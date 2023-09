donderdag 7 september 2023 om 20:29

Voorbeschouwing: GP de Fourmies 2023 – Van der Poel blikvanger, Jakobsen topfavoriet

De GP van Fourmies, dat staat de afgelopen decennia gelijk aan een sprintersfestival. Extra leuk dit jaar: wereldkampioen Mathieu van der Poel maakt net over de Belgische grens zijn tweede optreden in de regenboogtrui. In een massasprint zal Van der Poel vermoedelijk niet meebikkelen voor de knikkers, maar de koers hard maken en sprinters als Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen een jasje laten uitdoen, des te meer. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Grote Prijs van Fourmies werd in het leven geroepen in 1928. De verantwoordelijke? Auguste Goutierre, voorzitter van de wielerclub Union vélocipédique fourmisienne (UVF). Die wilde graag een wedstrijd organiseren met meer aanzien dan de lokale kermiskoersen van die tijd.

Echt hoog was de opkomst bij die eerste editie nochtans niet. De organisatie telde op 10 juni 1928 amper twaalf inschrijvingen, en daarvan kwamen negen renners effectief opdagen. Onder hen ook Albert Barthélémy, dé trots van de lokale wielerclub. De Fransman ontsnapte in de slotronde samen met de Belg Achille Bauwens en was hem te snel af in de sprint. Iets wat Barthélémy ook de twee daaropvolgende jaren nog zou overdoen.

Na Barthélémy zou nog 29 keer een Fransman juichend over de streep komen in Fourmies. Op 88 edities is dat, vergeleken met andere Franse koersen die in dezelfde periode zijn ontstaan, een relatief laag aantal. Een belangrijke oorzaak ligt hieraan ten grondslag: omdat Fourmies slechts een handvol kilometer van de Belgische grens met Momignies ligt, hebben er altijd veel Belgen meegedaan – en ook gewonnen. Dat waren er 24, om precies te zijn.

Zo vinden we ook Eddy Merckx, Benoni Beheyt en Philippe Gilbert terug op de erelijst. In de jaren dat Beheyt en Merckx hun triomfen behaalden, was de GP van Fourmies zelfs tijdelijk even een rittenkoers van twee dagen. Nadien werd het weer de traditionele eendagskoers en zetten ook Adrie van der Poel, Olaf Ludwig, Michele Bertoli, Andrea Tafi en Marcel Kittel zich op het palmares.

Sinds 2005 maakt de Grote Prijs van Fourmies deel uit van de ProSeries van de UCI. In 2016 dienden de organisatoren een aanvraag in ter promotie naar de WorldTour, maar de UCI verleende hen geen promotie.

Laatste tien winnaars GP de Fourmies

2022: Caleb Ewan

2021: Elia Viviani

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Pascal Ackermann

2018: Pascal Ackermann

2017: Nacer Bouhanni

2016: Marcel Kittel

2015: Fabio Felline

2014: Jonas Van Genechten

2013: Nacer Bouhanni

Vorig jaar

Een massasprint stond ook een jaar geleden in de sterren geschreven, maar vijf dappere aanvallers deden er wel alles aan om die te omzeilen.

Onder hen ook rasaanvaller Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert). Zijn vluchtkompanen waren de Belgen Louis Blouwe (Bingoal Pauwels Sauces WB), Milan Fretin (Sport Vlaanderen-Baloise) en thuisrijders Maxime Jarnet (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) en Nicolas Debeaumarché (St Michel-Auber 93).

In het peloton werd de controle gehandhaafd door Lotto Soudal, BikeExchange-Jayco en AG2R Citroën. Het verschil was maximaal vier minuten, maar bij het ingaan van de laatste ronde was de voorsprong van Van der Hoorn nog te verwaarlozen. Van der Hoorn, Blouwe en Debeaumarché hielden het langst stand, maar werden ruim drie kilometer van de meet dan toch in de kraag gevat.

Daarna was het aan de sprinters, maar door het gewring werd voorin het peloton gevallen. Onder meer topfavorieten Fabio Jakobsen en Arnaud De Lie waren betrokken en konden een zege vergeten.

Lotto Soudal had Caleb Ewan nog wel voor de valpartij zitten en ook Dylan Groenewegen omzeilde de crash. In de laatste kilometers waren er nog enkele bijna-valpartijen, maar iedereen bleef overeind. Groenewegen ging vervolgens de sprint vroeg aan, waarna Ewan in zijn slipstream dook en er in de laatste rechte lijn overheen kwam. De derde plaats was voor Amaury Capiot (Arkéa-Samsic).

