moeten zeker in staat zijn om in de top-10 te eindigen, maar meer is ook mogelijk.

De sterkste ploeg aan de start is moeilijk aan te wijzen. Een van die kandidaten is toch zeker Alpecin-Deceuninck. In eerste instantie duiden we Søren Kragh Andersen aan. De Deen is een van de grote namen op de startlijst. Kragh Andersen won al tweemaal een etappe in de Ronde van Frankrijk, maar lijkt gemaakt voor het eendagwerk. In Le Samyn krijgt hij misschien wel een uitgelezen kans om een eerste eendagskoers op zijn palmares te schrijven.

Kragh Andersen heeft alvast een doel gemaakt van Le Samyn, liet hij weten in gesprek met WielerFlits: “Strade Bianche sla ik over, omdat ik goed wil zijn in Le Samyn. Het is een kleinere koers, maar wel een klassieker.” Hulp krijgt hij onder andere van Dries De Bondt. Verder is er ook nog Kaden Groves bij de Belgische ploeg, de Australiër is de man voor een sprint.

Victor Campenaerts is een renner die we zeker gaan zien dinsdag. VocSnor of Campi is een renner die altijd aanvallend koerst en deze koersmethode kan wel van pas komen in Le Samyn. Aanvallen loont hier vaak, denk maar aan de zege van Trentin vorig jaar. Lotto Dstny kan ook rekenen op Florian Vermeersch, die hier ook goed moet kunnen scoren.

De Belgische ploegen komen allemaal met kanshebbers naar Le Samyn. Zo ook Intermarché-Circus-Wanty. Met Mike Teunissen hebben zij een sterk ijzer in het vuur. Teunissen is echter niet alleen, want ook Hugo Page, Niccolò Bonfiazio, Laurenz Rex (die wel ten val kwam in de Omloop), Taco van der Hoorn en Loïc Vliegen zijn niet kansloos. Het zijn allemaal outsiders, maar wel gevaarlijke outsiders.

Jasper Stuyven rijdt niet bij een Belgische ploeg, maar is wel een kandidaat-winnaar. De Leuvenaar reed Le Samyn nog maar twee keer in zijn carrière. Drie jaar geleden eindigde hij als veertiende. Stuyven is in principe een renner die alle kasseistroken en hellingen moet kunnen overleven, wat van hem meteen interessant maakt. Daarbovenop is hij ook niet traag aan de meet. Datzelfde geldt ook voor Alberto Dainese , die de kleuren van Team DSM verdedigt. Het is echter de vraag of Dainese er nog bij is na de hindernissen. Als dat het geval is, is hij wel een van dé mannen om in de gaten te houden.

Tot slot noemen we nog een aantal outsiders. Dat zijn Belgen Jenthe Biermans (Arkéa Samsic), Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex), Tom Devriendt (Q36.5), Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB) en Nieuw-Zeelander Patrick Bevin (Team DSM). De grootste outsider is misschien wel Søren Wærenskjold. De Noor van Uno-X sprintte in de Saudi Tour indrukwekkend naar een zege en moet dit werk ook aankunnen.

Het definitieve deelnemersveld voor Le Samyn is nog niet bekend. Er kunnen eventueel dus nog laatste wijzigingen plaatsvinden

Favorieten volgens WielerFlits

**** Hugo Hofstetter

*** Søren Kragh Andersen, Victor Campenaerts

** Fabio Jakobsen, Giacomo Nizzolo, Jasper Stuyven

* Sep Vanmarcke, Mike Teunissen, Oliver Naesen, Alberto Dainese

Weer en TV

De renners zullen zich dinsdag warm moeten aankleden voor Le Samyn. Weeronline verwacht namelijk dat de temperaturen niet boven de 5 graden Celsius zullen stijgen. Wel zal de zon schijnen, wat het eventueel nog wat aangenamer kan maken. Echt aangenaam zal het echter niet worden, want met een voorspelde windkracht van 3 of 4 Beaufort zal het ook stevig waaien. Het belooft een zware dag te worden.

Le Samyn is live te volgen op televisie. De uitzending start op Sporza op Eén om 15.10 uur. Sporza zendt iets eerder, om 13.45 uur, ook al de Waalse koers uit bij de vrouwen. Deze informatie is ook elke dag te lezen in het artikel Wielrennen op TV.