Voorbeschouwing: Grand Prix de Wallonie 2021

De Citadel van Namen is traditioneel het prachtige decor van de Grand Prix de Wallonie. Voor het eerst is deze Waalse eendagskoers opgenomen in de ProSeries van de UCI, wat het deelnemersveld met negen WorldTeams geen windeieren heeft gelegd. Wie kroont zich tot opvolger van Krists Neilands? WielerFlits blikt vooruit.



Historie

Wie de diepste wortels van de Grand Prix de Wallonie wil ontrafelen, moet terug naar 1909, toen deze eendagskoers onder de naam Etoile Carolorégienne als amateurkoers door het leven ging. De eerste winnaar? Paul Deman, die we beter kennen als de eerste winnaar van de Ronde van Vlaanderen ooit in 1913.

Pas tussen 1935 en 1950 kwamen de eerste échte Grand Prix de Wallonies op de proppen. Soms twee jaar niet, dan weer tweemaal in een jaar tijd: er was niet echt een touw aan vast te knopen in de begindagen van de wedstrijd. Na de overwinning van Gustaaf Degreef in de eerste echte editie, zette Adolf Braeckeveldt zich in die periode drie keer op de erelijst. Dat record deelt de Waalse Pijl-winnaar van 1937 tot op de dag van vandaag met Nick Nuyens, die in 2004, 2005 en 2009 won.

Na 1950 verdween de GP de Wallonie weer een tijdje van de kalender. Vanaf 1970 kon Léon Keimeul, burgemeester van Sombreffe (een dorpje tussen Charleroi en Namen), het leed niet meer aanzien en nam hij de organisatie van een gloednieuwe GP de Wallonie voor zijn rekening. Niet veel later zou de Vélo Club des Trois Frontières dat werk voortzetten en de organisatie nog meer op de kaart zetten met het hosten van enkele Belgische kampioenschappen, waaronder drie voor profwielrenners.

De start- en aankomstplaatsen van de Grand Prix de Wallonie waren in die beginperiode bovendien heel divers. Tongrinne, Ligny en Charleroi waren vaak gastheer, maar het is pas sinds 1989 dat we de gekende aankomst in Namen aandoen. Daar zagen we de afgelopen dertig jaar mooie winnaars als Hennie Kuiper, Stephen Roche, Frank Hoste, Luc Leblanc, Franco Ballerini, Stefano Garzelli, Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet. Punchers komen hier traditioneel goed aan hun trekken.

Laatste tien winnaars Grand Prix de Wallonie

2019: Krists Neilands

2018: Jasper Stuyven

2017: Tim Wellens

2016: Tony Gallopin

2015: Jens Debusschere

2014: Greg Van Avermaet

2013: Jan Bakelants

2012: Julien Simon

2011: Philippe Gilbert

2010: Paul Martens

Vorige editie

Om de gekende, coronagerelateerde redenen was er vorig jaar geen GP de Wallonie. Voor de laatste editie moeten we dus terug naar 2019, en daarin waren Nico Denz, Alexander Evans, Tom Wirtgen en iets later ook het tweetal Baptiste Planckaert en Julien Van den Brande de aanvallers van de dag.

Trek-Segafredo en Lotto Soudal namen in de tweede koershelft het voortouw in het peloton en dat had gevolgen voor de kopgroep. Met minder dan vijftien kilometer te gaan waren alle vluchters weer opgeslokt, al spartelden Denz en Planckaert nog even tegen. Dat was het sein voor Laurens Huys en Sylvain Moniquet om iets te proberen, maar net als Jasper Stuyven en Jasper De Buyst kregen ze maar weinig ruimte.

Het spel zat op de wagen in een chaotische finale, maar Krists Neilands vond het niet snel genoeg gaan en zette in de laatste tien kilometer aan. In zijn eentje reed hij een fraaie voorsprong bijeen, maar met de Citadel van Namen stond hem nog een stevige klim te wachten. Met een kleine marge begon hij aan de slotklim, terwijl achter hem de jacht volop losbarstte. De Let van Israel Cycling Academy weigerde echter te barsten.

