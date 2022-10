Iván García Cortina verslaat Matej Mohoric in Gran Piemonte

Iván García Cortina heeft de Gran Piemonte op zijn naam geschreven. Een klein peloton sprintte na een kleine tweehonderd kilometer om de zege en García Cortina toonde zich de rapste van dit stel. Matej Mohoric eindigde op de tweede plek, Alexis Vuillermoz werd derde.

Het parcours van de Gran Piemonte verandert vaak. Nadat de renners in 2019 en 2020 op pittige routes werden getrakteerd, kregen de sprinters in 2021 weer een kans. Dit jaar leken de snelle mannen opnieuw in het voordeel, want de finale van de 198 kilometer lange koers was vlak. Op zestig kilometer van de streep in Beinasco lag echter wel de top van Il Pilonetto (3,3 km aan 8%).

Direct na de start in Omegna kozen vier renners het hazenpad. Marco Tizza (Bingoal Pauwels Sauces WB), Andrea Pietrobon (EOLO-Kometa), Kamil Małecki (Lotto Soudal) en Matteo Jorgenson (Movistar) kregen een voorsprong van ruim vier minuten. Tot Il Pilonetto bleven de vier bij elkaar, maar op die klim reden Małecki en Jorgenson weg bij hun medevluchters.

Breuken in het peloton

In het peloton ontstonden ondertussen ook breuken. In eerste instantie scheidde een klein groepje met onder anderen Giulio Ciccone, Neilson Powless, Thomas Gloag en Marc Hirschi zich af, maar niet veel later werd de groep weer groter. Enkele sprinters, waaronder Olav Kooij, reden echter nog wel op achterstand. Kooij had wel wat ploegmakkers bij zich: Timo Roosen en Tosh Van der Sande wachtten hem op.

Kooij en co hadden met nog vijftig kilometer te gaan een achterstand van drie minuten op de twee overgebleven koplopers. Die reden op hun beurt een kleine anderhalve minuut voor het peloton. Er was dus werk aan de winkel voor de mannen van Jumbo-Visma, want vooral Intermarché-Wanty-Gobert en Israel-Premier Tech gaven gas in het pak. Corbin Strong en Madis Mihkels zaten wel mee.

Eerste groep haalt het

Door het werk van deze ploegen, kwam Kooij niet meer terug. Een tijdlang won het tweede pelotonnetje met meerdere sprinters langzaam maar zeker terrein terug – het verschil was op een gegeven moment nog maar driekwart minuut -, maar in de laatste vijftien kilometer werd het verschil toch weer groter. De twee vroege vluchters waren op dat moment al ingelopen.

We leken zodoende af te stevenen op een sprint van een groep of veertig. Pieter Serry (Quick-Step-Alpha Vinyl) had echter andere plannen en trok op een kleine vijf kilometer voor het einde ten aanval. Een dappere poging, maar het was tevergeefs. Intermarché-Wanty-Gobert zorgde ervoor dat de Belg werd teruggegrepen. In de sprint die volgde, was Iván García Cortina veruit de snelste. Het was zijn eerste zege, sinds hij zich in 2021 bij Movistar aansloot.