Youri Coudron • donderdag 22 februari 2024 om 09:00 donderdag 22 februari 2024 om 09:00

Voorbeschouwing: Faun-Ardèche Classic 2024 – Sterk deelnemersveld ondanks Vlaams openingsweekend

De Faun-Ardèche Classic heeft op zaterdag 24 februari concurrentie van dé Vlaamse openingsklassieker Omloop Het Nieuwsblad, maar dit is niet te zien aan het deelnemersveld. Sterker, in Frankrijk verschijnen de nodige toppers aan de start. Wie is de opvolger van Julian Alaphilippe? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste tien winnaars Faun-Ardèche Classic

2023: Julian Alaphilippe

2022: Brandon McNulty

2021: David Gaudu

2020: Rémi Cavagna

2019: Lilian Calmejane

2018: Romain Bardet

2017: Mauro Finetto

2016: Petr Vakoč

2015: Eduardo Sepúlveda

2014: Florian Vachon

Laatste editie



Uitslag Faun-Ardèche Classic 2023

1. Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) in 4u22m50s

2. David Gaudu (Groupama-FDJ) z.t.

3. Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) +31s

4. Victor Lafay (Cofidis) z.t.

5. Romain Grégoire (Groupama-FDJ) +43s

Parcours

In vergelijking met de editie van 2023 is er minimaal gesleuteld aan het parcours: er is één kilometer bijgekomen. De Faun-Ardèche Classic bedraagt dit jaar dus 169,5 kilometer. Het parcours bestaat grotendeels uit twee lussen, waarna in de laatste vijftig kilometer de finale echt wordt ingezet. Vrijwel meteen na de start in Guilherand-Granges beginnen de renners aan de eerste beklimming van de dag.

Met de Côte du Pin (9,9 km aan 4,3%) en de Col de la Justice (3,7 km aan 4,3%) krijgen de renners in de eerste twintig kilometer direct twee beklimmingen voorgeschoteld. Wat volgt is een afdaling van goed tien kilometer naar de voet van de klim naar Saint-Romain-de-Lerps. Vervolgens dalen de renners weer af richting de steile Val d’Enfer (1,6 km aan 10,3%), de laatste beklimming van de eerste lus.

Na deze beklimming is de eerste lus afgerond en komen de renners voor de tweede keer langs de startplaats in Guilherand-Granges om te beginnen aan de tweede lus. Na een nagenoeg identieke tweede lus beginnen de renners aan het derde deel van deze Franse eendagswedstrijd. Op een kleine dertig kilometer van de streep moeten de renners de Mur de Cornas (1,8 km aan 8,4%) trotseren. Met stukken die oplopen tot 11,8% zal deze beklimming ongetwijfeld in de kleren kruipen, zeker als je weet dat het de negende beklimming van de dag is.

Veel tijd om te recupereren hebben de renners niet, want al snel moeten ze de klim naar Saint-Romain-de-Lerps (6,3 km aan 7,1%, de pittige variant) voor de derde keer omhoog rijden. Na de afdaling volgt dan de elfde en laatste opdracht van de dag, de bijzonder pittige Val d’Enfer (1,6 km aan 10,3%). Daarna is het nog een ruime vijf kilometer tot aan de streep. Een zeer zwaar parcours dus in de Ardèche, goed voor maar liefst 3000 hoogtemeters.

Zaterdag 24 februari, Faun-Ardèche Classic 2024: Guilherand-Granges – Guilherand-Granges (169.5 km)

Start: om 11.55 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.50 uur

Favorieten

Hoewel Omloop het Nieuwsblad de nodige toppers aantrekt op het klassiekersgebied, weten de toppers ook de weg richting Frankrijk te vinden in het weekend van 24 en 25 februari. Titelverdediger Julian Alaphilippe kiest er dan juist wel voor om te starten in Gent, maar de negen WorldTour-teams, zes ProTour-ploegen en drie Franse continentale formaties brengen een sterk deelnemersveld mee.

Julian Alaphilippe wist in de editie van 2023 David Gaudu achter zich te houden in de beslissende sprint. De eerste twee plekken op het podium waren daarmee vergeven. Wie de derde plek veroverde? Mattias Skjelmose. De Deen in dienst van Lidl-Trek kende in 2023 een ijzersterk jaar met onder andere eindwinst in de Ronde van Zwitserland en een tweede plek in de Waalse Pijl. In 2024 hoopt hij bij zijn seizoensdebuut deze vorm direct weer te demonstreren.

Skjelmose is echter niet de enige die weet hoe het is om kort te eindigen in de Faun-Ardèche Classic. Ook Victor Lafay en Romain Grégoire streden al eens mee om een plek op het hoogste schavot. Beide mannen komen uit Frankrijk en kunnen een klimmetje goed verteren. Waar Lafay zijn etappezege in de Tour van 2023 een vervolg zal willen geven, zijn vele ogen dit seizoen gericht op Grégoire. De 21-jarige puncheur wordt een grote toekomst voorspeld. Kan hij deze voorspellingen onderschrijven?

