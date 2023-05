Voorbeschouwing: GP Prix du Morbihan 2023 – Weer eens raak voor De Lie?

In de schaduw van La Grande Partenza vindt dit weekend ook de Grand Prix du Morbihan plaats. Naar de Franse 1.Pro-wedstrijd reizen zes WorldTour-teams af, en dus is het de moeite waard om ook even deze koers onder de loep te nemen. WielerFlits blikt (kort) vooruit.



De GP du Morbihan kennen we ook wel als de Grote Prijs van Plumelec, die sinds 1974 bijna jaarlijks op de UCI-kalender staat en al grote winnaars als Laurent Fignon, Johan Museeuw, Thomas Voeckler en Simon Gerrans opleverde. De afgelopen jaren gingen Benoît Cosnefroy (2019), Arne Marit (2021) en Julien Simon (2022) er met de zege vandoor in Grand-Champ. De wedstrijd werd nog nooit gewonnen door een Nederlander.

De Franse koers past goed bij explosieve coureurs die prima een heuvel over kunnen. Cosnefroy, Marit en Simon wonnen allemaal de GP du Morbihan door de sprint te winnen van een (flink) uitgedund groepje. Ook dit jaar is een dergelijk scenario weer denkbaar. Tussen Josselin en Plumelec is een parcours uitgetekend van 189 kilometer, met de Côte de Cadoudal (1,7 km aan 6,3%) als scherprechter. In elke lokale omloop komt de heuvel terug, dus dertien keer in totaal. Ook de finish ligt hier getrokken. De wedstrijd wordt niet live uitgezonden op televisie.

Wedstrijd: Grand Prix du Morbihan 2023

Datum: 6 mei 2023

Start: 12.30 uur

Finish: 17.15 uur

Afstand: 189 kilometer

Deelnemers

Blikvanger op de startlijst van de GP du Morbihan is Arnaud De Lie van Lotto Dstny. De jonge Belg dendert na een druk voorjaar met onder meer een tweede plaats in de Omloop Het Nieuwsblad door en heeft in mei een vol programma met onder meer Morbihan, Tro-Bro Léon en de Vierdaagse van Duinkerke. De Lie is al drie maanden zonder zege, maar krijgt in Frankrijk onder meer Brent Van Moer, Florian Vermeersch en Jasper De Buyst met zich mee.

Op papier zijn de grootste concurrenten van De Lie Axel Zingle en Bryan Coquard van Cofidis. Beide renners zijn bezig aan een uitstekend seizoen, waarin ze al meerdere keren wisten te winnen. De 24-jarige Zingle eindigde vorige maand als vijfde in de Brabantse Pijl, tiende in de Amstel Gold Race en won in maart de Classic Loire Atlantique. Tel daarbij de zeges in de Route Adélie de Vitré en Famenne Ardenne Classic vorig jaar op, en je hebt een dikke kanshebber voor zaterdag te pakken. Coquard won in april twee ritten in de Région Pays de la Loire Tour.

Alexander Kristoff is de volgende favoriet. Vorig jaar bewees de Noor al het heuvelachtige parcours in Morbihan aan te kunnen door tweede te worden achter Julien Simon, die met drie zeges in deze wedstrijd recordhouder is. Alhoewel Simon inmiddels 37 jaar is, rijdt de Fransman nog steeds verdienstelijk in de rondte en moeten we ook op hem letten aanstaande zaterdag. De Italiaan Luca Mozzato lijkt de gevaarlijke man namens Arkéa-Samsic, dat ook nog Mathis Louvel, Jenthe Biermans en Dan McLay heeft meegenomen.

Andere interessante namen aan de start zijn Jason Tesson, Lorenzo Manzin, Aimé De Gendt, Gerben Kuypers, Bram Welten, Paul Penhoët en Alessandro Fedeli.

Deelnemerslijst

Routeboek

Favorieten volgens WielerFlits

*** Arnaud De Lie

** Axel Zingle, Bryan Coquard

* Alexander Kristoff, Luca Mozzato, Julien Simon