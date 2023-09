dinsdag 5 september 2023 om 11:22

Deelnemers GP de Québec 2023

Overzicht Het einde van het wielerseizoen nadert bijna het einde, maar niet voordat het tweeluik in Canada is verreden. Te beginnen met de koers in Québec. Benoît Cosnefroy was vorig jaar de winnaar, na een geslaagde aanval in de ultieme aanval. Wie wint de eerste race van het Canadese tweeluik? Dit zijn de deelnemers van de Grand Prix Cycliste de Québec 2023.

Dit is een voorlopige startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

LOTTO DSTNY

AG2R CITROEN TEAM

ISRAEL - PREMIER TECH

TEAM NOVO NORDISK

ALPECIN-DECEUNINCK

BORA - HANSGROHE

BAHRAIN VICTORIOUS

GROUPAMA - FDJ

INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY

UAE TEAM EMIRATES

TEAM DSM-FIRMENICH

LIDL-TREK

EF EDUCATION - EASYPOST

INEOS GRENADIERS

SOUDAL QUICK-STEP

TEAM JAYCO ALULA

TEAM ARKEA - SAMSIC

MOVISTAR TEAM

