Voorbeschouwing: GP de Fourmies 2021

Op dezelfde dag als het EK vindt in het hoge noorden van Frankrijk de veertiende manche van de Coupe de France plaats. De GP de Fourmies (1.Pro) wordt de laatste jaren steevast beslist in een sprint. Kan Pascal Ackermann een onvervalste hattrick scoren nabij de Belgische grens? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De eerste editie van de GP de Fourmies werd reeds in 1928 verreden. De 1.Pro koers is destijds opgericht door lokale wielerclubvoorzitter Auguste Goutierre. De Fransman ambieerde een koers van internationaal allure in en rond Fourmies. Nu bijna honderd jaar later behoort de koers met zijn 1.Pro status tot een wedstrijd die zeker wel voldoet aan de eis ‘internationale allure’.

Toch komen, niet gek, de meeste winnaars van de Grote Prijs van Fourmies uit Frankrijk zelf. Maar liefst 33 keer ging er een landgenoot van Goutierre met de winst vandoor. Onder hen Albert Barthélèmy, de enige renner die de koers driemaal op rij wist te winnen. Fourmies, op nog geen tien kilometer van de Belgische grens, was ook een populaire koers onder de Belgen gegeven de 24 laureaten uit dat land.

Van deze 24 zeges was Georges Christiaens in 1932 de eerste. De meest recente was de met wielerpensioen gaande Jonas Van Genechten in 2014. Daartussen stonden onder meer grote namen als Philippe Gilbert (2006) en Eddy Merckx (1973) op de hoogste trede van het podium in Fourmies.

Nederland is wat minder succesvol gebleken in het noorden van Frankrijk. Voor de laatste zege moeten we alweer terug naar 1990 toen Frans Maassen de beste was in Fourmies. Gerben Karstens was in 1968 de eerste. Verder staan René Pijnen (1972), Jean Habets (1985) en Adrie van der Poel (1987) nog op de erelijst van de eendaagse.

De laatste jaren waren het voornamelijk de sprinters die de dienst uitmaken in de GP de Fourmies. Het licht glooiende parcours leverde de voorbije edities winnaars als Marcel Kittel (2016), Nacer Bouhanni (2013 en 2017) en Pascal Ackermann (2018 en 2019) op.

Laatste tien edities GP de Fourmies

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Pascal Ackermann

2018: Pascal Ackermann

2017: Nacer Bouhanni

2016: Marcel Kittel

2015: Fabio Felline

2014: Jonas Van Genechten

2013: Nacer Bouhanni

2012: Lars Ytting Bak

2011: Guillaume Blot

Vorige editie

Voor de laatste editie van de GP de Fourmies moeten we terug naar 2019, daar de koers in 2020 geen doorgang kon vinden vanwege de coronacrisis. De winst in 2019 ging naar de Duitse sprinter Pascal Ackermann van BORA-hansgrohe.

Vlak voor het inrekenen van de traditionele vluchtgroep regende het in de finale serieuze aanvallen. Magnus Cort was de eerste die het probeerde, maar kon niet echt weg geraken. Zijn landgenoot, en latere wereldkampioen, Mads Pedersen deed dit wel met succes. De Deen sloot zich in eerste instantie aan bij de nog overgebleven vluchters, maar liet deze vervolgens al vrij snel achter zich.

BORA-hansgrohe had echter voldoende controle in het resterende peloton om Pedersen nog terug te halen en de sprint uit te rollen voor hun kopman. In de technische finale werd Ackermann in ideale positie gebracht om de spurt aan te vangen. De Duitser ondervond geen hinder van de achter hem vallende Bouhanni en won eenvoudig, voor Jasper Philipsen en Boy van Poppel.

Uitslag GP de Fourmies 2019

1. Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe)

2. Jasper Philipsen (UAE Emirates)

3. Boy van Poppel (Roompot-Charles)

4. Edwin Ávila (Israel Cycling Academy)

5. Pierre Barbier (Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole)

Parcours

In het hoge noorden van Frankrijk start het peloton zondag in Fourmies om daar bijna tweehonderd kilometer later ook weer te finishen. Onderweg staan er twee lussen op het programma. De eerste lus is 34,5 kilometer lang en voert de renners over twee hellingen. De Côte Bocquet (1,6km á 3,6%) en de Sacré Coeur (0,7km á 7,3%) zijn de twee hindernissen die driemaal overwonnen moeten worden.

Vervolgens wordt richting de finishlijn in Fourmies gekoerst. Na 142,5 kilometer wordt deze voor het eerst gepasseerd, maar worden er nog geen bloemen weggeven aan de eerste passant. Een lokale ronde van om en nabij de negen kilometer die zesmaal afgehaspeld moet worden volgt dan nog. De zevende passage van de finish is de juiste en dan weten we wie Ackermann op zal volgen in de GP de Fourmies (1.Pro).

