Voorbeschouwing: Kleebergcross Mechelen 2022

Koersen als het WK op de weg en de Ronde van Lombardije moeten nog plaatsvinden, maar de eerste veldrijders komen dit weekend al in actie. Te beginnen komende zaterdag 17 september, met een nieuwe wedstrijd op UCI-niveau in Nederland: de Kleebergcross in Limburgs Mechelen. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Kleebergcross in het Zuid-Limburgse Mechelen is een nieuw gezicht in de veldritwereld. Het is pas toe aan de vierde editie en de eerste als UCI-cross (C2-niveau). De Stichting Leeberg Cycling Classic stamt uit 2010 en organiseert naast de cross ook de Kleeberg Challenge, een klimcriterium voor jeugdrenners uit categorie vier tot en met de junioren. Onder meer Thymen Arensman, Sjoerd Bax en Mathieu van der Poel sieren de erelijst.

De Stichting KCC organiseerde voorheen ook de Klimtijdrit over de Camerig in de Nederlandse Topcompetitie en assisteert organisator Wim Jansen, die onder meer het NK Tijdrijden doet. Dit jaar is het een tweedaags evenement met op de zaterdag de UCI-wedstrijden voor junioren mannen en elite mannen en vrouwen. Op zondag vindt dan een uitgebreid programma plaats waarin diverse jeugd- en elitewedstrijden hun plek hebben.

Laatste winnaars Kleebergcross, Mechelen

Mannen

2021: Stan Godrie

2019: Pim Ronhaar

2018: Ryan Kamp

Vrouwen

2021: Lauren Molengraaf

2019: Leonie Bentveld

2018: Fleur van der Peet

Programma en info

Programma zaterdag 17 september (UCI-wedstrijden)

12.15 uur: Junioren mannen

13.45 uur: Elite en beloften vrouwen

15.15 uur: Elite en beloften mannen

Programma zondag 18 september (nationale wedstrijden)

10.00 uur: Nieuwelingen meisjes

11.00 uur: Amateurs, sportklasse

12.15 uur: Masters 40+

13.45 uur: Elite, beloften, prof-B, sportklasse amateur en junioren vrouwen

15.15 uur: Beloften, elite, prof-A en prof-B mannen

Prijzengeld top-5

Mannen en vrouwen gelijk

1. €350,00

2. €180,00

3. €120,00

4. €90,00

5. €85,00

Locatie en parkeren

Spetsesweide, Mechelen (Nederland)

Parkeren kan op meerdere plekken in Mechelen en Epen. Deze drie parkeerplaatsen voor campers en auto’s zijn duidelijk aangegeven met bordjes. Renners en rensters kunnen – mits ze voor 08.00 uur aankomen en na 17.00 uur willen vertrekken – op het binnenterrein van de cross parkeren. LET OP: parkeren kost €5,00 dat alleen cash te betalen is.

Tickets

Er is geen entree nodig om de Kleebergcross te bezoeken. De toegang tot de veldrit is gratis .

Parcours

De organisatie daagt zichzelf uit door het parcours ieder jaar te veranderen. Dit jaar geen grote wijzigingen ten opzichte van vorig jaar, ware het niet dat de crossers nu in tegengestelde richting rijden. Decor van het parcours is het voetbalterrein van de lokale trots RKMVC. Alleen de start- en finishstrook is geasfalteerd, voor de rest is de 2,6 kilometer lange ronde onverhard. 1800 meter gaat over weilandgras en 650 meter over bospaden.

Daarnaast is er ook een zandpassage en is de Kleebergcross bekend vanwege de beruchte wetzone, een waterstrook waarbij je soms wel tot je knieën in het slijk zakt. Dit heeft zijn effect op de cross. Maar als het droog is, is het vooral de enige trage passage op een verder snelle omloop. Eigenlijk is er voor ieders wat wils, al zouden de meer klimmende types graag gewild hebben dat er iets langere hellinkjes in het parcours hadden gezeten in Mechelen.

