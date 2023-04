Kasseistrook die ’te slecht lag voor Benelux Tour’ scherprechter in nieuwe Slag om Woensdrecht

Aanstaande zondag staat met de Fokker Slag om Woensdrecht een nieuwe Nederlandse eendaagse op de nationale wielerkalender. Twee kasseistroken gaan vermoedelijk het verschil maken in de nieuwe koers, die onderdeel uitmaakt van de Topcompetitie.

Niels van Elzakker, voorzitter van het organiserend comité, vertelt over het parcours: “We hebben ervoor gekozen om een grote omloop van bijna 24 kilometer uit te tekenen die de renners in totaal zeven keer moeten afleggen.”

“De kasseistrook in de Hogerwaardpolder is een van de sleutelmomenten in de omloop. De kasseistrook is bijna twee kilometer lang en vooral de laatste 800 meter ligt erg slecht. Toen de Benelux Tour twee jaar geleden in Hoogerheide eindigde, wilde de organisatie de Hogerwaardpolder er absoluut niet in hebben”, gaat Van Elzakker verder. “De Bossestraat is de tweede kasseistrook in het parcours. De strook is maar 200 meter lang, maar gaat wel omhoog aan 5 procent.”

De voorzitter waarschuwt tot slot voor de drie kilometer lange Oud Hinkelernoorddijk, waar hij verwacht dat er waaiers getrokken zullen worden. “De wind komt er echt van alle kanten”, eindigt hij. “Een massasprint kan ik me nauwelijks voorstellen met dit parcours.”

De finish ligt op de de Scheldeweg in Hoogerheide, waar Mathieu van der Poel in 2018 Nederlands kampioen werd en begin dit jaar Wout van Aert klopte op het WK veldrijden.

Brabantse Wal Wielerevents

De Fokker Slag om Woensdrecht komt voort uit het samenwerkingsverband Brabantse Wal Wielerevents tussen de wielercomités van Huijbergen en Hoogerheide. Sinds 2020 organiseren zij de Woensdrechtse Wielerzomer, waarin elke dorpskern in de gemeente Woensdrecht zijn eigen KNWU-wedstrijd heeft.

De samenwerking beviel de afgelopen jaren dusdanig goed, dat de samenwerking vorig jaar besloot om er in 2023 ook een klassieker bij te organiseren.