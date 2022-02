Voorbeschouwing: Faun Ardèche Classic 2022

Dit weekend staat er naast een Belgisch tweeluik ook een Frans tweeluik op het programma, de Boucles Drôme-Ardèche. Zaterdag is het de beurt aan de Faun Ardèche Classic, een wedstrijd op het 1.Pro-niveau. Vorig jaar troefde David Gaudu landgenoot Clément Champoussin af in een sprint met twee. Lees hier op WielerFlits wat je kan verwachten van deze editie!

Historie

De Faun Ardèche Classic is een Franse eendagskoers die deel uitmaakt van de UCI ProSeries, het niveau onder de WorldTour. Onder andere Kuurne-Brussel-Kuurne, de ZLM Tour en Milaan-Turijn zijn onderdeel van deze 1.Pro-wedstrijden binnen het wielrennen. De Franse koers Faun Ardèche Classic is het eerste deel van het tweeluik Boucles Drôme-Ardèche in het openingsweekend van de voorjaarsklassiekers. Samen met de Drôme Classic lokt ze elk jaar veel klassieke mannen naar de Franse wegen. De Faun Ardèche Classic staat sinds enkele jaren gekend om zijn lastige parcours.

In 2017 besloot de organisatie namelijk om de koers een pak zwaarder en aantrekkelijker te maken, door de finale te kruiden met verschillende hellingen. Voordien werd er immers gesprint om de zege met een uitgedund peloton of kleinere groep. De Franse eendagswedstrijd zal dit jaar voor de 22ste keer verreden worden. In het verleden, de vorige 21 edities dus, stond er maar liefst veertien keer een Fransman op het hoogste schavotje. De vier vorige keren ging de winst ook telkens naar een Fransman. Nog een opvallend feitje: enkel in 2003 en 2017 stond er geen enkele Franse renner op het podium.

Veertien Franse winnaars dus, laten we dan eens kijken naar de nationaliteiten van de andere winnaars. De Algerijn Hicham Menad, Wit-Rus Alexander Sabalin, Rus Evgeny Skolov, Letlander Gatis Smukulis, Argentijn Eduardo Sepúlvelda en Tsjech Petr Vakoč zijn de niet-Franse winnaars van de wedstrijd. Allemaal nationaliteiten die minder vertegenwoordigd zijn in het wielrennen.

Voor deze historie gaan we niet kijken naar een van de winnaars van de eendagkoers, want winnaars worden al te vaak in de schijnwerpers gezet. We gaan terug naar de editie van 2006, die toen nog Les Boucles du Sud Ardèche als naam had. Een editie gewonnen door een Fransman, Jean-Christophe Péraud. Niet veel speciaal aan op het eerste zicht. Dat is de nummer twee van dat jaar wel, de Litouwer met de prachtige naam Ignatas Konovalovas.

Konovalovas was op dat moment nog maar een jonge knaap van 20 jaar. Het meest opvallende aan zijn podiumplaats in 2006 is het feit dat het nog maar zijn eerste profkoers was. Jawel, Konovalovas finishte als tweede in zijn eerste profkoers. Een flinke binnenkomer dus voor de 1,90 meter grote Litouwer. In de zomer van 2005 reed hij reeds twee koersen in het profcircuit, maar beide waren tijdritten. Konovalovas eindigde toen twee maal als derde op het podium.

Het eerste echte profjaar van de nu 36-jarige renner was wel degelijk een succes. Met winst in de openingsrit van de Ronde de l’Isard, een tweede plaats in de tijdrit en twee vijfde plaatsen won hij er zowel het algemeen klassement als het klassement voor de puntentrui. Eind juni reed de Litouwer in eigen land naar twee tweede plaatsen in de nationale kampioenschappen. Om zijn seizoen af te sluiten reed Konovalovas het WK in Oostenrijk bij de beloften. In de tijdrit eindigde hij op een twaalfde plaats. De winnaar was toen Belg Dominique Cornu, die de tegenstand spreekwoordelijk wegblies.

Konovalovas is intussen een echte ancien in de wielerwereld, 2022 is al zijn 22ste jaar in het profpeloton. Op zijn palmares staat onder andere een rit in de Giro d’Italia van 2009. In de 15,3 kilometer lange slottijdrit van dat jaar wist hij Bradley Wiggins te verslaan met een luttele seconde. Een zeer sterke prestatie dus van de Litouwer. Edvald Boasson Hagen eindigde toen als derde mede op het podium.

De grootste successen behaalde Konovalovas dus in het tijdrijden. Hij werd in totaal zes keer Litouws kampioen tijdrijden, maar hij behaalde ook twee nationale titels in de wegrit; Konovalovas is ook de huidige Litouwse kampioen. Verder won hij ook het algemeen klassement van de 4 Jours de Dunkerque en een rit in de Ronde van Luxemburg. Sinds 2016 rijdt de Litouwer voor de Franse ploeg Groupama-FDJ, toen nog gewoon FDJ, maar ook in het tenue van Movistar en MTN-Qhubeka was de hardrijder te zien.

