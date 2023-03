Voorbeschouwing: GP Industria & Artigianato 2023 – Een Italiaans tussendoortje

Je zou het met kasseiklassiekers als de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem en de aankomende Ronde van Vlaanderen bijna vergeten, maar ook buiten Vlaanderen wordt er gekoerst. Zo staat komende zondag de 45ste editie van de GP Industria & Artigianato op het programma. Wie wint deze 1.Pro-koers? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Voor de allereerste editie van de GP Industria & Artigianato moeten we bijna zestig jaar terug in de tijd. In 1967 kroonde Michele Dancelli zich tot de allereerste winnaar van het Circuito de Larciano, zoals de wedstrijd destijds nog heette. Met Dancelli als eerste laureaat kon de organisatie meer dan tevreden zijn, aangezien de Italiaan in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw wist uit te groeien tot een van de betere renners van zijn generatie. Zijn overwinningen in de Giro dell’Emilia, Trofeo Laigueglia, Coppa Sabatini, Giro d’Italia (elf ritzeges), Waalse Pijl en Milaan-San Remo illustreren dit.

Dancelli is niet de enige grote naam op de erelijst van de GP Industria & Artigianato. Roger De Vlaeminck, Franco Bitossi, Felice Gimondi, Giuseppe Saronni, Francesco Moser, Michele Bartoli, Romāns Vainšteins, Damiano Cunego en Filippo Pozzato zijn maar enkele voorbeelden op de rijke erelijst van de GP Industria. Twee renners wisten de koers liefst drie keer op hun naam te schrijven en mogen zich nog altijd (mede)recordhouders noemen. Franco Bitossi was de beste in 1969, 1970 en 1973, zijn landgenoot Gianni Faresin wist in de jaren negentig (1991, 1992 en 1997) iets vergelijksbaars te presteren.

De laatste jaren waren er ook aardig wat toppers aan het feest in Larciano, een gemeente in de Italiaanse provincie Pistoia, wat dan weer valt onder de regio Toscane. Zo rekende Filippo ‘Pippo’ Pozzato in 2012 in een sprint van een klein groepje af met medevluchters Fabio Taborre (die twee jaar geleden op slechts 36-jarige leeftijd overleed na een lang ziekbed) en Kristijan Đurasek. Twee jaar later boekte Adam Yates zijn eerste van twee overwinningen in Larciano. De Brit was in 2017 opnieuw de beste in de Italiaanse eendagskoers, staat nu dus op twee zeges, maar zal dit jaar geen gooi doen naar een derde overwinning.

De laatste jaren was er succes voor Matej Mohorič, Maximilian Schachmann, Mauri Vansevenant en Diego Ulissi. Over de zege van die laatste komen we later in deze voorbeschouwing nog te spreken. In 2020 werd er bij hoge uitzondering geen editie van de GP Industria & Artigianato georganiseerd: het coronavirus gooide ook hier roet in het eten.

Als we nog een laatste keer een blik werpen op de erelijst, valt ons het gebrek aan Nederlandse en Belgische vlaggetjes op. Het is na 44 edities nog altijd wachten op de eerste winnaar uit Nederland. Bauke Mollema was er twee jaar geleden dicht bij met een tweede plaats, maar dan houdt het ook wel op. De ervaren klimmer moest dat jaar de duimen leggen voor Mauri Vansevenant, die in 2021 voor de eerste Belgische overwinning zorgde. Niet geheel verrassend: Italië gaat aan kop met liefst 33 winnaars van de GP Industria & Artigianato.

Laatste winnaars GP Industria & Artigianato

2022: Diego Ulissi

2021: Mauri Vansevenant

2020: Afgelast i.v.m. corona

2019: Maximilian Schachmann

2018: Matej Mohorič

2017: Adam Yates

2016: Simon Clarke

2015: Adam Yates

2014: Mauro Santambrogio

2013: Filippo Pozzato

Laatste editie

Het heuvelachtige, lokale parcours rond finishplaats Larciano was ook vorig jaar het decor voor de GP Industria & Artigianato. De renners konden hun borst natmaken, met vier passages over de lokale ronde, met de Fornello (1 km aan 9,9%) en de San Baronto (8,6 km aan 3,5%) als scherprechters. Na de laatste top wachtte nog een afdaling van zeven kilometer richting de finish.