Eindklassement GP de Fourmies 2022

1. Caleb Ewan (Lotto Soudal)

2. Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco)

3. Amaury Capiot (Arkéa-Samsic)

4. Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck)

5. Jason Tesson (St Michel-Auber 93

Parcours

De start en finish van de GP de Fourmies vinden, zoals de naam, al doet vermoeden plaats in de gemeente Fourmies. Die is gelegen in het département du Nord en kent ‘slechts’ 12.000 inwoners. Komende zondag zal dat aantal voor eventjes verdubbeld worden, als de koers door het dorp trekt. Het traject over 197 kilometer is verder een blauwdruk van vorig jaar.

Wie in Fourmies langs de kant van de weg staat, krijgt waar voor zijn spreekwoordelijk geld. De organisatie werkt namelijk met een aantal lussen, die nooit ver van Fourmies zullen afwijken.

Te beginnen met de openingslussen. De eerste ronde is 34,5 kilometer lang en voert het peloton over twee flauwe hellingen, die eigenlijk geen naam mogen hebben. Het betreft de Côte Bocquet (1,6 km á 3,6%) en de Sacré Coeur (700 meter á 7,3%), die beide driemaal overwonnen moeten worden.

Na de laatste passage van de Sacré Coeur op 74 kilometer van de streep maakt het peloton weer vaart richting Fourmies, dat op 56 kilometer van de streep wordt bereikt. Zes lokale rondes van om en nabij de elf kilometer in Fourmies moeten er dan nog verreden worden; genoeg tijd dan nog voor de sprintersploegen om zich te organiseren voor een sprint.

Zondag 10 september: Fourmies – Fourmies (197,6 km)

Start: 12.20 uur

Finish: tussen 16.40 en 17.00 uur

Favorieten

De erelijst liegt er niet om: in Fourmies liggen de kaarten het best voor de snelle mannen. Meer nog: in de tien laatste edities haalden de sprinters telkens hun gram in de straten van de Franse gemeente. Lars Bak was in 2012 de laatste die een massasprint wist te ontlopen, maar zelfs voor de ervaren Deen van Lotto Belisol was het destijds bijzonder nipt, want hij bleef met één seconde sprinter Alexander Kristoff voor.

De deelnemende ploegen zijn hier duidelijk op georganiseerd, want zowat elke formatie die aan het vertrek komt, levert een sterke snelle man af. In totaal maken negen WorldTeams hun opwachting in Fourmies, al zijn er elf ProTeams en vier continentale formaties die met hen de strijd aangaan.

Een Nederlandse overwinning is zeker niet onrealistisch op Frans grondgebied, want met Fabio Jakobsen komt een van de snelste mannen op twee wielen aan de start. De kopman van Soudal Quick-Step kende een foutloos seizoen, tot de Tour de France op de proppen kwam. Jakobsen kwam er totaal niet uit de verf, en moest toegeven dat hij niet over zijn gewenste niveau beschikte. Pijnlijk, vond de Europese kampioen dat. Maar nog geen maand later mocht hij alweer juichen in de Ronde van Denemarken. Zijn sprintersbenen is de toekomstige Team dsm-firmenich-kopman dus nog lang niet kwijt.

Dat mag je ook zeggen van Dylan Groenewegen. In de Tour kon de Jayco AlUla-sprinter vertrouwen tanken met een tweede en een derde plaats, maar als je al vijf Tourritten op je palmares hebt prijken, is het toch teleurstellend om zonder ritzege naar huis te moeten. Dat lag natuurlijk vooral aan de dominantie van Jasper Philipsen, die dankzij meesterlijke lead outs van Mathieu van der Poel vier kansen voor Groenewegen wegnam.

Philipsen zal dit Nederlands tweetal in Fourmies niet tegenkomen, maar Mathieu van der Poel wel. De kersverse wereldkampioen maakt, na de Bretagne Classic, pas zijn tweede optreden in de regenboogtrui. De verwachtingen zijn niet hooggespannen, maar een superkampioen als Van der Poel weegt overal waar hij start op het wedstrijdverloop. Zelf sprinten zien we hem niet meteen doen, de kanonnen afmatten des te meer. En dan kunnen ploegmakkers Timo Kielich en man in vorm Lionel Taminiaux misschien profiteren.