Terug naar de Faun Ardèche Classic nu. Het bleef voor Konovalovas niet bij die ene deelname in 2006, in totaal deed hij drie maal mee. In 2015 wist hij op een knappe vijfde plaats te eindigen, de winst ging toen naar Sepúlvelda. Jammer genoeg zal de fraai genaamde Iganatas Konovalovas dit jaar niet aan de start komen van de Faun Ardèche Classic. De Litouwer zal op dat moment in actie komen in de laatste etappe in de UAE Tour, waar hij tot nu toe een bescheiden koers aan het rijden is.

Laatste tien winnaars Faun Ardèche Classic

2021: David Gaudu

2020: Rémi Cavagna

2019: Lilian Calmejane

2018: Romain Bardet

2017: Mauro Finetto

2016: Petr Vakoč

2015: Eduardo Sepúlveda

2014: Florian Vachon

2013: Mathieu Drujon

2012: Rémi Pauriol

Vorig jaar

Na een loodzware en doorgeregende editie in 2020 werd er vorig jaar in de Ardèche weer een geaccidenteerde koers verwacht. Het parcours in 2021 was gelijkaardig, het was een luttele drie kilometer langer. De finale van de editie vorig jaar is overigens helemaal dezelfde als die van dit jaar. Op voorhand werd er vooral gekeken naar Jakob Fuglsang, oud-winnaar Rémi Cavagna en Italiaan Andrea Bagioli. Ook Thibaut Pinot en Guillaume Martin werden aangeduid als de te kloppen mannen.

Het peloton werd echter heel de dag lang in toom gehouden door twee Franse ploegen, Cofidis en Groupama-FDJ. Zij deden dit in functie van hun kopmannen, Guillaume Martin en David Gaudu. Op de Mur du Cornas brak de koers helemaal open. Belg Laurens Huys opende de debatten met een aanval waarna er een favorietengroep ontstond van negen renners.

Martin, Gaudu, Laurens Huys, Hugh Carthy, Clément Champoussin, Victor Lafay, Aurélien Paret-Peintre, Aleksandr Vlasov en Simon Carr waren de renners in kwestie. Veel ploegen hadden een kopman in de eerste groep, de koers leek in een beslissende plooi te zijn gelegd. Enkel Deceuninck-Quick-Step en Trek-Segafredo hadden geen mannetje vooraan en moesten achtervolgen. De kopgroep draaide een tijdje goed rond en bleef bij elkaar tot op de flanken van de Saint-Romains-de-Lerps.

Op die Saint-Romains-de-Lerps werd er echter een nieuwe versnelling geplaatst en bleven er nog maar drie kandidaat-winnaars over. Carthy, Champoussin en Gaudu reden met drie weg en raasden richting de streep. Op de laatstgenoemde heuvel dacht Carthy er alleen vandoor te gaan en solo naar de overwinning te rijden, maar hij werd al snel gegrepen. Geen verstandige beslissing van Carthy, want in de afdaling moest hij de prijs betalen voor zijn aanval. De Engelsman moest afhaken bij het Franse duo en tevreden zijn met een derde plaats.

Gaudu en Champoussin reden samen naar de finish in Guilherand-Granges maar ook zij vertrouwden niet direct op hun sprint. Ze bestookten elkaar om de beurt met aanvallen, maar ze konden elkaar niet uit het wiel rijden. Een sprint à deux moest uiteindelijk beslissen wie de Faun Ardèche Classic op zijn naam kon schrijven. Het was de jonge Fransman Gaudu die aan het langste eind trok en de sprint won. Champoussin finishte op de ondankbare tweede plaats, Carthy werd derde. In de achtergrond deed Mikkel Frølich Honoré een flinke remonte en de Deen eindigde nog als vierde, Dorian Godon vervolledigde de top-5.

Uitslag Faun Ardèche Classic 2021

1. David Gaudu – 171,3 km in 4u32m37s

2. Clément Champoussin z.t.

3. Hugh Carthy op 11s

4. Mikkel Frølich Honoré op 28s

5. Dorian Godon op 40s

Parcours

De Faun Ardèche Classic bedraagt dit jaar 168,5 kilometer. Het parcours bestaat grotendeels uit twee lussen, waarna in de laatste vijftig kilometer de finale echt wordt ingezet. Vrijwel meteen na de start in Guilherand-Granges beginnen de renners aan de eerste beklimming van de dag. Met de Côte du Pin en de Col de la Justice krijgen de renners in de eerste twintig kilometer direct twee beklimmingen voorgeschoteld.