In de achtergrond waagde Adam de Vos de overstap, maar de Canadese renner van Rally UHC bleef hangen. Alle inspanningen van de achtervolgers ten spijt, want Neilands hield bijzonder knap stand. Enkele tellen later restte voor Stuyven de tweede plaats, De Buyst werd derde.

Uitslag Grand Prix de Wallonie 2019

1. Krists Neilands (Israel Cycling Academy)

2. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) op 2s

3. Jasper De Buyst (Lotto Soudal) op 2s

4. Jonathan Hivert (Total-Direct Energie) op 2s

5. Lilian Calmejane (Total-Direct Energie) op 4s

Parcours

Een primeur: na onder andere Luik, Ligny, Chaudfontaine, Jambes en Blegny, mag Aywaille dit jaar voor het eerst de start van de Grand Prix de Wallonie verwelkomen. In het hartje van de Ardennen, vlakbij La Redoute, zullen de renners klaarstaan voor 208 kilometer. Vooral voor Philippe Gilbert, die in deze gemeente is opgegroeid, had dat een speciaal moment geweest kunnen zijn, maar Gilbert is niet van de partij dit jaar.

Gevolg van deze nieuwe startplaats is dat de beginfase een pak lastiger is dan in het verleden. Met La Flagne (meteen na de start), de steilere Côte de Brume aan gemiddeld 7 % en Côte de Werbomont in de eerste kilometers is de kans niet klein dat er meteen een sterke vroege vluchtersgroep kan wegrijden.

Voor het middenrif van deze GP de Wallonie vlakt het parcours grotendeels af – voor zover dat kan op Waalse wegen – met passages langs Hamoir, Havelange en Yvoir, waar in een ver verleden ooit de wereldkampioenschappen op de weg plaatsvonden. Ook de Côte de Warnant krijgt zijn passage mee op 85 kilometer van de aankomst, vermoedelijk net iets te ver om het vuur aan de lont te steken.

In de twee plaatselijke rondes van een dertigtal kilometer wachten er immers nog voldoende hindernissen om de finale open te breken: tweemaal de Tienne aux Pierres (3,4 kilometer aan 4,7 %) en Citadel van Namen (2,2 kilometer aan 5 %).

De stijgingspercentages zijn bij die laatste klim, waar ook de aankomst gelegen is, iets vertekend. De eerste kilometer, op lastige klinkertjes zijn een pak lastiger dan de slotkilometer op asfalt, die slechts licht vals plat oploopt. Als de renners de promenade hebben bereikt, is het vooral uitkijken voor de vele bochten die nog voor wat chaos kunnen zorgen. Als eerste aanzetten kan dus een must zijn.

Woensdag 15 september: Aywaille – Namen (208 km)

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 17.09 en 17.40 uur

Favorieten

Voor het eerst sinds het bestaan van de UCI Europe Tour zal de GP de Wallonie niet als 1.1-wedstrijd, maar op het niveau van de ProSeries acteren. Deze opwaardering heeft het deelnemersveld geen windeieren gelegd: liefst negen WorldTeams en zeven ProTeams tekenen present in Aywaille.

In chaotische finales zoals die van de GP de Wallonie is het weinig waarschijnlijk dat ploegen zullen opteren voor één kopman. Neem nu het blok van AG2R Citroën. Met Lilian Calmejane, Aurélien Paret-Peintre, man in vorm Dorian Godon, Greg Van Avermaet en Tony Gallopin heeft het een vijftal aan sterke punchers, die als ze in de goede ontsnapping geraken altijd de vrijheid zullen krijgen. De twee laatstgenoemden zijn zelfs allebei ex-winnaar op de Citadel, maar Godon krijgt onze voorkeur. De winnaar van de Tour du Doubs koppelt sterke benen aan een hoge sprintsnelheid.

Anderzijds is er BORA-hansgrohe, dat onder anderen Giovanni Aleotti, Patrick Konrad, Emmanuel Buchmann en Ide Schelling in de strijdt werpt. Aleotti is vooralsnog een van de verrassingen van het seizoen, met de Sibiu Cycling Tour als hoogtepunt. Schelling en vooral Konrad zijn dan weer ijzersterk uit de Tour gekomen. Konrad boekte in Saint-Gaudens zelfs de grootste zege in zijn carrière en de Oostenrijkse kampioen is daarnaast aan zijn beste seizoen ooit bezig.

