Youri Coudron • maandag 19 februari 2024 om 08:40 maandag 19 februari 2024 om 08:40

Hoe de Ardèche Classic zich ontwikkelde tot de tegenhanger van het Vlaamse openingsweekend

De Faun-Ardèche Classic, deel uitmakend van de UCI ProSeries, is een nog erg jonge koers op de wielerkalender. Samen met de Faun Drôme Classic vormt de koers de tegenhanger van het Vlaamse openingsweekend van de klassieker. Toch heeft de koers door de jaren al de nodige toppers de hoogste trede zien betreden. Dit alles ter ere van de Fransman Francis Delpech. WielerFlits neemt je mee in de historie van deze wedstrijd.

Het was de Fransman Guillaume Delpech die de voorloper van de Faun-Ardèche Classic aan het begin van deze eeuw oprichtte. De eigenaar van een vastgoedbedrijf had een jaar daarvoor zijn vader, Francis Delpech, verloren door een auto-ongeluk. Vader Delpech was zelf een wielerfanaat en stond in de regio als vrijwilliger langs de kant van de nodige wielerevenementen. Voor Guillaume was een wielerkoers dé manier om zijn vader te eren: de Souvenir Francis Delpech was geboren.

De eerste editie van deze voorloper vond net na de eeuwwisseling in 2001 plaats en werd gewonnen door de zelfs voor wielerfetisjisten onbekende Thomas Bernabeu. De Fransman wist het nooit te schoppen tot de profs, maar toch won hij meer dan twintig jaar geleden de eerste Faun-Ardèche Classic. Het evenement zag er toen nog compleet anders uit en was onderdeel van de Franse Clubcup.

Er stonden aanvankelijk dan ook louter onbekende namen aan het vertrek. Zo kwam in 2006 de voor velen dan nog volstrekt onbekende Jean-Christophe Peraud als eerste over de streep in de Ardèche. Peraud was toen al een topper in het mountainbiken, maar had zich op de weg nog allerminst bewezen. Peraud onderging echter al snel een succesvolle transformatie en wist vervolgens als klassementsrenner de nodige successen te boeken. Zijn moment de gloire volgde in 2014: Peraud werd dat jaar tweede in de Tour de France.

De Faun-Ardèche Classic kende door de jaren heen echter een gezonde sportieve groei, waardoor in 2008 de koers werd toegevoegd aan de UCI Europe Tour als 1.2-wedstrijd. In 2010 werd het zelfs al een 1.1-wedstrijd. In die jaren vergaarde de koers bekendheid onder de naam Boucles du Sud Ardèche-Souvenir Francis Delpech. Dit was ook te merken aan het deelnemersveld. Steeds meer toppers verschenen aan de start.

Naarmate de race zich ontwikkelde tot een professionele koers, voegde Delpech naast de op zaterdag verreden Faun-Ardèche Classic de Faun Drôme Classic toe. Zijn gedachte was dat door een volledig weekend vol intens racen de kans groter was dat er toppers zouden worden aangetrokken. In 2013 was zo de eerste editie van de Boucles Drôme-Ardèche, de verzamelnaam voor de twee koersen, een feit.

In retrospectief was Peraud de eerste echt interessante naam op de erelijst van de Franse eendagskoers, maar hij was zeker niet de laatste. Met Christophe Riblon, Arthur Vichot, Petr Vakoč, Mauro Finetto, Romain Bardet, Rémi Cavagna, David Gaudu en Julian Alaphilippe begon de lijst met winnaars steeds fraaier te ogen.

Het is overigens een lijst die gedomineerd wordt door de Fransen zelf. In het eigen Ardèche tonen de thuisfavorieten graag de goede vorm. Toch blijkt het lastig om deze vorm vaker te tonen in de heuvelige eendagskoers. Geen enkele renner wist deze koers vaker dan één keer te winnen.

Laatste tien winnaars Faun-Ardèche Classic

2023: Julian Alaphilippe

2022: Brandon McNulty

2021: David Gaudu

2020: Rémi Cavagna

2019: Lilian Calmejane

2018: Romain Bardet

2017: Mauro Finetto

2016: Petr Vakoč

2015: Eduardo Sepúlveda

2014: Florian Vachon

De Faun-Ardèche Classic zal in het seizoen 2024 op zaterdag 24 februari worden verreden.