Favorieten mannen

Voor veel veldrijders is de Kleebergcross de opener van het seizoen, al reed een enkeling afgelopen weekend ook al een dubbelprogramma in Duitsland. Elite en beloften rijden samen in Zuid-Limburg. Er staat zelfs een oud-wereldkampioen aan het vertrek. Voor Baloise Trek Lions is Pim Ronhaar van de partij. De 21-jarige Nederlander won vorig jaar de X2O Badkamers Trofee en de Wereldbeker bij de U23. Hij is aan zijn stand verplicht te winnen.

Toch belooft dat geen makkelijk karwei te zijn. Toptalent – en ploeggenoot van Ronhaar – David Haverdings siert ook het affiche. De 18-jarige eerstejaarsbelofte uit Zuidlaren kende vorige winter zijn doorbraakseizoen bij de junioren. Van de 26 internationale wedstrijden waarin hij startte, won Haverdings er liefst 21! Hij won daarmee alle klassementen bij de junioren, maar greep pijnlijkerwijs naast de Europese (tweede) en wereldtitel (negende).

Beide mannen van Baloise Trek Lions krijgen concurrentie uit de hoek van Pauwels Sauzen-Bingoal. Al is dat wel relatief, want Witse Meeussen heeft de voorbije winter niet gepresteerd op het niveau van zowel Ronhaar als Haverdings. Wel won de 21-jarige Belg vorig jaar een elite cross. In de Slowaakse GP Dohnany (C2) was hij de betere van Lander Loockx en Seppe Rombouts. Meeussen moet in Mechelen proberen dat te herhalen.

Alle crossers zullen hun schaapjes normaal op het droge moeten hebben, maar Diether Sweeck crosst komende zaterdag in een zwart, sponsorloos tenue. De 28-jarige Belg rijdt als elite zonder contract rond en gaat in Nederland op zoek naar kostbare UCI-punten. Dat geldt ook voor de 30-jarige Fransman David Menut. Normaliter ook allesbehalve een hoogvlieger, maar in dit deelnemersveld moet hij – zoals vaker in een C2-cross – komen bovendrijven.

Baloise Trek Lions is hier dus de te kloppen ploeg. Normaal moeten Ronhaar en Haverdings sterk genoeg zijn om het verschil te maken. Lukt dat niet, dan kan misschien een ploeggenoot van hen daarvan profiteren. De 19-jarige Ward Huybs reed vorige winter namelijk al sterk in de rondte, met name na de jaarwisseling. Op het BK voor beloften werd hij nog twaalfde, maar daarna reed hij in Hamme, Lille, Brussel en Oostmalle overal top-9. Namens de Belgen is het verder uitkijken naar eerstejaarsbelofte Senne Bauwens (vorig jaar winnaar van de Jaarmarktcross in Niel bij de junioren).

Tot slot is dit een mooie kans voor een aantal jonge, Nederlandse crossers om zich eens te mengen met toptalenten als Ronhaar en Haverdings. We denken dan vooral aan de 19-jarige Danny van Lierop. Als eerstejaarsbelofte werd hij vorig jaar toch achtste op het NK voor elite, vijfde tijdens de X2O Trofee in Herentals U23 (waar hij onder andere Meeussen in een direct gevecht wist te verslaan) en tiende tijdens de belofteneditie van de Wereldbeker in Koksijde.

Andere jonge Nederlanders die zich hier zullen willen tonen, zijn Pete Uptegrove (21, afgelopen weekend nog negende – in een weliswaar zwak bezet deelnemersveld – in Duitsland), Bailey Groenendaal (19) en Salvador Alvarado (20). Hij is het jongere broertje van meervoudig kampioene Ceylin del Carmen Alvarado, maar lijkt over veel minder talent te beschikken. Als laatste: James Potter. Wie weet tovert hij een mooie uitslag uit zijn hoed.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Pim Ronhaar

** David Haverdings, Witse Meeussen

* Ward Huybs, Diether Sweeck, David Menut

Website organisatie

Deelnemerslijst (KNWU)

Favorieten vrouwen

Waar het deelnemersveld bij de mannen niet veel toprenners bij de elite telt, is dit bij de vrouwen wel het geval. Ook hier is een oud-wereldkampioene de topfavoriete. Inge van der Heijden kroonde zich in 2019 tot kampioene bij de beloften. De Noord-Brabantse (23) komt op de weg uit voor Plantur-Pura, maar crosst in het veld voor de 777-ploeg. Bevestigen kon ze daarna nog niet echt, al heeft ze de stijgende lijn de laatste twee winters wel te pakken.

