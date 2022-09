Lorena Wiebes duikt dit weekend het veld in

Zoek niet naar Lorena Wiebes op het WK wielrennen op de weg, komende week in Wollongong. De beste sprintster van de wereld is door bondscoach Loes Gunnewijk niet opgeroepen voor de Australische missie om met goud terug te keren naar Nederland. In plaats daarvan is Wiebes zaterdag te zien in… een veldrit!

De 23-jarige renster van Team DSM – die komende winter de veelbesproken overstap maakt naar SD Worx – verschijnt zaterdag aan de start van de Kleebergcross in Mechelen, Zuid-Limburg. Dat is een C2-cross, eentje van het laagste UCI-niveau. Wel is het de seizoensopener van de Nederlandse veldritwinter, al telt die slechts acht crossen. Rucphen, Beekse Bergen en Hulst zijn bovendien Wereldbekers en binnen die acht wedstrijden zitten ook het NK in Zaltbommel en het WK in Hoogerheide.

De andere losse crossen zijn komende maand in Oisterwijk en Woerden. In de laatste veldrit kwam Wiebes in het verleden vaker aan het vertrek. Met welk doel ze in de Kleebergcross deelneemt, is niet meteen duidelijk. Het is eveneens ongewis of ze na de cross in Zuid-Limburg deze winter nog andere veldritten betwist. Daarover later ongetwijfeld meer.