Voorbeschouwing: Faun-Ardèche Classic 2020 donderdag 27 februari 2020 om 09:00

Voor wielerliefhebbers in de Lage Landen is het een bijna heilig weekend. De Omloop en de Ster van Zwolle; twee traditionele seizoensopeners. In Frankrijk zullen er ongetwijfeld ook mensen reikhalzend uitkijken naar de voorjaarsklassiekers, maar daar zijn ze toch al een maand bezig met koersen. De Faun-Ardèche Classic is daarom geen heilige koers, maar gewoon een van de wedstrijden in het Franse voorjaar. Maar wel een die kan bogen op een plek in de Pro Series. WielerFlits kijkt vooruit.

Historie

Samen met de Royal Bernard Drôme Classic vormt de Faun-Ardèche Classic een weekend van leuke eendagskoersen in bekende vakantiegebieden in het zuiden van Frankrijk. Dit onder de gezamenlijke noemer Les Boucles Drôme-Ardèche.

De Ardèche Classic werd in 2001 voor het eerst verreden. De eerste jaren zijn het onbekende namen die zegevieren, maar in 2006 komt er met Jean-Christophe Péraud een eerste aansprekende naam op de erelijst. Andere bekende winnaars zijn Arthur Vichot, Christophe Riblon en recenter Romain Bardet en Lilian Calmejane. Even ten westen van Valence liegen de benen nooit. Er ligt altijd een selectief parcours waarop een interessant koersverloop kan ontstaan.

Laatste tien winnaars Faun-Ardèche Classic

2019: Lilian Calmejane

2018: Romain Bardet

2017: Mauro Finetto

2016: Petr Vakoč

2015: Eduardo Sepúlveda

2014: Florian Vachon

2013: Mathieu Drujon

2012: Rémi Pauriol

2011: Arthur Vichot

2010: Christophe Riblon

Vorig jaar

De Côte de Cornas en de Côte de Val d’Enfer waren de scherprechters in de finale. Romain Bardet probeerde het op de Côte de Cornas, terwijl zijn concullega Thibaut Pinot het op de Côte de Val d’Enfer probeerde. Beiden hadden echter geen succes. Alexis Vuillermoz had dat wel. Met een voorsprong van zes seconden rondde Pikachu de top van de Côte de Val d’Enfer, toen er nog vijf kilometer te rijden was. De Fransman van AG2R La Mondiale werd in de afdaling echter bijgebeend door Calmejane, die vervolgens naar de zege kon soleren.

Uitslag Faun-Ardèche Classic 2019

1. Lilian Calmejane (Direct Energie)

2. Valentin Madouas (Groupama-FDJ)

3. Odd Christian Eiking (Wanty-Gobert)

4. Romain Bardet (AG2R La Mondiale)

5. Pieter Weening (Roompot-Charles)

Parcours

Vorig jaar heeft Charly Mottet – de bekendste coureur die is geboren in Valence – het organisatiecomité vervoegd. Petit Charly en zijn mede-organisatoren hebben een pittig parcours uitgetekend voor de renners. Vanaf de start in Guilherand-Granges, een stadje vlak buiten buiten Valence aan de rechteroever van de Rhône, gaat het gelijk bergop. De Saint-Romain de Lerps wordt in totaal drie keer aangedaan, waarvan de eerste twee keer in een grote omloop. In dat rondje zitten achtereenvolgens ook de Col de Leyrisse, de Col de Rotisson en de Côte de Toulaud. Tussen de beklimmingen in gaat het vooral naar beneden, vlak wordt het bijna niet.

Na bijna 150 kilometer koers wordt de finishlijn voor de tweede maal overschreden. Dan wacht er nog een finalelus die begint met tien vlakke kilometers. Kortstondig wordt de Rhône stroomopwaarts gevolgd, maar daarna is het volle bak tot aan de finish. De finale wordt geopend met de Mur du Cornas (1,8 km à 8,6%), waarna de Romain de Lerps voor de laatste maal opdoemt. Het is ditmaal de steilste kant die de renners moeten bedwingen. Na een ziedende afdaling wacht de Val ‘Enfer (1,4 km a 10,8%) als pittig toetje. Eenmaal boven is het nog zo’n zes kilometer tot aan de finish, na de laatste smalle afzink nog drie.