In aanloop naar die zware omloop duurde het lang voor een vluchtersgroep wegreed. Uiteindelijk wisten de Italianen Michael Belleri (Biesse-Carrera) en Giulio Masotto (Corratec) weg te rijden met de Roemeen Jozsef-Attila Malnasi (Giotti Victoria-Savini Due). Niet veel later kwamen Connor Sens (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM) en Matteo Freddi (Beltrami TSA-Tre Colli) daar nog bij.

Deze vluchtgroep werd echter op tijd ingerekend door een eerste elitegroep van een dertigtal renners. In de finale werd er slag om slinger gedemarreerd, maar bleek het toch moeilijk om echte verschillen te creëren. Het kwam aan op de laatste beklimmingen van de Fornello en de San Baronto, waar het andermaal aanvallen regende. Het waren uiteindelijk Marc Hirschi en Nicolas Edet die samen over de top kwamen, met een minimale voorsprong op de achtervolgers.

Vincenzo Nibali wist in de afdaling het gat nog te dichten en hij nam enkele renners mee in zijn spoor. Onder hen ook Diego Ulissi, die de sprint vervolgens wist te winnen in Larciano, voor Alessandro Fedeli en Xandro Meurisse. Voor de geslepen Ulissi was het alweer de 43ste overwinning uit zijn profcarrière.

Uitslag GP Industria & Artigianato 2022

1. Diego Ulissi (UAE Emirates) in 4u31m10s

2. Alessandro Fedeli (Italiaanse selectie) z.t.

3. Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) z.t.

4. Natnael Tesfatsion (Drone Hopper-Androni Giocattoli) z.t.

5. Andrea Vendrame (Italiaanse selectie) z.t.

Wedstrijdverslag

Parcours

Zowel de start als de finish zondag ligt in de kleine Toscaanse gemeente Larciano. Larciano ligt niet al te ver van Florence, de Toscaanse hoofdstad. Jammer genoeg zal het peloton niet te zien zijn in Florence zelf, de renners zullen namelijk wat lokale omlopen afwerken. Zes wat vlakkere omlopen (van net geen 14 kilometer) in de eerste helft van de wedstrijd, vier heuvelachtige (van bijna 30 kilometer) in de tweede helft.

In die heuvelachtige omloop van 29 kilometer komt de scherprechter van het parcours dan ook telkens terug. Het is de beklimming naar Fornello. In het routeboek staat dat de beklimming een lengte heeft van een kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,9%, kort maar zeer zwaar dus. Normaal trekken de renners na de beklimming naar Fornello nog door richting de heuvel naar San Baronto, maar dat is dit jaar niet het geval.

Dit zal ook zijn invloed hebben op het koersverloop, aangezien er dit jaar een pak minder hoogtemeters op het programma staan in vergelijking met voorgaande edities. Dit is goed nieuws voor de sterkere sprinters en puncheurs, maar slecht nieuws voor de echte klimmers. De kans op een vrij omvangrijke groepsspurt is nu een stuk aannemelijker. Vergeet ook niet dat we vorig jaar, op een zwaarder parcours, ook een sprint kregen om de overwinning.

In de laatste ronde volgt er, na de laatste passage richting Fornello, nog een korte afdaling en een tien kilometer lange – nagenoeg vlakke – strook richting de finish. Solo tot aan de finish rijden na gedemarreerd te hebben op de Fornello is zeker niet ondenkbaar, maar een aanvaller zal toch van goeden huize moeten komen om zijn inspanning door te trekken. Een sprint ter besluit ligt dan ook op de loer.

Zondag 26 maart, Larciano – Larciano (199,8 km)

Start: 11.30 uur

Finish: rond 16.30 uur

Favorieten

Met vijf WorldTeams en zeven ProTeams aan de start, mag de organisatie zeker niet klagen over het deelnemersveld. Astana Qazastan, EF Education-EasyPost, INEOS Grenadiers, Trek-Segafredo en UAE Emirates zijn de ploegen uit de hoogste wielerafdeling. Verder zijn Bingoal WB, EOLO-Kometa, Q36.5 Pro Cycling, Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, Team Corratec, Novo Nordisk en Bolton Equities Black Spoke van de partij.

De sterkste ploeg in de breedte is misschien wel UAE Emirates. Met Diego Ulissi, Davide Formolo, Alessandro Covi en Felix Großschartner kan het de koers resoluut in handen nemen. Diego Ulissi is als titelverdediger misschien wel de meest vooruitgeschoven pion. De 33-jarige Italiaan kan na een lastige koers vaak terugvallen op een formidabele sprint en dit komt zeer goed van pas in een koers als de GP Industria & Artigianato. Ulissi was dit seizoen al succesvol in de Tour of Oman – met winst in de vierde etappe – en de afgelopen weken reed hij naar top 15-noteringen in de Trofeo Laigueglia en Strade Bianche.

