Jonas Van Genechten (34) is aan zijn laatste seizoen bezig

Jonas Van Genechten zet aan het eind van het lopende seizoen een punt achter zijn profcarrière. Dan heeft de Belgische sprinter van B&B Hotels er vijftien jaar in het peloton op zitten.

“Wielrennen was een groot deel van mijn leven, maar ik ben mij er nu van bewust dat ik nog veel mooie dingen wil beleven. Ik heb al veel ideeën daarover. Eerst wil ik wat tijd voor mezelf nemen, voordat ik aan mijn nieuwe leven begin”, laat Van Genechten op de website van de ploeg weten.

In 2007 begon zijn wielerloopbaan in het continentale circuit, waarna hij in 2012 bij Lotto Belisol in de WorldTour terechtkwam. Met die ploeg zegevierde hij in de GP Cerami, de GP de Fourmies, de Druivenkoers en een etappe in de Ronde van Polen. Na drie jaar verkaste hij naar IAM Cycling.

Etappezege in de Vuelta

Daar won hij etappes in de Ronde van Wallonië en de Tour de l’Eurométropole èn een in de Vuelta a España. Op het slotklimmetje naar Puebla de Sanabria was hij in 2016 de beste van een stevig uitgedund peloton. Op de streep versloeg hij Daniele Bennati en Alejandro Valverde.

Na een jaar Cofidis voegde hij zich in 2018 bij Vital Concept, de ploeg die later B&B Hotels werd. Bij de Franse formatie zette hij in 2018 de Omloop van het Houtland achter zijn naam, nadat hij in een fotofinish zijn wiel net iets eerder dan Jasper De Buyst over de finish had gedrukt.