Start: 10.55 uur

Finish: 15.34-16.04 uur

Favorieten

Zeven WorldTour-ploegen komen naar het vierde lustrumfeest van de Ardèche Classic. Dat moet toch wel een interessant deelnemersveld opleveren, niet? Dat klopt. Ze zullen in Zuid-Frankrijk niet ontevreden zijn met de toppers die aan de start staan. Allereerst is daar Julian Alaphilippe. De kwaliteiten van Joujou op dit parcours spreken voor zich. Hij daalt goed en doorgaans met veel lef, wat zeker in zijn voordeel is op de vaak smalle Franse wegen. Klimkwaliteiten? Check. Sprint in de benen? Check. Koersinzicht? Check. Kortom: de topfavoriet is bekend.

Alaphilippe krijgt onder meer concurrentie van de laatste winnaar van de Franse eendaagse. Lilian Calmejane heeft in de Tour du Haut Var al blijk gegeven van een degelijk vormpeil. Iets noordelijker moet hij ook zeker weer mee kunnen doen om de prijzen. Hij is in ieder geval de meest waarschijnlijke afmaker van Total Direct Energie. De winnaar van 2018 zou ook aan de start staan, maar Romain Bardet heeft nu iets anders aan zijn hoofd. Hij is namelijk vader geworden.

Gelukkig heeft AG2R La Mondiale verder ook geen slechte ploeg voor deze koers. Een Aurélien Paret-Peintre of Benoît Cosnefroy moet tot mooie dingen in staat worden geacht. Bij die andere Franse WorldTour-ploeg, Groupama-FDJ, is het wel duidelijk dat alle ballen op Valentin Madouas gaan. De nummer twee van vorig jaar hoopt nu een plaatsje beter te doen en daar heeft hij voldoende kwaliteiten voor. Zijn tweede plaats in de Grand Prix la Marseillaise belooft in ieder geval veel goeds.

Trek-Segafredo komt ook met een sterk koppel aan het vertrek. In de Algarve lieten zowel Bauke Mollema als Vincenzo Nibali zien dat hun vorm groeiende is. Ze zijn allebei nog niet op het niveau waar ze moeten zijn, maar dat is ook nog niet nodig. Daarnaast: je hoeft niet de sterkste te zijn om een koers te kunnen winnen. Het zijn allebei renners die ervaren genoeg zijn om kansen te herkennen wanneer die zich aandienen.

Voor de winnaar van de jongste Ronde van Vlaanderen geen Belgisch openingsweekend. Alberto Bettiol koerst immers in de Franse heuvels. En in de Ster van Bessèges liet hij al zien dat hij afgelopen winter niet heeft stilgezeten. Heeft hij de voorbije weken zijn vorm door kunnen trekken? Dan mag hij zeker tot de kanshebbers worden gerekend. Iets minder goed in vorm is Warren Barguil. Hij heeft zoals altijd nog wel even nodig om zijn topvorm te bereiken, maar als hij een dag het uiterste van zichzelf kan geven zit er een goede uitslag in.

Een echte outsider tot slot? Laten we eens gek doen en de steen Laurens Huys in de kikkerpoel gooien. Hij rijdt de laatste weken helemaal niet gek in de rondte. Hij verraste met een top tien-klassering op de Col d’Èze in de Tour du Haut Var, misschien zit er iets verder naar het noorden nog wel meer in voor de Belg van Bingoal-Wallonie Bruxelles.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Julian Alaphilippe

*** Valentin Madouas, Alberto Bettiol

** Bauke Mollema, Benoît Cosnefroy, Lilian Calmejane

* Vincenzo Nibali, Warren Barguil, Aurélien Paret-Peintre, Laurens Huys

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De weersvoorspellingen beloven een natte koers. ’s Middags worden er periodes met regen voorspeld, al kan de zon ook doorbreken. Het wordt maximaal een graad of vijftien. De koers wordt uitgezonden door L’Equipe. Deze beelden zijn in Nederland en België niet rechtstreeks te ontvangen.