Mocht Ulissi om de een of andere reden niet zijn gebruikelijke niveau halen, dan is er nog geen man overboord voor UAE Emirates. Ook Davide Formolo – eerder dit jaar al tweede in de Saudi Tour en negende in Strade Bianche – heeft het in zich om de koers naar zijn hand te zetten. En wat dan te denken van Alessandro Covi, die ook al zijn strepen heeft verdiend in het eendaagse werk, en Felix Großschartner? Deze renners kunnen zeker profiteren van hun rol in de schaduw.

UAE Emirates zal wel moeten afrekenen met een paar sterke blokken. Neem nu EF Education-EasyPost: de Amerikaanse formatie brengt Andrea Piccolo, Ben Healy, Sean Quinn en James Shaw aan het vertrek. Piccolo is een eendagsrenner pur sang, al wacht hij nog op zijn eerste zege bij de profs. Misschien is het zondag wel raak voor de 22-jarige coureur. Twee leeftijdsgenoten van Piccolo, Healy (22) en Quinn (22), waren deze week nog succesvol in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en hopen in de GP Industria & Artigianato de goede lijn nog even door te trekken. Ook Shaw is de laatste weken prima op dreef.

Trek-Segafredo heeft met Natnael Tesfatsion dan weer een serieuze kanshebber voor de overwinning. De 23-jarige Eritreeër is explosief en draait zijn hand niet om voor een heuveltje hier en daar, maar is daarnaast nog eens bijzonder rap aan de meet. Het is een dodelijke combinatie en dit komt zeker goed van pas in een koers als de GP Industria & Artigianato. Zijn Amerikaanse werkgever kan het ook over een meer, wat aanvallende boeg, gooien met de ervaren Fransman Tony Gallopin en de beloftevolle Tsjechische hardrijder Mathias Vacek.

We kijken allereerst naar renners met een goed eindschot in de benen. Filippo Fiorelli voldoet aan deze beschrijving. De rappe Italiaan van Green Project-Bardiani CSF-Faizanè was een kleine week geleden nog vierde in de Italiaanse eendagskoers Per Sempre Alfredo. De Belgische formatie Bingoal WB kan in een (eventuele) sprint met een omvangrijke groep terugvallen op Marco Tizza, Rémy Mertz en Lennert Teugels. Bolton Equities Black Spoke hoopt dan weer op een nieuwe sportieve uitschieter van Mark Stewart, die in Per Sempre Alfredo alleen de Duitse neoprof Felix Engelhardt moest laten voorgaan.

We dienen ook nog even stil te staan bij Q36.Pro Cycling, toch wel een van de sterkste ploegen aan het vertrek van de GP Industria & Artigianato. De Zwitserse formatie is nieuw op ProTeam-niveau, maar dat is niet te zien aan de resultaten. De ploeg is uitstekend op dreef en mag met Walter Calzoni, Alessandro Fedeli en Gianluca Brambilla dromen van winst. De 21-jarige neoprof Calzoni rijdt zich met goede uitslagen steeds vaker in de kijker, Fedeli was vorig jaar nog tweede in de GP Industria & Artigianato en good old Brambilla is nog steeds een renner om in de gaten te houden.

Het is ook goed om de volgende namen te noteren: Christian Scaroni (Astana Qazaqstan), Valerio Conti (Team Corratec) en Sergio Meris (Team Colpack Ballan).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Diego Ulissi

*** Natnael Tesfatsion, Sean Quinn

** Andrea Piccolo, Filippo Fiorelli, Walter Calzoni

* Alessandro Fedeli, Mark Stewart, Rémy Mertz, Davide Formolo

Weer en TV

De renners kunnen zich opmaken voor best wel prettig lenteweer. De gemiddelde temperatuur schommelt zo rond de 17 graden Celsius en het blijft in de middag nagenoeg droog. In de ochtenduren kan er nog wel een bui vallen. De wind waait vanuit het westen en trekt bij momenten behoorlijk aan.

De GP Industria & Artigianato is dit jaar helaas niet live te volgen op televisie. Eurosport zendt zondag wel Gent-Wevelgem en La Roue Tourangelle uit, maar beschikt niet over de uitzendrechten voor de Italiaanse eendagskoers.