Nog een opvallende naam op de voorlopige deelnemerslijst, is die van Caleb Ewan. De kopman van Lotto Dstny kwam sinds zijn veelbesproken exit uit de Tour de France niet meer in actie voor de ploeg, allicht zit de mediavete tussen Ewans manager Jason Bakker en Lotto Dstny-CEO Stéphane Heulot daar voor iets tussen. De laatste weken verscheen Ewan op menig voorlopige startlijst, om daar later weer van te verdwijnen. Navraag bij de ploeg over deze GP van Fourmies leert ons: ‘Tot nader order zal Caleb aan de start staan.’ En als hij start, kan de titelverdediger ook winnen natuurlijk.

Pascal Ackermann weet wat winnen is in Fourmies. In zowel 2018 als 2019 toonde de Duitser zich de snelste in de grensgemeente, telkens door grote namen als Arnaud Démare, Christophe Laporte en Jasper Philipsen af te troeven. Het moet gezegd: de Pascal Ackermann van 2023 is niet meer die van 2019. Op één of andere manier lijkt de Duitser aan sprintsnelheid te hebben ingeboet, maar toch pikt hij nog zijn zeges mee. Kijk maar naar zijn triomf in de Giro. Gunt hij UAE Emirates nog een mooi afscheid, vooraleer hij de deur achter zich dichttrekt voor Israel-Premier Tech?

Ook Arnaud Démare lijkt niet meer de sprinter van weleer, al zullen de perikelen met zijn vorige ploeg Groupama-FDJ ook wel tot mindere prestaties hebben geleid. Démare was zo teleurgesteld over zijn tweede opeenvolgende niet-deelname aan de Tour dat hij halverwege het seizoen al de overstap naar Arkéa-Samsic maakte. Démare werkt dit najaar nog een hele rist Franse eendagskoersen af, waar hij opnieuw vertrouwen kan tanken richting volgend seizoen. Te beginnen met de GP van Fourmies?

Vergeet ook Arvid de Kleijn niet. In loondienst bij het nieuwe Tudor Pro Cycling, de ploeg van ambassadeur Fabian Cancellara, lijkt de 29-jarige De Kleijn volledig tot onbolstering te komen. Eerst was er de verrassende triomf in Milaan-Turijn, maar de rappe Nederlander blééf maar winnen. Zo ook vorige week in de Deutschland Tour tegen jongens als Phil Bauhaus en Ethan Vernon. De Kleijn barst van het zelfvertrouwen en kan ook hier zomaar alle grote namen verrassen.

In een ver verleden stond Alexander Kristoff al tweemaal op het podium in Fourmies.: in de edities van 2010 en 2011 moest hij telkens een aanvaller voor laten gaan. De ouderdomsdeken van Uno-X heeft dus nog altijd een rekening openstaan in Fourmies, en toonde in de Egmont Cycling Race dat zijn tank na een vermoeiend seizoen nog niet leeg is. Maar wat kan Kristoff tegen al het jonge geweld? Om te beginnen binnen de eigen ploeg, want Søren Wærenskjold is bezig aan een waanzinnig sterk najaar.

Bij de outsiders plaatsen we Paul Penhoët en Laurence Pithie, de goudhaantjes van Groupama-FDJ. Maar ook Madis Mikhels – eveneens succesvol in de Duitschland Tour – en Arne Marit (Intermarché-Circus-Wanty), Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech), Jason Tesson (TotalEnergies) en Matteo Moschetti (Q36.5) zullen zich willen tonen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Fabio Jakobsen

*** Arnaud Démare, Dylan Groenewegen

** Arvid de Kleijn, Mathieu van der Poel, Pascal Ackermann

* Caleb Ewan, Paul Penhoët, Søren Wærenskjold, Alexander Kristoff

Weer en TV

Zondag blijven we verder surfen op de hittegolf van de afgelopen week, waardoor er in Fourmies temperaturen tot 32 graden Celsius worden verwacht. Weeronline voorspelt gelukkig wel wind aan een kracht van drie Beaufort vanuit het zuidoosten, wat voor wat verkoeling kan zorgen.

De koers is vanaf 15.15 uur enkel live te zien op de online kanalen van Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+. Op de televisiekanalen van Eurosport krijgt de Vuelta uiteraard voorrang.