Nick Doup • woensdag 6 september 2023 om 08:08

Voorbeschouwing: GP de Québec 2023 – Puncheurs kunnen zich uitleven in Canada

Het is weer zover: een deel van het WorldTour-peloton is afgereisd naar Canada voor het tweeluik met de GP de Québec en de GP de Montréal. Het is ondertussen tien jaar geleden dat Robert Gesink de opener van het wielerweekend wist te winnen, terwijl vorig jaar Benoît Cosnefroy het sprintende peloton wist te verrassen. Krijgen we dit jaar wel weer een spurt tussen de puncheurs? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Grand Prix de Québec vierde in 2019 het kristallen jubileum, niet wetende dat het de twee jaar erna niet georganiseerd zou worden wegens de coronacrisis. Inmiddels is het 14 jaar geleden dat de Canadese eendagskoers het levenslicht zag en Thomas Voeckler historie schreef door de eerste editie te winnen. Québec stond toentertijd in de schaduw van Montréal, dat al eens een WK wielrennen en de Olympische Spelen had georganiseerd.

Tegenwoordig is de combinatie Québec-Montréal gewaardeerd in het peloton. Voor klassiekerrenners is het een hoogtepunt in het najaar en zeker als het aanstaande wereldkampioenschap (dit jaar is dat niet het geval omdat het WK begin augustus al verreden is) op een soortgelijk parcours plaatsvindt, dan is de Canadese combi een ijkpunt. Dat Québec een koers is voor klimmers, heuvelspecialisten en puncheurs, blijkt uit de erelijst.

Tot de eerste categorie behoren Robert Gesink (2013) en Rigoberto Urán (2015), die met hun klimbenen de winst wisten te pakken in de stad in Franstalig Canada. Philippe Gilbert (2011) en Simon Gerrans (2012 en 2014) zijn de Ardennentypes die het bolwerkten in Québec, maar de laatste drie jaar is het toch een sprintersaangelegenheid.

Peter Sagan was in 2016 en 2017 de beste in de oplopende finishstraat. De drievoudig wereldkampioen uit Slowakije wist zich daarmee naast Gerrans te voegen, iets wat Michael Matthews ook deed door de edities van 2018 en 2019 te winnen. Gerrans, Sagan en Matthews zijn met twee overwinningen dus de recordhouders.

Laatste winnaars GP de Québec

2022: Benoît Cosnefroy

2021: Niet verreden wegens de coronacrisis

2020: Niet verreden wegens de coronacrisis

2019: Michael Matthews

2018: Michael Matthews

2017: Peter Sagan

2016: Peter Sagan

2015: Rigoberto Urán

2014: Simon Gerrans

2013: Robert Gesink

Laatste editie

In het peloton waren het Jumbo-Visma, BikeExchange-Jayco en Intermarché-Wanty-Gobert die hun manschappen op kop zetten achter een kopgroep met daarin onder meer Damiano Caruso, Sébastien Grignard en Stan Van Tricht. Met nog 41 kilometer te koersen, opende Quinn Simmons de debatten in het peloton. Samen met onder anderen Pascal Eenkhoorn en Jan Tratnik sloot hij aan bij de overgebleven vluchters.

Aan het begin van de voorlaatste ronde was de voorsprong van de kopgroep nog maar een seconde of acht. Ze stribbelden nog wel even tegen, maar de hergroepering was onafwendbaar. David Gaudu zorgde met een aanval voor verbrokkeling in het peloton, waarna bij het ingaan van de slotronde nog meer renners moesten lossen. Wout van Aert moest een serieuze inspanning doen om helemaal vooraan te geraken, waarna het aanvallen bleef regenen.

Het moest en zou een sprint worden op de vervelend oplopende finishstrook, maar dat was buiten Benoît Cosnefroy gerekend. Hij probeerde het op een van de klimmetjes op twee kilometer van de finish en zijn aanval was de juiste. Onder meer Christophe Laporte probeerde het gat op hem te dichten, maar dit lukte niet. Cosnefroy won solo, vier seconden voor de aanstormende favorietengroep.

Uitslag GP de Québec 2022

1. Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën) in 4u46m56s

2. Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) op 4s

3. Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert) allen z.t.

4. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

5. Iván García (Movistar)

Parcours

De GP de Québec keerde vorig jaar terug op de kalender na een onderbreking van twee jaar en houdt nu – net als vorig jaar – vast aan zijn beproefde recept, want het parcours van dit jaar is identiek aan dat van 2019 en 2022. Zestien rondes van 12,6 kilometers, goed voor een afstand van 201,6 kilometer met daarin bijna 3.000 hoogtemeters.

Na de start op de Grande Allée Ouest gaat het eerste gedeelte van de wedstrijd door het stadspark Parc de Champs-de-Bataille. Deze fase is nog relatief vlak, maar na vier kilometer gaat het in dalende lijn richting de oever van de Saint Lawrence-rivier. Via de Boulevard de Champlain zet het peloton opnieuw koers richting het stadshart.

Wanneer het parcours daar van het water wegdraait, volgen er in het historische centrum drie lastige kilometers met kronkelende wegen die voortdurend op en af gaan. Na negen kilometer vormt de Côte de la Montagne een 375 meter lange venijnige puist, waarop het stijgingspercentage oploopt tot 13%. Het peloton rijdt in deze fase kort over de stadswallen, met uitzicht op de haven.

Tijdens de beklimming van de Côte de la Potasse (420 meter aan 9%) gaat het wegdek opnieuw omhoog. Na een korte afdaling passeren de renners het stadhuis en volgt met de Montée de la Fabrique (190 meter aan 7%) een nieuwe hindernis. Na het ronden van de top rijdt het peloton langs het karakteristieke Château Frontenac, een grand hotel met de uitstraling van een kasteel.

Hierna gaat het in oplopende lijn richting de finish. De slotkilometer op de Grande Allée kent een gemiddeld stijgingspercentage van 4 procent en nodigt uit tot een onvervalste machtssprint.

Vrijdag 8 september, GP de Québec: Québec – Québec (201,6 km)

Start: 11.00 uur / 17.00 uur

Finish: tussen 16.00 en 16.30 uur / tussen 22.00 en 22.30 uur

Favorieten

Een groot deel van het peloton dat vorig weekend nog de Bretagne Classic Ouest-France betwistte, is op het vliegtuig gestapt naar Canada. Daar hebben zij enkele dagen gehad om te wennen aan het tijdsverschil van zes uur (in Amsterdam is het zes uur later dan in Québec) om zo optimaal mogelijk aan de start te staan van de Grand Prix de Québec.

In de persoon van Benoît Cosnefroy is de titelverdediger van de partij. In de Bretagne Classic werd de kopman van AG2R Citroën slechts 27ste, maar daarvoor wist hij knap tweede te worden in de lastige Tour du Limousin. In alle vier de etappes eindigde Cosnefroy niet buiten de top-4. Op WorldTour-niveau koersen is wel andere koek, maar vorig jaar verraste hij ook in Québec zonder noemenswaardige uitslagen de weken voordien. Kortom, Cosnefroy is en blijft een gevaarlijke klant als de finale vroeg openbreekt. Ben O’Connor en de afzwaaiende Greg Van Avermaet kunnen de koers mee hard maken met de Fransman.

De volgende Franse kanshebber won afgelopen weekend in Plouay. Dan hebben we het uiteraard over Valentin Madouas, de kampioen van Frankrijk die uitkomt voor Groupama-FDJ. Na een loodzware koers wist hij zondag de sprint van een kopgroep van vier te winnen. Madouas is een heuvelspecialist en kan zich dus mengen in de debatten in Québec. Reken maar dat hij in een gevaarlijke ontsnapping zit. De Fransoos heeft daarnaast laten zien dat hij over een rappe sprint beschikt én in topvorm steekt.

Voor Julian Alaphilippe moeten de wedstrijden in Canada als thuis voelen. Het gaat er continu op en af, wat spek naar de bek is van Juju. De vraag is of hij een winnende vorm heeft, want in Bretagne werd hij ‘slechts’ dertigste. Het wordt voor Alaphilippe zijn eerste deelname aan Québec sinds 2019, toen hij er zevende werd. De meeste kans op de zege heeft Alaphilippe als hij in de juiste ontsnapping meeschuift en als het dan op een sprint uitdraait. Datzelfde geldt voor zijn ploegmaat Ilan Van Wilder, die vorige maand nog wel de Deutschland Tour won.

