Alaphilippe is Gaudu de baas in Faun-Ardèche Classic

Julian Alaphilippe heeft de Faun-Ardèche Classic gewonnen. De Fransman bleek in een sprint met twee de betere van David Gaudu.

In de Faun-Ardèche Classic kregen de coureurs, zoals gebruikelijk, het nodige klimwerk voor de kiezen. Ook in de finale lagen de nodige obstakels. Op een kleine dertig kilometer van de streep moesten de renners de Mur de Cornas (1,8 km aan 8,4%) trotseren, gevolgd door Saint-Romain-de-Lerps (6,3 km aan 7,1%) en de Val d’Enfer (1,6 km aan 10,3%). Daarna was het nog een goede vijf kilometer tot aan de streep.

Oud-winnaar Cavagna in vroege vlucht

Voordat het peloton aan de finale begon, beproefden meerdere renners hun geluk in de vroege vlucht. Dit waren onder meer Lorenzo Milesi, Natnael Tesfation en Anton Palzer, maar echt serieus konden we hun poging niet noemen. Zeker niet omdat twee renners even later wel een grote bonus op het peloton verzamelde: oud-winnaar Rémi Cavagna en Valentin Ferron. Zij bouwden hun voorsprong uit tot meer dan zes minuten en sloegen zelfs een aantal tegenvallen af.

Vlak voor de Mur de Cornas werden de twee Franse coureurs teruggepakt door het peloton en lieten de grote favorieten zich meteen zien. Alhoewel aanvallen uitbleven, lieten renners als Quinn Simons meteen hun aanwezigheid gelden door een grote beurt op kop te doen. Het peloton werd daardoor flink gedecimeerd – ongeveer 25 renners bleven over voor de zege.

Gaudu of Alaphilippe?

Op de Saint-Romain-de-Lerps, de voorlaatste klim van de dag, zou het uiteindelijk gebeuren. Halverwege de klim stak Julian Alaphilippe het lont in het kruitvat, waarna alleen David Gaudu in staat bleek om te volgen. Binnen een mum van tijd hadden de twee een voorsprong van 25 seconden te pakken op een groepje met tien achtervolgers, waaronder Sergio Higuita, Rui Costa, Victor Lafay, Romain Bardet, Roman Grégoire.

Met alleen nog de Val d’Enfer voor de boeg was de koers zo goed als gereden. De achterstand van de achtervolgers bleef in het restant van de wedstrijd alleen maar oplopen. En dus mochten Gaudu en Alaphilippe om de zege sprinten. Alaphilippe zou in die sprint uiteindelijk aan het langste eind trekken.