Bij Cofidis lijkt het dan weer evident om alles op Christophe Laporte te zetten. Ook al is de Fransman aan zijn laatste maanden bij Cédric Vasseur bezig, toch blijft hij een zekerheid op een mooie uitslag. Dat bewees hij nog eens door in de slotrit van de Benelux Tour mee te strijden tot het bittere eind. In de schaduw van ex-wereldkampioen Julian Alaphilippe werkt hij momenteel in alle rust toe naar het Leuvense WK. Daar kan hij nog een laatste kunstje afwerken voor hij naar Jumbo-Visma verkast.

Met Tiesj Benoot is er ook een pion uit de Belgische WK-selectie present. Het is in dit soort wedstrijden dat de Gentenaar nog voor eigen rekening kan rijden, vooraleer hij de ziel uit zijn lijf zal rijden voor kopman Wout van Aert in Leuven. In de Benelux Tour zag het er allemaal heel vlot uit bij Benoot, met name zijn versnelling op de Muur van Geraardsbergen was indrukwekkend. Benieuwd of hij dat hier kan doortrekken.

De Belgische WorldTeams dan: bij Lotto Soudal is het afwachten hoe ze het missen van de Belgische WK-selectie hebben verteerd. Vinden kopmannen Tim Wellens en Tosh Van der Sande nog de moed om iets van hun najaar te maken? Wellens kwam sterk voor de dag in de Benelux Tour, terwijl Van der Sande, als hij de juiste instructies had gekregen, zelfs de Brussels Cycling Classic had kunnen winnen. Bij afwezigheid van Gilbert is het aan dit tweetal om de eer in Aywaille hoog te houden.

Intermarché-Wanty-Gobert moet het doen met man in vorm Aimé De Gendt, die indruk maakte in het tweeluik Druivenkoers en Brussels Cycling Classic. De Gendt is iemand die moeilijk wint, maar van een chaotische finale zoals deze zeker zou kunnen profiteren. En anders is er ook nog Odd Christian Eiking, de Noor die een aantal dagen de leiderstrui in de Vuelta droeg. Eiking is meer dan De Gendt een puncher met een degelijke sprint in huis, dus kunnen ze hem nog achter de hand houden.

Victor Campenaerts zal ongetwijfeld zijn aanvalsbenen meenemen. Zijn omscholing van tijdrijder naar rasaanvaller wist dit seizoen menig wielerliefhebber te bekoren, en in de Giro leverde dat zelfs een ritzege op voor Qhubeka-Assos. Landgenoot Ben Hermans (Israel Start-Up Nation) paste diezelfde tactiek toe en verzekerde zich dit seizoen zo al van een aantal knappe zeges. Alleen winnen in eigen land blijkt zo moeilijk voor Hermans, dat is namelijk al van de Brabantse Pijl van 2015 geleden.

Bij de ProTeams springen Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic het meest in het oog. Met name Xandro Meurisse en Gianni Vermeersch bij de formatie van Christophe Roodhooft en Warren Barguil in Franse loondienst zijn te duchten tegenstanders in wedstrijden als deze. Verder is ook titelverdediger Krists Neilands (Israel Start-Up Nation) erbij, net als Milan Menten (Bingoal Pauwels Sauces WB), Nick van der Lijke (Riwal), Rasmus Tiller (Uno-X) en Gianni Marchand van het continentale Tarteletto-Isorex.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Christophe Laporte

*** Tim Wellens, Dorian Godon

** Patrick Konrad, Aimé De Gendt, Odd Christian Eiking

* Giovanni Aleotti, Tosh Van der Sande, Victor Campenaerts, Tiesj Benoot

Deelnemerslijst

Website organisatie

Weer en TV

Meteovista voorspelt geen al te best weer voor woensdag. 80 procent kans op neerslag, met maximaal 2,1 mm, is verre van zalig koersweer. De renners kunnen wel nog rekenen op een maximale temperatuur van 20 graden Celsius en wind uit het zuidwesten, die blaast aan een kracht van drie Beaufort. Eurosport brengt deze wedstrijd vanaf 15.30 uur live in de Player, Sporza is niet van de partij.