Wat volgt is een afdaling van een goede tien kilometer naar de voet van de Saint-Romain-de-Lerps (6,3 km aan 7,1%). Vervolgens dalen de renners weer af richting de steile Val d’Enfer (1,6 km aan 10,3%), de laatste beklimming van de eerste lus. Na deze beklimming is de eerste lus afgerond en komen de renners voor de tweede keer langs de startplaats in Guilherand-Granges om te beginnen aan de tweede lus.

Na de tweede identieke lus beginnen de renners aan het derde deel van de Franse eendagswedstrijd. Op een kleine dertig kilometer van de streep moeten de renners de Mur de Carnas (1,8 km aan 8,4%) trotseren. Met stukken die oplopen tot 11,8% zal deze beklimming ongetwijfeld in de kleren kruipen, zeker als je weet dat het de negende beklimming van de dag is.

Veel tijd om te recupereren hebben de renners niet, want al snel moeten ze de Saint-Romain-de-Lerps (6,3 km aan 7,1%) voor de derde keer omhoog rijden. Na de afdaling volgt dan de elfde en laatste opdracht van de dag, de Val d’Enfer (1,6 km aan 10,3%). Daarna is het nog een goede vijf kilometer tot aan de streep. Een zeer zwaar parcours dus in de Ardèche, goed voor maar liefst 3.100 hoogtemeters.

Faun Ardèche Classic 2022 (zaterdag 26 februari)

Start: om 11.30 uur in Guilherand-Granges

Finish: rond 16.15 uur in Guilherand-Granges

Afstand: 168,5 km

Favorieten

Op de deelnemerslijst van de Faun Ardèche Classic staan dit jaar veel grote namen. De vorige jaren kwamen de favorieten vooral uit Frankrijk, nu staan er ook enkele grote internationale namen op de startlijst. We gaan eerst kijken bij het Nederlandse Jumbo-Visma, dat de wedstrijd vorig jaar nog aan zich liet voorbijgaan. Op de startlijst van de Nederlandse wielerploeg vinden we Primož Roglič, die voor het eerst te zien zal zijn in het peloton in 2022. Vorig jaar wist Roglič zijn seizoen sterk te openen door in Parijs-Nice drie etappes te winnen.

De Sloveen heeft dus al eerder bewezen dat hij niet veel koersdagen nodig heeft om in vorm te zijn. Zaterdag zullen ook Jonas Vingegaard en Sepp Kuss hun seizoensdebuut maken, uitkijken dus naar wat zij kunnen presteren. Gezien de sterke prestatie van de Noor Tobias Foss in de Volta ao Algarve rekenen we ook hem bij de kanshebbers. Het is natuurlijk af te wachten wat de rolverdeling zal zijn binnen Jumbo-Visma.

Het volgende sterke blok aan de start is dat van het Franse AG2R Citroën. Vorig jaar stonden ze nog met drie renners in de top-10. Clément Champoussin werd in de sprint geklopt en greep zo naast zijn eerste grote profzege. Later dat jaar pakte hij wel een grote prijs, hij won namelijk de voorlaatste etappe van de Vuelta. In de Ster van Bessèges eerder dit jaar fietste Champoussin naar verschillende top-10-noteringen. Zeker een man om in de gaten te houden dus. Landgenoten Dorian Godon en Aurélien Paret-Peintre zijn ook renners die kans maken, zij reden in de editie van 2021 eveneens een sterke koers hier.

Ook de ploeg van manager Patrick Lefevere is sterk vertegenwoordigd in de Faun Ardèche Classic. Wereldkampioen Julian Alaphilippe zal zijn eerste eendagswedstrijd van 2022 rijden. In de Tour de Provence eerder dit jaar wist hij in elke etappe (vier in totaal) telkens in de top-7 te eindigen; de Fransman is dus zeker sterk aan het seizoen begonnen. Belg Mauri Vansevenant en Zwitser Mauro Schmid zijn twee ploeggenoten die goed aan het seizoen zijn begonnen en die Alaphilippe zullen bijstaan in de Franse koers.

Indien Alaphilippe toch geen sterke dag kent, heeft de Belgische ploeg nog een troef. De jonge Italiaan Andrea Bagioli won namelijk vorig jaar nog de Royal Bernard Drôme Classic, het tweede deel van het Franse tweeluik dit weekend. In de Vuelta van vorig jaar bewees hij dat hij met de sterkere mannen mee over de heuvels kan en over een snel paar benen beschikt, de ideale combo voor deze Franse koers. In de Saudi Tour eerder deze maand reed Bagioli nog naar een tweede plek nadat hij in de openingsetappe hard ten val kwam.