We hebben nu vooral aanvallende types genoemd, maar de uitslagen van de laatste edities tonen aan dat de GP de Québec vaak een koers is waar een uitgedund peloton om de overwinning gaat sprinten. Een uitzondering dat een solerende vluchter vooruit blijft daargelaten. In het geval van een sprint kijken we meteen naar Arnaud De Lie van Lotto Dstny. De 21-jarige spurter debuteert in het Canadese tweeluik na een drukke augustusmaand, waarin hij La Polynormande en de Tour of Leuven won. De Bretagne Classic was net te lastig, maar in Québec is het met 3.000 hoogtemeters misschien beter te doen voor De Lie. Maxim Van Gils kan aanvallend koersen namens Lotto Dstny.

Wil De Lie winnen, dan moet hij zien af te rekenen met de nummer drie van vorig jaar. Biniam Girmay hebben we het dan over. De kopman van Intermarché-Circus-Wanty lijkt bezig aan een wat moeilijker jaar, met ‘nog maar’ twee overwinningen. Vorig seizoen moest hij alleen Michael Matthews voor zich dulden in de pelotonsprint. Als hij de benen van toen kan bovenhalen, is Girmay een gevaarlijke klant. In de Bretagne Classic haalde de Eritreeër echter de finish niet.

Movistar heeft Alex Aranburu als puncheur-kopman in dienst, terwijl Matteo Jorgenson de koers hard kan maken namens het Spaanse team. Aranburu schuiven we toch wel naar voren, na zijn zestiende plaats in Plouay, zijn ereplaatsen in de Deutschland Tour en knappe zevende plaats in de Clásica San Sebastián.

UAE Emirates komt niet voor het eerst dit seizoen met meerdere kopmannen naar een WorldTour-koers. Uithangbord Tadej Pogačar heeft de voorkeur gegeven aan het Italiaanse najaar, dus krijgen Marc Hirschi, Adam Yates en Brandon McNulty de kans om zich te tonen in Canada. Hirschi werd afgelopen week zesde in de Bretagne Classic na een aanvallende koers en vlak daarvoor was de Zwitserse kampioen zesde in de Renewi Tour.

Ben Healy en Magnus Cort vormen het koningskoppel van EF Education-EasyPost in Québec. Zij kunnen de taken goed verdelen, want Healy houdt ervan om de koers vroeg open te breken. Niet voor niets won de Ierse kampioen een etappe in de Giro en reed hij een indrukwekkend sterk Ardennendrieluik. Cort schuwt het ook niet om te demarreren, maar misschien is wachten nu de beste tactiek, zodat hij zijn sterke sprint kan uitspelen in de finale.

Bahrain Victorious kan ook meerdere kaarten uitspelen, met Pello Bilbao en Matej Mohoric. Zij zullen allebei hopen op een zware koers, waarna zij het met hun venijnige sprint kunnen afmaken. Mohoric maakte de laatste maanden veel indruk met een ritzege in de Tour de France, eindwinst in de Ronde van Polen en een ritzege in de Renewi Tour. In Québec kan hij zich opnieuw uitleven.

Michal Kwiatkowski kan dat ook bij INEOS Grenadiers, terwijl Israel-Premier Tech zal uitkijken naar de prestaties van Hugo Houle. De Canadees werd vorige week nog knap derde in de lastige Maryland Cycling Classic. BORA-hansgrohe heeft met Bob Jungels en Giovanni Aleotti twee outsiders in huis, terwijl Simon Yates namens Jayco AlUla zal proberen te verrassen.

Kijken we nog naar enkele sterke sprinters die mogelijk kunnen standhouden, komen we uit bij Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) en de Nederlandse Tsjech Matyas Kopecky (Novo Nordisk).

Het complete deelnemersveld voor de GP de Québec is nog niet bekend. Daarom is het favorietendeel nog niet volledig en kan dit op een later moment aangevuld of aangepast worden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Matej Mohoric

*** Valentin Madouas, Arnaud De Lie

** Magnus Cort, Biniam Girmay, Alex Aranburu

* Marc Hirschi, Ben Healy, Benoît Cosnefroy, Julian Alaphilippe

Website organisatie

Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Het belooft vrijdag prima koersweer te worden, al is er de hele dag wel wat kans op neerslag. De temperatuur schommelt in de Canadese middag rond de 23 graden Celsius en het is overwegend bewolkt. De wind komt met kracht 3 uit oostelijke richting en de kans op neerslag is volgens Weeronline zo’n 70%.

Om de GP de Québec te zien kan je vanaf de start (om 17.00 uur) inschakelen op de online kanalen van Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+. Op tv begint de uitzending op Eurosport 2 rond de klok van 20.00 uur.