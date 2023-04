Voorbeschouwing: Fokker Slag om Woensdrecht 2023 – Wie treedt in voetsporen Van der Poel?

Na de Omloop van de Braakman is de Fokker Slag om Woensdrecht de tweede wedstrijd in de Topcompetitie dit jaar. De koers op de Brabantse Wal is nieuw op de kalender van de KNWU en en heeft een uitdagend parcours voor de renners in petto. Wie wint de eerste editie? WielerFlits blikt vooruit.



Het gaat goed met de wielersport op de Brabantse Wal, dat mag gezegd worden. Tijdens de coronacrisis slaagden de vijf dorpskernen (Woensdrecht, Hoogerheide, Putte, Ossendrecht en Huijbergen) binnen de gemeente Woensdrecht erin om coronaproof wedstrijden te organiseren, gebundeld onder de naam de Woensdrechtse Wielerweken. De samenwerking bleef na corona bestaan en de ambitie ontstond om naast de wielercriteriums ook een eigen klassieker te organiseren. Voilà, de Slag om Woensdrecht.

De naam van de nieuwe koers refereert aan de gelijknamige slag uit de Tweede Wereldoorlog tussen 7 en 16 oktober 1944, waarin Woensdrecht werd bevrijd door de geallieerden en de Duitsers op Walcheren en Zuid-Beveland werden geïsoleerd. Even later zouden ook deze gebieden worden bevrijd.

Lees ook: Kasseistrook die ’te slecht lag voor Benelux Tour’ scherprechter in nieuwe Slag om Woensdrecht

Parcours

Het parcours van de 1ste Slag om een Woensdrecht is uitdagend te noemen. In en rondom Woensdrecht is een omloop uitgetekend van bijna 24 kilometer die in totaal zeven keer moet worden afgelegd, met daarin steeds weer de 1.800 meter lange kasseistrook van de Hogerwaardweg en de 200 meter lange Bossestraat, waar het wegdek met ongeveer 5 procent stijgt.

Vooral de laatste kilometer van de Hogerwaardweg ligt erg slecht, volgens de organisatie. De organisatoren noemen verder ook de drie kilometer lange Oud Hinkelenoorddijk als mogelijk sleutelpunt in de omloop.

De finish van de Slag om Woensdrecht ligt op de Scheldeweg in Hoogerheide, waar Mathieu van der Poel zich in 2018 voor het eerst tot Nederlands kampioen op de weg kroonde en begin dit jaar opnieuw wereldkampioen veldrijden werd. De finishstraat loopt licht omhoog. ZuidWest TV zendt de koers live uit vanaf 16 uur, Eurosport komt later in de week met een samenvatting.

Zondag 30 april, Slag om Woensdrecht 2023

Start: 14.20 uur

Finish: tussen 17.50 en 18.30 uur

Afstand: 164 kilometer

Favorieten

De Fokker Slag om Woensdrecht kan rekenen op een sterk deelnemersveld zondag. Met VolkerWessels, Metec-Solarwatt, Allinq, Tour de Tietema-Unibet en ABLOC CT staan een aantal van ’s Nederlands sterkste Continental-teams in Hoogerheide aan het vertrek. De favorieten moeten we dan ook in die hoek zoeken. Ook Jumbo-Visma Development Team start in Woensdrecht, maar kan door ziektes en blessures slechts vier renners opstellen.

De collectieve kracht van VolkerWessels springt er bovenuit in dit deelnemersveld. Bij de Overijsselse ploeg tellen we alleen al met Max Kroonen, Coen Vermeltfoort en Timo de Jong drie vette kanshebbers. Kroonen is momenteel leider in de Topcompetitie na zijn zege in de Braakman.

Eerder won hij ook al een loodzware rit in Olympia’s Tour, dus achten we Kroonen het kansrijkst van de drie. Voor De Jong is de Slag om Woensdrecht zo goed als een thuiskoers. De coureur komt uit Goes, wat ongeveer 30 kilometer westelijker dan Woensdrecht ligt.

Bij Metec-Solarwatt is het uitkijken naar Tim Marsman en Lars Oreel. Marsman is in goede vorm teruggekeerd uit de Tour de Loir et Cher, waar hij de openingsrit won en het eindklassement achter zijn naam zette. Oreel eindigde afgelopen weekend dan weer knap als tweede in de Omloop van de Houtse Linies. Achter Rick Ottema, maar voor Vermeltfoort.

ABLOC zet dan weer in op Martins Pluto en Jelle Johannink. Vooral Pluto lijkt dit jaar een stap te hebben gezet, met recentelijk nog een derde plaats in de Arno Wallaard Memorial en vorige week een tiende plaats in de Britse gravelkoers Rutland-Melton Classic. De snelheid van Pluto gaat nog van pas komen aan de meet in Hoogerheide.

Lees ook: Tim Marsman breekt door: “Heb me gefocust op het rijden van finales”

Tot slot: de mannen van Tour de Tietema-Unibet. Abram Stockman, Martijn Budding en Tomas Kopecky zijn hier de renners die ver moeten kunnen geraken. De ploeg kwakkelde de afgelopen weken een beetje met de gezondheid, maar de renners zijn langzaam aan weer helemaal fit aan het worden, bewees de zevende plaats van Stockman al in de Rutland-Melton Classic.

Outsiders voor de zege zijn onder meer Dario Igor Belletta (Jumbo-Visma), Dennis van der Horst (Allinq), Tim Bierkens (Allinq) en Casper van der Woude (GRC Jan van Arckel).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Max Kroonen

*** Tim Marsman, Timo de Jong

** Coen Vermeltfoort, Lars Oreel, Martins Pluto

* Martijn Budding, Abram Stockman, Jelle Johannink, Tim Bierkens

Deelnemerslijst

Routeboek