Op voorhand was Nairo Quintana misschien wel de te kloppen man in de Faun Ardèche Classic. Jammer genoeg heeft Colombiaanse renner afgezegd voor de wedstrijd. “Ik wil mijn trainingen kunnen doen zodat ik mijn goede vorm kan behouden”, aldus Quintana. “Als ik die race wel zou doen, zou ik niet gegarandeerd op een optimaal niveau zitten voor Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië.” Arkéa-Samsic heeft met Warren Barguil wel nog een ijzer in het vuur, Barguil wist al twee keer in de top-10 te eindigen in de Franse eendagswedstrijd en werd vorig jaar nog elfde.

Het is daarnaast uitkijken naar wat Brandon McNulty van UAE Emirates gaat kunnen in deze wedstrijd. De Amerikaan wist zijn eerste koers van het seizoen, de Trofeo Calvia, direct te winnen en reed ook in de Volta ao Algarve sterk rond. Bovendien beschikt McNulty over snelle benen, een grote troef in deze koers. Zijn ploegmaat Diego Ulissi, die dit seizoen al meerdere keren in de top-10 eindigde, is ook een van de mannen die een sterke prestatie moet kunnen neerzetten.

Biniam Girmay is eveneens een van die mannen. De Eritreër van Intermarché-Wanty-Gobert reed zich eerder dit seizoen ook al in de kijker door de Trofeo Alcúdia-Port d’Alcúdia te winnen. De nummer twee van het WK bij de beloften krijgt met dit parcours zeker iets voorgeschoteld wat binnen zijn mogelijkheden moet liggen.

Als we verder gaan kijken in het lijstje van renners die dit jaar sterk rondreden komen we al snel uit bij de Belg Maxim Van Gils. De jonge renner van Lotto Soudal reed solo naar zijn eerste profzege in de Saudi Tour en won daar ook het algemeen klassement. Deen Anthon Charmig deed iets gelijkaardigs in de Tour of Oman. Hij klopte daar Jan Hirt op de slotklim in de derde etappe en gaf daarmee kleur aan het nu al sterke seizoen van Uno-X.

Omdat de Franse renners het al jaren goed doen in de eendagswedstrijd in hun thuisland, gaan we nog even op zoek naar Franse kanshebbers. We komen dan al snel uit bij de 28-jarige Guillaume Martin. De renner van Cofidis reed al sterk in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. In de slotrit finishte hij als tweede achter winnaar Quintana. Ook Pierre Latour (TotalEnergies) krijgt een parcours op zijn bord dat hem moet liggen. Daarnaast eindigde hij, net zoals Martin, al twee keer in de top-10 van de voorjaarswedstrijd.

Er won nog nooit een Nederlander de Faun Ardèche Classic. Als er een Nederlander naar de winst rijdt dit weekend, zal dat waarschijnlijk Wilco Kelderman of Robert Gesink zijn. Beide mannen fietsten dit seizoen nog geen sterke resultaten bij elkaar en lijken eerder een rol als knecht te hebben binnen hun ploeg, maar krijgen wel een parcours op hun maat. De renner voor wie Kelderman wellicht zal knechten is de Duitser Lennard Kämna. De Duitser van BORA-hansgrohe won de laatste rit van de Ruta del Sol, nadat hij vorig jaar lange tijd werd geplaagd door fysieke en mentale problemen. Kan hij zijn slechte seizoen in 2021 helemaal doen vergeten door te winnen in Frankrijk?

Voor de laatste favorieten gaan we nog eens kijken bij een Franse ploeg. Groupama-FDJ komt namelijk met een sterke selectie aan de start. Met Thibaut Pinot en Valentin Madouas hebben ze twee renners die al in de top-10 van de wedstrijd eindigden. Pinot werd vorig jaar achtste, Madouas werd in 2019 nog tweede. De twee reden bovendien ook nog eens sterk rond in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. De 25-jarige Madouas reed vorig jaar een sterk najaar in de Franse eendagswedstrijden, dus hij krijgt net dat streepje voor op zijn ploegmaat.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Julian Alaphilippe

*** Brandon McNulty, Primož Roglič

** Andrea Bagioli, Valentin Madouas, Biniam Girmay

* Lennard Kämna, Guillaume Martin, Anthon Charmig, Clément Champoussin

Weer en TV

De zon wordt verwacht om erdoor te komen in de Faun Ardèche Classic dit jaar. Dat zal nodig zijn, want het zal niet warm zijn in en rond Guilherand-Granges. De temperatuur zal tussen de 5℃ en de 11℃ liggen. De renners zullen volgens de voorspellingen bespaard worden van regen, al zullen ze wel moeten rekening houden met mogelijke sterke wind.

De Franse eendagswedstrijd is vanaf 13.00 uur live te volgen op Eurosport Player.