Ewan klopt Groenewegen in GP de Fourmies, late val schakelt Jakobsen en De Lie uit

Caleb Ewan heeft de GP de Fourmies gewonnen. De Australische sprinter van Lotto Soudal was na een koers van 197 kilometer de snelste in een massasprint, voor Dylan Groenewegen. Een late valpartij ontsierde de finale en schakelde andere favorieten als Fabio Jakobsen en Arnaud De Lie uit.

De kopgroep van de dag bestond uit vijf renners. Onder hen rasaanvaller Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert). Zijn vluchtkompanen waren de Belgen Louis Blouwe (Bingoal Pauwels Sauces WB), Milan Fretin (Sport Vlaanderen-Baloise) en thuisrijders Maxime Jarnet (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) en Nicolas Debeaumarché (St Michel-Auber 93).

In het peloton werd de controle gehandhaafd door Lotto Soudal, BikeExchange-Jayco en AG2R Citroën. Het verschil was maximaal vier minuten, maar werd naarmate de finale naderde verkleind tot zo’n twee minuten. De eerste vluchter die moest afhaken vooraan was Jarnet.

Taco van der Hoorn pas laat gegrepen

Nadat ook Quick-Step-Alpha Vinyl zich ging mengen in de achtervolging, ging het verschil steeds sneller naar beneden. Bij het ingaan van de laatste ronde was de voorsprong van Van der Hoorn en co nog vijftien seconden. Sandy Dujardin (TotalEnergies) probeerde in die slotomloop nog de oversteek te maken naar de kopgroep, maar hij kwam er niet bij.

Van der Hoorn, Blouwe en Debeaumarché hielden het langst stand, maar werden ruim drie kilometer van de meet dan toch in de kraag gevat. Daarna was het aan de sprinters, maar door het gewring werd voorin het peloton gevallen. Onder meer Fabio Jakobsen en Arnaud De Lie waren betrokken en konden een zege vergeten.

Groenewegen gaat te vroeg aan

Lotto Soudal had Caleb Ewan nog wel voor de valpartij zitten en ook Dylan Groenewegen omzeilde de crash. In de laatste kilometers waren er nog enkele bijna-valpartijen, maar iedereen bleef overeind. Groenewegen ging vervolgens de sprint vroeg aan, waarna Ewan in zijn slipstream dook en er in de laatste rechte lijn overheen kwam. De derde plaats was voor Amaury Capiot (Arkéa-Samsic).

Met zijn overwinning bezorgt Ewan Lotto Soudal ook belangrijke punten in de strijd tegen degradatie uit de WorldTour. In een ProSeries-wedstrijd zijn door de winnaar 200 punten te verdienen en die raapt de Australiër hier op voor zijn ploeg. De tweede plek van Groenewegen levert BikeExchange-Jayco 150 punten op.

Copponi wint bij de vrouwen

Ook bij de vrouwen werd vandaag de GP de Fourmies (UCI 1.2) verreden. Daar ging de zege naar de Française Clara Copponi van FDJ-Suez-Futuroscope, voor Valentina Basilico (Bepink) en Maria Martins (Le Col-Wahoo).