Zondag 12 september: Fourmies – Fourmies (197,6 km)

Start: 12.20 uur

Finish: +-16.50 uur

Favorieten

Met de aanwezigheid van maar liefst tien WorldTour-ploegen heeft de GP de Fourmies qua deelnemersveld alles behalve te klagen. Met Alpecin-Fenix en Arkea Samsic staan de twee best presterende ProTour-ploegen eveneens aan het vertrek.

Met Pascal Ackermann staat de winnaar van de vorige twee edities van de Franse 1.Pro-koers aan de start. De Duitser van BORA-hansgrohe heeft een sterke Deutschland Tour achter de rug met zowel een eerste, tweede, derde als vierde plaats in de vierdaagse. De spurtbom, die volgend jaar voor UAE Emirates uitkomt, heeft ook de unieke kans om de hattrick van Albert Barthélémy te evenaren.

Daar waar Ackermann volgend jaar naar UAE Emirates trekt, rijdt Fernando Gaviria al wat langer bij de ploeg uit de Emiraten. De Colombiaan won in augustus nog een rit in de Ronde van Polen en toonde zich ook van voren in de Benelux Tour. Bovendien komt UAE Emirates met een sterke line-up richting Frankrijk, want met Mikkel Bjerg, Maximiliano Richeze en Juan Sebastián Molano beschikt de Colombiaan over een sterke trein. De laatste zou bij afhaken of een mindere dag van Gaviria ook nog voor eigen kans kunnen sprinten.

Om in het thema UAE Emirates te blijven: Alvaro José Hodeg rijdt nu nog voor Deceuninck- Quick-Step, maar verdedigt vanaf volgend jaar ook de kleuren van de ploeg uit de Emiraten. In zijn laatste contractjaar bij Patrick Lefevere lijkt de Colombiaanse sprinter in de tweede helft van het seizoen steeds meer in vorm te geraken getuige zijn winst in de GP Marcel Kint en podiumplaats de Benelux Tour.

Voor veel renners was 2020 een jaar om gauw te vergeten, maar voor Elia Viviani zal dit helemaal het geval zijn geweest. Na een uiterst succesvolle periode bij Deceuninck-Quick-Step trok de Italiaan naar Cofidis, maar wist daar geen enkele zege te boeken. Tot dusver staat de teller dit jaar op vijf zeges, maar is hij wel behoorlijk wisselvallig. Tevens is de bestemming voor 2022 ook nog niet bekend voor Viviani, al lijkt hij op weg naar INEOS Grenadiers. Kan hij zichzelf verder in de etalage zetten in de GP de Fourmies?

Een andere Italiaanse kanshebber is Niccolò Bonifazio. De sprinter van Team TotalEnergies wist recentelijk nog de GP Jef Scherens te winnen. Ook reed hij naar podiumplaatsen in de Boucles de la Mayenne en Egmont Cycling Race. Bovendien werd Bonifazio in 2018, bij de eerste zege van Ackermann, al eens vierde in de GP de Fourmies.

Wat kunnen we verder nog verwachten van Bryan Coquard? De heuvelsprinter van B&B Hotels p/b KTM is doorgaans vrij succesvol in het Franse circuit en is eerder al dichtbij de winst in de GP de Fourmies geweest.

Ook is het uitkijken naar onder meer Piet Allegaert, Matteo Moschetti, Gerben Thijssen, Kristoffer Halvorsen en Sacha Modolo. Biniam Ghirmay maakte begin augustus de overstap naar Intermarché-Wanty-Gobert en kent sindsdien een goed vormpeil. Dit toonde hij in het Franse drieluik Classic Grand Besancon Doubs (1e), Tour du Jura (7e) en de Tour du Doubs (2e).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Pascal Ackermann

*** Alvaro José Hodeg, Fernando Gaviria

** Elia Viviani, Bryan Coquard, Niccolò Bonifazio

* Piet Allegaert, Biniam Ghirmay, Kristoffer Halvorsen, Juan Sebastian Molano

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De GP de Fourmies is net als twee jaar geleden niet live op televisie in Nederland en België, maar is ditmaal wel zichtbaar voor mensen met de Eurosport Player. Vanaf 13:00 kan je inschakelen voor livebeelden van de Franse eendagskoers.

Het weer is in het noorden van Frankrijk de komende dagen gelijk aan het beeld in Nederland en België: wisselend tussen zon, zware bewolking en regen. Dit met een temperatuur van net boven de twintig graden Celsius.