Daarvoor zal hij mogelijk moeten afrekenen met Juan Ayuso. Als we de Spanjaard zelf kunnen geloven, verschijnt hij dit weekend – net als in 2022 – aan de start van het Boucles Drôme-Ardèche. Hij staat nog niet op de startlijst, maar gaf na de Ruta del Sol aan uit te kijken naar de Franse koers. Voor Felix Gall, de nummer zes van vorig jaar, gold hetzelfde verhaal. De Oostenrijker is inmiddels wél bevestigd en kan hoge ogen gooien nu hij aan de start verschijnt.

UAE Emirates zou zichzelf niet zijn, als er niet meerdere potentiële winnaars aan het vertrek zouden staan. Renners als Diego Ulissi, Marc Soler en Felix Großschartner zouden op een goede dag allemaal kunnen scoren. Hun Zwitserse ploegmaat Marc Hirschi geven we daarentegen nog ietsje meer kans op de winst. De Zwitser begint zijn goede vorm weer te vinden en kwam in de Figueira Champions al tot een zesde plek. Hij heeft in Frankrijk in ieder geval genoeg steun om zich heen.

In de Faun-Ardèche Classic won van de 23 edities liefst 14 keer een Fransman. Het is dan ook niet gek dat deze editie de nodige Fransmannen kans maken op winst. Één van deze thuisrijders is Guillaume Martin. De 30-jarige klimmer van Cofidis stond al zeven keer eerder aan de start en wist daarbij vier keer de top-10 te halen. In 2020 haalde hij zelfs het podium. Oppassen voor de Fransman dus!

We noteren de volgende Fransman: Romain Bardet. De klimmende blikvanger van dsm-firmenich PostNL wist in 2018 al eens te winnen in deze Franse eendagskoers en toonde dit seizoen direct zijn goede benen in de Classic Var. Daar eindigde hij achter een te vroeg juichende Johannessen en een écht juichende Martinez als derde. En dan krijgt hij in de Faun-Ardèche Classic ook nog steun van de terugkerende Warren Barguil. Een gevaarlijke tandem in de Franse heuvels.

We trekken nog twee laatste renners uit de hoge hoed der Fransen: Aurélien Paret-Peintre en Clément Champoussin. De renners van respectievelijk Decathlon AG2R La Mondiale en Arkéa-B&B Hotels zijn niet direct twee klimmers die in het oog springen. Toch rijden zij in de heuvels en bergop mooie klasseringen bij elkaar. Met name laatstgenoemde kent deze koers goed. Zo wist hij in 2021 al tweede te worden achter David Gaudu. Kan hij deze prestatie verbeteren?

Vele hoogtemeters, steile klimmetjes én kort punchwerk: onze laatste favoriet kan niemand anders dan Michael Woods zijn. De ervaren puncheur van Israel-Premier Tech, die in de heuvelklassiekers steevast een geduchte tegenstander is, kan in de Faun-Ardèche Classic hoge ogen gooien. Hij opende dit seizoen prima: vierde in de Classic Var. Het is een kwestie van tijd totdat de Canadees ook dit seizoen weer toeslaat.

Verder noteren we de namen van eindwinnaar van de Tour Down Under Stephen Williams, Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech), Bauke Mollema (Lidl-Trek), Andreas Kron (Lotto Dstny), Pavel Sivakov (UAE Emirates), Lilian Calmejane, Rune Herregodts, Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty), Vincenzo Albanese (Arkéa-B&B Hotels), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Ion Izagirre (Cofidis) en Warren Barguil (dsm-firmenich PostNL).

Het definitieve deelnemersveld voor de Faun-Ardèche Classic is nog niet bekend. Er kunnen eventueel dus nog laatste wijzigingen plaatsvinden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mattias Skjelmose

*** Romain Grégoire, Felix Gall

** Romain Bardet, Michael Woods, Marc Hirschi

* Aurélien Paret-Peintre, Guillaume Martin, Victor Lafay, Clément Champoussin

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Waar de renners in de Faun-Ardèche Classic van vorig jaar flinke regenbuien moesten verteren, is het weerbericht dit jaar vele malen gunstiger. De renners kunnen zich opmaken voor een droge middag met een licht zonnetje. Het is wel vrij fris: de gemiddelde temperatuur ligt tussen de 5 en 10 graden. Er staat verder een matige wind vanuit het zuiden

De Franse eendagskoers is ook dit jaar weer live te volgen, en wel via Eurosport. Niet op een van de hoofdkanalen – de voorkeur gaat uit naar Omloop Het Nieuwsblad – maar vanaf 13.00 uur wel via de online kanalen van Eurosport.nl en Discovery+.