Haar grootste uitdager maakt komend weekend de oversteek vanuit Frankrijk. Waar Van der Heijden op dit moment de nummer elf op de UCI Ranking is, doet Hélène Clauzel (24) drie plekjes beter. Als ze net zo start als aan het begin van vorig seizoen, dan kan de Nederlandse zich klaarmaken. De jongste van de Clauzel-zusjes won toen drie van haar eerste vier crossen. In de Wereldbekers van Val di Sole, Rucphen en Flamanville werd ze knap zesde.

Waar Van der Heijden en Clauzel in Mechelen hun seizoensdebuut maken, reed Aniek van Alphen vorig weekend al twee veldritten in Duitsland. In zowel Lützelbach als Bensheim eindigde de 23-jarige Nederlandse van de 777-ploeg tussen de twee 19-jarige toptalentes Marie Schreiber (Luxemburg) en Kristyna Zemanová (Tsjechië) in. Met die twee tweede plekken zal ze in ieder geval met vertrouwen afreizen naar de Kleebergcross in Mechelen.

Tegenover al dat jonge geweld staat dan weer een brok aan ervaring. Loes Sels rijdt – met uitzondering van de seizoenen 2010-2011 tot en met 2012-2013 – namelijk al twintig jaar op het hoogste niveau haar wedstrijden. De 37-jarige Belgische komt deze winter uit voor Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini en zal in dit soort wedstrijd vooral haar UCI-punten moeten rapen. Maar voor haar laatste zege moeten we toch al terug naar begin 2019.

Net als Haverdings bij de deelnemers van de mannencross, zien we ook bij de vrouwenwedstrijd een toptalent haar debuut maken op eliteniveau. Dan hebben we het over de 18-jarige Leonie Bentveld uit het Friese Burgum. Zij rijdt dit seizoen voor Pauwels Sauzen-Bingoal, nadat ze vorige winter furore maakte bij de junioren. Ze won het klassement in de X2O Badkamers Trofee en greep op miraculeuze wijze de zege in de Wereldbeker.

Waar Bentveld twee jaar geleden deze cross – toen nog op een lager niveau – wist te winnen, slaagde Lauren Molengraaf daar een jaar geleden in. Toen reden de nieuwelingen en junioren in dezelfde wedstrijd mee. De piepjonge veldrijdster uit Capelle aan den IJssel – ze is nog altijd maar 16 jaar jong! – geldt als toptalent. Vorig jaar veroverde ze als eerstejaars junior al brons op het WK en reed ze in vier Wereldbekers bij de eerste zes juniores.

Aanvankelijk stond ook Lorena Wiebes op de startlijst. De Europees kampioene op de weg maakt vaker een uitstapje naar de cross en dat zal ze ook komende winter doen. Ze had zich ingeschreven voor de Kleebergcross, omdat ze geen programma meer voor Team DSM zou rijden. Uiteindelijk is ze toch nog ingeschreven voor de Tour de la Semois, een Belgische tweedaagse van 2.2-niveau. Zowel vrijdagmiddag als zaterdagmiddag rijdt ze daar een rit.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Inge van der Heijden

** Hélène Clauzel, Aniek van Alphen

* Loes Sels, Leonie Bentveld, Lauren Molengraaf

Website organisatie

Deelnemerslijst (KNWU)

Weer en tv

De renners en rensters krijgen zaterdag in Mechelen te maken met typisch najaarsweer. Het kwik komt niet boven de vijftien graden Celsius uit, terwijl de wind met 4 Beaufort over het parcours blaast. Bovendien zullen er een paar spatjes regen vallen, net als de dagen ervoor. Of dat van invloed zal zijn op de gortdroge ondergrond, valt te bezien. De wetzone zal sowieso voor tenminste één modderstrook zorgen. De Kleebercross is niet live op televisie te zien.